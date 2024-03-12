Prop Firm Master Pro

Prop Firm Master Pro ist mehr als nur ein weiterer Forex-Roboter - es ist ein spezielles Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Prop Firm-Herausforderungen bestehen und finanzierte Konten mit Zuversicht verwalten wollen.

Warum dieser EA sich abhebt

  • Prop Firm Challenge Fokus: Speziell für FTMO-, FundedNext- und MyForexFunds-Regeln (Gewinnziele, maximaler Tagesverlust, maximaler Drawdown) entwickelt.

  • Adaptives Neuronales Netzwerk (NSA Core): Im Gegensatz zu statischen EAs passt es sich an die aktuellen Marktbedingungen an, wodurch es sowohl in Trend- als auch in Schwankungsphasen widerstandsfähig ist.

  • Bewährte Zuverlässigkeit: Verifizierte Backtests seit 2011 mit 99,9 % hochwertigen Tickdaten zeigen eine stabile Rentabilität über verschiedene Marktzyklen hinweg.

  • Sichere Handelslogik: Kein Martingal, Grid oder riskantes Averaging. Jeder Handel erfolgt mit einem harten Stop-Loss und Take-Profit.

  • Multi-Broker-kompatibel: Brokerunabhängig, läuft nahtlos auf den wichtigsten ECN/STP MT5-Brokern.

  • Optimierte Instrumente: Speziell abgestimmt auf XAUUSD (Gold) und AUDCAD auf dem M15-Zeitrahmen.

Hauptmerkmale

  • Schnelles und sicheres Passieren von Herausforderungen mit strenger Risikokontrolle

  • Mehrere optimierte Voreinstellungen (AUDCAD & Gold)

  • Strenger SL/TP gewährleistet Kapitalschutz

  • Unterstützt kleine Konten ($100+) und große finanzierte Konten ($10k+)

  • Flexible Hebelwirkung (1:10 - 1:50)

  • Konzipiert für professionelle Trader, die einen kapitalgedeckten Status anstreben

Optimierte Voreinstellungen (AUDCAD Beispiele)

  • MA_Signal=95, MA_Trend=87, TP_pips=2, Lots_Max=0.47

  • MA_Signal=53, MA_Trend=51, TP_pips=572, Lots_Max=2.81

  • MA_Signal=11, MA_Trend=95, TP_pips=22, Lots_Max=1.87

  • MA_Signal=27, MA_Trend=25, TP_pips=267, Lots_Max=3.49

Das Paket enthält

  • EA-Datei (.ex5)

  • Voreinstellungsdateien (.set) für AUDCAD (Gold-Voreinstellungen werden in Updates bereitgestellt)

  • Installations- und Backtesting-Anleitung (PDF)

  • Lebenslange kostenlose Updates & Premium-Support

Preis & Lizenzierung

  • Aktueller Preis: $565 (begrenztes Angebot)

  • Zukünftiger Preis: $1700

  • Nur 25 Exemplare pro Jahr, um exklusiven Support zu gewährleisten

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement.


