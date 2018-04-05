Smart Hybrid Grid Trading System MT5

Smart Hybrid Grid Trading System MT5는 다양한 시장 환경에 적응하도록 설계된 스마트하고 균형 잡힌 자동 매매 시스템입니다.

가격 움직임을 분석하고 구조화된 방식으로 거래를 구성하여 횡보장과 추세장 모두에서 활용할 수 있습니다.

명확한 거래 사이클과 체계적인 주문 관리를 통해 안정적인 거래 환경을 제공합니다。

Limit 주문과 Stop 주문을 모두 지원하여 시장 상황에 맞는 유연한 운용이 가능합니다.

사전에 정의된 규칙을 기반으로 일관된 거래를 수행합니다.



시장 변화에 따라 유연하게 대응하도록 설계되었습니다.

감정 개입 없이 자동으로 거래가 실행됩니다.

모든 거래는 명확한 규칙과 논리에 기반합니다.

장기적인 안정성을 목표로 설계된 시스템입니다.

지속적인 자동 운용에 적합합니다.