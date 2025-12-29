Supertrend Pro Premium MTF Dashboard
- Indikatoren
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Version: 2.10
- Aktivierungen: 15
SUPERTREND PRO - PROFESSIONELLER MULTI-TIMEFRAME-TRENDINDIKATOR
Ein Premium-Supertrend-Indikator mit fortschrittlichen Funktionen für ernsthafte Forex-Händler, die eine zuverlässige Trendanalyse über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen.
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
Multi-Timeframe-Analyse
Analysiert 8 Timeframes gleichzeitig: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1
Zeigt die Trendrichtung für jeden Zeitrahmen in Echtzeit an
Farbkodierte Statusindikatoren für sofortige Trendbestätigung
Hilft bei der Identifizierung von Trendausrichtungen über verschiedene Zeiträume hinweg
Professionelles Dashboard
Zeigt den aktuellen Trendstatus mit klarer bullischer oder bearischer Indikation
Zeigt den aktuellen Preis, den ATR-Wert, das Symbol und die Zeitrahmeninformationen an
Sauberes, modernes Design mit anpassbaren Positionen
Aktualisierungen in Echtzeit bei sich ändernden Marktbedingungen
Fortschrittliches Signalsystem
Klare Kauf- und Verkaufssignale bei Trendwechseln
Große sichtbare Pfeile, die abseits der Preisbewegung platziert sind
Professionelle Signalkästen, die Einstiegszonen hervorheben
Fettgedruckte Textbeschriftungen zur einfachen Identifizierung
Signale werden nicht neu gezeichnet - was Sie sehen, ist passiert
Visuelle Gestaltung
Trendhervorhebung mit farblich gefüllten Zonen
Starke Trendlinien für klare Sichtbarkeit
Professionelles Farbschema, geeignet für alle Chart-Hintergründe
Anpassbare Anzeigeoptionen für persönliche Vorlieben
Intelligentes Alarmsystem
Akustische Warnungen beim Auftreten neuer Signale
Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte
Optionale E-Mail-Benachrichtigungen
Verhindert doppelte Alarme für dasselbe Signal
Vollständige Anpassung
Einstellbarer ATR-Zeitraum (Standardwert 10)
Konfigurierbarer Multiplikator (Standardwert 3,0)
Einzelne Funktionen ein- oder ausschalten
Anpassbare Dashboard- und Scanner-Positionen
Einstellbare Alarmpräferenzen
TECHNISCHE DETAILS
Der Indikator verwendet den bewährten Supertrend-Algorithmus auf Basis der Average True Range (ATR)
Die Berechnungen folgen der Standard-Supertrend-Formel mit Erweiterungen
Kompatibel mit allen Forex-Paaren, Indizes und Rohstoffen
Funktioniert auf allen Zeitfenstern von M1 bis MN1
Kein Repainting - Signale sind endgültig, wenn der Bar geschlossen wird
Effizienter Code, optimiert für MT5-Leistung
WIE ES FUNKTIONIERT
Der Supertrend-Indikator berechnet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe von ATR
Wenn der Kurs das untere Band überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert.
Wenn der Kurs unter das obere Band fällt, wird ein Verkaufssignal generiert.
Der Multi-Timeframe-Scanner wendet diese Logik auf 8 Timeframes gleichzeitig an.