Empfohlene Produkte
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
DracoAI
Hua Manh Hung
Experten
DracoAI ist ein revolutionärer automatischer Devisenhandelsroboter, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert. Verlustabdeckung ist unser exklusives Premiummerkmal. DracoAI IST: DER BESTE SERVICE ZUM GELDVERDIENEN & STABILES PASSIVES EINKOMMEN GEWINN, AUCH WENN SIE NICHT AN DEN AUSSCHREIBUNGEN TEILNEHMEN FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT UND STABILITÄT DracoAI IST SICHER, WEIL: WIR GARANTIEREN DIE SICHERHEIT IHRER GELDER NEGATIVE HANDELSERGEBNISSE WERDEN DURCH UNSEREN RESERVEFONDS GEDECKT 100%IGE VERT
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Winter
Ivan Akimov
Experten
Das Funktionsprinzip des Expert Advisors basiert auf der Eröffnung von Transaktionen, wenn ein Signal von seinen Indikatoren empfangen wird. Die Schließung erfolgt, wenn das gegenteilige Signal empfangen wird. Die Einstellungen sind auf ein Minimum vereinfacht, Sie können nur das Arbeitslot einstellen. Der Expert Advisor ist so konfiguriert, dass er mit dem Paar EUR/USD und den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet im Handel keine Martingale und Mittelwertbild
Rpw Prop Firm Killer
Remi Patrice Westeel
Experten
Haben Sie schon einmal davon geträumt, Ihre Handelsaktivitäten in einer Prop-Firma zu optimieren, ohne stundenlang vor Ihrem Computer sitzen zu müssen? Wir haben die Lösung für Sie: unseren Handelsroboter, der speziell für Prop-Firmen entwickelt wurde und in der Lage ist, automatisch mit den Paaren AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD zu handeln. Dank unseres Handelsroboters werden Sie endlich in der Lage sein, bestimmte kritische Aufgaben im Zusammenhang mit den Schwankungen des Finanzmarktes zu delegie
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Experten
SETZEN DATEI Handbuch Guidebook Warum Bitcoin-Handel 1. elite Precision Precision - Handel neu definieren Hochmoderne Algorithmen, die auf punktgenaue Ausführung getrimmt sind. Intelligente Setups, um Risiken zu steuern und Chancen zu ergreifen. 2. Adaptive Marktstrategien mit Echtzeit-Kursbewegungen Märkte verändern sich - aber Bitcoin Robot ist so gebaut, dass er sich sofort anpasst: Handel bei Trends, Volatilität oder Schwankungen. Erfasst Ausbrüche, Umkehrungen und Preissprünge, bevor si
Sur Ron
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung reicht aus, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Nicht abhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Überwachung meiner Konten: https: //www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order größer ist als der Wert des Parameters Profit in Punkten des Charts. Dieser Auftrag wird geschlo
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor arbeitet auf der Grundlage wellenförmiger Veränderungen in den Kursbewegungen. Der dynamische Regressionskanal ermöglicht eine genaue Vorhersage der kurzfristigen Preisbewegung. Der Expert Advisor verwendet den Indikator in seinem Handel: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Handelsinstrumente (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. Der Expert Advisor wurde seit 2003 erfolgreich mit 99% Qualitätskursen, Floating Spread und Random Ping getestet. Eine Optimierung des Adv
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experten
Dies ist ein EA, der auf der Grundlage des vom Roboter erkannten Trends handelt. EA sucht nach guten Möglichkeiten für Entry-Management und Exit-Trades. Kann für alle Forex-Paare verwendet werden, aber es ist besser, es auf Gold Symbol und H1 TimeFrame zu verwenden. Der Roboter hat eine starke mathematische Logik, um gute Gelegenheiten zu erkennen , und solange der Markt im Trend liegt, verdient er Geld für Sie. Aber wenn es eine Situation gibt, in der es zu einer Umkehrung kommt, beginnt der E
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
PandaTrader
Evgeniy Zhdan
Experten
Ein automatisches Handelssystem basiert auf der Berechnung der Differenz zwischen den wichtigsten Fibonacci-Levels und deren Verhältnis zur Größe der Fibo-Orderkerzen. Ein einzigartiger Tracking-Algorithmus für jede Position ermöglicht es Ihnen, das Preisverhalten zu kontrollieren. Wenn erkannt wird, dass es nicht ratsam ist, die Position weiter zu halten, wird sie geschlossen. Advisor kontrolliert Ping und Slippage des Handelsservers und passt sich ihnen an. Handelsinstrumente (Zeitrahmen m5)
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experten
Der HERMES-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE HERMES GOLD PRO KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. ZEITRAHMEN-NUTZUNGSEMPFEHLUNG: H1 HERMES wurde entwickelt, um mit dem amerikanischen Metall XAUUSD (GOLD) zu arbeiten. HERMES ist ein langjähriger Experte für durchsetzungsfähiges SCALPING und kann daher je nach Wert seiner „Risikokonfigurati
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experten
Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experten
ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experten
Trend EA "Schöpfer" 4.1.8 Version der neuesten Produkte, Kontaktinformationen qq398867673, WeChat 15940404448, (qq ist nicht oft eingeloggt, kann das Telefon WeChat sein) sind Real-Name-Authentifizierung. Domestic von autorisierten Kontoeröffnung Menge zu begrenzen, genehmigte Handelsposition zu begrenzen, genehmigte Verwendung von Zeitlimit als Bezugsgrundlage für die Preisgestaltung, unabhängig davon, ob Sie eine große oder kleine Fonds sind, haben die entsprechende Behörde Preis. Gold Builde
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experten
Dieses Mal werde ich einen Berater zur Verfügung stellen, der sich mit Scalping beschäftigt. Ja, ja, es ist Scalping, da es in seiner Strategie anders ist. Scalping beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem H1-Stunden-Chart, aber Sie können es auch für andere Perioden verwenden. Aber auf dem Tagesdiagramm wird es nicht funktionieren, da seine Arbeit nach Kerzen berechnet wird, nach Tageskerzen, die auf dem Tagesdiagramm alles nur eins sind und der Berater nichts zu tanzen hat. In den Einstellung
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Experten
Wir stellen den "Forex Mastery Escort EA" vor, einen bahnbrechenden Expert Advisor (EA), der speziell für den MQL5-Markt entwickelt wurde. Dieser innovative EA kombiniert die Leistung mehrerer Indikatoren, einschließlich IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence), um Ihnen eine unvergleichliche Handelsgenauigkeit zu bieten. Forex Mastery Escort EA nutzt einen ausgeklügelten Algorithmus, der die Marktbedingungen sorgfältig analysi
FREE
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experten
Die EA-Strategie basiert auf Zone Recovery , mit einfachen Eingaben. - Dieser EA verwendet nur Pending Orders zur Ausführung der Trades. - Mit Trailing-Stop und Take-Profit-Levels, um die Gewinne zu sichern. Wenn Sie den EA im Backtesting testen, kann es in den meisten Fällen zu Verlusten kommen. Dies liegt daran, dass wir den EA zu Londoner und New Yorker Zeit aktivieren müssen. Bei anderen Handelssitzungen werden Sie verlieren. Filtern Sie also weiterhin manuell die Zeit. Ein Update für die Ze
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experten
Der Expert Advisor (SynapseTrader EA) der Firma ProfitFXBot wurde entwickelt, um den Forex-Markt speziell auf GBP/USD zu handeln und dabei intelligente Strategien zu verwenden, um beständige Gewinne zu erzielen. Dieser Bot muss um 20:00 Uhr (New Yorker Zeit) eingeschaltet und um 5:00 Uhr morgens (UTC-5) manuell ausgeschaltet werden, der Bot muss in der Zeitlichkeit M1 platziert werden. Während dieser Stunden trifft der Bot Entscheidungen auf der Grundlage von Marktanalysen mit einer optimierten
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experten
NightVision EA - ist ein automatisierter Expert Advisor, der den nächtlichen Scalping-Handel während der Schließung der amerikanischen Handelssitzung nutzt. Der EA nutzt eine Reihe von einzigartigen Entwicklungen des Autors, die erfolgreich auf realen Handelskonten getestet wurden. Der EA kann auf den meisten verfügbaren Handelsinstrumenten eingesetzt werden und zeichnet sich durch eine geringe Anzahl von Einstellungen und eine einfache Installation aus. Live-Signal für NightVision EA: https: //
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 2/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experten
Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit OpenAI Martini AI EA ist ein fortschrittlicher Handels-Expert Advisor für AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD und USDCHF. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Renditen und skalierbare Profitabilität. Martini AI EA integriert eine disziplinierte Scalping-Strategie, die durch neuronale Netzwerke, maschinelles Lernen und KI-gestützte Analysen auf Basis der neuesten ChatGPT-Technologie verbessert wird. Dies gewährleistet adaptive Entscheidungsfindung, präzises Tra
Weitere Produkte dieses Autors
Super Signals Channel Indicator
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Super Signals Kanal-Indikator Der Channel-Indikator ist ein nicht-malerischer Indikator, der mehr auf die jüngsten Kursbewegungen reagiert. Aus diesem Grund ist der Super Signals Channel Indikator besser für kurzfristige oder Daytrading-Strategien geeignet. Der Super Signals Channel zeigt nur Swing-Trading-Gelegenheiten an. Daher erscheinen die meisten Handelssignale während Konsolidierungs- oder Seitwärtsphasen des Marktes. Super Signals Channel Indikator für MT5 Erläuterung Das grüne Band unt
FTMO Smart Trader EA
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (3)
Experten
FTMO Smart Trader EA - Der ultimative MT4 Expert Advisor für den Erfolg der Prop Firm Challenge Erreichen Sie den Status eines finanzstarken Händlers mit Vertrauen. Der FTMO Smart Trader EA ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor , der entwickelt wurde, um Händlern beim Bestehen und Verwalten von Eigenhandelsherausforderungen wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF) zu helfen. Dieser vollautomatische Forex-Roboter ist auf Konsistenz, Stabilität und Konformität ausgelegt - er
MACD 2 scalper
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
MACD 2 Scalper Indikator für Präzisionshandel Der MACD 2 Scalper funktioniert nahtlos bei einer Vielzahl von Vermögenswerten, darunter Boom Crash 1000, Crash 500, VIX75, GBP/USD und viele mehr. Was ist der MACD 2 Scalper? Der MACD 2 Scalper basiert auf dem traditionellen MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), mit einem entscheidenden Unterschied: Er verfügt über zwei Linien, die eine Wolke bilden, und bietet somit einen differenzierteren Einblick. Die Divergenz zwischen dem MACD
Super Signals Channel
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Super Signals Kanal-Indikator Der Channel-Indikator ist ein nicht-malerischer Indikator, der mehr auf die jüngsten Kursbewegungen reagiert. Aus diesem Grund ist der Super Signals Channel Indikator besser für kurzfristige oder Daytrading-Strategien geeignet. Der Super Signals Channel zeigt nur Swing-Trading-Gelegenheiten an. Daher erscheinen die meisten Handelssignale während Konsolidierungs- oder Seitwärtsphasen des Marktes. Super Signals Channel Indikator für MT4 Erläuterung Das grüne Band un
MA Head and Grid
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Für weitere Tools https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der Grid und Martingale kombiniert. Er erstellt ein Order-Grid gemäß den Einstellungen, fügt aber auch einen Martingal hinzu. So nimmt er bei kleinen und großen Bewegungen Gewinne mit. Ein System zur Verlustabdeckung ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Es ist möglich, die Eröffnung eines
MarketProfile master V1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Für weitere Tools https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Eine große Anzahl von Händlern verwendet die VolumeProfile/MarketProfile-Analysemethode. Und ich denke, dass es nicht nötig ist, solche Konzepte wie POC und VAH/VAL zu erklären. Die standardmäßige VolumeProfile-Darstellung hat jedoch einen Nachteil - wir sehen nur das aktuelle Bild des Marktes. Wir sehen die "Konvexität" der Volumenverteilung innerhalb des Zeitraums. Aber wir sehen nicht die Hauptsache - die "Migra
Ftmo trader pro mt4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Der FTMO Trader Pro ist ein äußerst zuverlässiger und effektiver Handelsroboter, der Händlern hilft, ihr Potenzial zu maximieren und profitable Geschäfte zu machen. Sein intuitiver Algorithmus ist in der Lage, schnell die besten Handelsmöglichkeiten auf den Märkten zu identifizieren und dabei die sich ständig ändernden Marktbedingungen und neue Chancen zu berücksichtigen. Der EA ist speziell für den Handel mit dem EURUSD-Paar auf einem 15-Minuten-Zeitrahmen mit Standardeinstellungen konzipiert.
Master signals pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Also, für das beste Ergebnis mit nur EUR/USD und GBP/USD, NaS100, GER30. Paare, die Ihnen kurzfristigen Gewinn in Scalping trad niedrigen Zeitrahmen. Wenn Sie wollen, langfristigen Handel, dann nur mit langfristigen trad Tag wie H4 Stunde oder Tag ein Mal mit pip Ziel 100 oder 200 in jedem Währungspaar. 1. Sie müssen eigene trad Losgröße für kleine Konto setzen Sie niedrigen Handel Losgröße wie, wenn Sie 100 $ in Kontostand haben dann immer 0,05 Handelsvolumen mit kompletten Take-Profit und Stop
Ftmo Passing Robot
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Der Ftmo Passing Robot ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor (EA) , der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, die Herausforderungen von Eigenhandelsfirmen wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF ) zu bestehen und zu bewältigen. Dieses erschwingliche und vollautomatische Handelssystem wurde entwickelt, um eine konstante Performance , einen kontrollierten Drawdown und ein konsistentes Risikomanagement zu bieten - alles wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg in Prop-Fir
FTMO Smart Trader EA Ragnarock
Tshivhidzo Moss Mbedzi
4 (1)
Experten
Begrenzte Einkäufe bei $211 USD nächsten 566 USD , Für eine begrenzte Zeit: Erschließen Sie sich die Macht des Handels wie ein Experte mit FTMO Smart Trader EA. Unsere hochentwickelten Algorithmen helfen Ihnen, Trends im Markt zu erkennen und intelligente, dynamische Entscheidungen zu treffen, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Als einziges algorithmisches Handelswerkzeug, das speziell für den EURUSD-Markt entwickelt wurde, können Sie darauf vertrauen, dass FTMO Smart
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie. Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm
PropTradeMaster
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Erschließen Sie den Präzisionshandel mit PropTradeMaster: Ihre Expertenlösung für den Forex-Handel PropTradeMaster ist ein hochmoderner Forex-Roboter, der Ihr Handelserlebnis verbessern soll. Dank fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und NSA-Core-Technologie liefert er präzise Markteinblicke und passt sich an veränderte Bedingungen an, um Ihnen den nötigen Vorsprung für Ihren Erfolg zu verschaffen. Detailliertes Benutzerhandbuch Umfassende Anleitungen und tiefere Einblicke in die Funktionswe
BlitzWave HFT System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Einführung in das BlitzWave HFT System - Ihre ultimative Lösung für den Devisenhandel Erschließen Sie die Macht des Hochfrequenzhandels (HFT) mit dem BlitzWave HFT System! Hauptmerkmale: Das BlitzWave HFT System ist eine hochmoderne Devisenhandelslösung, die für Händler aller Erfahrungsstufen entwickelt wurde, um in Hochfrequenzhandelsumgebungen zu brillieren. Es ist kompatibel mit Prop Firm Konten von $35,000 bis $200,000 und bietet eine vielseitige Lösung, die auf Ihre Handelsziele zugeschnit
Atm Gbpusd Robot v1
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Experten
ATM GBP/USD Roboter V1: Erhöhen Sie Ihre Trading-Exzellenz So wie Bayern die Bundesliga dominiert, dominiert mein EA den Forex-Markt! Erleben Sie mit dem ATM GBP/USD Robot V1 ein revolutionäres Forex-Tool. Diese automatisierte Lösung wurde entwickelt, um eine herausragende Performance bei Prop-Firm-Konten und Live-Trading-Setups zu liefern und ist auf den Erfolg zugeschnitten. Hauptmerkmale: Breite Kompatibilität: Nahtlose Integration mit den Konten der führenden Prop-Firmen, einschließlich ,M
FREE
FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Utilitys
Automatisieren Sie Ihre Signalübermittlung - Wachsen Sie Ihre Marke ProSignal Broadcaster für Telegram (MT4) ist ein Expert Advisor, der für professionelle Signalanbieter, Ausbilder und Trader entwickelt wurde, die Handelsbenachrichtigungen automatisieren und mühelos mit ihrem Telegram-Publikum kommunizieren möchten. Im Gegensatz zu anderen grundlegenden Tools enthält dieser EA fortschrittliche Anpassungsfunktionen - einschließlich der Möglichkeit, jeder Benachrichtigung Werbebotschaften mit eig
SessionMapperPro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
SessionViz Pro - Professioneller Visualisierer für Handelssitzungen ÜBERBLICK: Professioneller Indikator zur Hervorhebung von Handelssitzungszeiten und bestimmten Zeiträumen auf Ihren MetaTrader 5-Charts. Unverzichtbares Werkzeug für sitzungsbasierte Handelsstrategien und zeitabhängige Marktanalysen. KEY FEATURES: Hervorhebung der Hintergrundbereiche von Handelssitzungen mit benutzerdefinierten Farben Zeichnen Sie vertikale Linien zu bestimmten Zeiten für präzise Einstiege Unterstützung
Boom and crash trader
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
ICH WERDE NUR VERKAUFEN 6 KOPIEN UND ENTFERNEN SIE DAS PRODUKT BEKOMMEN ES BEFOER ES,S WEG HALLO DIESE EA FUNKTIONIERT IN JEDEM PAAR, ABER DIE SIND REGELN, DIE BEFOLGT WERDEN MÜSSEN DIE DEFULT EINSTELLUNGEN ARBEITEN AUF BOOM 500 M15 LOS=0.2 SL=0 TP=5000 RSI=12.7 KAUF_=32 VERKAUFEN=68 BB_P=1.619 BB=27 SAFE_ZONE_=9.8 DON'T vergessen, Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen . so dass ich mehr kostenlose Tools für euch machen kann . zeigen Sie mir einige Unterstützung FÜR ANDERE PAARE KONTAKT
Tdi mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Traders Dynamischer Index (TDI) Der Traders Dynamic Index (TDI) ist ein nicht nachzeichnender technischer Indikator, der Marktstimmung, Momentum und Volatilität in einem einzigen Analyseinstrument für klarere Handelsentscheidungen vereint. Der Traders Dynamic Index (TDI) ist ein multifunktionaler Indikator, der die Marktanalyse vereinfachen soll, indem er mehrere wichtige Marktelemente in einem einzigen Indikatorfenster zusammenfasst. Er hilft Händlern, die Trendrichtung, die Stärke des Momentu
Boom and crash arrow
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer fortschrittlichen Strategie, die in erster Linie für den Handel mit Spikes bei Boom- und Crash-Indizes entwickelt wurde. Komplexe Algorithmen wurden implantiert, um nur hochwahrscheinliche Einstiege zu erkennen. Er warnt vor potenziellen Kauf- und Verkaufseinstiegen. Für den Handel mit Spikes im Deriv- oder Binär-Broker nehmen Sie nur Buy Boom- und Sell Cash-Alarme. Es wurde für 5-Minuten-Zeitrahmen optimiert. der Indikator wird Ihnen sagen, wo zu verkaufen und
PropTradeMaster mt5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
PropTradeMaster mt5 Live-Signal Für weitere ausführliche Details lesen Sie bitte das Handbuch Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PropTradeMaster: Ein präzisionsgefertigter Forex-Roboter Entfesseln Sie die Kraft von Präzision und Innovation in Ihrem eigenen Handel mit PropTradeMaster, einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der sorgfältig für MT4 entwickelt wurde. Steigern Sie Ihr Handelserlebnis mit diesem außergewöhnlichen Tool, das die strengen Standards der Prop-Trading-Unternehmen übert
Auzar
Tshivhidzo Moss Mbedzi
5 (1)
Experten
Auzar MT5 - AI Prop Firms Forex Roboter für Gold (XAUUSD) Scalping Der Auzar MT5 Expert Advisor ist ein KI-gestütztes Handelssystem der nächsten Generation, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Er bietet eine Scalping-Lösung für Gold (XAUUSD) , die speziell für die Anforderungen von Handelsumgebungen von Prop Firms wie FTMO , Funded Next und My Forex Funds (MFF) entwickelt wurde. Auzar basiert auf der Technologie neuronaler Netze und passt sich dynamisch an die sich verändernden Marktbe
F T M O Range Breakout Pro MT5
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
FTMO Range Breakout Pro ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der für den Breakout-Handel in strukturierten Umgebungen wie z.B. Testkonten konzipiert wurde. Er wurde für MetaTrader 5 entwickelt und passt sich mithilfe eines proprietären Algorithmus zur Bereichserkennung und eines Risikokontrollsystems an unterschiedliche Brokerbedingungen an. Dieser EA bietet konfigurierbare Einstellungen, die auf Händler zugeschnitten sind, die strenge Drawdown- und Ausführungskriterien befolgen wo
