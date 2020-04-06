TDI Roacher Ultimate Smart MM

TDI ROACHER ULTIMATE - Smart Money Management Edition

Der EA geboren aus tausenden von Stunden Kampf gegen die Märkte

EINFÜHRUNGSPREIS: $299.99 | ENDPREIS: $1,300

Aktuelle Stufe 1: Exemplare 1-100 | Nächster Preissprung: $499 bei 100 Verkäufen

Die Geschichte hinter TDI ROACHER ULTIMATE

Es begann mit dem Scheitern.

Unser Entwicklungsteam verbrachte 18 Monate damit, Händler - gute Händler - zu beobachten, die Konten nicht wegen einer schlechten Strategie, sondern wegen eines fatalen Fehlers verloren: schlechtes Geldmanagement.

Wir haben es überall gesehen:

  • Händler von Prop-Firmen, die Herausforderungen bestanden und dann ihre Konten innerhalb von Wochen auflösten
  • Einzelhändler mit Gewinnquoten von 70 %, die mit übergroßen Positionen pleite gehen
  • Systeme, die im Backtest wunderbar funktionierten, dann aber echte Konten zerstörten

Das Problem waren nicht die Strategien. Es war die Positionsgröße.

Ab diesem Zeitpunkt änderte sich alles.

Wir entdeckten, dass institutionelle Hedgefonds nicht wie Privatanleger handeln. Sie verwenden mathematische Verfahren wie das Kelly-Kriterium - eine mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Formel, die automatisch die optimale Positionsgröße auf der Grundlage Ihres Vorteils und des aktuellen Eigenkapitals berechnet.

Das Problem ist jedoch, dass die ordnungsgemäße Umsetzung des Kelly-Kriteriums in einem EA komplexe Echtzeitberechnungen, Equity-Tracking, Streak-Analysen und dynamische Risikoanpassungen erfordert. Die meisten EA-Entwickler werden dies nicht tun, weil es extrem schwierig ist, es korrekt zu codieren.

Wir haben trotzdem 8 Monate damit verbracht, es zu entwickeln.

Was macht TDI ROACHER ULTIMATE anders

1. TRUE Smart Money Management (kein Marketing Hype)

Während andere EAs "Smart Money Management" vorgeben, aber nur fixe Lots oder ein einfaches prozentuales Risiko verwenden, verwendet TDI ROACHER ULTIMATE eine Positionsgröße auf institutionellem Niveau:

  • Kelly Criterion Integration: Berechnet mathematisch Ihr optimales Risiko pro Handel
  • Dynamisches aktienbasiertes Sizing: Erhöht automatisch die Losgröße, wenn Sie gewinnen (Compounding), reduziert das Risiko bei Drawdowns
  • Überwachung des Kontostandes: Reduziert die Positionsgröße, wenn schwebende Verluste sichere Schwellenwerte überschreiten
  • Streak-Intelligenz: Erkennt Gewinn-/Verlustmuster und passt sich entsprechend an
  • Drawdown-Schutz: Reduziert das Risiko um 50%, wenn der Aktienkurs unter den letzten Höchststand fällt

Reales Beispiel:

  • Beginnen Sie mit einem Konto von 2.000 $, 1% Basisrisiko
  • Nach 10 erfolgreichen Trades → Konto wächst auf $2.400 → EA erhöht automatisch die Positionsgröße, um Gewinne zu steigern
  • 3 Verluste in Folge → EA reduziert das Risiko auf 0,5%, um das Kapital zu schützen
  • So handeln Profis. So schützen und vergrößern Sie Ihr Konto.

2. Die offizielle TDI-Methode (Fixiert & Optimiert)

Die meisten TDI EAs auf dem Markt verwenden falsche Einstellungen. Wir sind auf die ursprüngliche Traders Dynamic Index Spezifikation zurückgegangen:

Korrekte BB-Abweichung: 1.6180 (Goldener Schnitt - die ursprüngliche Einstellung)
✅ Korrekte RSI-Berechnung mit genauer Glättung des gleitenden Durchschnitts
✅ Fünf kampferprobte Strategien arbeiten zusammen:

  1. TDI-Signal: Klassische grün/rote Linienüberkreuzungen mit Trendbestätigung
  2. SP Umkehrung: Fängt große Umkehrungen bei überkauften/überverkauften Extremen ab
  3. TDI-Haken: Einstieg in den Gegentrend mit Divergenzbestätigung
  4. Squeeze-Ausbruch: Profitiert von Volatilitätsexplosionen nach einer Konsolidierung
  5. Verborgenes Geheimnis: Eigene Strategie, die Winkelstärke und Banddurchbrüche kombiniert

Jede Strategie ist unabhängig voneinander profitabel. Zusammen bilden sie ein robustes System, das alle Marktbedingungen abdeckt.

3. Intelligentes Handelsmanagement (Set It & Forget It)

Der EA geht nicht einfach nur Trades ein - er verwaltet sie aktiv, um maximale Gewinne zu erzielen:

  • Smart Breakeven: Sichert den Gewinn, sobald sich der Handel günstig entwickelt
  • Adaptiver Trailing Stop: Folgt dem Preis auf intelligente Weise und gibt niemals große Gewinne wieder ab.
  • Teilweise Positionsschließung: Nimmt Gewinne bei TP1 (50% der Position) mit, lässt den Rest bis TP2 laufen
  • Dynamische Ausstiegslogik: Schließt Positionen, wenn TDI eine Umkehr signalisiert (verhindert, dass Gewinner wieder zu Verlierern werden)

Reales Szenario:

  • EA kauft EURUSD bei 1,0850
  • Kurs bewegt sich auf 1,0870 (+20 Pips) → Verschiebt SL auf Break-even +5 Pips
  • Der Kurs erreicht 1,0900 (TP1) → Schließt 50% der Position und sichert den Gewinn
  • Verbleibende 50% fallen auf 1,0935 bevor TDI den Ausstieg signalisiert
  • Ergebnis: 1,5R Gewinn anstelle von 1R Take Profit**

Überprüfte Performance (Backtest + Forward Test)

Backtest: EURUSD H1 (Gesamtjahr 2024)

  • 127,4% Gesamtrendite
  • 67,8% Gewinnrate (567 Gewinne aus 842 Trades)
  • 2,34 Gewinn-Faktor
  • 12,7% Maximaler Drawdown
  • 1:10 Risiko-Ertrags-Effizienz

Forward Test (3 Monate Live-Demo - verifiziert)

  • 43.2% Kontowachstum
  • 71.2% Gewinnrate
  • 8,4% Maximaler Abzug
  • Keine Nachschussforderungen, keine aufgeblähten Konten

⚠️ Legal Disclaimer: Dies sind Backtest- und Demo-Ergebnisse. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Live-Handel birgt das Risiko von Verlusten.

Aber das ist das Wichtigste: Der EA hat die Volatilität des Jahres 2024, die Überraschungen der EZB, die Schocks des NFP und alles, was der Markt ihm vorwarf, überlebt. Das ist der wahre Test.

Warum Trader TDI ROACHER ULTIMATE wählen

Prop Firm Approved

Optimiert für FTMO, MyForexFunds, The5ers, und alle wichtigen Prop-Firmen. Konservative Risikoeinstellungen bestehen Herausforderungen ohne verdächtige Aktivitätsflags.

Keine gefährlichen Techniken

  • ❌ Keine Martingale (Kontokiller)
  • ❌ Kein Grid Trading (Einschussfalle)
  • ❌ Kein Hochfrequenz-Scalping (Brokerverbote)
  • ✅ Reine Strategie + intelligentes Risikomanagement

Funktioniert bei jedem Broker

  • ECN, STP, Market Maker - alle kompatibel
  • Beliebige Spread-Bedingungen
  • Mindesthebel von 1:100 (1:500 empfohlen)

Mehrere Paare & Zeitrahmen

  • Primär: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD
  • Zeitrahmen: M30, H1 (empfohlen), H4
  • Mindestkonto: $1,000 | Empfohlen: $2,000+

Was Sie sofort nach dem Kauf erhalten

📦 Komplettes Profi-Paket:

  1. TDI ROACHER ULTIMATE v7.02 Expert Advisor
  2. 50+ Seiten Installationshandbuch (Schritt-für-Schritt mit Bildschirmfotos)
  3. Optimierte .SET Dateien für alle Kontogrößen ($1K, $2K, $5K, $10K+)
  4. Prop Firm Challenge Guide (FTMO-spezifische Einstellungen)
  5. Risikomanagement-Rechner (Excel-Tabelle)
  6. Video-Tutorials zur Einrichtung (anfängerfreundlich)
  7. Direkter Entwickler-Support über MQL5 Messaging

Tier Pricing Strategy (begrenzte Verfügbarkeit)

Wir verwenden eine Preisstaffelung, um frühe Anwender zu belohnen und die Exklusivität zu wahren:

TIER 1 (Exemplare 1-100): $299.99 ⬅️ YOU ARE HERE
TIER 2 (Exemplare 101-200): $499
TIER 3 (Exemplare 201-300): $699
TIER 4 (Exemplare 301-400): $899
TIER 5 (Exemplare 401-500): $1,099
ENDPREIS (Exemplare 501+): $1,300

Nach 1.000 Gesamtverkäufen können wir das Angebot für neue Käufer endgültig schließen.

Frühbucher-Boni (nur für die ersten 100 Käufer)

🏆 KÄUFER DER STUFE 1 (1-50) ERHALTEN:

  • Lebenslangen Prioritäts-Support (48-Stunden-Antwort garantiert)
  • Alle wichtigen Updates KOSTENLOS für immer (einschließlich v8.0, v9.0, etc.)
  • Exklusive Optimierungs-Webinare (monatliche Live-Sitzungen)
  • Individuelle Einstellungsberatung (personalisiert für Ihren Broker/Account)
  • Beta-Zugang zu Version 8.0 (KI-Integration ab Q2 2025)
  • Zugang zum privaten Discord-Kanal (ab Februar 2025)

🥈 TIER 1 KÄUFER (51-100) ERHALTEN:

  • ✅ Standard-Support (72 Stunden Reaktionszeit)
  • ✅ Kostenlose Updates für 2 Jahre
  • ✅ Vollständiger Einstellungsleitfaden
  • ✅ E-Mail-Support-Zugang

📊 Reguläre Käufer (101+) ERHALTEN:

  • ✅ Handbuch und Standard-Support
  • ✅ 1 Jahr lang kostenlose Updates
  • ✅ Installationsanleitung

Die Differenz zwischen 299 $ und 1.300 $ beträgt 1.001 $. Aber der Unterschied bei Support, Updates und Erfolgspotenzial? Unbezahlbar.

Warum Premium-Preise? (Ehrliche Antwort)

Wir könnten dies für $49 wie andere EAs verkaufen.

Aber dann hätten wir 10.000 Käufer, null Zeit für den Support und einen überschwemmten Markt, der den Vorteil zunichte macht.

Stattdessen bauen wir eine Gemeinschaft von ernsthaften Händlern auf:

  • ✅ Begrenzte Käufer = erhaltener Leistungsvorsprung
  • ✅ Höherer Preis = höherwertige Unterstützung
  • ✅ Stufensystem = belohnt Frühentschlossene
  • ✅ Ausschließlichkeit = langfristige Rentabilität für alle Nutzer

Dies ist eine Software auf institutionellem Niveau. Unser Team hat dafür gebraucht:

  • 18 Monate für die Entwicklung
  • 8 Monate allein für die Codierung des Smart MM-Systems
  • Mehr als 47.000 Dollar an Entwicklungskosten
  • mehr als 15.000 Stunden für Tests

Der Preis spiegelt den tatsächlichen Wert wider, nicht willkürliche Zahlen.

Installation (einfache 3-Schritt-Einrichtung)

  1. Laden Sie EA von Ihrem MQL5-Kontoherunter
  2. Ziehen Sie den EA auf den MT5 Chart (EURUSD H1 empfohlen)
  3. Aktivieren Sie Auto-Trading und konfigurieren Sie die Risikoeinstellungen

Erledigt. Der EA kümmert sich um alles andere.

Vollständiges Video-Tutorial enthalten. Persönliche Einrichtungshilfe über MQL5 Messaging verfügbar.

Technische Spezifikationen

Handelspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD
Zeitrahmen: H1 (primär), M30/H4 (kompatibel)
Mindesteinlage: $1.000 | Empfohlen: $2.000+
Leverage: 1:100 Minimum (1:500 optimal)
Broker Typ: Jeder MT5 (ECN/STP bevorzugt für niedrigere Spreads)
Max Spread: 30 Punkte (konfigurierbar)
Max Simultaneous Trades: 3 (konfigurierbar)
Plattform: Nur MetaTrader 5

Risikohinweis (Erforderlicher rechtlicher Hinweis)

⚠️ WICHTIG: Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, vollständig zu verlieren.
  • Testen Sie gründlich auf Demokonten, bevor Sie live handeln (mindestens 30 Tage empfohlen)
  • Machen Sie sich mit allen EA-Einstellungen vertraut, bevor Sie live handeln.
  • Ergebnisse variieren je nach Broker, Spread, Slippage und Marktbedingungen
  • Kein EA kann Gewinne garantieren - Verluste sind möglich

Wir stellen Werkzeuge zur Verfügung. Sie bleiben für Ihre Handelsentscheidungen verantwortlich.

Unterstützung & Kontakt

Reaktionszeit:

  • Tier 1-Käufer (1-50): 12-24 Stunden
  • Stufe-1-Käufer (51-100): 24-48 Stunden
  • Reguläre Käufer: 48-72 Stunden

Kontakt-Methode: MQL5 Private Messaging (Anmeldung erforderlich)

Gemeinschaft:

  • Discord: discord.gg/5SBWbgG7Xp (20% Rabatt-Code verfügbar)
  • YouTube: @FTMORangeBreakoutProea
  • Shop: ko-fi.com/kidos_experts
  • Marktplatz: whop.com/raphongi-software-entwicklung-pty-ltd

Häufig gestellte Fragen

F: Funktioniert dies auf MT4?
A: Nein, nur MT5. Eine MT4-Version wird möglicherweise in Zukunft erscheinen.

F: Kann ich dies auf einem VPS verwenden?
A: Ja, empfohlen für den 24/7-Betrieb.

F: Besteht es die Herausforderungen von Prop Firm?
A: Ja, speziell optimiert für FTMO, MFF, etc. mit konservativen Einstellungen.

F: Was ist, wenn es bei mir nicht funktioniert?
A: MQL5 hat eine 7-tägige Geld-zurück-Politik. Testen Sie zunächst eine Demo, um die Kompatibilität sicherzustellen.

F: Wie viele Aktivierungen erhalte ich?
A: 20 Freischaltungen (mehr als genug für mehrere Konten/VPS).

F: Brauche ich Handelserfahrung?
A: Grundlegende MT5-Kenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Vollständige Anleitungen enthalten.

Die Quintessenz

TDI ROACHER ULTIMATE ist nicht einfach ein weiterer EA.

Es ist das Ergebnis der Besessenheit unseres Teams, das #1 Problem zu lösen, das Trader-Konten zerstört: schlechtes Geldmanagement.

Wir haben kombiniert:

  • ✅ Kelly-Kriterien-Mathematik in institutioneller Qualität
  • ✅ Die ursprüngliche TDI-Spezifikation (richtig festgelegt)
  • ✅ Fünf unabhängig voneinander rentable Strategien
  • ✅ Intelligente Handelsmanagementsysteme
  • ✅ Echter Schutz gegen Drawdowns

Und wir bieten es für eine begrenzte Zeit für $299,99 an.

Die nächsten 100 Käufer erhalten es zu diesem Preis. Danach erhöht sich der Preis auf 499 $. Bei 500 Verkäufen steigt er auf 1.300 $.

Wer sich früh entscheidet, gewinnt. So funktioniert das hier.

Aktueller Status

TIER 1 AKTIV: $299,99
Nächster Preis: $499 (bei 100 Verkäufen)
Verbleibende Zeit: Bis die ersten 100 Exemplare verkauft sind

Sichern Sie sich jetzt Ihren Startpreis

Klicken Sie oben auf "KAUFEN" oder "MIETEN" und sichern Sie sich den Preis der Stufe 1 vor der nächsten Preiserhöhung.

Noch Fragen? Schreiben Sie mir eine Nachricht über MQL5 Private Messaging.

TDI ROACHER ULTIMATE v7.02
Smart Money Management Edition
Schützen Sie Ihr Konto. Wachsen Sie Ihr Kapital. Handeln Sie wie Institutionen.

Schließen Sie sich den Tradern an, die sich weigern, Konten zu sprengen

Dies ist Ihr Moment. Warten Sie nicht auf Tier 2.

