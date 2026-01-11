Volume Delta Guard EA
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Professional Volume-Based Trading System with Risk Control
Volume Delta Guard EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, использующий анализ тиковых объёмов (Volume Delta) в сочетании с фильтрами волатильности и тренда (ATR и ADX).
Советник торгует только при благоприятных рыночных условиях и оснащён продвинутой системой управления рисками.
Общая концепция
Volume Delta Guard EA — это полностью автоматический торговый эксперт, разработанный для работы на рынках с достаточной ликвидностью.
В основе алгоритма лежит анализ динамики тиковых объёмов, позволяющий оценить активность покупателей и продавцов в текущий момент.
Советник не торгует постоянно. Он входит в рынок только тогда, когда совпадают условия по объёму, волатильности и структуре движения цены.
Volume Delta (BUY / SELL)
Вместо простых индикаторов используется разделение объёмов по направлению свечи:
-
BUY-сигнал
-
Повышенный тиковый объём
-
Бычья свеча (close > open)
-
-
SELL-сигнал
-
Повышенный тиковый объём
-
Медвежья свеча (close < open)
-
Такой подход позволяет отфильтровывать случайные движения и работать только при реальном участии рынка.
Интеллектуальные рыночные фильтры
Советник автоматически блокирует входы, если рынок находится в неблагоприятном состоянии:
-
ATR-фильтр — защита от низкой волатильности
-
ADX-фильтр — защита от слабого или отсутствующего тренда
-
Anti-Flat фильтр — исключение узких диапазонов
-
Anti-Spread фильтр — защита от расширенного спреда
Если хотя бы один фильтр не проходит — сделка не открывается.
Управление рисками
Volume Delta Guard EA оснащён профессиональной системой money management:
-
Расчёт объёма позиции в % от Equity
-
Stop Loss и Take Profit в пунктах
-
Встроенный Trailing Stop
-
Одна позиция на символ
Это делает советник удобным как для частных трейдеров, так и для проп-трейдинговых условий.
Торговые характеристики
-
Тип торговли: автоматическая
-
Направления: BUY и SELL
-
Таймфреймы: любые (рекомендуется M15–H1)
-
Инструменты: XAUUSD, Forex, Indices, Crypto (с достаточной ликвидностью)
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Тип счёта: Hedge / Netting
Основные параметры
-
Risk % от Equity
-
Stop Loss (points)
-
Take Profit (points)
-
Trailing Stop (points)
-
Параметры Volume Delta
-
ATR / ADX фильтры
-
Anti-Flat и Anti-Spread
Важная информация
Торговля на финансовых рынках связана с рисками.
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.