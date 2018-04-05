RegimeFlex EA

REGIME FLEX EA es un Asesor Experto profesional de modo dual para MetaTrader 5 diseñado para operadores que operan en entornos de empresas propias. Este sofisticado sistema de trading combina dos enfoques de mercado distintos - estrategias Breakout y Reversal - dentro de un único marco automatizado.

El EA opera sobre un principio básico de identificación de niveles de precios clave a través del análisis dinámico de rangos. Calcula los rangos máximos y mínimos basándose en datos específicos de la sesión o en el análisis histórico de barras, utilizando estos niveles como puntos de decisión críticos para la entrada de operaciones. El sistema detecta las "barras de activación" que tocan estos niveles establecidos y, a continuación, ejecuta las operaciones en función del modo de estrategia seleccionado.

Modos de estrategia:

Estrategia de ruptura: Diseñada para escenarios de continuación de tendencia. El EA entra en posiciones cuando el precio rompe los límites del rango establecido, capitalizando los movimientos de impulso. Estrategia de reversión: Optimizada para escenarios de retroceso y rechazo. El sistema identifica posibles retrocesos de precios en los extremos de los rangos, entrando en posiciones contra tendencia cuando aparecen señales de rechazo.

Opciones de ejecución de entrada:

Modo Cierre: Ejecución inmediata de la orden de mercado tras la confirmación de la señal

Modo Nivel: Colocación de órdenes pendientes en niveles de precios críticos para un control preciso de la entrada.

Características de Gestión de Riesgo:

El EA incorpora controles de riesgo exhaustivos que incluyen múltiples tipos de stop-loss (Fijo, basado en ATR, basado en Rango), cálculos de take-profit (Fijo, ATR, Rango, Relación Riesgo-Recompensa), y funcionalidad de trailing stop. El dimensionamiento de las posiciones admite tanto importes de lote fijos como cálculos de riesgo basados en porcentajes.

Proprietary Firm Compliance:

Uncomponente especializado aborda los requisitos exclusivos de la negociación con empresas de capital riesgo. El sistema incluye reglas configurables para los límites de pérdidas diarias, los límites de pérdidas totales, los objetivos de beneficios diarios, las operaciones máximas por día y los periodos de enfriamiento de las operaciones. Se incluyen preajustes para las principales empresas de accesorios (FTMO, The5ers, MFF) para una configuración rápida.

Sistema de protección de la renta variable:

Un módulo avanzado de protección de la renta variable supervisa los picos y activa el bloqueo automático de la cuenta cuando se superan los umbrales predeterminados. Esta función ayuda a preservar el capital en condiciones de mercado adversas.

Interfaz visual:

El EA proporciona información visual en tiempo real, incluidas líneas de nivel dinámicas en el gráfico y un panel completo que muestra las métricas clave: capital actual, capital máximo, reducción máxima, ganancias/pérdidas diarias y totales, estadísticas de operaciones e indicadores de estado del sistema.

Perfiles de optimización:

Los ajustes de optimización preconfigurados facilitan la realización de pruebas para objetivos específicos: investigación de parámetros de nivel, comparación de estrategias, optimización de retos de empresas de puntales y pruebas de longevidad de cuentas financiadas.

Especificaciones técnicas:

Compatible con la plataforma MetaTrader 5

Compatible con múltiples pares de divisas y marcos temporales

Compatible con cuentas de compensación

Incluye funciones completas de depuración y registro

Implementa un manejo adecuado de errores y verificación de márgenes

El sistema está diseñado para ser fiable en entornos de negociación en tiempo real, al tiempo que mantiene la flexibilidad para la personalización de estrategias. Representa un enfoque equilibrado de la negociación automatizada, que combina la precisión técnica con una sólida gestión del riesgo adecuada tanto para la finalización de la fase de desafío como para la gestión de cuentas financiadas.