BlitzWave HFT System

Einführung in das BlitzWave HFT System - Ihre ultimative Lösung für den Devisenhandel

Erschließen Sie die Macht des Hochfrequenzhandels (HFT) mit dem BlitzWave HFT System!

Hauptmerkmale:

Das BlitzWave HFT System ist eine hochmoderne Devisenhandelslösung, die für Händler aller Erfahrungsstufen entwickelt wurde, um in Hochfrequenzhandelsumgebungen zu brillieren. Es ist kompatibel mit Prop Firm Konten von $35,000 bis $200,000 und bietet eine vielseitige Lösung, die auf Ihre Handelsziele zugeschnitten ist. Optimiert für den Goldhandel über mehrere Zeitrahmen: M5 bis H1. Nutzen Sie die dynamische Natur des Goldmarktes mit Präzision und Genauigkeit. Benötigen Sie Unterstützung? Unser engagierter Support-Kanal bei FTMO Trading Robot Support steht Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.

Preisgestaltung:

Profitieren Sie für eine begrenzte Zeit von unserem speziellen Preisangebot:

  • Erste 10 Verkäufe: $550
  • Nachfolgender Preis: $757

Warum das BlitzWave HFT System wählen?

Meistern Sie die Herausforderungen des Prop-Firm-Handels mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten des BlitzWave HFT Systems. Wir halten Ihnen den Rücken frei, von der Vorbereitung bis zur Ausführung. Erleben Sie Spitzenleistung mit unseren empfohlenen Brokern:

  • IC Markets: Ideal für HFT auf MetaTrader-Plattformen und cTrader API
  • Pepperstone: HFT über MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5)
  • FXCM: HFT über mehrere APIs und MetaTrader 4 (MT4)
  • Tickmill: HFT über die MetaTrader-Plattformsuite
  • FP Markets: HFT mit der MetaTrader-Plattformsuite
  • FxPro: HFT über MetaTrader und cTrader
  • XM-Gruppe: HFT mit der MetaTrader-Plattformsuite

Schließen Sie sich mit dem BlitzWave HFT-System renommierten Prop-Firmen an

Mit BlitzWave erwerben Sie nicht einfach einen Roboter, sondern werden Teil einer lebendigen Handelsgemeinschaft. Integrieren Sie sich nahtlos in Prop-Firmen, die den Hochfrequenz-Bot-Handel unterstützen, darunter:

  • FTMO
  • Funded Akademie
  • Funded Trading Plus
  • Fidelcrest
  • Forex Capital Fonds
  • Lux Trading Firma
  • Und viele mehr!

Ihr Erfolg, unsere Priorität

Das BlitzWave HFT System ist mehr als nur ein Roboter; es ist Ihr Tor zur Beherrschung der schnelllebigen Welt des Hochfrequenzhandels. Wenden Sie sich jederzeit an den FTMO Handelsroboter-Support, wenn Sie Hilfe, Anleitungen oder andere Erklärungen benötigen.

Erhöhen Sie Ihre Trading-Reise mit dem BlitzWave HFT System!





