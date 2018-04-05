Smart Hybrid Grid Trading System MT5

Smart Hybrid Grid Trading System MT5 é um sistema de negociação automática profissional baseado em um conceito inteligente e equilibrado, desenvolvido para se adaptar a diferentes condições de mercado.

A estratégia analisa o movimento do preço e constrói operações de forma estruturada, permitindo capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendência.

O sistema opera com ciclos de negociação bem definidos e gerenciamento organizado de ordens, garantindo total controle da execução.

Suporta ordens Limit e Stop, oferecendo flexibilidade para diferentes estilos de negociação.

O risco é mantido sob controle rigoroso por meio de regras predefinidas de gerenciamento de posição e lucro, proporcionando maior estabilidade ao longo do tempo.


Produtos recomendados
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON – Expert Advisor for XAU/USD (MT5) XAURON is an Expert Advisor for automated trading on XAU/USD , designed to operate on M5 and M15 timeframes using a structured breakout logic with integrated management rules. The EA continuously analyzes market conditions and activates trading only when predefined technical criteria are met , maintaining a controlled and consistent operational behavior. Trading approach XAURON uses adaptive algorithms to evaluate market context and identify potential pr
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experts
60% Discount From the makers of the Successful               Gold Super Trends AutoTrader Robot             - Comes this unique opportunity at a low price The Idea You think the days of scrapper scalping ended?! Think again. This Expert Advisor which is made for Gold trading is perfected to scrape ever tick by the second, timeframe independently. Comes along with account management and 6 safety settings for the most satisfied to the most greedy of us to choose from. Not based on indicators wh
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Experts
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Draggon EA
Albert Andrei Brandel
Experts
Draggon is an advanced Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5, with an emphasis on simplicity, efficiency, and consistent profitability. This algorithmic trading system follows market trends and employs a sophisticated combination of indicators to identify high probability trade opportunities in the EUR/USD pair on a 4-minute chart. Backtesting from 01.01.2019 until today showed that, starting with an initial deposit of $300, Draggon was able to generate a profit of $36,788. Key Features:
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
Triple Volatility Box System Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço. Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço . O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais. Lógica princ
Mystery
Rohit Katyal
Experts
⸻ Mystery – The Intelligent Trading Robot Mystery is an advanced, fully-automated trading robot designed to deliver consistent performance across dynamic market conditions. Built for precision and reliability, Mystery analyzes market trends, momentum, and volatility using cutting-edge algorithms to identify high-probability trading opportunities. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Mystery simplifies your trading experience by automating complex strategies with intelligen
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Commision AI
Phung Van Linh
Experts
===============Features================= Low initial capital from just $500, trading 3000-5000 orders/month Automatic trading to balance and preserve capital Switch between lot trading and profit trading Orders, stops, and limits based on market fluctuations, no holding losses, clean orders Fast and efficient trading, quick wins, demo version available for trial Option to close individual orders or based on total profit Option to limit the number of buy orders and sell order
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determ
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos avançados de análise de mercado e gestão de risco. O robô funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se
Willain72ATM
He Ping Qing
Experts
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
Experts
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Accuratum
Vadim Podoprigora
Experts
Accuratum - is a multicurrency scalper based on mathematical market analysis and currency pair correlation data. EA analyzes multicurrency data to determine optimal points for opening and closing positions. The advisor uses dynamic points for closing positions to minimize risks and optimize profits. The advisor is equipped with a minimum set of the most necessary functions that simplify working with it. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasin
TeamolMDMYPro
Wei Jie
Experts
Esta estratégia EA apresentou resultados muito bons em testes com BTC de junho de 2016 a junho de 2017. Esta estratégia EA não é uma estratégia única, mas foi desenvolvida de forma independente através de um longo período de ajustes e aperfeiçoamentos pessoais. O capital inicial para esta estratégia EA pode variar de US$ 3.000 a US$ 10.000. Possui um excelente controle de risco e pode gerar bons lucros no mercado quando as condições forem favoráveis.
Evening Scalper Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.47 (15)
Experts
EA has live track records with  low drawdown : Live signal - Best Pairs Live signal - All Pairs Evening Scalper Pro is the state-of-the-art mean-reversion trading system that operates during the American trading session. It's very different from most other scalping systems, since it uses a unique trading logic on cross pairs that have a strong mean-reverting tendency with high profit targets. EA enters the market with market orders from 19 to 23h, it does not open trades during rollover (0:00-
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experts
GOLD Zombie — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready GOLD Zombie is a high-performance Expert Advisor (EA) developed specifically for trading XAUUSD H1 with surgical precision and powerful risk control. Designed to excel in modern market conditions, GOLD Zombie adapts intelligently to volatility while maintaining strict trade discipline—making it ideal for both individual traders and prop firm evaluations. Why GOLD Zombie Delivers
