Crypto Liquidation Heatmap

Niveles reales de liquidez del mercado

Este Asesor Experto para MetaTrader 5 muestra los niveles de liquidez reales tomados directamente del mercado en vivo a través de una API externa. Los datos se dibujan en el gráfico MT5 de tu broker en tiempo real.

🔹 Niveles reales de mercado - independientes de los precios del broker.

Los niveles de liquidez se ajustan automáticamente al precio actual, incluso si tu broker tiene una pequeña desviación de precios en comparación con los precios reales de mercado. Esto asegura que siempre veas las verdaderas órdenes pendientes de los principales participantes del mercado, no sólo los datos basados en el broker.

🔹 Múltiples pares al mismo tiempo

El EA le permite monitorear hasta 3 pares de negociación diferentes simultáneamente, por lo que es fácil comparar rápidamente los niveles de liquidez en los instrumentos más líquidos, tales como:

  • BTCUSDT

  • BTCUSDC

  • BTCFDUSD

  • y cualquier otro par de criptodivisas

🔹 Ver dónde se encuentra la liquidez real.

Con este EA usted puede:

  • ver claramente dónde se sitúan las órdenes reales de compra y venta,

  • observar cómo el precio reacciona muy a menudo a estos niveles, creando soporte y resistencia,

  • mejorar significativamente las decisiones de entrada, salida y gestión del riesgo.

🔹 Visualización del tamaño de la orden

  • La longitud de cada línea horizontal representa el tamaño de la orden,

  • Los mayores niveles de compra y venta se etiquetan adicionalmente con valores exactos de volumen,

  • Usted sabe al instante qué zonas de liquidez son los más fuertes.

🔹 Configuración sencilla y segura

Para utilizar este EA, sólo necesitas:

  1. Introducir el punto final de la API(https://api.binance.com) en las opciones de MT5.

  2. Proporcionar tu clave API de Binance, que se puede generar de forma gratuita desde tu cuenta de Binance

➡️ No se requiere ninguna clave API privada, por lo que la solución es totalmente segura.
El EA también incluye una clave API universal que funciona fuera de la caja (sin embargo, se recomienda utilizar su propia clave).

🔹 Ajustes y filtros avanzados

El EA incluye múltiples opciones configurables, tales como:

  • filtros para ignorar órdenes pequeñas,

  • frecuencia de solicitud de datos ajustable,

  • control sobre la velocidad de refresco del nivel de liquidez.

⚠️ Recomendación importante:
No establecer el intervalo de refresco por debajo de 2 segundos, ya que la API puede bloquear temporalmente las peticiones debido a una frecuencia excesiva.
➡️ El valor por defecto y recomendado es de 5 segundos.

Este EA no puede ejecutarse en el tester porque necesita descargar datos en vivo, el EA no coloca órdenes por sí mismo, sólo muestra datos reales del mercado real.


