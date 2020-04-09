Chart Auto Flow Player
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
Простой плеер графиков
для воспроизведения исторических данных.
Вы можете анализировать рынок,
продвигая свечи по одной.
Воспроизведение можно приостановить
и возобновить в любой момент.
[Особенности]
・Автоматическое воспроизведение от прошлого к будущему
・Продвижение по одной свече с фиксированным интервалом
・Возможность паузы во время воспроизведения
[Параметры воспроизведения]
・Направление воспроизведения: Прошлое → Будущее
・Скорость воспроизведения: Фиксированная
・Количество баров: 1 бар за шаг
・Пауза / Возобновление воспроизведения
・END для завершения воспроизведения
[Управление]
・Pause / Restart: Пауза или возобновление воспроизведения
・END: Завершить воспроизведение и остановить программу