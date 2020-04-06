Break Of Structure Master
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 2.4
Professionelles Break of Structure & Fair Value Gap Handelssystem
Der Yunzuh BOS FVG EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für MetaTrader 5, die eine Marktstrukturanalyse auf institutionellem Niveau in Kombination mit einer präzisen Einstiegsausführung implementiert. Basierend auf den Prinzipien der Preisaktion und der Marktmikrostruktur identifiziert dieser Expert Advisor hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten, indem er Break of Structure (BOS)-Muster und Fair Value Gaps (FVG) über mehrere Zeitrahmen hinweg erkennt.
Zentrale Handelsmethodik
Erkennung von Strukturbrüchen
Der EA überwacht kontinuierlich das Kursgeschehen, um strukturelle Verschiebungen in der Marktrichtung zu erkennen. Mithilfe der konfigurierbaren Swing-Point-Analyse erkennt er, wenn der Preis etablierte Hochs oder Tiefs durchbricht und damit potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrpunkte signalisiert. Jeder strukturelle Bruch wird in nummerierte Zonen eingeteilt, die dem Händler einen klaren visuellen Kontext über die Marktentwicklung und Momentumverschiebungen bieten.
Fair Value Gap Trading
Fair Value Gaps stellen Preislücken dar, in denen minimale Handelsaktivitäten stattgefunden haben. Diese Lücken fungieren oft als magnetische Bereiche für Preisrücknahmen. Der EA identifiziert sowohl bullishe als auch bearishe FVGs in Echtzeit und führt Trades aus, wenn der Preis zurückgeht, um diese Wertlücken zu füllen, wobei er Mean-Reversion-Chancen mit günstigem Risiko-Ertrags-Verhältnis nutzt.
Multi-Timeframe-Bestätigungssystem
Um die Handelsgenauigkeit zu verbessern und Marktgeräusche zu filtern, enthält der EA ein hochentwickeltes Multi-Timeframe-Analysesystem:
-
Primäre Strategieausführung auf dem ausgewählten Handelszeitrahmen
-
Optionale Trendbestätigung auf höheren Zeitebenen durch Analyse des gleitenden Durchschnitts
-
Konfigurierbare doppelte Validierung auf höheren Zeitebenen für zusätzliche Handelsfilterung
-
Intelligente Synchronisierung von Signalen über mehrere Zeitrahmen hinweg, um eine Anpassung an die allgemeine Marktstruktur zu gewährleisten
Erweiterte Risikomanagement-Suite
Der EA verfügt über ein umfassendes Risikomanagementsystem, das darauf ausgelegt ist, das Kapital zu schützen und gleichzeitig die Erträge zu optimieren:
Flexibilität bei der Positionsgröße
-
Handel mit festen Losgrößen für konsistentes Positionsmanagement
-
Risikobasierte automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Kontostand in Prozent
-
Intelligente Normalisierung auf maklerspezifische Volumenbeschränkungen
-
Schutz für kleine Konten mit automatischer Mindest-Lot-Begrenzung
Optimierung von Stop-Loss und Gewinnmitnahme
-
Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus in Pips
-
Dynamische Anpassung an die Mindestabstandsanforderungen des Brokers
-
Automatische Validierung gegen Freeze-Levels und Stop-Levels
-
Intelligente Korrektur der Stop-Platzierung zur Vermeidung von Auftragsablehnungen
Trailing-Stop-Schutz
-
Fortschrittlicher Trailing-Stop-Mechanismus mit mehreren Sicherheitsebenen
-
Validierung von Extremabständen zur Vermeidung von Änderungsfehlern
-
Gewinnbasierte Aktivierungsschwellen für eine optimale Stop-Bewegung
-
Automatische Deaktivierung bei wiederholten Fehlern zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität
Handelsausführungsmodul
Das Ausführungsmodul umfasst mehrere Validierungsebenen, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochwertige Trades eingegeben werden:
Pre-Trade-Validierung
-
Durchsetzung des maximalen täglichen Handelslimits
-
Mindestabstände zwischen aufeinanderfolgenden Geschäften
-
Echtzeit-Spread-Überwachung mit konfigurierbaren maximalen Schwellenwerten
-
Verhinderung von Positionsduplikationen (mit optionaler Hedging-Funktion)
Order-Sanity-Prüfungen
-
Umfassende Stop-Level-Validierung anhand von Broker-Anforderungen
-
Preis-Distanz-Berechnungen mit Sicherheitspuffern
-
Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit mit Limits für den Eigenkapitalschutz
-
Fehlererkennung und intelligente Auftragsanpassung
Leistungs-Dashboard
Ein integriertes visuelles Dashboard liefert Handelsstatistiken in Echtzeit:
-
Aktuelle Marktstrukturzone und Trendrichtung
-
Täglicher Handelszähler mit maximaler Limitverfolgung
-
Statusanzeige des Trailing-Stop-Systems
-
Metriken zu Kontokapital und Marginauslastung
Technische Spezifikationen
Kompatibilität
-
MetaTrader 5-Plattform
-
Netting-Konto-Modus
-
Alle Forex-Paare und CFD-Instrumente
-
Unterstützung mehrerer Zeitrahmen von M1 bis MN1
System-Anforderungen
-
Standard-VPS oder Handelsrechner
-
Stabile Internetverbindung
-
MetaTrader 5 Build 2000 oder höher
-
Ausreichend historische Daten für die Berechnung der Indikatoren
Strategische Vorteile
Institutionelle Analyse
Zugang zu professionellen Marktstrukturanalysen, die normalerweise institutionellen Händlern vorbehalten sind, automatisiert für eine konsistente Ausführung ohne emotionale Einmischung.
Adaptive Risikoparameter
Anpassbare Risikoeinstellungen, die sich den Marktbedingungen und der Kontogröße anpassen und skalierbare Lösungen sowohl für private als auch für professionelle Trader bieten.
Fehlerresistente Architektur
Redundanz und Fehlerbehandlung auf jeder Ebene gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb, selbst unter volatilen Marktbedingungen oder während der Wartungszeiten des Brokers.
Transparenter Betrieb
Die vollständige Protokollierung aller Handelsentscheidungen, Validierungen und Ausführungen bietet Händlern volle Nachvollziehbarkeit und Lernmöglichkeiten.
Ideal für
-
Diskretionäre Händler, die ihre BOS/FVG-Strategie automatisieren möchten
-
Portfoliomanager, die algorithmischen Marktstrukturhandel hinzufügen möchten
-
risikoscheue Händler, die eine robuste Fehlerbehandlung und Validierung wünschen
-
Ausbildungszwecke zum Studium der Marktstruktur und des Gap-Handels
-
Trader, die von manuellen auf automatisierte Handelssysteme umsteigen
Der Yunzuh BOS FVG EA ist das Ergebnis umfangreicher Forschung im Bereich der Marktmikrostruktur und des Price Action Trading. Durch die Kombination von institutionellen Handelskonzepten mit rigorosem Risikomanagement und fehlerresistenter Programmierung bietet er eine professionelle Handelslösung, die sowohl für Kapitalerhalt als auch für Wachstumsziele geeignet ist.