Das Dashboard fasst alle Informationen für eine schnelle Entscheidungsfindung zusammen
IDEAL FÜR
Trendfolgestrategien
Multi-Timeframe-Bestätigungshandel
Swing-Trading auf höheren Zeitskalen
Daytrading mit Intraday-Signalen
Positionshandel mit wöchentlicher Analyse
Prop-Firm-Händler, die eine konsistente Methodik benötigen
LEISTUNGSÜBERLEGUNGEN
Backtesting zeigt starke Leistung bei den wichtigsten Paaren
Gewinnfaktor über 2,0 bei optimalen Marktbedingungen
Gewinnrate von durchschnittlich über 60 % bei angemessenem Risikomanagement
Funktioniert am besten bei trendigen Marktbedingungen
Empfohlen wird die Kombination mit einem angemessenen Geldmanagement
WAS SIE ERHALTEN
Lebenslange Lizenz mit 5 Aktivierungen
Kostenlose Updates während der gesamten Lebensdauer des Produkts
Umfassendes Benutzerhandbuch
E-Mail-Support für technische Fragen
Installationshilfe bei Bedarf
KUNDENUNTERSTÜTZUNG
Für technischen Support und Verkaufsanfragen kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem
Antwortzeit normalerweise innerhalb von 24 Stunden
Hilfe bei der Installation verfügbar
Anleitung zur Optimierung der Einstellungen verfügbar
WICHTIGE HINWEISE
Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel zur Analyse und garantiert keine Gewinne
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Ein angemessenes Risikomanagement ist beim Handel unerlässlich
Vor dem Live-Handel auf einem Demokonto testen
Funktioniert nur auf der Plattform MetaTrader 5
VERGLEICH MIT KOSTENLOSEN VERSIONEN
Die kostenlosen Supertrend-Indikatoren liefern nur grundlegende Trendlinien
Diese Premium-Version beinhaltet eine Multi-Timeframe-Analyse über 8 Perioden
Professionelles Dashboard für einen sofortigen Marktüberblick
Fortschrittliches Alarmsystem mit mehreren Benachrichtigungsmethoden
Signalboxen und verbesserte visuelle Darstellung
Regelmäßige Updates und professioneller Support inklusive
INSTALLATION
Laden Sie den Indikator nach dem Kauf herunter
In den MT5-Indikatoren-Ordner kopieren
Starten Sie MetaTrader 5 neu
Indikator auf einen beliebigen Chart ziehen
Konfigurieren Sie die Einstellungen wie gewünscht
Aktivieren Sie den Indikator auf bis zu 5 Computern mit Ihrer Lizenz
ERKLÄRUNG DER EINSTELLUNGEN
ATR-Periode: Anzahl der Balken für die ATR-Berechnung (höher = glatter)
Multiplikator: Abstand der Bänder vom Preis (höher = weniger Signale)
Signale anzeigen: Kauf-/Verkaufspfeile aktivieren oder deaktivieren
Dashboard anzeigen: Schaltet das Informationspanel ein und aus
Screener anzeigen: Multi-Timeframe-Analyse-Panel ein- und ausschalten
Warnungen: Konfigurieren Sie Sound-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
EMPFOHLENE PAARE
Funktioniert bei allen Währungspaaren, einschließlich:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD
USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY
Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD), Öl (Rohöl)
Alle wichtigen Indizes und Kryptowährungspaare
ZEITRAHMEN-EMPFEHLUNGEN
M1 bis M15: Scalping und schnelle Tagesgeschäfte
M30 bis H4: Intraday- und Swing-Trading
D1 bis W1: Positionshandel und langfristige Trends
Verwenden Sie den Multi-Timeframe-Scanner zur Bestätigung über mehrere Zeiträume hinweg
RISIKOHINWEIS
Der Forex-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko
Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Dieser Indikator ist nur ein Werkzeug für die technische Analyse
Es wird keine Garantie für Gewinne gegeben oder impliziert.
Verwenden Sie immer einen angemessenen Stop-Loss und eine angemessene Positionsgröße.
VERSIONSINFORMATIONEN
Die aktuelle Version enthält alle beschriebenen Funktionen
Regelmäßige Updates werden ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt
Kompatibel mit den neuesten MT5-Builds
Verschlüsselt für Sicherheit und Lizenzschutz
Einzigartiger Aktivierungsschlüssel pro Käufer
Dies ist ein professionelles Trading-Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die sich mit technischer Analyse und Risikomanagement auskennen. Der Indikator liefert klare Trendsignale, erfordert aber für einen erfolgreichen Handel die richtige Interpretation und das richtige Geldmanagement.