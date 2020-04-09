Chart Auto Flow Player

Un lecteur de graphiques simple
pour rejouer les graphiques historiques.

Il permet d’analyser le marché
en avançant les chandeliers un par un.
La lecture peut être mise en pause
et reprise à tout moment.

[Caractéristiques]
・Lecture automatique du passé vers le futur
・Avancement d’un chandelier à intervalle fixe
・Pause possible pendant la lecture

[Spécifications de lecture]
・Sens de lecture : Passé → Futur
・Vitesse de lecture : Fixe
・Nombre de barres : 1 barre par étape
・Pause / Reprise de la lecture
・END pour arrêter la lecture

[Commandes]
・Pause / Restart : Mettre en pause ou reprendre la lecture
・END : Arrêter la lecture et le programme