Empfohlene Produkte
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Experten
BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
PipsMuster
Andery Voronin
Experten
Dieses Handelssystem ist dazu bestimmt, die Aufgaben eines universellen Instruments zu erfüllen, das implementiert ist: Handel mit Währungspaaren, binären Optionen und den wichtigsten Arten von Krypto-Währungspaaren Mehr als 10 Strategien, einschließlich des Handels von Niveaus, PriceAction, im Handelskanal, Nachrichten, Standard- und Plug-In-Indikatoren, vorbereitete Analytics-Datei, die die erwarteten Niveaus, Stop-Loss und Take-Profits angibt, zwischen denen vom Handels-Panel aus gewechselt w
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
Golden Scalping EA
Yurii Yasny
Experten
Golden Scalping EA Nur 3 Exemplare verfügbar für $399.00. Nächster Preis 199 USD Golden Scalping EA ist eine Strategie zum Durchbrechen starker Kursniveaus. Der Expert Advisor muss nicht optimiert werden. Es reicht, ihn auf dem Chart zu installieren auf dem Chart zu installieren und mit dem Handel zu beginnen! Vorteile von Golden Scalping : - bestes SL/TP-Verhältnis - niedriger SL, der das System so sicher wie möglich macht - jede Order hat einen festen SL Handelsempfehlungen : - Verwendung
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Experten
Nach Monaten harter Arbeit und Entwicklung freuen wir uns, Cloud 9 auf dem MQL4 MarketPlace zu veröffentlichen! Cloud 9 ist ein einzigartiger vollautomatischer Trendroboter, der für eine Vielzahl von Währungspaaren entwickelt wurde. Er nutzt gleitende Durchschnitte und eine komplexe Theorie der Ichimoku-Wolke, um starke Trends auf den Währungsmärkten zu erkennen. In der Vergangenheit hat es manuellen Händlern an Geduld und Disziplin gefehlt. Cloud 9 hat dieses Problem nicht. Es scannt die Märkte
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
PandaTrader
Evgeniy Zhdan
Experten
Ein automatisches Handelssystem basiert auf der Berechnung der Differenz zwischen den wichtigsten Fibonacci-Levels und deren Verhältnis zur Größe der Fibo-Orderkerzen. Ein einzigartiger Tracking-Algorithmus für jede Position ermöglicht es Ihnen, das Preisverhalten zu kontrollieren. Wenn erkannt wird, dass es nicht ratsam ist, die Position weiter zu halten, wird sie geschlossen. Advisor kontrolliert Ping und Slippage des Handelsservers und passt sich ihnen an. Handelsinstrumente (Zeitrahmen m5)
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Mk R
Can Pei Pu
Experten
MK_R Es basiert auf gegenläufigen Mustern für EURUSD. Grundsätzlich wird er unter der Bedingung von 1 Kaufwelle und 6 Verkaufswellen des Granville'schen Gesetzes einsteigen. Der EA verwendet keine Indikatoren, Raster, Martingale, Arbitrage. Der EA hat sich in den sechs Monaten des Jahres 2020 als profitabel erwiesen und ist besonders für den aktuellen EURUSD-Markt seit Mitte Dezember 2020 geeignet. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Der Zeitrahmen ist M5. EA benötigt M1 Char
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Trend Recruiter
Ivan Simonika
Experten
Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Es reicht aus, Trend Recruiter einmal zu optimieren, zum Beispiel in einem Monat. Danach zeigt es hervorragende Ergebnisse auf der Forward-Periode (mehrere Male länger), die in den Screenshots gesehen werden kann. Es ist ideal, einen Broker mit einem variablen Spread ab 6 Pips zu verwenden. Solche Broker gibt es auf dem Markt. In den Momenten, in denen der Spread niedriger ist als der bei der Optimierung eingestellte (z.B. 10-14 Pips), können Sie, wen
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Quantum Gold Bot MT4 ist ein Hochfrequenz-Handelsroboter (Advisor) für den Goldmarkt (XAUUSD), der nach dem Scalping-Prinzip arbeitet. Er wurde entwickelt, um Preisimpulse - starke Preisbewegungen in kurzen Zeiträumen - sofort zu erfassen und zu nutzen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Wir stellen Ihnen den Quantum Gold Bot vor, Ihren unentbehrlichen Assistenten in der komplexen Welt des XAUUSD-Handels. Quantum Gold Bot ist ein Forex-Robote
