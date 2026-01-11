Volume Delta Guard EA

Professional Volume-Based Trading System with Risk Control

Volume Delta Guard EA — это автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, использующий анализ тиковых объёмов (Volume Delta) в сочетании с фильтрами волатильности и тренда (ATR и ADX).

Советник торгует только при благоприятных рыночных условиях и оснащён продвинутой системой управления рисками.

Общая концепция

Volume Delta Guard EA — это полностью автоматический торговый эксперт, разработанный для работы на рынках с достаточной ликвидностью.

В основе алгоритма лежит анализ динамики тиковых объёмов, позволяющий оценить активность покупателей и продавцов в текущий момент.

Советник не торгует постоянно. Он входит в рынок только тогда, когда совпадают условия по объёму, волатильности и структуре движения цены.

Volume Delta (BUY / SELL)

Вместо простых индикаторов используется разделение объёмов по направлению свечи:

BUY-сигнал Повышенный тиковый объём Бычья свеча (close > open)

SELL-сигнал Повышенный тиковый объём Медвежья свеча (close < open)



Такой подход позволяет отфильтровывать случайные движения и работать только при реальном участии рынка.

Интеллектуальные рыночные фильтры

Советник автоматически блокирует входы, если рынок находится в неблагоприятном состоянии:

ATR-фильтр — защита от низкой волатильности

ADX-фильтр — защита от слабого или отсутствующего тренда

Anti-Flat фильтр — исключение узких диапазонов

Anti-Spread фильтр — защита от расширенного спреда

Если хотя бы один фильтр не проходит — сделка не открывается.

Управление рисками

Volume Delta Guard EA оснащён профессиональной системой money management:

Расчёт объёма позиции в % от Equity

Stop Loss и Take Profit в пунктах

Встроенный Trailing Stop

Одна позиция на символ

Это делает советник удобным как для частных трейдеров, так и для проп-трейдинговых условий.

Торговые характеристики

Тип торговли: автоматическая

Направления: BUY и SELL

Таймфреймы: любые (рекомендуется M15–H1)

Инструменты: XAUUSD, Forex, Indices, Crypto (с достаточной ликвидностью)

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: Hedge / Netting

Основные параметры

Risk % от Equity

Stop Loss (points)

Take Profit (points)

Trailing Stop (points)

Параметры Volume Delta

ATR / ADX фильтры

Anti-Flat и Anti-Spread





Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с рисками.

Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо-счёте.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕГИ (Keywords для маркета)