GapRush iFVG EA

Gap Rush iFVG EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der auf Fair Value Gaps (FVGs) basiert. Er scannt den Chart nach gültigen bullischen/baissischen Gaps, zeichnet sie deutlich als Rechtecke und kann Trades platzieren, wenn der Preis auf diese Gaps reagiert - optional gefiltert nach höherem Timeframe Trend Bias, Sessions und Wochentagen. Es beinhaltet auch integrierte Risikokontrollen und Handelsmanagement (SL/TP + Trailing + End-of-Day Flat).

Die wichtigsten Vorteile

  • Automatische FVG-Erkennung: Identifiziert bullische und bearische Fair-Value-Gaps mithilfe eines Filters für die Mindestgröße der Gaps, um Rauschen zu reduzieren.

  • Saubere FVG-Visualisierung: Zeichnet jedes FVG als einfaches Rechteck (grün für bullish, rot für bearish), um das Lesen des Charts zu erleichtern.

  • Smarter Einstieg mit Bias-Filter: Der optionale H1/H4 EMA-Bias-Filter hilft dabei, den Handel an der Richtung des höheren Zeitrahmens auszurichten.

  • Sitzungssteuerung (optional): Handeln Sie nur während ausgewählter Stunden (z. B. London/NY-Überschneidung) und/oder handeln Sie nur FVGs, die sich während ausgewählter Sitzungen gebildet haben.

  • Wochentagsfilterung: Aktivieren/deaktivieren Sie den Handel an jedem Wochentag für eine genauere Kontrolle.

  • Inklusive Handelsmanagement: Feste SL/TP-Option und Trailing-Stop-Logik für ein handfreies Management.

  • Sicherheitsprüfungen: Inklusive Margin-/Volumen-/Stop-Level-Validierung zur Reduzierung von Broker-Ablehnungen und fehlerhaften Order-Platzierungen.

  • Option zum Tagesende: Kann Positionen schließen und schwebende Aufträge zu einer bestimmten Tageszeit löschen.

Eingaben (Parameter)

Handel

  • InpLots - Feste Losgröße, die für jeden Handel verwendet wird.

Stop Loss / Take Profit

  • InpUseFixedLevels - Wenn true, werden die festen SL/TP Punktabstände unten verwendet.

  • InpSL_Pts - Stop Loss-Abstand in Punkten.

  • InpTP_Pts - Take Profit-Abstand in Punkten.

Trailing Stop

  • InpUseTrailing - Aktiviert die Trailing-Stop-Verwaltung.

  • InpTrailStartPts - Startet das Trailing, wenn der Gewinn diesen Wert(Punkte) erreicht.

  • InpTrailStopPts - Trailing-Abstand vom aktuellen Preis(Punkte).

Bias-Filter für höhere Zeitrahmen (EMA)

  • InpUseBiasFilter - Aktiviert den H1/H4-Bias-Filter.

  • InpBiasEMAPeriod - EMA-Periode, die für die Bias-Berechnung verwendet wird.

  • InpRequireBothTF - Wenn true , müssen H1 und H4 übereinstimmen; wenn false , führt H4 und H1 darf nicht widersprechen.

  • InpRestrictEntryTF - Wenn true , werden nur Einträge zugelassen, wenn der Chart-Zeitrahmen M15 oder M5 ist.

Tagesende-Flat

  • InpCloseEndOfDay - Wenn true , werden alle Symbol-Trades zur angegebenen Zeit geschlossen.

  • InpCloseHour - Server-Zeit für das Schließen von Geschäften.

  • InpCloseMinute - Server-Zeit Minute zum Schließen von Geschäften.

FVG-Filterung

  • InpMinPtsBoostPct - Erhöht den Schwellenwert für die minimale FVG-Größe um diesen Prozentsatz (hilft beim Herausfiltern kleiner "Micro Gaps").

Sitzungsfilter (Handelszeiten)

  • InpUseSessionFilter - Bei "true" wird nur innerhalb des unten stehenden Start-/Endfensters gehandelt.

  • InpSessStartHour - Startstunde der Sitzung (Serverzeit).

  • InpSessEndHour - Endstunde der Session (Serverzeit, end-exclusive).

Filter "Session of Formation" (Nur FVGs handeln, die in ausgewählten Sessions gebildet wurden)

  • InpFilterByFVGSession - Ermöglicht die Filterung auf der Grundlage der Zeit, zu der das FVG erstellt wurde.

  • InpTradeAsia - Erlaubt FVGs, die während des Asien-Fensters gebildet wurden.

  • InpTradeLondon - Erlaubt FVGs, die während des Londoner Fensters erstellt wurden.

  • InpTradeNewYork - Erlaubt FVGs, die während des New Yorker Fensters gebildet wurden.

  • InpAsiaStartHour / InpAsiaEndHour - Stunden der Asien-Sitzung (Wrap unterstützt).

  • InpLondonStartHour / InpLondonEndHour - Londoner Sitzungsstunden.

  • InpNYStartHour / InpNYEndHour - New Yorker Sitzungsstunden.

Wochentagsfilter

  • InpTradeSunday

  • InpTradeMonday

  • InpTradeDienstag

  • InpTradeWednesday

  • InpTradeDonnerstag

  • InpTradeFriday

  • InpTradeSaturday
    Jede Option aktiviert/deaktiviert den Handel für diesen Tag.