Breakout Signal Pro
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Forex Signal Indicator - Automatisieren Sie intelligente schwebende Orders mit Präzision Haben Sie es satt, Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verpassen oder Ihre Eingänge in sich schnell bewegenden Märkten zu verwalten? Der Forex Signal Indicator wurde entwickelt, um den Handel einfacher und intelligenter zu machen - auch für Anfänger. Hauptmerkmale Automatische Platzierung von Kauf- und Verkaufsstopps Platziert schwebende Orders automatisch an optimierten Zonen auf der Grundlage der Markt
SuperTrend Line v3
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Die SuperTrend Matrix ist ein leistungsstarker und intuitiver technischer Indikator für die Plattformen MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5), der Händlern eine erweiterte Perspektive auf Markttrends und Volatilität bietet. Aufbauend auf der bewährten Effektivität des klassischen SuperTrend-Indikators bietet unsere verbesserte SuperTrend-Matrix klarere Signale, verbesserte Anpassungsfähigkeit und einen umfassenden Überblick, um Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Warum SuperTrend Matr
Vader Volatility Trading System
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
Verwandeln Sie die Marktvolatilität in Ihren grössten Vorteil Vader Volatility ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Trader entwickelt wurde, die von Marktturbulenzen profitieren. Während andere die Volatilität fürchten, werden Sie sie mit chirurgischer Präzision beherrschen, indem Sie unsere proprietäre Triple Shadow Protocol-Technologie nutzen. Dies ist nicht nur ein weiteres Umkehrsystem. Es ist eine komplette Volatilitäts-Arbitrage-Lösung, die für ernsthafte Händler en
TDI Roacher Ultimate Smart MM
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Experten
[SATZ FÜR EURUSD H1] [ BLOG] [GBPUSD SATZ] TDI ROACHER ULTIMATE - Smart Money Management Edition Der EA geboren aus tausenden von Stunden Kampf gegen die Märkte EINFÜHRUNGSPREIS: $299.99 | ENDPREIS: $1,300 Aktuelle Stufe 1: Exemplare 1-100 | Nächster Preissprung: $499 bei 100 Verkäufen [Live-Signal kommt bald] | Die Geschichte hinter TDI ROACHER ULTIMATE Es begann mit dem Scheitern. Unser Entwicklungsteam verbrachte 18 Monate damit, Händler - gute Händler - zu beobachten, die Konten nicht wegen
Supertrend Pro Premium MTF Dashboard
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Indikatoren
Supertrend Pro MTF Dashboard: Handeln Sie mit Zuversicht Verpassen Sie keine Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr. Das Supertrend Pro MTF Dashboard ist ein professionelles Tool, das das Marktrauschen durchbricht und sofort starke, aufeinander abgestimmte Trends über 8 Zeitrahmen (M1 bis W1) identifiziert. Dieser Indikator wurde für seriöse Trader entwickelt und liefert Signale ohne Wiederholung und ein übersichtliches, umsetzbares Dashboard, das die Bestätigung mehrerer Zeitrahmen mühelos m
Auswahl:
FJaybee Multimedia
31
FJaybee Multimedia 2024.03.21 13:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3353
Antwort vom Entwickler Tshivhidzo Moss Mbedzi 2024.03.22 04:18
Thank you for sharing your experience with us! We're thrilled to hear that you've found our Prop Firm Master Pro beneficial for both your funded and live accounts. Our focus on risk management and auto lot sizing aims to provide a sustainable approach to increasing account balances, and we're glad to know that these features have resonated with you. We take pride in offering excellent customer support, and it's gratifying to hear that you've had a positive interaction with our team. We're here to assist you every step of the way. We wish you the best with your upcoming withdrawal, and we're confident that you'll continue to find success with our platform. Should you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out. Happy trading! Warm regards,
Josh Raphongi
Antwort auf eine Rezension