EA franklin bot23
Franklin Alberto Zambrano Junco
Experten
Der Experte arbeitet optimal in Abwärtstrends, mit dem RSI-Indikator, relative Stärke-Index, wenn wir sehen, das Diagramm in 1d, und der Preis ist bereits überverkauft, es ist dann, wenn das Verlassen dieser Zone, wir aktivieren Sie den Roboter, so dass es funktioniert, wenn nur, es funktioniert mit der Menge an Zinseszins, der Stop verloren ist so berechnet, dass es kommt so oft, wenn es sieht, dass der Trend kann Stärke sonst, Nachrichten, Impulse, bestimmt durch andere Volumen-Indikatoren, c
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experten
Die EA-Strategie basiert auf Zone Recovery , mit einfachen Eingaben. - Dieser EA verwendet nur Pending Orders zur Ausführung der Trades. - Mit Trailing-Stop und Take-Profit-Levels, um die Gewinne zu sichern. Wenn Sie den EA im Backtesting testen, kann es in den meisten Fällen zu Verlusten kommen. Dies liegt daran, dass wir den EA zu Londoner und New Yorker Zeit aktivieren müssen. Bei anderen Handelssitzungen werden Sie verlieren. Filtern Sie also weiterhin manuell die Zeit. Ein Update für die Ze
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Experten
Der Next Generation Scalper ist ein vollautomatischer Scalping Expert Adviser der neuen Generation. Zusätzlich zu den klassischen Trailing Stops, die für die Broker sichtbar sind, verwendet der Adviser mehrere weitere intelligente Trailing Stops, die für den Broker nicht sichtbar sind. In der Expert-Informationstabelle ist es möglich, minderwertige Broker mit Hilfe der Slippage-Analyse aufzuspüren, um so die besten Handelsergebnisse zu erzielen. Jeder Markteintrittspunkt wird durch einen fortsc
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Weitere Produkte dieses Autors
Super Signals Channel Indicator
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Super Signals Kanal-Indikator Der Channel-Indikator ist ein nicht-malerischer Indikator, der mehr auf die jüngsten Kursbewegungen reagiert. Aus diesem Grund ist der Super Signals Channel Indikator besser für kurzfristige oder Daytrading-Strategien geeignet. Der Super Signals Channel zeigt nur Swing-Trading-Gelegenheiten an. Daher erscheinen die meisten Handelssignale während Konsolidierungs- oder Seitwärtsphasen des Marktes. Super Signals Channel Indikator für MT5 Erläuterung Das grüne Band unt
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Experten
FTMO Smart Trader EA - Der ultimative MT4 Expert Advisor für den Erfolg der Prop Firm Challenge Erreichen Sie den Status eines finanzstarken Händlers mit Vertrauen. Der FTMO Smart Trader EA ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern beim Bestehen und Verwalten von Eigenhandelsherausforderungen wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF) zu helfen. Dieser vollautomatische Forex-Roboter ist auf Konsistenz, Stabilität und Konformität ausgelegt - er
MACD 2 scalper
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
MACD 2 Scalper Indikator für Präzisionshandel Der MACD 2 Scalper funktioniert nahtlos bei einer Vielzahl von Vermögenswerten, darunter Boom Crash 1000, Crash 500, VIX75, GBP/USD und viele mehr. Was ist der MACD 2 Scalper? Der MACD 2 Scalper basiert auf dem traditionellen MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), mit einem entscheidenden Unterschied: Er verfügt über zwei Linien, die eine Wolke bilden, und bietet somit einen differenzierteren Einblick. Die Divergenz zwischen dem MACD
Super Signals Channel
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Super Signals Kanal-Indikator Der Channel-Indikator ist ein nicht-malerischer Indikator, der mehr auf die jüngsten Kursbewegungen reagiert. Aus diesem Grund ist der Super Signals Channel Indikator besser für kurzfristige oder Daytrading-Strategien geeignet. Der Super Signals Channel zeigt nur Swing-Trading-Gelegenheiten an. Daher erscheinen die meisten Handelssignale während Konsolidierungs- oder Seitwärtsphasen des Marktes. Super Signals Channel Indikator für MT4 Erläuterung Das grüne Band un
MA Head and Grid
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Für weitere Tools https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Order-Grid gemäß den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit. Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Für weitere Tools https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Eine große Anzahl von Händlern verwendet die VolumeProfile/MarketProfile-Analysemethode. Und ich denke, dass es nicht nötig ist, solche Konzepte wie POC und VAH/VAL zu erklären. Die standardmäßige VolumeProfile-Darstellung hat jedoch einen Nachteil - wir sehen nur das aktuelle Bild des Marktes. Wir sehen die "Konvexität" der Volumenverteilung innerhalb des Zeitraums. Aber wir sehen nicht die Hauptsache - die "Migra
Ftmo trader pro mt4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Der FTMO Trader Pro ist ein äußerst zuverlässiger und effektiver Handelsroboter, der Händlern hilft, ihr Potenzial zu maximieren und profitable Geschäfte zu machen. Sein intuitiver Algorithmus ist in der Lage, schnell die besten Handelsmöglichkeiten auf den Märkten zu identifizieren und dabei die sich ständig ändernden Marktbedingungen und neue Chancen zu berücksichtigen. Der EA ist speziell für den Handel mit dem EURUSD-Paar auf einem 15-Minuten-Zeitrahmen mit Standardeinstellungen konzipiert.
Master signals pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Also, für das beste Ergebnis mit nur EUR/USD und GBP/USD, NaS100, GER30. Paare, die Ihnen kurzfristigen Gewinn in Scalping trad niedrigen Zeitrahmen. Wenn Sie wollen, langfristigen Handel, dann nur mit langfristigen trad Tag wie H4 Stunde oder Tag ein Mal mit pip Ziel 100 oder 200 in jedem Währungspaar. 1. Sie müssen eigene trad Losgröße für kleine Konto setzen Sie niedrigen Handel Losgröße wie, wenn Sie 100 $ in Kontostand haben dann immer 0,05 Handelsvolumen mit kompletten Take-Profit und Stop
Ftmo Passing Robot
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Der Ftmo Passing Robot ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor (EA) , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Eigenhandelsfirmen wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF ) zu bestehen und zu bewältigen. Dieses erschwingliche und vollautomatische Handelssystem wurde entwickelt, um eine konstante Performance , einen kontrollierten Drawdown und ein konsistentes Risikomanagement zu bieten - alles wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg in Prop-Fir
FTMO Smart Trader EA Ragnarock
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (1)
Experten
Begrenzte Einkäufe bei $211 USD nächsten 566 USD , Für eine begrenzte Zeit: Erschließen Sie sich die Macht des Handels wie ein Experte mit FTMO Smart Trader EA. Unsere hochentwickelten Algorithmen helfen Ihnen, Trends im Markt zu erkennen und intelligente, dynamische Entscheidungen zu treffen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Als einziges algorithmisches Handelswerkzeug, das speziell für den EURUSD-Markt entwickelt wurde, können Sie darauf vertrauen, dass FTMO Smart
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie. Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit PropTradeMaster: Ihre Expertenlösung für den Forex-Handel PropTradeMaster ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der Ihr Handelserlebnis verbessern soll. Dank fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und NSA-Core-Technologie liefert er präzise Markteinblicke und passt sich an veränderte Bedingungen an, um Ihnen den nötigen Vorsprung für Ihren Erfolg zu verschaffen. Detailliertes Benutzerhandbuch Umfassende Anleitungen und tiefere Einblicke in die Funktionswe
Atm Gbpusd Robot v1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Experten
ATM GBP/USD Roboter V1: Erhöhen Sie Ihre Trading-Exzellenz So wie Bayern die Bundesliga dominiert, dominiert mein EA den Forex-Markt! Erleben Sie mit dem ATM GBP/USD Robot V1 ein revolutionäres Forex-Tool. Diese automatisierte Lösung wurde entwickelt, um eine herausragende Performance bei Prop-Firm-Konten und Live-Trading-Setups zu liefern und ist auf den Erfolg zugeschnitten. Hauptmerkmale: Breite Kompatibilität: Nahtlose Integration mit den Konten der führenden Prop-Firmen, einschließlich ,M
