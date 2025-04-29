FastPips EA Pro Telegram Signal Sender for MT4
- Tshivhidzo Moss Mbedzi
- Version: 1.51
- Aktualisiert: 29 April 2025
- Aktivierungen: 20
Automatisieren Sie Ihre Signalübermittlung - Wachsen Sie Ihre Marke
ProSignal Broadcaster für Telegram (MT4) ist ein Expert Advisor, der für professionelle Signalanbieter, Ausbilder und Trader entwickelt wurde, die Handelsbenachrichtigungen automatisieren und mühelos mit ihrem Telegram-Publikum kommunizieren möchten.
Im Gegensatz zu anderen grundlegenden Tools enthält dieser EA fortschrittliche Anpassungsfunktionen - einschließlich der Möglichkeit, jeder Benachrichtigung Werbebotschaften mit eigenem Namen hinzuzufügen - wodurch jedes Signal zu einer Marketingmöglichkeit wird.
Wichtigste Merkmale
Sofortige Benachrichtigungen: Sendet offene und geschlossene Handelsalarme in Echtzeit an Ihre Telegram-Gruppe oder Ihren Kanal.
Sauberes und professionelles Format: Die Alarme enthalten Paar, Richtung, Einstieg, SL, TP, Losgröße, Gewinn/Verlust und gewonnene/verlorene Pips.
Benutzerdefinierter Werbetext: Fügen Sie jedem Alert eine einzigartige Werbebotschaft hinzu (z. B. "Werden Sie VIP bei @IhreGruppe").
Alert-Steuerung öffnen/schließen: Wählen Sie, ob Sie Alarme für Handelseröffnungen oder -schließungen aktivieren/deaktivieren möchten.
Funktioniert mit manuellen oder EA-Trades: Verfolgt und meldet automatisch jede Handelsaktivität auf dem Konto.
Leichtgewichtiges Dienstprogramm: Minimale Systemauslastung - keine Beeinträchtigung anderer EAs oder Strategien.
Kompatibel mit jedem Broker: Funktioniert mit jedem MT4-Konto (Live oder Demo).
Schnelle Kommunikation: Verwendet MT4 WebRequest für direkte Telegram API-Integration.
Unterstützung von Gruppen und Kanälen: Senden Sie Alarme entweder an eine Telegram-Gruppe oder einen Kanal.
Für wen ist es geeignet?
Forex-Signal-Anbieter
Trading-Mentoren
Konto-Manager
Prop Firm Traders
Einzelne Trader, die Trades protokollieren
⚙️ Wie man sich einrichtet
Erstellen Sie einen Bot über @BotFather und kopieren Sie den Bot Token.
Füge den Bot als Admin in deiner Zielgruppe oder deinem Kanal hinzu.
Erhalten Sie Ihre Telegram Chat ID.
Gehen Sie in MT4 zu: Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest und fügen Sie hinzu:
Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an, geben Sie Ihre Einstellungen ein und aktivieren Sie AutoTrading.
Bitte beachten Sie
Dieser EA platziert, verändert oder schließt keine Trades.
Er meldet nur Handelsaktivitäten, die bereits manuell oder von anderen EAs durchgeführt wurden.
Das MT4-Terminal muss laufen und mit dem Internet verbunden sein.
Dieses Produkt kann nicht im Strategy Tester getestet werden (aufgrund der WebRequest-Abhängigkeit).
Unterstützung & Updates
Vollständiger Support wird über MQL5-Nachrichten bereitgestellt. Zukünftige Updates sind kostenlos enthalten.
Sind Sie bereit, Ihren Signaldienst zu professionalisieren?
Kaufen Sie noch heute den ProSignal Broadcaster für Telegram (MT4) und optimieren Sie Ihre Signalbereitstellung - während Sie gleichzeitig das Vertrauen in Ihre Marke stärken und das Engagement Ihrer Zielgruppe maximieren.