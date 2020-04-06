Einführung in das BlitzWave HFT System - Ihre ultimative Lösung für den Devisenhandel Erschließen Sie die Macht des Hochfrequenzhandels (HFT) mit dem BlitzWave HFT System!

Hauptmerkmale:

Das BlitzWave HFT System ist eine hochmoderne Devisenhandelslösung, die für Händler aller Erfahrungsstufen entwickelt wurde, um in Hochfrequenzhandelsumgebungen zu brillieren. Es ist kompatibel mit Prop Firm Konten von $35,000 bis $200,000 und bietet eine vielseitige Lösung, die auf Ihre Handelsziele zugeschnitten ist. Optimiert für den Goldhandel über mehrere Zeitrahmen: M5 bis H1. Nutzen Sie die dynamische Natur des Goldmarktes mit Präzision und Genauigkeit. Benötigen Sie Unterstützung? Unser engagierter Support-Kanal bei FTMO Trading Robot Support steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.

Preisgestaltung:

Profitieren Sie für eine begrenzte Zeit von unserem speziellen Preisangebot:

Erste 10 Verkäufe: $550

Nachfolgender Preis: $757

Warum das BlitzWave HFT System wählen?

Meistern Sie die Herausforderungen des Prop-Firm-Handels mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten des BlitzWave HFT Systems. Wir halten Ihnen den Rücken frei, von der Vorbereitung bis zur Ausführung. Erleben Sie Spitzenleistung mit unseren empfohlenen Brokern:

IC Markets: Ideal für HFT auf MetaTrader-Plattformen und cTrader API

Pepperstone: HFT über MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5)

FXCM: HFT über mehrere APIs und MetaTrader 4 (MT4)

Tickmill: HFT über die MetaTrader-Plattformsuite

FP Markets: HFT mit der MetaTrader-Plattformsuite

FxPro: HFT über MetaTrader und cTrader

XM-Gruppe: HFT mit der MetaTrader-Plattformsuite

Schließen Sie sich mit dem BlitzWave HFT-System renommierten Prop-Firmen an

Mit BlitzWave erwerben Sie nicht einfach einen Roboter, sondern werden Teil einer lebendigen Handelsgemeinschaft. Integrieren Sie sich nahtlos in Prop-Firmen, die den Hochfrequenz-Bot-Handel unterstützen, darunter:

FTMO

Funded Akademie

Funded Trading Plus

Fidelcrest

Forex Capital Fonds

Lux Trading Firma

Und viele mehr!

Ihr Erfolg, unsere Priorität

Das BlitzWave HFT System ist mehr als nur ein Roboter; es ist Ihr Tor zur Beherrschung der schnelllebigen Welt des Hochfrequenzhandels. Wenden Sie sich jederzeit an den FTMO Handelsroboter-Support, wenn Sie Hilfe, Anleitungen oder andere Erklärungen benötigen.

Erhöhen Sie Ihre Trading-Reise mit dem BlitzWave HFT System!















