GapRush iFVG EA

Gap Rush iFVG EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf Fair Value Gaps (FVGs) basiert. Er scannt den Chart nach gültigen bullischen/baissischen Gaps, zeichnet sie deutlich als Rechtecke und kann Trades platzieren, wenn der Preis auf diese Gaps reagiert - optional gefiltert nach höherem Timeframe Trend Bias, Sessions und Wochentagen. Es beinhaltet auch integrierte Risikokontrollen und Handelsmanagement (SL/TP + Trailing + End-of-Day Flat).

Die wichtigsten Vorteile

Automatische FVG-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair-Value-Gaps mithilfe eines Filters für die Mindestgröße der Gaps, um Rauschen zu reduzieren.

Saubere FVG-Visualisierung: Zeichnet jedes FVG als einfaches Rechteck (grün für bullish, rot für bearish), um das Lesen des Charts zu erleichtern.

Smarter Einstieg mit Bias-Filter: Der optionale H1/H4 EMA-Bias-Filter hilft dabei, den Handel an der Richtung des höheren Zeitrahmens auszurichten.

Sitzungssteuerung (optional): Handeln Sie nur während ausgewählter Stunden (z. B. London/NY-Überschneidung) und/oder handeln Sie nur FVGs, die sich während ausgewählter Sitzungen gebildet haben.

Wochentagsfilterung: Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel an jedem Wochentag für eine genauere Kontrolle.

Inklusive Handelsmanagement: Feste SL/TP-Option und Trailing-Stop-Logik für ein handfreies Management.

Sicherheitsprüfungen: Inklusive Margin-/Volumen-/Stop-Level-Validierung zur Reduzierung von Broker-Ablehnungen und fehlerhaften Order-Platzierungen.

Option zum Tagesende: Kann Positionen schließen und schwebende Aufträge zu einer bestimmten Tageszeit löschen.

Eingaben (Parameter)

Handel

InpLots - Feste Losgröße, die für jeden Handel verwendet wird.

Stop Loss / Take Profit

InpUseFixedLevels - Wenn true, werden die festen SL/TP Punktabstände unten verwendet.

InpSL_Pts - Stop Loss-Abstand in Punkten .

InpTP_Pts - Take Profit-Abstand in Punkten.

Trailing Stop

InpUseTrailing - Aktiviert die Trailing-Stop-Verwaltung.

InpTrailStartPts - Startet das Trailing, wenn der Gewinn diesen Wert (Punkte ) erreicht.

InpTrailStopPts - Trailing-Abstand vom aktuellen Preis(Punkte).

Bias-Filter für höhere Zeitrahmen (EMA)

InpUseBiasFilter - Aktiviert den H1/H4-Bias-Filter.

InpBiasEMAPeriod - EMA-Periode, die für die Bias-Berechnung verwendet wird.

InpRequireBothTF - Wenn true , müssen H1 und H4 übereinstimmen; wenn false , führt H4 und H1 darf nicht widersprechen.

InpRestrictEntryTF - Wenn true , werden nur Einträge zugelassen, wenn der Chart-Zeitrahmen M15 oder M5 ist.

Tagesende-Flat

InpCloseEndOfDay - Wenn true , werden alle Symbol-Trades zur angegebenen Zeit geschlossen.

InpCloseHour - Server-Zeit für das Schließen von Geschäften.

InpCloseMinute - Server-Zeit Minute zum Schließen von Geschäften.

FVG-Filterung

InpMinPtsBoostPct - Erhöht den Schwellenwert für die minimale FVG-Größe um diesen Prozentsatz (hilft beim Herausfiltern kleiner "Micro Gaps").

Sitzungsfilter (Handelszeiten)

InpUseSessionFilter - Bei "true" wird nur innerhalb des unten stehenden Start-/Endfensters gehandelt.

InpSessStartHour - Startstunde der Sitzung (Serverzeit).

InpSessEndHour - Endstunde der Session (Serverzeit, end-exclusive).

Filter "Session of Formation" (Nur FVGs handeln, die in ausgewählten Sessions gebildet wurden)

InpFilterByFVGSession - Ermöglicht die Filterung auf der Grundlage der Zeit, zu der das FVG erstellt wurde.

InpTradeAsia - Erlaubt FVGs, die während des Asien-Fensters gebildet wurden.

InpTradeLondon - Erlaubt FVGs, die während des Londoner Fensters erstellt wurden.

InpTradeNewYork - Erlaubt FVGs, die während des New Yorker Fensters gebildet wurden.

InpAsiaStartHour / InpAsiaEndHour - Stunden der Asien-Sitzung (Wrap unterstützt).

InpLondonStartHour / InpLondonEndHour - Londoner Sitzungsstunden.

InpNYStartHour / InpNYEndHour - New Yorker Sitzungsstunden.

Wochentagsfilter