GapRush iFVG EA
- Experten
- Stephen Muriithi Muraguri
- Version: 3.20
- Aktivierungen: 10
Gap Rush iFVG EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf Fair Value Gaps (FVGs) basiert. Er scannt den Chart nach gültigen bullischen/baissischen Gaps, zeichnet sie deutlich als Rechtecke und kann Trades platzieren, wenn der Preis auf diese Gaps reagiert - optional gefiltert nach höherem Timeframe Trend Bias, Sessions und Wochentagen. Es beinhaltet auch integrierte Risikokontrollen und Handelsmanagement (SL/TP + Trailing + End-of-Day Flat).
Die wichtigsten Vorteile
-
Automatische FVG-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair-Value-Gaps mithilfe eines Filters für die Mindestgröße der Gaps, um Rauschen zu reduzieren.
-
Saubere FVG-Visualisierung: Zeichnet jedes FVG als einfaches Rechteck (grün für bullish, rot für bearish), um das Lesen des Charts zu erleichtern.
-
Smarter Einstieg mit Bias-Filter: Der optionale H1/H4 EMA-Bias-Filter hilft dabei, den Handel an der Richtung des höheren Zeitrahmens auszurichten.
-
Sitzungssteuerung (optional): Handeln Sie nur während ausgewählter Stunden (z. B. London/NY-Überschneidung) und/oder handeln Sie nur FVGs, die sich während ausgewählter Sitzungen gebildet haben.
-
Wochentagsfilterung: Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel an jedem Wochentag für eine genauere Kontrolle.
-
Inklusive Handelsmanagement: Feste SL/TP-Option und Trailing-Stop-Logik für ein handfreies Management.
-
Sicherheitsprüfungen: Inklusive Margin-/Volumen-/Stop-Level-Validierung zur Reduzierung von Broker-Ablehnungen und fehlerhaften Order-Platzierungen.
-
Option zum Tagesende: Kann Positionen schließen und schwebende Aufträge zu einer bestimmten Tageszeit löschen.
Eingaben (Parameter)
Handel
-
InpLots - Feste Losgröße, die für jeden Handel verwendet wird.
Stop Loss / Take Profit
-
InpUseFixedLevels - Wenn true, werden die festen SL/TP Punktabstände unten verwendet.
-
InpSL_Pts - Stop Loss-Abstand in Punkten.
-
InpTP_Pts - Take Profit-Abstand in Punkten.
Trailing Stop
-
InpUseTrailing - Aktiviert die Trailing-Stop-Verwaltung.
-
InpTrailStartPts - Startet das Trailing, wenn der Gewinn diesen Wert(Punkte) erreicht.
-
InpTrailStopPts - Trailing-Abstand vom aktuellen Preis(Punkte).
Bias-Filter für höhere Zeitrahmen (EMA)
-
InpUseBiasFilter - Aktiviert den H1/H4-Bias-Filter.
-
InpBiasEMAPeriod - EMA-Periode, die für die Bias-Berechnung verwendet wird.
-
InpRequireBothTF - Wenn true , müssen H1 und H4 übereinstimmen; wenn false , führt H4 und H1 darf nicht widersprechen.
-
InpRestrictEntryTF - Wenn true , werden nur Einträge zugelassen, wenn der Chart-Zeitrahmen M15 oder M5 ist.
Tagesende-Flat
-
InpCloseEndOfDay - Wenn true , werden alle Symbol-Trades zur angegebenen Zeit geschlossen.
-
InpCloseHour - Server-Zeit für das Schließen von Geschäften.
-
InpCloseMinute - Server-Zeit Minute zum Schließen von Geschäften.
FVG-Filterung
-
InpMinPtsBoostPct - Erhöht den Schwellenwert für die minimale FVG-Größe um diesen Prozentsatz (hilft beim Herausfiltern kleiner "Micro Gaps").
Sitzungsfilter (Handelszeiten)
-
InpUseSessionFilter - Bei "true" wird nur innerhalb des unten stehenden Start-/Endfensters gehandelt.
-
InpSessStartHour - Startstunde der Sitzung (Serverzeit).
-
InpSessEndHour - Endstunde der Session (Serverzeit, end-exclusive).
Filter "Session of Formation" (Nur FVGs handeln, die in ausgewählten Sessions gebildet wurden)
-
InpFilterByFVGSession - Ermöglicht die Filterung auf der Grundlage der Zeit, zu der das FVG erstellt wurde.
-
InpTradeAsia - Erlaubt FVGs, die während des Asien-Fensters gebildet wurden.
-
InpTradeLondon - Erlaubt FVGs, die während des Londoner Fensters erstellt wurden.
-
InpTradeNewYork - Erlaubt FVGs, die während des New Yorker Fensters gebildet wurden.
-
InpAsiaStartHour / InpAsiaEndHour - Stunden der Asien-Sitzung (Wrap unterstützt).
-
InpLondonStartHour / InpLondonEndHour - Londoner Sitzungsstunden.
-
InpNYStartHour / InpNYEndHour - New Yorker Sitzungsstunden.
Wochentagsfilter
-
InpTradeSunday
-
InpTradeMonday
-
InpTradeDienstag
-
InpTradeWednesday
-
InpTradeDonnerstag
-
InpTradeFriday
-
InpTradeSaturday
Jede Option aktiviert/deaktiviert den Handel für diesen Tag.