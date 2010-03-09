Purely Quant

PURELY QUANT - Ein modernes quantitatives Handelssystem für konsistente Marktausführung

PURELY QUANT ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das mit einem sauberen mathematischen Rahmen, struktureller Preisanalyse und dynamischem Aktienzyklusmanagement entwickelt wurde.
Es wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen, disziplinierten und quantenorientierten Ansatz bevorzugen, ohne sich auf Martingale, Arbitrage, Kurvenanpassungstechniken oder unrealistische Risikomodelle zu verlassen.

Das System wendet eine mehrschichtige logische Architektur an, die MA-Strukturflips, kontrollierten Exposureausgleich, abweichungsbasierte Filterung und Aktienzielextraktion kombiniert. Auf diese Weise entsteht ein stabiles und wiederholbares Betriebsmodell, das für ein breites Spektrum von Marktbedingungen geeignet ist.

PURELY QUANT konzentriert sich auf Klarheit, Robustheit und Ausführungspräzision und eignet sich daher sowohl für angehende als auch für fortgeschrittene quantitative Trader.

Hauptstärken von PURELY QUANT

1. Strukturelle Trend- und Momentum-Engine

Der EA identifiziert direktionale Tendenzen durch:

  • Dynamische MA-basierte strukturelle Flips

  • Kerzenabweichung relativ zum MA

  • Interne Filter zur Trendausrichtung

Dies führt zu sauberen direktionalen Einstiegen und weniger geräuschgesteuerten Trades.

2. Intelligentes Aktien-Zyklus-Gewinnsystem

Anstatt sich auf feste Take-Profit-Levels zu verlassen, bietet PURELY QUANT:

  • Verfolgt den Basiswert

  • Erkennt, wenn das Eigenkapital das konfigurierte Ziel erreicht

  • Sichert automatisch den Gewinn und setzt den Zyklus zurück

Auf diese Weise wird ein kontrolliertes und wiederholbares Verhaltensmuster für Aktien geschaffen.

3. Kontrolliertes Stacking mit Exposure Balancing

Das Stapeln von Positionen ist streng geregelt, um eine unkontrollierte Akkumulation zu verhindern:

  • Echtzeit-BUY-SELL-Exposure-Überwachung

  • Begrenzung des Ungleichgewichtsbereichs

  • Projektion des zukünftigen Engagements vor der Eröffnung neuer Geschäfte

Dies ermöglicht ein hochwertiges Stacking ohne die mit der Netzeskalation verbundenen Risiken.

4. Mehrschichtige Signalvalidierung

Jedes Eingangssignal muss mehrere Validierungsfilter durchlaufen:

  • Abweichungsschwelle

  • Mindestabstand zwischen den Balken

  • Anti-Duplikat-Signalschutz

  • Strukturelle Bestätigung

  • Bewertung des Impulsanstiegs

Dadurch wird sichergestellt, dass nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden.

5. Professionelle Money-Management-Optionen

  • Fester Lot-Modus

  • AutoLot-Modus basierend auf Eigenkapital und Risikoprozent

  • Volumen-Normalisierung, abgestimmt auf Broker-Kontrakt-Spezifikationen

  • Optimiert für volatile Symbole

6. Hocheffizient und leichtgewichtig

Der Algorithmus ist konzipiert für:

  • Schnelles Backtesting

  • Geringe CPU- und RAM-Auslastung

  • Stabilen Betrieb auf VPS

  1. Reibungslose Ausführung in Zeiten hoher Volatilität

    7. Vollständige Parameteranpassung

    Alle Parameter in PURELY QUANT können je nach Benutzerpräferenz frei angepasst werden.
    Der Benutzer behält die volle Kontrolle über Risikolevel, Einstiegslogik, Ausstiegsverhalten, Stacking-Limits, Aktienzyklen, Filter und Timing.
    Der EA ist vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen, Risikobereitschaften und Marktumgebungen gerecht zu werden.


    Empfohlene Verwendung

    • Zeitrahmen: H1

    • Beste Symbole: XAUUSD, US30, GER40, GBPUSD, und andere volatile Majors

    • Kontotyp: Jeder (Hedging und Netting unterstützt)

    • Mindesteinlage: Ab $200 (abhängig von Lotgröße und Risiko)

    Übersicht der Eingabeparameter

    Geld-Management

    • LosGröße

    • AutoLot verwenden

    • RisikoProzentsatz

    Trend-Modul

    • MAPeriode

    • MA_Zeitrahmen

    • MA_Methode

    Eingabe-System

    • EntryMode (vier Logiktypen)

    • MaxBuy / MaxSell

    • AllowOverLimit

    Exit-System

    • ExitMode (strukturell, momentum- oder tick-basiert)

    • MinProfitClose

    Risiko-Filterung

    • ForceBalance

    • AufeinanderfolgendeSignaleverhindern

    • MinBarsBetweenSignals

    • MA_Abweichung_Schwellenwert

    Aktien-Management

    • EigenkapitalZielGewinn

    Alle Parameter sind modular, flexibel und nach technischen Grundsätzen für institutionelle Kunden konzipiert.

    Geeignete Benutzer

    PURELY QUANT ist ideal für Händler, die bevorzugen:

    • Quantitative, regelbasierte Ausführung

    • Zyklusgesteuerte Gewinnmaximierung

    • Nicht-martingale, nicht-gitterförmige Strategiearchitektur

    • Saubere Logik, anpassbar an mehrere Vermögenswerte

    • Automatisierung ohne unnötige Komplexität

    Wenn Sie Wert auf Struktur, Präzision und disziplinierte Ausführung legen, passt PURELY QUANT perfekt zu Ihrer Handelsphilosophie.

    Haftungsausschluss

    Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und schließt das Handelsrisiko nicht aus. Testen Sie ihn gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Die Leistung kann je nach Marktverhalten, Brokerumgebung und Benutzerkonfiguration variieren.


    Empfohlene Produkte
    Sigma Trend Protocol STP
    Bashir Abdi Jama
    Experten
    ️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt , das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen
    Hybrid Coco EA
    Suharmoko
    Experten
    Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
    Demus MT5
    Nico Demus Sitepu
    1.8 (5)
    Experten
    Promo, Nur noch 2 Exemplare zum aktuellen Preis, Nächster Preis 599 USD. Die neueste und eine sehr leistungsfähige Demus MT5 von Expert Advisors. Meine speziell auf die XAUUSD/GOLD-Paar laufen. Demus MT5 EA ist ein vollautomatisches Scalping-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz lieben. Mit einer intelligenten Scalping-Engine ausgestattet, nutzt dieser EA die Vorteile von Mikro-Marktbewegungen und führt Trades mit blitzschneller Präzisio
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Experten
    „Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experten
    Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
    BabaYaga Nasdaq MT5
    Sakhid Ngabduloh
    Experten
    BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Raja Trading Pro
    Ikhwan Naufal Fiqri
    Experten
    Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
    Regulus exclusive advisor
    Oleg Konovalov
    Experten
    Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
    SuperGrid EA
    Hamid Jalili Nejad
    Experten
    Grid-Trading-Strategie Eine sehr sichere und profitable Strategie, die auf der Aufteilung des Diagramms in horizontale Gitter und auf der Grundlage der Marktrichtung (Bullish/Bearish) basiert. Öffnen Sie den Kauf oder Verkauf, wenn der Preis jede Gitterlinie berührt. Der Gitterabstand wird auf der Grundlage des Prozentsatzes des Preises berechnet. Auf diese Weise kann dieser EA für jede Art von Markt verwendet werden. eine Liste von bestimmten Paaren gleichzeitig auf einem einzigen Konto handel
    King ElChart
    Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
    Experten
    King ElChart - Erweiterte Dual-System EA für MetaTrader 5 Überblick King ElChart ist ein erstklassiger Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität in jeder Marktsituation verlangen. Er kombiniert adaptive Logik, intelligenten Kapitalschutz und mehrstufige Handelskontrolle in einem einheitlichen Rahmen. Wichtigste Highlights - Dual-Core-Architektur, die sich dynamisch an wechselnde Volatilität anpasst - Intelligente Positionsmanagement
    Srfire Hedge Position
    Javier Antonio Gomez Miranda
    Experten
    SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
    Professor Moriarty
    Evgeniy Zhdan
    Experten
    Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung auf einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    Experten
    Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
    MOVING 5 best expert advisor For all symbols
    Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
    Experten
    Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
    Zazen EA MT5
    Christian Koehler
    Experten
    Willkommen zur Revolution des Tradings! Wir sind ein Team aus Trading-Experten mit mehrjähriger Erfahrung, das seine Expertise in die Entwicklung von Zazen EA einfließen ließ. Zazen EA kann auch mit PropTrading Firmen (zum Beispiel FTMO) genutzt werden. Die EA verfügt über viele Funktionen (zum Beispiel Drawdown Limit), welche speziell im Bereich PropTrading benötigt werden. Der Name "Zazen" ist kein Zufall. Er leitet sich von der buddhistischen Meditationspraxis ab, die Ruhe, Gelassenheit und K
    Quantum5
    Tian Yu Li
    4 (25)
    Experten
    Quantum ist ein Hochfrequenz-EA mit relativ geringem Risiko. Er handelt Dutzende von Trades pro Tag, aber im Allgemeinen liegt der maximale Drawdown unter 15%. MT5-Version ======== Verwendung======== : Symbol: Beliebige Hauptpaare Zeitrahmen: M15 oder höher Empfohlene Lots: 0.01 pro 2000 USD Hinweis: Grid-Strategie ist alwasy mit einem gewissen Risiko aufgrund der increasely akkumulierten riskante Lose. aber der hohe Gewinn macht solche Strategie immer noch beliebt, egal wie Forex-Industrie
    FREE
    Renko Logic
    Ahmed Mohammed Bakr Bakr
    Experten
    MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Benutzerhandbuch Überblick Dieser Expert Advisor implementiert ein komplettes Renko-basiertes Handelssystem mit benutzerdefinierter Brick-Berechnung, visueller Anzeige und automatisierter Handelslogik. -Der EA nur für Miete unbegrenzte Version kommt bald. Eigenschaften 1. Renko-Engine Benutzerdefinierte Renko-Berechnung : Von Grund auf neu entwickelt, keine Offline-Charts erforderlich Keine Neuberechnung : Verwendet nur geschlossene Renko-Bausteine Konfigurie
    OXI Trend Chaser
    Nickey Magale
    Experten
    Oxi - Mean Reversion + Trend Trading Expert Advisor (MT5) Oxi ist ein vollautomatischer MT5 Expert Advisor, der zwei leistungsstarke Handelsphilosophien miteinander verbindet: Mean Reversion und Trend Trading . Anstatt verlustbringende Positionen aufzustocken, nutzt Oxi strategisch das Momentum, nachdem der Preis zum Mittelwert zurückgekehrt ist, und fängt sowohl Korrekturen als auch Fortsetzungen ab. Es ist für Stabilität, Präzision und Rentabilität unter verschiedenen Marktbedingungen opti
    Mirror gold HFT plus
    Haoyu Du
    Experten
    Sie können nur tun xuausd Signal： https://www.mql5.com/en/signals/1548193?source=Site+Signale+Seite Zeit : 1 Minute Fester Stop Verlust : 100 + Punkt Fester Gewinn : 20 + Punkte Geeignet für alle Märkte Eine Mindesteinlage von $300 wird empfohlen Eine Order zu einem Zeitpunkt , keine zusätzlichen Positionen , nicht Martin , Hochfrequenzhandel Basiert auf nur spezifischen Algorithmus Modell . Die Erfolgsquote ist etwa 99% Nur ECN-Konten . 600-100 Aufträge pro Monat . makert：any，good ht
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    Experten
    Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
    X Forts
    Denis Chebatarev
    5 (1)
    Experten
    Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Experten
    Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Experten
    Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
    Gold trading manager
    Chak Fung Chan
    Experten
    XAU Gold Expert ist ein Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde und vollständig automatisiert ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Mehr als 200% Gewinn in 6 Monaten (Getestet von Real Acc) Symbol XAUUSD(Gold) Zeitrahmen Jeder Einzahlung : Lose Empfohlenes Verhältnis £500 : 0.2 (oder gleichwertig in einer anderen Währung) Konto-Typ Besser mit dem niedrigeren Spread Hebelwirkung 1:500 Standardeinstellung (kann von Ihnen selbst in den Eingaben geändert werden)
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Experten
    EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
    Universal Auto Dynamic Engine
    Norapan Tonphim
    Experten
    GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
    Scalper MultiChartsMT5
    Denis Nikolaev
    Experten
    ScalperMultiChartsMT5 ist ein vollautomatisches Multi-Currency-Trading-System für Nacht Scalping.  Besonderheiten Der Berater handelt auf 28 Major Majors und Crosss , Gold, Silver . Der Berater verwendet keine riskanten Techniken Der Expert Advisor verwendet die minimale Anzahl von Eingabeparametern, die Sie verstehen können Expert Advisor alle Aufträge fest und versteckt vom Broker Stop Loss und Take Profit Der Berater verwendet die magische Zahl Magic, um seine Aufträge zu identifizieren Empf
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    4.79 (39)
    Experten
    Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    2.5 (26)
    Experten
    Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.79 (19)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (91)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.54 (136)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.86 (36)
    Experten
    AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experten
    Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experten
    EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.92 (39)
    Experten
    Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.43 (21)
    Experten
    NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
    Avalut Gold X1
    Danijel Plesa
    Experten
    Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
    EA Gold Harvester
    Guo Cheng Liu
    Experten
    Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
    Silicon Ex mt5
    Nadiya Mirosh
    Experten
    "Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
    OrionXAU
    Pierre Paul Amoussou
    5 (1)
    Experten
    OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
    Pips Maven
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experten
    Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experten
    Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    Experten
    NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
    Scipio Bot Gold mt5
    Stefano Frisetti
    Experten
    Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
    Ksm mt5
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experten
    Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
    Crude Oil Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (12)
    Experten
    Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
    Xauron
    Roberto Liguoro
    Experten
    XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension