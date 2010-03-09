Purely Quant
- Experten
- Mochammad Sun'anul A Ag
- Version: 3.52
- Aktivierungen: 5
PURELY QUANT ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das mit einem sauberen mathematischen Rahmen, struktureller Preisanalyse und dynamischem Aktienzyklusmanagement entwickelt wurde.
Es wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen, disziplinierten und quantenorientierten Ansatz bevorzugen, ohne sich auf Martingale, Arbitrage, Kurvenanpassungstechniken oder unrealistische Risikomodelle zu verlassen.
Das System wendet eine mehrschichtige logische Architektur an, die MA-Strukturflips, kontrollierten Exposureausgleich, abweichungsbasierte Filterung und Aktienzielextraktion kombiniert. Auf diese Weise entsteht ein stabiles und wiederholbares Betriebsmodell, das für ein breites Spektrum von Marktbedingungen geeignet ist.
PURELY QUANT konzentriert sich auf Klarheit, Robustheit und Ausführungspräzision und eignet sich daher sowohl für angehende als auch für fortgeschrittene quantitative Trader.
Hauptstärken von PURELY QUANT
1. Strukturelle Trend- und Momentum-Engine
Der EA identifiziert direktionale Tendenzen durch:
-
Dynamische MA-basierte strukturelle Flips
-
Kerzenabweichung relativ zum MA
-
Interne Filter zur Trendausrichtung
Dies führt zu sauberen direktionalen Einstiegen und weniger geräuschgesteuerten Trades.
2. Intelligentes Aktien-Zyklus-Gewinnsystem
Anstatt sich auf feste Take-Profit-Levels zu verlassen, bietet PURELY QUANT:
-
Verfolgt den Basiswert
-
Erkennt, wenn das Eigenkapital das konfigurierte Ziel erreicht
-
Sichert automatisch den Gewinn und setzt den Zyklus zurück
Auf diese Weise wird ein kontrolliertes und wiederholbares Verhaltensmuster für Aktien geschaffen.
3. Kontrolliertes Stacking mit Exposure Balancing
Das Stapeln von Positionen ist streng geregelt, um eine unkontrollierte Akkumulation zu verhindern:
-
Echtzeit-BUY-SELL-Exposure-Überwachung
-
Begrenzung des Ungleichgewichtsbereichs
-
Projektion des zukünftigen Engagements vor der Eröffnung neuer Geschäfte
Dies ermöglicht ein hochwertiges Stacking ohne die mit der Netzeskalation verbundenen Risiken.
4. Mehrschichtige Signalvalidierung
Jedes Eingangssignal muss mehrere Validierungsfilter durchlaufen:
-
Abweichungsschwelle
-
Mindestabstand zwischen den Balken
-
Anti-Duplikat-Signalschutz
-
Strukturelle Bestätigung
-
Bewertung des Impulsanstiegs
Dadurch wird sichergestellt, dass nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden.
5. Professionelle Money-Management-Optionen
-
Fester Lot-Modus
-
AutoLot-Modus basierend auf Eigenkapital und Risikoprozent
-
Volumen-Normalisierung, abgestimmt auf Broker-Kontrakt-Spezifikationen
-
Optimiert für volatile Symbole
6. Hocheffizient und leichtgewichtig
Der Algorithmus ist konzipiert für:
-
Schnelles Backtesting
-
Geringe CPU- und RAM-Auslastung
-
Stabilen Betrieb auf VPS
- Reibungslose Ausführung in Zeiten hoher Volatilität
7. Vollständige Parameteranpassung
Alle Parameter in PURELY QUANT können je nach Benutzerpräferenz frei angepasst werden.
Der Benutzer behält die volle Kontrolle über Risikolevel, Einstiegslogik, Ausstiegsverhalten, Stacking-Limits, Aktienzyklen, Filter und Timing.
Der EA ist vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen, Risikobereitschaften und Marktumgebungen gerecht zu werden.
Empfohlene Verwendung
-
Zeitrahmen: H1
-
Beste Symbole: XAUUSD, US30, GER40, GBPUSD, und andere volatile Majors
-
Kontotyp: Jeder (Hedging und Netting unterstützt)
-
Mindesteinlage: Ab $200 (abhängig von Lotgröße und Risiko)
Übersicht der Eingabeparameter
Geld-Management
-
LosGröße
-
AutoLot verwenden
-
RisikoProzentsatz
Trend-Modul
-
MAPeriode
-
MA_Zeitrahmen
-
MA_Methode
Eingabe-System
-
EntryMode (vier Logiktypen)
-
MaxBuy / MaxSell
-
AllowOverLimit
Exit-System
-
ExitMode (strukturell, momentum- oder tick-basiert)
-
MinProfitClose
Risiko-Filterung
-
ForceBalance
-
AufeinanderfolgendeSignaleverhindern
-
MinBarsBetweenSignals
-
MA_Abweichung_Schwellenwert
Aktien-Management
-
EigenkapitalZielGewinn
Alle Parameter sind modular, flexibel und nach technischen Grundsätzen für institutionelle Kunden konzipiert.
Geeignete Benutzer
PURELY QUANT ist ideal für Händler, die bevorzugen:
-
Quantitative, regelbasierte Ausführung
-
Zyklusgesteuerte Gewinnmaximierung
-
Nicht-martingale, nicht-gitterförmige Strategiearchitektur
-
Saubere Logik, anpassbar an mehrere Vermögenswerte
-
Automatisierung ohne unnötige Komplexität
Wenn Sie Wert auf Struktur, Präzision und disziplinierte Ausführung legen, passt PURELY QUANT perfekt zu Ihrer Handelsphilosophie.
Haftungsausschluss
Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und schließt das Handelsrisiko nicht aus. Testen Sie ihn gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Die Leistung kann je nach Marktverhalten, Brokerumgebung und Benutzerkonfiguration variieren.