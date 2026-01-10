Bollinger Bands RSI Mean Reversals Grid

MeanRev Master - Gold, Krypto & Forex Edition

🚀 Einfach, intelligent & leistungsstark: Verwandeln Sie Volatilität in Profit.

MeanRev Master ist ein leistungsstarker Trading-Bot, der speziell für Gold (XAUUSD), Crypto (BTC/ETH) und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt wurde. Im Gegensatz zu starren Bots, die eine Einstellung für alles erzwingen, ist dieser EA vollständig anpassbar, sodass Sie sich an jede Marktbedingung anpassen können.

🔥 Warum Trader diesen EA lieben: Er zielt auf wachstumsstarke und volatile Assets ab. Interne Tests zeigen das Potenzial für ein monatliches Wachstum von bis zu 30 %, indem die schnellen Preisschwankungen von Edelmetallen, Kryptowährungen und volatilen Devisenpaaren ausgenutzt werden.

✅ Hauptmerkmale:

🧩 Vollständig anpassbar für jedes Asset: Eine Größe passt nicht für alle! Da sich Gold schneller bewegt als EURUSD, können Sie mit diesem EA den Rasterabstand (Pips), die Losgröße und die Gewinnziele je nach dem spezifischen Paar oder Rohstoff, mit dem Sie handeln, anpassen. Sie haben die volle Kontrolle, um den Bot auf hohe Volatilität (Gold/Krypto) oder stabile Bewegungen (Forex) abzustimmen.

Intelligenter Einstieg: Er verwendet RSI & Bollinger Bands, um die perfekten "Bounce"-Punkte zu finden. Es wird niemals blind gehandelt.

⏰ Zeit- und Session-Filter: Sie haben die volle Kontrolle! Legen Sie spezifische Start- und Endzeiten fest (z.B. London oder New York Session). Der EA schaltet sich automatisch ein und aus.

🛡️ Flexibler Max-Drawdown-Schutz: Ihre Sicherheit, Ihre Regeln! Verwenden Sie den speziellen ON/OFF-Schalter . Setzen Sie einen harten Stop (z.B. $100), um Ihr Kapital zu schützen, oder schalten Sie ihn für eine aggressive Erholung aus.

Sicherheitsbremse (ADX-Filter): Wenn sich der Markt zu schnell entwickelt (ADX > 25), pausiert der EA neue Grid Trades , um die Anhäufung von Drawdowns zu verhindern.

✨ Anpassbarer Spread-Filter: Passen Sie das maximale Spread-Limit je nach Paar an. Halten Sie es eng für EURUSD (z.B. 15 Punkte) oder breiter für Gold/Bitcoin (z.B. 30-50 Punkte), um Fehleinträge zu vermeiden.

📈 Empfehlungen:

🏆 Beste Paare: Metalle: XAUUSD (Gold), XAGUSD (Silber) Krypto: BTCUSD, ETHUSD Forex: GBPUSD, EURUSD, GBPJPY, EURJPY, USDJPY

Zeitrahmen: M15.

Konto-Typ: Niedriger Spread / ECN-Konto ist am besten.

⚙️ Input-Einstellungen (Anpassung pro Paar):

InpGridPips: Kritische Einstellung! Ändern Sie dies je nach Volatilität. Gold/Krypto: 50-60 Pips (Größere Lücke für große Bewegungen). Forex (EURUSD): 20-30 Pips (Kleinere Lücke für Schwankungen).

InpBasketTP: Passen Sie das Gewinnziel basierend auf dem Wert des Paares an.

UseMaxDD (Wahr/Falsch): Schalten Sie den Eigenkapitalschutz EIN oder AUS.

InpMaxDrawdown: Legen Sie Ihr Verlustlimit in USD fest.

InpMaxSpread: Wird je nach Paar festgelegt (höher für Krypto/Gold, niedriger für Forex).

ZeitBerechnungsModus: Wählen Sie IST oder Broker-Zeit.

💡 Profi-Tipp für die Einrichtung:

Für Gold (XAUUSD): Verwenden Sie einen größeren Rasterabstand (z. B. 50 Pips) und einen höheren zulässigen Max Spread.

Für Forex (EURUSD/GBPUSD): Verringern Sie den Rasterabstand (z. B. 25 Pips) und verkleinern Sie den Spread-Filter für schnelleres Scalping.

⚠️ Risikowarnung: Dieses System verwendet eine Grid-Recovery-Strategie. Während der strenge ADX-Filter und das Max Drawdown-Schild das Risiko reduzieren, ist der Handel mit hoher Volatilität verbunden. Testen Sie immer Ihre Einstellungen für jedes spezifische Paar, bevor Sie live handeln.