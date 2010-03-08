Korrect GBPAUD

GBP/AUD Smart Money Fibonacci EA ist ein spezialisierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Struktur, Liquidität und präzise Eingaben verstehen.

Dieser EA konzentriert sich auf ein einziges Paar (GBP/AUD), um eine tiefgreifende Optimierung, eine stabile Ausführung und ein konsistentes Verhalten unter Live-Marktbedingungen zu gewährleisten.

Die Strategie kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit Fibonacci-Retracement-Levels, um institutionelle Preiszonen zu identifizieren und Trades mit günstigem Risiko-Rendite-Verhältnis auszuführen.

Hauptmerkmale

✔ Handelt nur GBP/AUD (paar-spezifische Optimierung)

✔ Smart Money Concepts (SMC) basierte Logik

✔ Fibonacci Retracement Einstiegszonen

✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit

✔ Dynamisches Handelsmanagement

✔ Funktioniert nur auf MT5

✔ Geeignet für Live- und Demokonten

✔ Keine gefährlichen Money Management Techniken

Empfohlene Einstellungen

Plattform: MetaTrader 5

Paar: GBP/AUD (nur)

Zeitrahmen: H1 (strategieabhängig)

Mindest-Einzahlung: Abhängig von Broker & Lotgröße

Konto-Typ: Standard





Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯.