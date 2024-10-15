PRO Trend Divergence
- Indikatoren
- Davit Beridze
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 19 Oktober 2024
Dieser Indikator ist für Live-Charts und nicht für den Tester vorgesehen.
Der PRO Trend Divergence Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das Trendfortsetzungs-Divergenzen erkennt – ein Signal, das darauf hinweist, dass der aktuelle Trend voraussichtlich anhalten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die auf Trendwenden abzielen, hilft dieser Indikator dabei, Marktphasen zu identifizieren, in denen der Trend trotz kurzfristiger Rücksetzer oder kleiner Korrekturen stark bleibt.
Trendfortsetzungs-Divergenzen treten auf, wenn der Preis dem Trend folgt (höhere Tiefs im Aufwärtstrend oder tiefere Hochs im Abwärtstrend), während die ausgewählten Indikatoren in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Dies bestätigt, dass der Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Der PRO Trend Divergence Indikator ermöglicht es Händlern, Trends mit Zuversicht zu folgen und das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs zu minimieren.
Funktionen und Vorteile
-
Unterstützung mehrerer Indikatoren
Funktioniert mit MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF und MFI.
-
Visuelle Signale im Chart
Zeichnet Divergenzlinien mit anpassbaren Farben und Stilen.
-
Integration von Pivot-Punkten
Nutzt wichtige Hoch- und Tiefpunkte zur Signaloptimierung und Rauschreduzierung.
-
Flexibel und effizient
Anpassbare Parameter für Signalbestätigung, Filterung und Zeitrahmenwahl.
Very good!