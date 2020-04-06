Gold Midas

Der aktuelle Preis ist nur für 24 Stunden gültig, danach steigt er Gold
Midas - Präzisionsalgorithmus für den Goldhandel (XAUUSD)

Inspiriert von dem antiken Mythos von König Midas, stellt Gold Midas eine moderne, algorithmische Interpretation des legendären goldenen Griffs dar, die speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde.

Anstatt sich auf Zufall oder Emotionen zu verlassen, wird Gold Midas von einer fortschrittlichen mathematischen Logik angetrieben, die entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Handelsmöglichkeiten innerhalb der schnelllebigen und volatilen Natur des Goldes zu erkennen. Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich für den M15-Zeitrahmen entwickelt und wandelt die Marktvolatilität in strukturierte, regelbasierte Handelsentscheidungen um.

Sein Herzstück ist der proprietäre Midas Core Algorithmus - eine sorgfältig ausgearbeitete Kombination aus Indikatoren, Filtern und Risikomanagementregeln, die den Einstieg in den Handel, den Ausstieg aus dem Handel und den Kapitalschutz regeln. Jede Komponente wurde optimiert, um sich an den einzigartigen Rhythmus und das Verhalten des Goldpreises anzupassen.

Wichtiger Hinweis:
Der Preis des Gold Midas EA wird schrittweise steigen, wenn zusätzliche Funktionen implementiert werden und sich das Produkt seiner endgültigen Bewertung für den Einzelhandel nähert.

WICHTIGE HANDELSPARAMETER - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

  • Instrument: XAUUSD (Gold)

  • Empfohlener Zeitrahmen: M15

  • Mindesteinlage: 300 USD (500 USD oder mehr für beste Ergebnisse empfohlen)

  • Mindest-Hebel: 1:30 oder höher

  • Risiko-Management: Vollständig einstellbar über einen einzigen benutzerdefinierten Parameter

  • Handelsstil: Intraday-Präzisionsstrategie mit mehrschichtigem Schutz

  • Benutzerfreundlichkeit: 100% Plug & Play - keine manuelle Konfiguration erforderlich

    RISIKONIVEAU-KONFIGURATION

    Das Risikoengagement in Gold Midas wird ausschließlich über die Registerkarte Eingaben mit einem einzigen numerischen Parameter gesteuert.
    Der Benutzer wählt eineRisikostufe von 1 bis 8, wobei:

    • Stufe 1 stellt die konservativste und kapitalschonendste Einstellung dar

    • Stufe 8 steht für das höchste Risikoniveau.

    Diese Einstellung regelt dieLogik der Positionsgröße und die progressive Anpassung des Handelsvolumens, wenn sich der Kontostand ändert. Die Kernstrategie und die Einstiegsbedingungen werden dadurchnicht verändert .

    Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden überseparate interne Parameter des Expert Advisors verwaltet. Diese Werte wurden für die Strategievoroptimiert und kalibriert und sollten vom Benutzernicht verändert werden, da sich Änderungen negativ auf das Verhalten und die Stabilität des Systems auswirken können.

    EINFACHHEIT DER STRATEGIEPARAMETER UND EINGABEN

    Gold Midas stellt keine traditionellen Strategie-Eingabeparameter zur Verfügung, die üblicherweise mit technischen Standardindikatoren wie gleitenden Durchschnitten, Oszillatoren oder Signalschwellen verbunden sind. Das liegt daran, dass der Expert Advisor auf einer proprietären internen Logik und nicht auf konfigurierbaren, handelsüblichen Indikatoren basiert.

    Eine benutzerseitige Anpassung der Eingabelogik ist weder erforderlich noch zu erwarten. Das System ist so konzipiert, dass es mit einem festen und intern verwalteten Entscheidungsrahmen arbeitet, so dass sich der Händler ausschließlich auf die Risikoauswahl und nicht auf die Strategieoptimierung konzentrieren kann.

    Sollten in Zukunft interne Verbesserungen oder logische Verfeinerungen eingeführt werden, so werden diese durch offizielle Updates des Expert Advisors bereitgestellt, um eine kontinuierliche Konsistenz zu gewährleisten, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss.

DAS GOLD MIDAS PRINZIP: KEIN GRID, KEIN MARTINGALE

Gold Midas verfolgt eine strikt risikobewusste Philosophie. Es schließt aggressive Money-Management-Techniken wie Grid-Trading, Martingale-Systeme oder Loss Averaging vollständig aus.

Jeder Handel wird als unabhängige Position mit einem eigenen vordefinierten Stop Loss und Take Profit ausgeführt. Es gibt kein Position Stacking oder Recovery Trading. Das Hauptziel ist der langfristige Kapitalerhalt, wobei das Engagement nur während statistisch günstiger Marktbedingungen aufrechterhalten wird.

VOLLAUTOMATISCH - EINE ENTSCHEIDUNG, TOTALE KONTROLLE

Gold Midas ist so konzipiert, dass er autonom arbeitet. Es ist keine Handelserfahrung, Strategieabstimmung oder Indikatoranpassung erforderlich.

Der Benutzer muss lediglich ein gewünschtes Risikoniveau - von konservativ bis aggressiv - mit einem einzigen Kontrollparameter in den EA-Einstellungen auswählen. Von diesem Punkt an verwaltet das System alle Aspekte der Ausführung und des Handelsmanagements automatisch.

SCHLUSSGEDANKEN - MYTHISCHE INSPIRATION, TECHNISCHE PRÄZISION

Gold Midas ist eine professionelle Handelslösung, die für Händler entwickelt wurde, die Struktur, Disziplin und Automatisierung auf dem Goldmarkt schätzen.

Mit seiner speziellen M15-Logik, der vollständigen Automatisierung, dem strikten Verzicht auf risikoreiche Techniken und der intuitiven Bedienung ist Gold Midas bestens für Händler geeignet, die Beständigkeit, Effizienz und Vertrauen in ihren Handelsansatz suchen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten die Nutzer detaillierte Backtests mit verschiedenen Risikoprofilen durchführen und beobachten, wie sich der Algorithmus an unterschiedliche Marktumgebungen anpasst.

Erleben Sie die Kraft eines modernen digitalen Golden Touch - GoldMidas.