FREE
Prop Firm Master Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Prop Firm Master Pro ist mehr als nur ein weiterer Forex-Roboter - es ist ein spezielles Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Prop Firm-Herausforderungen bestehen und finanzierte Konten mit Zuversicht verwalten wollen. Warum dieser EA sich abhebt Prop Firm Challenge Fokus: Speziell für FTMO-, FundedNext- und MyForexFunds-Regeln (Gewinnziele, maximaler Tagesverlust, maximaler Drawdown) entwickelt. Adaptives Neuronales Netzwerk (NSA Core): Im Gegensatz zu statischen EAs passt es sich an di
FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Utilitys
Automatisieren Sie Ihre Signalübermittlung - Wachsen Sie Ihre Marke ProSignal Broadcaster für Telegram (MT4) ist ein Expert Advisor, der für professionelle Signalanbieter, Ausbilder und Trader entwickelt wurde, die Handelsbenachrichtigungen automatisieren und mühelos mit ihrem Telegram-Publikum kommunizieren möchten. Im Gegensatz zu anderen grundlegenden Tools enthält dieser EA fortschrittliche Anpassungsfunktionen - einschließlich der Möglichkeit, jeder Benachrichtigung Werbebotschaften mit eig
SessionMapperPro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
SessionViz Pro - Professioneller Visualisierer für Handelssitzungen ÜBERBLICK: Professioneller Indikator zur Hervorhebung von Handelssitzungszeiten und bestimmten Zeiträumen auf Ihren MetaTrader 5-Charts. Unverzichtbares Werkzeug für sitzungsbasierte Handelsstrategien und zeitabhängige Marktanalysen. KEY FEATURES: Hervorhebung der Hintergrundbereiche von Handelssitzungen mit benutzerdefinierten Farben Zeichnen Sie vertikale Linien zu bestimmten Zeiten für präzise Einstiege Unterstützung
Boom and crash trader
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
ICH WERDE NUR VERKAUFEN 6 KOPIEN UND ENTFERNEN SIE DAS PRODUKT BEKOMMEN ES BEFOER ES,S WEG HALLO DIESE EA FUNKTIONIERT IN JEDEM PAAR, ABER DIE SIND REGELN, DIE BEFOLGT WERDEN MÜSSEN DIE DEFULT EINSTELLUNGEN ARBEITEN AUF BOOM 500 M15 LOS=0.2 SL=0 TP=5000 RSI=12.7 KAUF_=32 VERKAUFEN=68 BB_P=1.619 BB=27 SAFE_ZONE_=9.8 DON'T vergessen, Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen . so dass ich mehr kostenlose Tools für euch machen kann . zeigen Sie mir einige Unterstützung FÜR ANDERE PAARE KONTAKT
Tdi mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Traders Dynamischer Index (TDI) Der Traders Dynamic Index (TDI) ist ein nicht nachzeichnender technischer Indikator, der Marktstimmung, Momentum und Volatilität in einem einzigen Analyseinstrument für klarere Handelsentscheidungen vereint. Der Traders Dynamic Index (TDI) ist ein multifunktionaler Indikator, der die Marktanalyse vereinfachen soll, indem er mehrere wichtige Marktelemente in einem einzigen Indikatorfenster zusammenfasst. Er hilft Händlern, die Trendrichtung, die Stärke des Momentu
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer fortschrittlichen Strategie, die in erster Linie für den Handel mit Spikes bei Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Komplexe Algorithmen wurden implantiert, um nur hochwahrscheinliche Einstiege zu erkennen. Er warnt vor potenziellen Kauf- und Verkaufseinstiegen. Für den Handel mit Spikes im Deriv- oder Binär-Broker nehmen Sie nur Buy Boom- und Sell Cash-Alarme. Es wurde für 5-Minuten-Zeitrahmen optimiert. der Indikator wird Ihnen sagen, wo zu verkaufen und
PropTradeMaster mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
PropTradeMaster mt5 Live-Signal Für weitere ausführliche Details lesen Sie bitte das Handbuch Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PropTradeMaster: Ein präzisionsgefertigter Forex-Roboter Entfesseln Sie die Kraft von Präzision und Innovation in Ihrem eigenen Handel mit PropTradeMaster, einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der sorgfältig für MT4 entwickelt wurde. Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit diesem außergewöhnlichen Tool, das die strengen Standards der Prop-Trading-Unternehmen übert
