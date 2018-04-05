Smart Hybrid Grid Trading System MT5 é um sistema de negociação automática profissional baseado em um conceito inteligente e equilibrado, desenvolvido para se adaptar a diferentes condições de mercado.

A estratégia analisa o movimento do preço e constrói operações de forma estruturada, permitindo capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendência.

O sistema opera com ciclos de negociação bem definidos e gerenciamento organizado de ordens, garantindo total controle da execução.

Suporta ordens Limit e Stop, oferecendo flexibilidade para diferentes estilos de negociação.

O risco é mantido sob controle rigoroso por meio de regras predefinidas de gerenciamento de posição e lucro, proporcionando maior estabilidade ao longo do tempo.