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experts
Sistema de Negociação Automatizado Avançado para Ouro Gold Catalyst EA MT5 é uma solução de trading totalmente automatizada , otimizada especificamente para XAU/USD (Ouro) . Ao combinar estratégias de acompanhamento de tendências , confirmações de ação de preço e gestão de risco dinâmica , este EA demonstrou um desempenho estável e confiável durante mais de um ano de testes em condições reais de mercado. 1. Visão Geral da Estratégia Gold Catalyst EA MT5 adota uma abordagem sistemática que integr
FS Gold Hacker EA
Saleh Mohamad Saleh Baniata
Experts
**Smart Trading Partner - Hunts Profitable Opportunities** **Advanced Analysis with Daily Profit Protection** Meet your intelligent trading companion—a sophisticated system designed to scan markets and identify high-probability opportunities using advanced algorithms. It combines multi-timeframe analysis with real-time data to execute precise trades based on proven strategies, eliminating emotional decision-making and focusing on optimal risk-reward setups. The integrated Daily Profit Protection
Arvi Pullback And Pin Bar
Arvind Verma
Experts
Asia Trading Titans  Asia Trading Titans bundles two independent execution engines into one MT5 Expert Advisor: an adaptive trend-pullback engine and a controlled reversal engine . Each engine runs and sizes trades independently (separate execution IDs, position controls and money-management) so you can use either engine alone or both together without cross-interference. Live signal & set files Live Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2331149?source=Site+Signals+My Set files / custom tuni
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Os compradores deste produto também adquirem
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Sevolter
Yuriy Bykov
Experts
Um consultor especialista em várias moedas que combina muitas estratégias simples que funcionam simultaneamente. Cada estratégia é baseada em um algoritmo de negociação simples durante momentos de mercado com maior volatilidade. Cada estratégia foi otimizada nos últimos cinco anos. O Expert Advisor usa o princípio estatístico de "justiça da multidão": ele calcula a média de sinais de diferentes estratégias e abre posições de mercado na direção preferida. Este princípio, juntamente com o trabalho
GOLD longterm
G Sridhar
Experts
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experts
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
Experts
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
Experts
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE STOP GAMBLING. TRADE LIKE A HEDGE FUND. Tired of guessing market direction? Sick of the trend reversing the moment you enter a trade? Stop guessing. Major banks and fund managers don't guess; they use MATH. Now, you have that power too. ONR Correlation Master Pro is not an ordinary indicator bot. It is a professional Statistical Arbitrage (Pairs Trading) system designed to exploit price inefficiencies. It focuses on the relationship
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 vagas — quase esgotado. O preço aumentará em breve para US$ 999 . Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web. Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199  USD Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale. Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Mais do autor
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Esta estratégia é baseada em um conceito de trading inteligente e equilibrado, projetado para se adaptar a diferentes condições de mercado. Ela busca capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendências, com execução disciplinada. O sistema opera com gerenciamento estruturado de ordens e ciclos de negociação totalmente controlados. A exposição ao risco é mantida sob controle rigoroso por meio de limites predefinidos e regras de gestão de lucros. É adequada para traders que pro
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha é um sistema de negociação automatizado profissional projetado para gerenciar estratégias Hyper Martingale de forma controlada e técnica. O sistema utiliza filtragem de tendência com médias móveis para reduzir negociações aleatórias e operar apenas na direção da tendência predominante. Aplica um mecanismo de grid estruturado e gradual com o objetivo de aproveitar correções naturais de preço dentro da tendência. A multiplicação de lotes é limitada por um número máximo de níveis cla
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) é um Expert Advisor profissional baseado em ciclos inteligentes de mercado. As entradas ocorrem apenas após sinais RSI confirmados no fechamento da vela. As posições são construídas gradualmente dentro de cada ciclo. Quando o mercado muda, o sistema utiliza hedging inteligente para balancear a exposição. O hedging é usado de forma estratégica e controlada. Regras rígidas de distância evitam congestionamento de ordens. Não depende de stop loss tradicional, ma
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha é um sistema profissional de negociação automatizada desenvolvido para gerenciar estratégias Hyper Martingale de forma técnica e controlada. O sistema utiliza filtragem de tendência baseada em médias móveis para reduzir negociações aleatórias e operar apenas na direção do mercado. Aplica um mecanismo de grid estruturado e gradual para aproveitar retrações naturais de preço dentro da tendência. A multiplicação de lotes é limitada por um número máximo de níveis definido, reduzindo
CycleMind Pro MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
CycleMind Pro (Koji v1.195) é um Expert Advisor profissional em MQL5 construído com base em ciclos de negociação estruturados e lógica disciplinada de mercado. Ele inicia operações apenas após sinais de RSI confirmados em velas fechadas, garantindo entradas de alta qualidade e baseadas em regras. Dentro de cada ciclo, as posições são construídas progressivamente por camadas cuidadosamente calculadas. Quando a dinâmica do mercado muda, o sistema aplica hedge (modo Hedging, não Netting) como uma
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário