Prop Firm Master Pro ist mehr als nur ein weiterer Forex-Roboter - es ist ein spezielles Tool, das für Händler entwickelt wurde, die Prop Firm-Herausforderungen bestehen und finanzierte Konten mit Zuversicht verwalten wollen.
Warum dieser EA sich abhebt
-
Prop Firm Challenge Fokus: Speziell für FTMO-, FundedNext- und MyForexFunds-Regeln (Gewinnziele, maximaler Tagesverlust, maximaler Drawdown) entwickelt.
-
Adaptives Neuronales Netzwerk (NSA Core): Im Gegensatz zu statischen EAs passt es sich an die aktuellen Marktbedingungen an, wodurch es sowohl in Trend- als auch in Schwankungsphasen widerstandsfähig ist.
-
Bewährte Zuverlässigkeit: Verifizierte Backtests seit 2011 mit 99,9 % hochwertigen Tickdaten zeigen eine stabile Rentabilität über verschiedene Marktzyklen hinweg.
-
Sichere Handelslogik: Kein Martingal, Grid oder riskantes Averaging. Jeder Handel erfolgt mit einem harten Stop-Loss und Take-Profit.
-
Multi-Broker-kompatibel: Brokerunabhängig, läuft nahtlos auf den wichtigsten ECN/STP MT5-Brokern.
-
Optimierte Instrumente: Speziell abgestimmt auf XAUUSD (Gold) und AUDCAD auf dem M15-Zeitrahmen.
Hauptmerkmale
-
Schnelles und sicheres Passieren von Herausforderungen mit strenger Risikokontrolle
-
Mehrere optimierte Voreinstellungen (AUDCAD & Gold)
-
Strenger SL/TP gewährleistet Kapitalschutz
-
Unterstützt kleine Konten ($100+) und große finanzierte Konten ($10k+)
-
Flexible Hebelwirkung (1:10 - 1:50)
-
Konzipiert für professionelle Trader, die einen kapitalgedeckten Status anstreben
Optimierte Voreinstellungen (AUDCAD Beispiele)
-
MA_Signal=95, MA_Trend=87, TP_pips=2, Lots_Max=0.47
-
MA_Signal=53, MA_Trend=51, TP_pips=572, Lots_Max=2.81
-
MA_Signal=11, MA_Trend=95, TP_pips=22, Lots_Max=1.87
-
MA_Signal=27, MA_Trend=25, TP_pips=267, Lots_Max=3.49
Das Paket enthält
-
EA-Datei (.ex5)
-
Voreinstellungsdateien (.set) für AUDCAD (Gold-Voreinstellungen werden in Updates bereitgestellt)
-
Installations- und Backtesting-Anleitung (PDF)
-
Lebenslange kostenlose Updates & Premium-Support
Preis & Lizenzierung
-
Aktueller Preis: $565 (begrenztes Angebot)
-
Zukünftiger Preis: $1700
-
Nur 25 Exemplare pro Jahr, um exklusiven Support zu gewährleisten
Risiko-Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement.
