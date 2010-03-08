Korrect GBPAUD
- Experten
- Korrect Trades
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
GBP/AUD Smart Money Fibonacci EA ist ein spezialisierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Struktur, Liquidität und präzise Eingaben verstehen.
Dieser EA konzentriert sich auf ein einziges Paar (GBP/AUD), um eine tiefgreifende Optimierung, eine stabile Ausführung und ein konsistentes Verhalten unter Live-Marktbedingungen zu gewährleisten.
Die Strategie kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit Fibonacci-Retracement-Levels, um institutionelle Preiszonen zu identifizieren und Trades mit günstigem Risiko-Rendite-Verhältnis auszuführen.
Hauptmerkmale
✔ Handelt nur GBP/AUD (paar-spezifische Optimierung)
✔ Smart Money Concepts (SMC) basierte Logik
✔ Fibonacci Retracement Einstiegszonen
✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit
✔ Dynamisches Handelsmanagement
✔ Funktioniert nur auf MT5
✔ Geeignet für Live- und Demokonten
✔ Keine gefährlichen Money Management Techniken
Empfohlene Einstellungen
Plattform: MetaTrader 5
Paar: GBP/AUD (nur)
Zeitrahmen: H1 (strategieabhängig)
Mindest-Einzahlung: Abhängig von Broker & Lotgröße
Konto-Typ: Standard
Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯.