Smart Hybrid Grid Trading System MT5 は、さまざまな市場環境に適応できるよう設計された、スマートでバランスの取れた自動取引システムです。

価格の動きを分析し、構造化された方法で取引を構築することで、レンジ相場およびトレンド相場の両方に対応します。

明確に定義された取引サイクルと注文管理により、取引全体を完全にコントロールします。

Limit注文およびStop注文の両方をサポートし、市場状況に応じた柔軟な運用が可能です。

事前に設定されたリスク管理と利益管理ルールにより、安定した取引を実現します。



市場状況に応じて柔軟に動作する設計です。

感情に左右されない自動取引を実現します。

すべての取引は論理的なルールに基づいて実行されます。

長期運用を前提とした安定性重視のシステムです。

継続的な運用を想定した構造となっています。