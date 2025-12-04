Bearish An Bullish EA

BULLISH EA MT5 BOT

Überblick:

Der BULLISH EA MT5 BOT ist für den automatisierten Handel auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt. Er nutzt hauptsächlich einfache gleitende Durchschnitte (SMAs), um Handelssignale zu generieren. Das Ziel des EAs ist es, sowohl von bullischen als auch von bärischen Marktbedingungen zu profitieren, indem Kauf- und Verkaufspositionen basierend auf dem Kreuzen von kurz-, lang- und stop-periodischen gleitenden Durchschnitten eröffnet werden.

Hauptmerkmale:

Anfangslosgröße: Der EA startet mit einer Anfangslosgröße von 0,01, die je nach Benutzerpräferenz und Marktbedingungen angepasst werden kann.

Gleitende Durchschnitte: Der EA verwendet drei verschiedene SMA-Perioden zur Signalgenerierung:

  • Kurze Periode (Standardwert 5)
  • Lange Periode (Standardwert 10)
  • Stop-Periode (Standardwert 50)

Zeitrahmen: Der EA arbeitet mit zwei verschiedenen Zeitrahmen:

  • MA-Zeitrahmen: H4 (4-Stunden) standardmäßig
  • Signal-Zeitrahmen: M15 (15-Minuten) standardmäßig

Handelsmanagement:

  • Max. Trades: Begrenzt die maximale Anzahl gleichzeitiger Trades auf 5.
  • Abkühlperiode: Gewährleistet eine Abkühlperiode von 30 Minuten zwischen den Trades.
  • Verzögerungsstunden: Eine minimale Verzögerung von 2 Stunden ist zwischen den Trades eingestellt, um Überhandel zu vermeiden.
  • Handelszeitfenster: Der EA handelt nur zwischen 6 Uhr morgens und 13 Uhr.

Risikomanagement:

  • Stellt sicher, dass das Kontoguthaben ausreichend ist, bevor ein Trade platziert wird (Mindestguthaben von 10,0).
  • Überprüft die Losgröße gegen das vom Broker erlaubte Minimum.
  • Prüft den verfügbaren freien Margin, bevor neue Trades eröffnet werden.

Signalgenerierung:

  • Kaufsignal: Wird generiert, wenn der kurzperiodische MA den langperiodischen MA überschreitet und beide über dem stop-periodischen MA liegen.
  • Verkaufssignal: Wird generiert, wenn der kurzperiodische MA unter den langperiodischen MA kreuzt und beide unter dem stop-periodischen MA liegen.

Handelsausführung:

  • Kauf-Trades: Werden eröffnet, wenn ein Kaufsignal generiert wird, vorausgesetzt, es gibt keine bestehenden Positionen.
  • Verkauf-Trades: Werden eröffnet, wenn ein Verkaufssignal generiert wird, vorausgesetzt, es gibt keine bestehenden Positionen.

Positionsmanagement:

  • Überwacht bestehende Positionen und schließt diese, wenn gegenteilige Signale generiert werden.
  • Stellt sicher, dass alle Positionen geschlossen werden, bevor neue in entgegengesetzter Richtung eröffnet werden.

Initialisierung und Aufräumen:

  • Initialisiert alle erforderlichen gleitenden Durchschnitte und behandelt Fehler elegant.
  • Gibt Ressourcen frei und räumt auf, wenn der EA deinitialisiert wird.

Hinweise:

Der EA ist flexibel gestaltet und kann durch Anpassung der Eingabeparameter an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen angepasst werden. Eine gründliche Rücktestung und Optimierung wird vor dem Einsatz des EAs in einer Live-Handelsumgebung empfohlen.

5-Minuten-Zeitrahmen Bullish EA Bot

Dieser 5-Minuten-Zeitrahmen Bullish EA Bot ist auf kleine Handelskonten zugeschnitten und arbeitet mit einer minimalen Losgröße. Der Bot verwendet drei gleitende Durchschnitte (kurz, lang und stop), um bullische und bärische Trends auf dem 5-Minuten-Chart zu identifizieren und eröffnet Trades basierend auf Kreuzungssignalen. Die Hauptmerkmale umfassen:

Anfangslosgröße: Beginnt bei 0,01, um das Risiko pro Trade minimal zu halten.

Handelszeiten: Arbeitet zwischen 6 Uhr morgens und 13 Uhr, basierend auf der Serverzeit Ihres Brokers.

Abkühlzeit: Implementiert eine 30-minütige Abkühlzeit zwischen Trades, um Überhandel zu verhindern.

Margin-Überprüfung: Stellt sicher, dass ausreichend Margin vorhanden ist, bevor ein Trade eröffnet wird, um Margin-Calls zu vermeiden.

Handelsmanagement: Schließt bestehende Positionen, wenn gegenteilige Signale erkannt werden, um das Risiko effektiv zu managen.

Signalkonfirmation: Nutzt mehrere gleitende Durchschnitte zur Bestätigung von Kauf- oder Verkaufssignalen, um falsche Signale zu reduzieren.

Symbol: Hängen Sie diesen EA an das GOLD (XAUUSD) Chart für optimale Leistung.

Dieser Bot ist auf niedriges Risiko ausgelegt und eignet sich für Trader mit kleineren Kontoständen. Passen Sie die Parameter gerne nach Ihren Handelspräferenzen an!


BULLISH EA MT5 BOT v1.10 - Gold-Handels-Expertenberater

Der BULLISH EA MT5 BOT v1.10 ist ein automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf der MetaTrader-5-Plattform entwickelt wurde. Erstellt von Lungile Mbanjwa mit Unterstützung von ChatGPT und Grok, nutzt dieser EA eine Strategie basierend auf dem Überschneiden von gleitenden Durchschnitten, um Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Benutzer können den MA-Zeitrahmen und den Signal-Zeitrahmen frei wählen; beispielsweise ermöglicht die Einstellung des MA-Zeitrahmens auf 5 Minuten und des Signal-Zeitrahmens auf 1 Minute dem EA, Positionen im 1-Minuten-Zeitrahmen zu eröffnen. Das System verwendet drei einfache gleitende Durchschnitte (kurz, lang und Stopp) und beinhaltet Risikomanagement-Funktionen wie Losgrößenanpassungen und Margin-Prüfungen. Optimiert für Gold, ist es ideal für Trader, die einen flexiblen, trendbasierten Ansatz in schnellen Märkten suchen.


BITTE TESTEN SIE ES ZUERST, BEVOR SIE DAS PRODUKT KAUFEN. VIELEN DANK.
