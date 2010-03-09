PURELY QUANT - Ein modernes quantitatives Handelssystem für konsistente Marktausführung

PURELY QUANT ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das mit einem sauberen mathematischen Rahmen, struktureller Preisanalyse und dynamischem Aktienzyklusmanagement entwickelt wurde.

Es wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen, disziplinierten und quantenorientierten Ansatz bevorzugen, ohne sich auf Martingale, Arbitrage, Kurvenanpassungstechniken oder unrealistische Risikomodelle zu verlassen.

Das System wendet eine mehrschichtige logische Architektur an, die MA-Strukturflips, kontrollierten Exposureausgleich, abweichungsbasierte Filterung und Aktienzielextraktion kombiniert. Auf diese Weise entsteht ein stabiles und wiederholbares Betriebsmodell, das für ein breites Spektrum von Marktbedingungen geeignet ist.

PURELY QUANT konzentriert sich auf Klarheit, Robustheit und Ausführungspräzision und eignet sich daher sowohl für angehende als auch für fortgeschrittene quantitative Trader.

Hauptstärken von PURELY QUANT

1. Strukturelle Trend- und Momentum-Engine

Der EA identifiziert direktionale Tendenzen durch:

Dynamische MA-basierte strukturelle Flips

Kerzenabweichung relativ zum MA

Interne Filter zur Trendausrichtung

Dies führt zu sauberen direktionalen Einstiegen und weniger geräuschgesteuerten Trades.

2. Intelligentes Aktien-Zyklus-Gewinnsystem

Anstatt sich auf feste Take-Profit-Levels zu verlassen, bietet PURELY QUANT:

Verfolgt den Basiswert

Erkennt, wenn das Eigenkapital das konfigurierte Ziel erreicht

Sichert automatisch den Gewinn und setzt den Zyklus zurück

Auf diese Weise wird ein kontrolliertes und wiederholbares Verhaltensmuster für Aktien geschaffen.

3. Kontrolliertes Stacking mit Exposure Balancing

Das Stapeln von Positionen ist streng geregelt, um eine unkontrollierte Akkumulation zu verhindern:

Echtzeit-BUY-SELL-Exposure-Überwachung

Begrenzung des Ungleichgewichtsbereichs

Projektion des zukünftigen Engagements vor der Eröffnung neuer Geschäfte

Dies ermöglicht ein hochwertiges Stacking ohne die mit der Netzeskalation verbundenen Risiken.

4. Mehrschichtige Signalvalidierung

Jedes Eingangssignal muss mehrere Validierungsfilter durchlaufen:

Abweichungsschwelle

Mindestabstand zwischen den Balken

Anti-Duplikat-Signalschutz

Strukturelle Bestätigung

Bewertung des Impulsanstiegs

Dadurch wird sichergestellt, dass nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeführt werden.

5. Professionelle Money-Management-Optionen

Fester Lot-Modus

AutoLot-Modus basierend auf Eigenkapital und Risikoprozent

Volumen-Normalisierung, abgestimmt auf Broker-Kontrakt-Spezifikationen

Optimiert für volatile Symbole

6. Hocheffizient und leichtgewichtig

Der Algorithmus ist konzipiert für:

Schnelles Backtesting

Geringe CPU- und RAM-Auslastung

Stabilen Betrieb auf VPS

Reibungslose Ausführung in Zeiten hoher Volatilität



7. Vollständige Parameteranpassung

Alle Parameter in PURELY QUANT können je nach Benutzerpräferenz frei angepasst werden.

Der Benutzer behält die volle Kontrolle über Risikolevel, Einstiegslogik, Ausstiegsverhalten, Stacking-Limits, Aktienzyklen, Filter und Timing.

Der EA ist vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen, Risikobereitschaften und Marktumgebungen gerecht zu werden.

Zeitrahmen: H1

Beste Symbole: XAUUSD, US30, GER40, GBPUSD, und andere volatile Majors

Kontotyp: Jeder (Hedging und Netting unterstützt)

Mindesteinlage: Ab $200 (abhängig von Lotgröße und Risiko)

Übersicht der Eingabeparameter

Geld-Management

LosGröße

AutoLot verwenden

RisikoProzentsatz

Trend-Modul

MAPeriode

MA_Zeitrahmen

MA_Methode

Eingabe-System

EntryMode (vier Logiktypen)

MaxBuy / MaxSell

AllowOverLimit

Exit-System

ExitMode (strukturell, momentum- oder tick-basiert)

MinProfitClose

Risiko-Filterung

ForceBalance

AufeinanderfolgendeSignaleverhindern

MinBarsBetweenSignals

MA_Abweichung_Schwellenwert

Aktien-Management

EigenkapitalZielGewinn

Empfohlene Verwendung

Alle Parameter sind modular, flexibel und nach technischen Grundsätzen für institutionelle Kunden konzipiert.

Geeignete Benutzer

PURELY QUANT ist ideal für Händler, die bevorzugen:

Quantitative, regelbasierte Ausführung

Zyklusgesteuerte Gewinnmaximierung

Nicht-martingale, nicht-gitterförmige Strategiearchitektur

Saubere Logik, anpassbar an mehrere Vermögenswerte

Automatisierung ohne unnötige Komplexität

Wenn Sie Wert auf Struktur, Präzision und disziplinierte Ausführung legen, passt PURELY QUANT perfekt zu Ihrer Handelsphilosophie.

Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie und schließt das Handelsrisiko nicht aus. Testen Sie ihn gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Die Leistung kann je nach Marktverhalten, Brokerumgebung und Benutzerkonfiguration variieren.