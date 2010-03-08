Korrect GBPAUD

GBP/AUD Smart Money Fibonacci EA ist ein spezialisierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Struktur, Liquidität und präzise Eingaben verstehen.

Dieser EA konzentriert sich auf ein einziges Paar (GBP/AUD), um eine tiefgreifende Optimierung, eine stabile Ausführung und ein konsistentes Verhalten unter Live-Marktbedingungen zu gewährleisten.

Die Strategie kombiniert Smart Money Concepts (SMC) mit Fibonacci-Retracement-Levels, um institutionelle Preiszonen zu identifizieren und Trades mit günstigem Risiko-Rendite-Verhältnis auszuführen.

Hauptmerkmale

✔ Handelt nur GBP/AUD (paar-spezifische Optimierung)
✔ Smart Money Concepts (SMC) basierte Logik
✔ Fibonacci Retracement Einstiegszonen
✔ Automatischer Stop Loss & Take Profit
✔ Dynamisches Handelsmanagement
✔ Funktioniert nur auf MT5
✔ Geeignet für Live- und Demokonten
✔ Keine gefährlichen Money Management Techniken

Empfohlene Einstellungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Paar: GBP/AUD (nur)

  • Zeitrahmen: H1 (strategieabhängig)

  • Mindest-Einzahlung: Abhängig von Broker & Lotgröße

  • Konto-Typ: Standard


Holen Sie sich Ihr Exemplar noch heute 🎯.

Weitere Produkte dieses Autors
Korrect Gold EA MT5
Korrect Trades
Experten
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie KORRECT GOLD EA ist ein Smart Money Concepts + Fibonacci Handelsalgorithmus für MT5. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels , um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader. Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen . Hauptmerkmale Smart Money-Konzepte
Korrect BTC EA
Korrect Trades
Experten
Handeln Sie Bitcoin mit institutioneller Präzision. Der Korrect BTC EA ist ein voll automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf Smart Money Concepts (SMC) und der Fibonacci-Retracement-Strategie basiert - zwei der mächtigsten Werkzeuge im professionellen Handel. Hauptmerkmale : - Handelt BTCUSD automatisch auf MT5 - Fortgeschrittene SMC-Logik: erkennt Liquiditätszonen, Orderblöcke und Marktstruktur - Verwendet Fibonacci-Retracements für präzise Ein- und Ausstiege - 24/7 algori
Korrect FX Multicurrency
Korrect Trades
Experten
Institutional-Grade Trading, automatisiert für Sie KORRECT FX ist ein Multicurrency EA , der mit Smart Money Concepts + Fibonacci Trading für MT5 strukturiert ist. Er analysiert die Marktstruktur, Liquiditätszonen, Orderblöcke, Fair-Value-Gaps und Fibonacci-Retracement-Levels , um Einstiegsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren - genau wie professionelle Trader. Entwickelt für Trader, die konsistentes, regelbasiertes Trading ohne emotionale Voreingenommenheit wünschen . SCHLÜS
