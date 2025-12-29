Supertrend Pro Premium MTF Dashboard

SUPERTREND PRO - PROFESSIONELLER MULTI-TIMEFRAME-TRENDINDIKATOR





Ein Premium-Supertrend-Indikator mit fortschrittlichen Funktionen für ernsthafte Forex-Händler, die eine zuverlässige Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen.





SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN





Multi-Timeframe-Analyse

Analysiert 8 Timeframes gleichzeitig: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1

Zeigt die Trendrichtung für jeden Zeitrahmen in Echtzeit an

Farbkodierte Statusindikatoren für sofortige Trendbestätigung

Hilft bei der Identifizierung von Trendausrichtungen über verschiedene Zeiträume hinweg





Professionelles Dashboard

Zeigt den aktuellen Trendstatus mit klarer bullischer oder bearischer Indikation

Zeigt den aktuellen Preis, den ATR-Wert, das Symbol und die Zeitrahmeninformationen an

Sauberes, modernes Design mit anpassbaren Positionen

Aktualisierungen in Echtzeit bei sich ändernden Marktbedingungen





Fortschrittliches Signalsystem

Klare Kauf- und Verkaufssignale bei Trendwechseln

Große sichtbare Pfeile, die abseits der Preisbewegung platziert sind

Professionelle Signalkästen, die Einstiegszonen hervorheben

Fettgedruckte Textbeschriftungen zur einfachen Identifizierung

Signale werden nicht neu gezeichnet - was Sie sehen, ist passiert





Visuelle Gestaltung

Trendhervorhebung mit farblich gefüllten Zonen

Starke Trendlinien für klare Sichtbarkeit

Professionelles Farbschema, geeignet für alle Chart-Hintergründe

Anpassbare Anzeigeoptionen für persönliche Vorlieben





Intelligentes Alarmsystem

Akustische Warnungen beim Auftreten neuer Signale

Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte

Optionale E-Mail-Benachrichtigungen

Verhindert doppelte Alarme für dasselbe Signal





Vollständige Anpassung

Einstellbarer ATR-Zeitraum (Standardwert 10)

Konfigurierbarer Multiplikator (Standardwert 3,0)

Einzelne Funktionen ein- oder ausschalten

Anpassbare Dashboard- und Scanner-Positionen

Einstellbare Alarmpräferenzen





TECHNISCHE DETAILS





Der Indikator verwendet den bewährten Supertrend-Algorithmus auf Basis der Average True Range (ATR)

Die Berechnungen folgen der Standard-Supertrend-Formel mit Erweiterungen

Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Indizes und Rohstoffen

Funktioniert auf allen Zeitfenstern von M1 bis MN1

Kein Repainting - Signale sind endgültig, wenn der Bar geschlossen wird

Effizienter Code, optimiert für MT5-Leistung





WIE ES FUNKTIONIERT





Der Supertrend-Indikator berechnet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe von ATR

Wenn der Kurs das untere Band überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert.

Wenn der Kurs unter das obere Band fällt, wird ein Verkaufssignal generiert.

Der Multi-Timeframe-Scanner wendet diese Logik auf 8 Timeframes gleichzeitig an.

Das Dashboard fasst alle Informationen für eine schnelle Entscheidungsfindung zusammen





IDEAL FÜR





Trendfolgestrategien

Multi-Timeframe-Bestätigungshandel

Swing-Trading auf höheren Zeitskalen

Daytrading mit Intraday-Signalen

Positionshandel mit wöchentlicher Analyse

Prop-Firm-Händler, die eine konsistente Methodik benötigen





LEISTUNGSÜBERLEGUNGEN





Backtesting zeigt starke Leistung bei den wichtigsten Paaren

Gewinnfaktor über 2,0 bei optimalen Marktbedingungen

Gewinnrate von durchschnittlich über 60 % bei angemessenem Risikomanagement

Funktioniert am besten bei trendigen Marktbedingungen

Empfohlen wird die Kombination mit einem angemessenen Geldmanagement





WAS SIE ERHALTEN





Lebenslange Lizenz mit 5 Aktivierungen

Kostenlose Updates während der gesamten Lebensdauer des Produkts

Umfassendes Benutzerhandbuch

E-Mail-Support für technische Fragen

Installationshilfe bei Bedarf





KUNDENUNTERSTÜTZUNG





Für technischen Support und Verkaufsanfragen kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem

Antwortzeit normalerweise innerhalb von 24 Stunden

Hilfe bei der Installation verfügbar

Anleitung zur Optimierung der Einstellungen verfügbar





WICHTIGE HINWEISE





Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Analyse und garantiert keine Gewinne

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Ein angemessenes Risikomanagement ist beim Handel unerlässlich

Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen

Funktioniert nur auf der Plattform MetaTrader 5





VERGLEICH MIT KOSTENLOSEN VERSIONEN





Die kostenlosen Supertrend-Indikatoren liefern nur grundlegende Trendlinien

Diese Premium-Version beinhaltet eine Multi-Timeframe-Analyse über 8 Perioden

Professionelles Dashboard für einen sofortigen Marktüberblick

Fortschrittliches Alarmsystem mit mehreren Benachrichtigungsmethoden

Signalboxen und verbesserte visuelle Darstellung

Regelmäßige Updates und professioneller Support inklusive





INSTALLATION





Laden Sie den Indikator nach dem Kauf herunter

In den MT5-Indikatoren-Ordner kopieren

Starten Sie MetaTrader 5 neu

Indikator auf einen beliebigen Chart ziehen

Konfigurieren Sie die Einstellungen wie gewünscht

Aktivieren Sie den Indikator auf bis zu 5 Computern mit Ihrer Lizenz





ERKLÄRUNG DER EINSTELLUNGEN





ATR-Periode: Anzahl der Balken für die ATR-Berechnung (höher = glatter)

Multiplikator: Abstand der Bänder vom Preis (höher = weniger Signale)

Signale anzeigen: Kauf-/Verkaufspfeile aktivieren oder deaktivieren

Dashboard anzeigen: Schaltet das Informationspanel ein und aus

Screener anzeigen: Multi-Timeframe-Analyse-Panel ein- und ausschalten

Warnungen: Konfigurieren Sie Sound-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen





EMPFOHLENE PAARE





Funktioniert bei allen Währungspaaren, einschließlich:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD

USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY

Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD), Öl (Rohöl)

Alle wichtigen Indizes und Kryptowährungspaare





ZEITRAHMEN-EMPFEHLUNGEN





M1 bis M15: Scalping und schnelle Tagesgeschäfte

M30 bis H4: Intraday- und Swing-Trading

D1 bis W1: Positionshandel und langfristige Trends

Verwenden Sie den Multi-Timeframe-Scanner zur Bestätigung über mehrere Zeiträume hinweg





RISIKOHINWEIS





Der Forex-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko

Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Dieser Indikator ist nur ein Werkzeug für die technische Analyse

Es wird keine Garantie für Gewinne gegeben oder impliziert.

Verwenden Sie immer einen angemessenen Stop-Loss und eine angemessene Positionsgröße.





VERSIONSINFORMATIONEN





Die aktuelle Version enthält alle beschriebenen Funktionen

Regelmäßige Updates werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt

Kompatibel mit den neuesten MT5-Builds

Verschlüsselt für Sicherheit und Lizenzschutz

Einzigartiger Aktivierungsschlüssel pro Käufer





Dies ist ein professionelles Trading-Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die sich mit technischer Analyse und Risikomanagement auskennen. Der Indikator liefert klare Trendsignale, erfordert aber für einen erfolgreichen Handel die richtige Interpretation und das richtige Geldmanagement.