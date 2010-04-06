RegimeFlex EA

REGIME FLEX EA ist ein professioneller Dual-Mode Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Trader entwickelt wurde, die in firmeneigenen Umgebungen arbeiten. Dieses hochentwickelte Handelssystem kombiniert zwei unterschiedliche Marktansätze - Breakout- und Reversal-Strategien - in einem einzigen automatisierten Rahmen.

Das Kernprinzip des EA ist die Identifizierung wichtiger Kursniveaus durch eine dynamische Bereichsanalyse. Er berechnet High/Low-Ranges auf der Grundlage von sitzungsspezifischen Daten oder historischen Bar-Analysen und nutzt diese Niveaus als kritische Entscheidungspunkte für den Handelseinstieg. Das System erkennt "Trigger-Bars", die diese festgelegten Niveaus berühren, und führt dann Trades auf der Grundlage des ausgewählten Strategiemodus aus.

Strategie-Modi:

Ausbruchsstrategie: Entwickelt für Trendfortsetzungsszenarien. Der EA geht in Positionen ein, wenn der Preis die festgelegten Grenzen der Handelsspanne durchbricht, und nutzt dabei das Momentum der Bewegung. Reversal-Strategie: Optimiert für Pullback- und Ablehnungsszenarien. Das System identifiziert potenzielle Preisumkehrungen an den Extremen der Handelsspanne und geht bei Ablehnungssignalen Positionen im Gegentrend ein.

Ausführungsoptionen für den Einstieg:

Close-Modus: Sofortige Ausführung der Marktorder bei Signalbestätigung

Level-Modus: Platzierung von Pending Orders auf kritischen Kursniveaus für eine präzise Einstiegskontrolle

Risikomanagement-Funktionen:

Der EA verfügt über umfassende Risikokontrollen, einschließlich mehrerer Stop-Loss-Typen (fest, ATR-basiert, Range-basiert), Take-Profit-Berechnungen (fest, ATR, Range, Risk-Reward Ratio) und Trailing-Stop-Funktionalität. Die Positionsgrößenbestimmung unterstützt sowohl feste Losgrößen als auch prozentuale Risikoberechnungen.

Proprietary Firm Compliance:

Einespezielle Komponente ist auf die besonderen Anforderungen des Handels mit Eigenhandelsunternehmen ausgerichtet. Das System umfasst konfigurierbare Regeln für tägliche Verlustlimits, Gesamtverlustlimits, tägliche Gewinnziele, maximale Trades pro Tag und Trade Cooldown-Perioden. Voreinstellungen für die wichtigsten Prop-Firmen (FTMO, The5ers, MFF) sind für eine schnelle Konfiguration enthalten.

Equity Protection System:

Ein fortschrittliches Drawdown-Schutzmodul überwacht Aktienspitzen und löst eine automatische Kontosperrung aus, wenn vorgegebene Schwellenwerte überschritten werden. Diese Funktion trägt dazu bei, das Kapital während ungünstiger Marktbedingungen zu schützen.

Visuelle Schnittstelle:

Der EA bietet visuelles Feedback in Echtzeit, einschließlich dynamischer Level-Linien auf dem Chart und einem umfassenden Dashboard, das die wichtigsten Kennzahlen anzeigt: aktuelles Eigenkapital, Höchstwert des Eigenkapitals, maximaler Drawdown, Tages- und Gesamtgewinn/-verlust, Handelsstatistiken und Systemstatusindikatoren.

Optimierungsprofile:

Vorkonfigurierte Optimierungseinstellungen erleichtern das Testen spezifischer Ziele: Untersuchung von Level-Parametern, Strategievergleiche, Optimierung von Prop-Firm-Challenges und Tests der Langlebigkeit von Kapitalkonten.

Technische Spezifikationen:

Kompatibel mit der MetaTrader 5-Plattform

Unterstützt mehrere Währungspaare und Zeitrahmen

Kompatibel mit Netting-Konten

Umfassende Debugging- und Protokollierungsfunktionen

Implementiert eine angemessene Fehlerbehandlung und Margenüberprüfung

Das System ist auf Zuverlässigkeit in Live-Handelsumgebungen ausgelegt und bietet gleichzeitig Flexibilität für die Anpassung von Strategien. Es stellt einen ausgewogenen Ansatz für den automatisierten Handel dar, der technische Präzision mit einem robusten Risikomanagement kombiniert, das sich sowohl für den Abschluss der Challenge-Phase als auch für die Verwaltung von Kapitalkonten eignet.