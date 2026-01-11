Volumen Delta Guard EA

Sistema Profesional de Trading Basado en Volumen con Control de Riesgo

VolumeDelta Guard EA es un asesor de trading automatizado para MetaTrader 5 que utiliza el análisis de volumen de ticks (Volume Delta) en combinación con filtros de volatilidad y tendencia (ATR y ADX).

El asesor opera sólo en condiciones de mercado favorables y está equipado con un avanzado sistema de gestión de riesgos.

Concepto general

Volume Delta Guard EA es un asesor experto de trading totalmente automatizado diseñado para operar en mercados con suficiente liquidez.

El algoritmo se basa en un análisis de la dinámica del volumen de ticks, lo que permite evaluar la actividad de compradores y vendedores en el momento actual.

El asesor no opera continuamente. Entra en el mercado sólo cuando coinciden las condiciones relativas al volumen, la volatilidad y la estructura del movimiento de los precios.

Delta de volumen (COMPRA/VENTA)

En lugar de indicadores simples, los volúmenes se dividen según la dirección de la vela:

Señal de COMPRA Aumento del volumen Vela alcista (cierre > apertura)

Señal de VENTA Aumento del volumen Vela bajista (cierre < apertura)



Este enfoque le permite filtrar los movimientos aleatorios y trabajar sólo con la participación real del mercado.

Filtros inteligentes de mercado

El asesor bloquea automáticamente las entradas si el mercado se encuentra en un estado desfavorable:

Filtro ATR - protección contra volatilidad baja

Filtro ADX - protección contra tendencias débiles o ausentes

Filtro Anti-Flat - eliminación de rangos estrechos

Filtro Anti-Spread - protección contra spreads ampliados

Si falla al menos un filtro, la operación no se abrirá.

Gestión de riesgos

Volume Delta Guard EA está equipado con un sistema profesional de gestión de dinero:

Cálculo del volumen de la posición en % del Capital

Stop Loss y Take Profit en puntos

Trailing Stop incorporado

Una posición por carácter

Esto hace que el asesor sea conveniente tanto para los operadores privados como para las condiciones de las operaciones de utilería.

Características de negociación

Tipo de negociación: automática

Direcciones: COMPRA y VENTA

Plazos: cualquiera (se recomienda M15-H1)

Instrumentos: XAUUSD, divisas, índices, criptomonedas (con liquidez suficiente)

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Cobertura / Compensación

Parámetros principales

Riesgo % del capital

Stop Loss (puntos)

Take Profit (puntos)

Trailing Stop (puntos)

Parámetros Delta de Volumen

Filtros ATR/ADX

Anti-Flat y Anti-Spread





Información importante

Operar en los mercados financieros implica riesgos.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Antes de utilizarlo en una cuenta real, se recomienda probarlo en una cuenta demo.

KEY TAGS (Palabras clave para el mercado)