Prop Firm Master Pro ist mehr als nur ein weiterer Forex-Roboter - es ist ein spezielles Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Prop Firm-Herausforderungen bestehen und finanzierte Konten mit Zuversicht verwalten wollen.

Warum dieser EA sich abhebt

Prop Firm Challenge Fokus: Speziell für FTMO-, FundedNext- und MyForexFunds-Regeln (Gewinnziele, maximaler Tagesverlust, maximaler Drawdown) entwickelt.

Adaptives Neuronales Netzwerk (NSA Core): Im Gegensatz zu statischen EAs passt es sich an die aktuellen Marktbedingungen an, wodurch es sowohl in Trend- als auch in Schwankungsphasen widerstandsfähig ist.

Bewährte Zuverlässigkeit: Verifizierte Backtests seit 2011 mit 99,9 % hochwertigen Tickdaten zeigen eine stabile Rentabilität über verschiedene Marktzyklen hinweg.

Sichere Handelslogik: Kein Martingal, Grid oder riskantes Averaging. Jeder Handel erfolgt mit einem harten Stop-Loss und Take-Profit.

Multi-Broker-kompatibel: Brokerunabhängig, läuft nahtlos auf den wichtigsten ECN/STP MT5-Brokern.

Optimierte Instrumente: Speziell abgestimmt auf XAUUSD (Gold) und AUDCAD auf dem M15-Zeitrahmen.

Hauptmerkmale

Schnelles und sicheres Passieren von Herausforderungen mit strenger Risikokontrolle

Mehrere optimierte Voreinstellungen (AUDCAD & Gold)

Strenger SL/TP gewährleistet Kapitalschutz

Unterstützt kleine Konten ($100+) und große finanzierte Konten ($10k+)

Flexible Hebelwirkung (1:10 - 1:50)

Konzipiert für professionelle Trader, die einen kapitalgedeckten Status anstreben

Optimierte Voreinstellungen (AUDCAD Beispiele)

MA_Signal=95, MA_Trend=87, TP_pips=2, Lots_Max=0.47

MA_Signal=53, MA_Trend=51, TP_pips=572, Lots_Max=2.81

MA_Signal=11, MA_Trend=95, TP_pips=22, Lots_Max=1.87

MA_Signal=27, MA_Trend=25, TP_pips=267, Lots_Max=3.49

Das Paket enthält

EA-Datei (.ex5)

Voreinstellungsdateien (.set) für AUDCAD (Gold-Voreinstellungen werden in Updates bereitgestellt)

Installations- und Backtesting-Anleitung (PDF)

Lebenslange kostenlose Updates & Premium-Support

Preis & Lizenzierung

Aktueller Preis: $565 (begrenztes Angebot)

Zukünftiger Preis: $1700

Nur 25 Exemplare pro Jahr, um exklusiven Support zu gewährleisten

Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement.