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Experten
Auzar MT5 - AI Prop Firms Forex Roboter für Gold (XAUUSD) Scalping Der Auzar MT5 Expert Advisor ist ein KI-gestütztes Handelssystem der nächsten Generation, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er bietet eine Scalping-Lösung für Gold (XAUUSD) , die speziell für die Anforderungen von Handelsumgebungen von Prop Firms wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF) entwickelt wurde. Auzar basiert auf der Technologie neuronaler Netze und passt sich dynamisch an die sich verändernden Marktbe
F T M O Range Breakout Pro MT5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
FTMO Range Breakout Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Breakout-Handel in strukturierten Umgebungen wie z.B. Testkonten konzipiert wurde. Er wurde für MetaTrader 5 entwickelt und passt sich mithilfe eines proprietären Algorithmus zur Bereichserkennung und eines Risikokontrollsystems an unterschiedliche Brokerbedingungen an. Dieser EA bietet konfigurierbare Einstellungen, die auf Händler zugeschnitten sind, die strenge Drawdown- und Ausführungskriterien befolgen wo
Breakout Signal Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Forex Signal Indicator - Automatisieren Sie intelligente schwebende Orders mit Präzision Haben Sie es satt, Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verpassen oder Ihre Eingänge in sich schnell bewegenden Märkten zu verwalten? Der Forex Signal Indicator wurde entwickelt, um den Handel einfacher und intelligenter zu machen - auch für Anfänger. Hauptmerkmale Automatische Platzierung von Kauf- und Verkaufsstopps Platziert schwebende Orders automatisch an optimierten Zonen auf der Grundlage der Markt
SuperTrend Line v3
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Die SuperTrend Matrix ist ein leistungsstarker und intuitiver technischer Indikator für die Plattformen MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5), der Händlern eine erweiterte Perspektive auf Markttrends und Volatilität bietet. Aufbauend auf der bewährten Effektivität des klassischen SuperTrend-Indikators bietet unsere verbesserte SuperTrend-Matrix klarere Signale, verbesserte Anpassungsfähigkeit und einen umfassenden Überblick, um Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Warum SuperTrend Matr
Vader Volatility Trading System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Verwandeln Sie die Marktvolatilität in Ihren grössten Vorteil Vader Volatility ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die von Marktturbulenzen profitieren. Während andere die Volatilität fürchten, werden Sie sie mit chirurgischer Präzision beherrschen, indem Sie unsere proprietäre Triple Shadow Protocol-Technologie nutzen. Dies ist nicht nur ein weiteres Umkehrsystem. Es ist eine komplette Volatilitäts-Arbitrage-Lösung, die für ernsthafte Händler en
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
[SATZ FÜR EURUSD H1] [ BLOG] [GBPUSD SATZ] TDI ROACHER ULTIMATE - Smart Money Management Edition Der EA geboren aus tausenden von Stunden Kampf gegen die Märkte EINFÜHRUNGSPREIS: $299.99 | ENDPREIS: $1,300 Aktuelle Stufe 1: Exemplare 1-100 | Nächster Preissprung: $499 bei 100 Verkäufen [Live-Signal kommt bald] | Die Geschichte hinter TDI ROACHER ULTIMATE Es begann mit dem Scheitern. Unser Entwicklungsteam verbrachte 18 Monate damit, Händler - gute Händler - zu beobachten, die Konten nicht wegen
Supertrend Pro Premium MTF Dashboard
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Supertrend Pro MTF Dashboard: Handeln Sie mit Zuversicht Verpassen Sie keine Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr. Das Supertrend Pro MTF Dashboard ist ein professionelles Tool, das das Marktrauschen durchbricht und sofort starke, aufeinander abgestimmte Trends über 8 Zeitrahmen (M1 bis W1) identifiziert. Dieser Indikator wurde für seriöse Trader entwickelt und liefert Signale ohne Wiederholung und ein übersichtliches, umsetzbares Dashboard, das die Bestätigung mehrerer Zeitrahmen mühelos m
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension