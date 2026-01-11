Volumen Delta Guard EA

Professionelles volumenbasiertes Handelssystem mit Risikokontrolle

Volume Delta Guard EA ist ein automatisierter Trading Advisor für MetaTrader 5, der die Tick-Volumen-Analyse (Volume Delta) in Kombination mit Volatilitäts- und Trendfiltern (ATR und ADX) nutzt.

Der Advisor handelt nur unter günstigen Marktbedingungen und ist mit einem fortschrittlichen Risikomanagement-System ausgestattet.

Allgemeines Konzept

Volume Delta Guard EA ist ein vollautomatischer Trading Expert Advisor, der für Märkte mit ausreichender Liquidität entwickelt wurde.

Der Algorithmus basiert auf einer Analyse der Tick-Volumen-Dynamik, die es uns ermöglicht, die Aktivität von Käufern und Verkäufern im aktuellen Moment zu bewerten.

Der Advisor handelt nicht kontinuierlich. Er tritt nur dann in den Markt ein , wenn die Bedingungen hinsichtlich Volumen, Volatilität und Preisbewegungsstruktur übereinstimmen.

Volumen-Delta (KAUF/VERKAUF)

Anstelle von einfachen Indikatoren werden die Volumina nach der Richtung der Kerze aufgeteilt:

KAUFEN-Signal Erhöhtes Tick-Volumen Bullische Kerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs)

SELL-Signal Erhöhtes Tick-Volumen Bärische Kerze (Schluss < Eröffnung)



Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, zufällige Bewegungen herauszufiltern und nur mit echter Marktteilnahme zu arbeiten.

Intelligente Marktfilter

Der Advisor blockiert automatisch Einstiege, wenn sich der Markt in einem ungünstigen Zustand befindet:

ATR-Filter - Schutz vor niedriger Volatilität

ADX-Filter - Schutz vor schwachen oder fehlenden Trends

Anti-Flat-Filter - Eliminierung von engen Spannen

Anti-Spread-Filter - Schutz vor ausgeweiteten Spreads

Wenn mindestens ein Filter versagt, wird das Geschäft nicht eröffnet.

Risikomanagement

Volume Delta Guard EA ist mit einem professionellen Geldmanagementsystem ausgestattet:

Berechnung des Positionsvolumens in % des Eigenkapitals

Stop Loss und Take Profit in Punkten

Eingebauter Trailing Stop

Eine Position pro Zeichen

Dies macht den Advisor sowohl für private Händler als auch für Prop-Trading-Bedingungen geeignet.

Handelsmerkmale

Handelsart: automatisch

Richtungen: KAUFEN und VERKAUFEN

Zeitrahmen: beliebig (M15-H1 empfohlen)

Instrumente: XAUUSD, Forex, Indizes, Kryptowährungen (mit ausreichender Liquidität)

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Absicherung / Netting

Wichtigste Parameter

Risiko % des Eigenkapitals

Stop Loss (Punkte)

Gewinnmitnahme (Punkte)

Nachlaufender Stop (Punkte)

Volumen-Delta-Parameter

ATR/ADX-Filter

Anti-Flat und Anti-Spread





Wichtige Informationen

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.

Es wird empfohlen, vor der Nutzung eines echten Kontos ein Demokonto zu verwenden.

