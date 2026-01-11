Volume Delta Guard EA
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
Volumen Delta Guard EA
Professionelles volumenbasiertes Handelssystem mit Risikokontrolle
Volume Delta Guard EA ist ein automatisierter Trading Advisor für MetaTrader 5, der die Tick-Volumen-Analyse (Volume Delta) in Kombination mit Volatilitäts- und Trendfiltern (ATR und ADX) nutzt.
Der Advisor handelt nur unter günstigen Marktbedingungen und ist mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-System ausgestattet.
Allgemeines Konzept
Volume Delta Guard EA ist ein vollautomatischer Trading Expert Advisor, der für Märkte mit ausreichender Liquidität entwickelt wurde.
Der Algorithmus basiert auf einer Analyse der Tick-Volumen-Dynamik, die es uns ermöglicht, die Aktivität von Käufern und Verkäufern im aktuellen Moment zu bewerten.
Der Advisor handelt nicht kontinuierlich. Er tritt nur dann in den Markt ein , wenn die Bedingungen hinsichtlich Volumen, Volatilität und Preisbewegungsstruktur übereinstimmen.
Volumen-Delta (KAUF/VERKAUF)
Anstelle von einfachen Indikatoren werden die Volumina nach der Richtung der Kerze aufgeteilt:
-
KAUFEN-Signal
-
Erhöhtes Tick-Volumen
-
Bullische Kerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs)
-
-
SELL-Signal
-
Erhöhtes Tick-Volumen
-
Bärische Kerze (Schluss < Eröffnung)
-
Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, zufällige Bewegungen herauszufiltern und nur mit echter Marktteilnahme zu arbeiten.
Intelligente Marktfilter
Der Advisor blockiert automatisch Einstiege, wenn sich der Markt in einem ungünstigen Zustand befindet:
-
ATR-Filter - Schutz vor niedriger Volatilität
-
ADX-Filter - Schutz vor schwachen oder fehlenden Trends
-
Anti-Flat-Filter - Eliminierung von engen Spannen
-
Anti-Spread-Filter - Schutz vor ausgeweiteten Spreads
Wenn mindestens ein Filter versagt, wird das Geschäft nicht eröffnet.
Risikomanagement
Volume Delta Guard EA ist mit einem professionellen Geldmanagementsystem ausgestattet:
-
Berechnung des Positionsvolumens in % des Eigenkapitals
-
Stop Loss und Take Profit in Punkten
-
Eingebauter Trailing Stop
-
Eine Position pro Zeichen
Dies macht den Advisor sowohl für private Händler als auch für Prop-Trading-Bedingungen geeignet.
Handelsmerkmale
-
Handelsart: automatisch
-
Richtungen: KAUFEN und VERKAUFEN
-
Zeitrahmen: beliebig (M15-H1 empfohlen)
-
Instrumente: XAUUSD, Forex, Indizes, Kryptowährungen (mit ausreichender Liquidität)
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto-Typ: Absicherung / Netting
Wichtigste Parameter
-
Risiko % des Eigenkapitals
-
Stop Loss (Punkte)
-
Gewinnmitnahme (Punkte)
-
Nachlaufender Stop (Punkte)
-
Volumen-Delta-Parameter
-
ATR/ADX-Filter
-
Anti-Flat und Anti-Spread
Wichtige Informationen
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Es wird empfohlen, vor der Nutzung eines echten Kontos ein Demokonto zu verwenden.