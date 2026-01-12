Crypto Liquidation Heatmap

Echte Marktliquiditätsniveaus

Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 zeigt reale Liquiditätsniveaus an, die direkt vom Live-Markt über eine externe API bezogen werden. Die Daten werden in Echtzeit auf dem MT5-Chart Ihres Brokers angezeigt.

🔹 Echte Marktlevels - unabhängig von Brokerpreisen

Die Liquiditätsniveaus werden automatisch an den aktuellen Kurs angepasst, auch wenn Ihr Broker einen kleinen Preisoffset im Vergleich zu den realen Marktpreisen hat. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie immer die echten ausstehenden Aufträge der wichtigsten Marktteilnehmer sehen und nicht nur die Daten der Broker.

🔹 Mehrere Paare zur gleichen Zeit

Der EA ermöglicht es Ihnen, bis zu 3 verschiedene Handelspaare gleichzeitig zu überwachen, so dass Sie die Liquiditätsniveaus der liquidesten Instrumente schnell vergleichen können, wie z.B.:

BTCUSDT

BTCUSDC

BTCFDUSD

und jedes andere Kryptowährungspaar

🔹 Sehen Sie, wo sich echte Liquidität befindet

Mit diesem EA können Sie:

deutlich sehen, wo echte Geld- und Briefaufträge platziert werden ,

beobachten, wie der Preis sehr oft auf diese Niveaus reagiert und Unterstützung und Widerstand schafft,

Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikomanagemententscheidungen deutlich verbessern.

🔹 Visualisierung der Ordergröße

Die Länge jeder horizontalen Linie stellt die Ordergröße dar,

Die größten Bid- und Ask-Levels sind zusätzlich mit exakten Volumenwerten beschriftet ,

Sie wissen sofort, welche Liquiditätszonen am stärksten sind.

🔹 Einfache und sichere Einrichtung

Um diesen EA zu nutzen, müssen Sie nur:

Geben Sie den API-Endpunkt(https://api.binance.com) in den MT5-Optionen ein Geben Sie Ihren Binance-API-Schlüssel an, den Sie kostenlos über Ihr Binance-Konto generieren können

➡️ Es ist kein privater API-Schlüssel erforderlich, was die Lösung vollkommen sicher macht.

Der EA enthält auch einen universellen API-Schlüssel, der sofort funktioniert (es wird jedoch empfohlen, Ihren eigenen Schlüssel zu verwenden).

🔹 Erweiterte Einstellungen und Filter

Der EA enthält mehrere konfigurierbare Optionen, wie z.B.:

Filter zum Ignorieren kleiner Aufträge ,

einstellbare Häufigkeit der Datenabfrage ,

Kontrolle über die Aktualisierungsgeschwindigkeit des Liquiditätsniveaus.

⚠️ Wichtige Empfehlung:

Stellen Sie das Aktualisierungsintervall nicht unter 2 Sekunden ein, da die API Anfragen aufgrund einer zu hohen Frequenz vorübergehend blockieren kann.

➡️ Der voreingestellte und empfohlene Wert ist 5 Sekunden.



Dieser EA kann nicht im Tester ausgeführt werden, da er Live-Daten herunterladen muss, der EA platziert selbst keine Orders, er zeigt nur reale Daten vom realen Markt an.