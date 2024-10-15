PRO Trend Divergence

5

Dieser Indikator ist für Live-Charts und nicht für den Tester vorgesehen.

Der PRO Trend Divergence Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das Trendfortsetzungs-Divergenzen erkennt – ein Signal, das darauf hinweist, dass der aktuelle Trend voraussichtlich anhalten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die auf Trendwenden abzielen, hilft dieser Indikator dabei, Marktphasen zu identifizieren, in denen der Trend trotz kurzfristiger Rücksetzer oder kleiner Korrekturen stark bleibt.

Trendfortsetzungs-Divergenzen treten auf, wenn der Preis dem Trend folgt (höhere Tiefs im Aufwärtstrend oder tiefere Hochs im Abwärtstrend), während die ausgewählten Indikatoren in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Dies bestätigt, dass der Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Der PRO Trend Divergence Indikator ermöglicht es Händlern, Trends mit Zuversicht zu folgen und das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs zu minimieren.

Funktionen und Vorteile

  • Unterstützung mehrerer Indikatoren
    Funktioniert mit MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VW-MACD, CMF und MFI.

  • Visuelle Signale im Chart
    Zeichnet Divergenzlinien mit anpassbaren Farben und Stilen.

  • Integration von Pivot-Punkten
    Nutzt wichtige Hoch- und Tiefpunkte zur Signaloptimierung und Rauschreduzierung.

  • Flexibel und effizient
    Anpassbare Parameter für Signalbestätigung, Filterung und Zeitrahmenwahl.

4o


Bewertungen 3
Thuận Vũ
87
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

luvico972
196
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

Empfohlene Produkte
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen nur durch Drücken der Scanner-Taste ** *** Kontaktieren Sie mich , um Ihnen eine Anleitung zu schicken und Sie in die "Wolfe Wave Scanner Gruppe" aufzunehmen, damit Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Nutzern teilen oder sehen können. Einführung: Eine Wolfe Wave wird mit Fünf-Wellen-Mustern im Preis erstellt. Sie zeigt Angebot und Nachfrage und einen Kampf um ein Preisgleichgewicht. Diese Wellen von Preisaktionen können Händlern helfen, die Grenzen des Tren
Market Trend Catcher
Alexander Fedosov
Indikatoren
Der Market Trend Catcher Indikator analysiert die Dauer von Trendbewegungen und bietet bei einer bestimmten Entwicklung des aktuellen Trends Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen mit empfohlenen Gewinnzielen an. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und erfordert nicht viele Informationen, um zu verstehen, wie er funktioniert. Er verfügt über ein Minimum an Einstellungen und ist transparent, was das Verständnis seines Funktionsprinzips angeht. Er zeigt vollständig die Informationen an, a
Vortex MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
Der Vortex-Indikator wurde erstmals von Douglas Siepman und Etienne Botes in der Januar-Ausgabe 2010 von Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Obwohl er auf einem komplexen Implosionsphänomen basiert, ist der Vortex recht einfach zu interpretieren. Ein Aufwärtssignal wird erzeugt, wenn die +VI-Linie die -VI-Linie überschreitet und umgekehrt. Der Indikator wird meist als Bestätigung für Trendhandelsstrategien verwendet. Der Vortex wurde durch die Arbeit von Viktor Schauberger in
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Moving Average Acceleration für MT4, kein Neuanstrich. MA Acceleration – ist ein Scalping-Indikator, der als Hilfstool für den „MA Speed“-Indikator entwickelt wurde. - Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. Er zeigt Ihnen die Beschleunigung der gleitenden Durchschnittslinie. - Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Acceleration zu verbessern. Er kann für SMA, EMA und LWMA verwendet werden. - MA Acceleration ist die
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indikatoren
Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt. Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtz
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Indikatoren
Apollo Volume Profile ist ein Indikator, der die Richtung der Marktbewegung anhand der Volumenanalyse bestimmt. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen. Dieser Indikator zeigt deutlich das Verhältnis von Verkäufern und Käufern auf dem Markt, abhängig vom verwendeten Zeitrahmen. Der Indikator kann als Grundlage für jedes Handelssystem verwendet werden. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Dieser Indikator kann verwendet werden, um beliebige Finanzinstrumente wie Währungen, Metalle,
SMT Divergence Pro
Suvashish Halder
Indikatoren
SMT (Smart Money Technique) Divergence bezieht sich auf die Preisdivergenz zwischen korrelierten Vermögenswerten oder deren Verhältnis zu umgekehrt korrelierten Vermögenswerten. Durch die Analyse von SMT Divergence können Händler Einblicke in die institutionelle Struktur des Marktes gewinnen und erkennen, ob Smart Money Vermögenswerte akkumuliert oder verteilt. Jede Preisfluktuation sollte durch Marktsymmetrie bestätigt werden, und jede Preisasymmetrie deutet auf eine SMT Divergence hin, die ein
DivergenceMRDM
Andriy Sydoruk
Indikatoren
DivergenzMRDM-Indikator ist eine Situation, in der die Richtung der Preisbewegung und die technischen Indikatoren nicht übereinstimmen. Dies kann als Einstiegspunkt in den Markt oder als potenzieller Umkehrpunkt des Marktes angesehen werden. Das Signal wird am häufigsten angezeigt, wenn der Indikator die überkaufte oder überverkaufte Zone erreicht. Einer von vier Indikatoren: MACD , RSI , ADX , Momentum . Fertiges Handelssystem. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und verzögert nicht. 95% de
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
Indikatoren
Hierbei handelt es sich um eine Kombination mehrerer Oszillatoren in einem einzigen Divergenzsystem, die den Eindruck eines zuverlässigeren Divergenzindikators erweckt. Es basiert auf mehreren Währungen und funktioniert am besten bei einem Zeitrahmen von 15 Minuten und mehr. Jedes Mal, wenn ein Signal generiert wird, wird dem Benutzer eine Warnung angezeigt. Idealer ist es, wenn es mit anderen Preisaktionsindikatoren oder Handelssystemen kombiniert wird.
ATeam Divergence
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Der CCI Divergence ist an sich schon ein recht nützlicher Indikator, aber er ist noch effektiver, wenn er mit Divergenzmustern gehandelt wird. Das Signal des CCI Divergence Indikators ist eines der stärksten Signale unter den Indikatoren, die es auf dem Markt gibt. Hier ist eine neue Version des Divergenz-Indikators, der die CCI-Methode verwendet, mit weiteren Verbesserungen. Divergenzen weisen auf einen potenziellen Investitionspunkt hin, weil das Richtungsmoment den Preis nicht bestätigt. Ein
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Da HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der schnellste, optimierte und effizienteste HA-Indikator des MetaTrader 4. Sie können wä
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
RSI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
Indikatoren
RSI TrendLine Divergency Message ist ein Indikator für die Handelsplattform MetaTrader 4. Im Gegensatz zum Originalindikator verfügt diese Version über ein System von Warnungen, die über Veränderungen der Marktsituation informieren. Es besteht aus den folgenden Signalen: wenn die Hauptlinie die Niveaus der Extremzonen und das 50%-Niveau kreuzt; wenn die Hauptlinie die Trendlinie im Indikatorfenster kreuzt; Divergenz auf dem letzten Balken. Die Parameter der Niveaus der Extremzonen, des 50-Niveau
Trendes
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Trendes-Indikator funktioniert bei allen Währungspaaren und in allen Zeitrahmen. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend erfolgreich ist, ist sehr hoch. Trendes kann sowohl für kleine Pits als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator bestimmt die Einstiegspunkte nach den Methoden, die in dem Buch "Wie man an der Börse spielt und gewinnt" beschrieben sind. Optionen LängeA - Die Anzahl
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
MACD Intraday Trend PRO MT4
JETINVEST
Indikatoren
MACD Intraday Trend PRO ist ein Indikator, der durch eine Adaption des ursprünglichen MACD von Gerald Appel in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Im Laufe der Jahre des Handels wurde beobachtet, dass wir durch die Änderung der Parameter des MACD mit Fibonacci-Proportionen eine bessere Darstellung der Kontinuität der Trendbewegungen erreichen, wodurch es möglich ist, den Beginn und das Ende eines Preistrends effizienter zu erkennen. Aufgrund seiner Effizienz bei der Erkennung von Kurstrends i
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
FXC iMACD DivergencE MT4
Zsolt Haromszeki
Indikatoren
FXC iMACD-DivergencE MT4 Indikator Dies ist ein fortschrittlicher MACD-Indikator, der Trendwende-Divergenzen auf dem aktuellen Symbol findet. Der Indikator erkennt die Divergenz zwischen dem MACD und den Kursbewegungen als starkes Trendwende-Muster. Hauptmerkmale: Erweiterte Divergenzeinstellungen Preis basierend auf Schluss-, Eröffnungs- oder Höchst-/Tiefstkursen Geben Sie offene Kauf-/Verkaufssignale PUSH-Benachrichtigungen E-Mail-Versand Pop-up-Warnung Anpassbare Informationstafel Eingabe-Par
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt ein harmonisches Shark-Muster an (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt.
StochDiver PRO
Huu Tri Nguyen
Indikatoren
StochDiver PRO - Intelligenter stochastischer Divergenz-Detektor Überblick: StochDiver PRO ist ein fortschrittlicher Indikator zur Erkennung von Divergenzen, der sowohl reguläre als auch versteckte Divergenzen zwischen der Preisbewegung und dem Stochastik-Oszillator identifiziert. Er ist besonders nützlich für Trader, die DCA (Dynamic Cost Averaging) oder Umkehrstrategien anwenden. ️ Hauptmerkmale: Erkennt bullishe und bearishe Divergenzen (regelmäßig und versteckt) Zeichnet Preistrend
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indikatoren
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar. Einfaches Umschalten, einfache Einrichtung, alles in einem Fenster. Platzieren Sie den Custom Chart-Indikator und betrachten Sie Renko, Heiken Ashi, Tick Bar, Range Bar Charts in Echtzeit im Real Chart. Positionieren Sie das Offline-Chartfenster so, dass das Kontrollfeld des Indikators sichtbar ist. Wechseln Sie den Chartmodus durch Anklicken einer Schaltfläche. Verbinden Sie mit dem Ausgangschart jeden Indikator, Expert Advisor ohne jegliche Einschränk
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Trendumkehrindikator Search for Reversal kann sowohl für Pipsing in kleinen Zeiträumen als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator zeigt Einstiegssignale an. Zeigt sowohl Einstiegspunkte als auch den Trend selbst an. Zeigt mit Pfeilen statistisch berechnete Einstiegszeitpunkte an. Mit Hilfe des Indikators können Sie den Risikokoeffizienten optimal verteilen. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Bei der Wahl eines Parameters ist es notwendig, dass e
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indikatoren
Forex Gump Trend ist ein universeller Indikator zur hocheffektiven Bestimmung der Trendrichtung. Wenn Sie den Trend richtig erkennen, sind dies 95% des Handelserfolgs, da Sie Trades in Richtung der Kursbewegung eröffnen und davon profitieren können. Der Forex Gump Trend Indikator hilft Händlern mit einem hohen Maß an Effizienz, die aktuelle Trendrichtung sowie Trendumkehrpunkte zu bestimmen. Die Richtung des Trends wird durch farbige Linien im Diagramm angezeigt, und die Trendumkehrpunkte werde
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikator mit Set-Datei ist im Komment
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.22 (9)
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indikatoren
Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indikator wird den Haupttrend mit dem g
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
5 (2)
Indikatoren
Der Market Steps-Indikator wurde auf der Grundlage von Gann-Zeit/Kurs-Korrelationen entwickelt und durch Price Action-spezifische Regeln für den Devisenmarkt optimiert. Er nutzt die Konzepte des Market Order Flow, um potenzielle Preiszonen für ein hohes Auftragsvolumen vorherzusagen.  Indicator Levels kann für den Handel selbst oder als Kombination zum Filtern von falschen Signalen anderer Strategien/Indikatoren verwendet werden. Jeder Trader braucht ein solch leistungsstarkes Tool, um Multi-T
Pips forex
Andrey Kozak
Indikatoren
Pips Forex ist ein fertiges Handelssystem. Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen im Diagramm an, wann und in welche Richtung Sie eine Order eröffnen müssen. Wenn der Pfeil grün ist, eröffnen wir ein Kaufgeschäft, und wenn der Pfeil rot ist, eröffnen wir ein Verkaufsgeschäft. Alles ist sehr einfach und sehr effektiv. TakeProfit setzt 15-25 Punkte. StopLoss auf Punktniveau eingestellt. Wenn sich die Punkte bewegen, überschreiben wir sofort den StopLoss. Empfohlener Zeitrahmen für den Handel mit M1 u
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Weitere Produkte dieses Autors
Bazooka EA
Davit Beridze
Experten
Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4 Die Standardeinstellungen sind für einen Backtest des EA auf dem M15-Timeframe mit der Methode 'Nur Eröffnungspreise' (Open Prices) von 2024 bis heute konfiguriert. Die korrekten Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Bereich 'Kommentare'. Bazooka EA   ist ein vollautomatischer Expert Advisor für   MetaTrader 4 , der für den Handel von   gerichteten Marktbewegungen   entwickelt wurde. Der EA kombiniert   Trendbestätigung   mit  
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Auto Optimized MFI ist ein selbstanpassender Indikator, der sich automatisch an Ihren Markt und Zeitrahmen anpasst. Er nutzt reale Handelssimulationen auf historischen Daten, um die effektivsten MFI-Kauf- und Verkaufsniveaus zu ermitteln. Im Gegensatz zu klassischen MFI-Indikatoren mit festen Schwellenwerten (wie 80/20) reagiert dieser Indikator dynamisch auf tatsächliches Preis- und Volumenverhalten. Funktionsweise Der Indikator analysiert historische Kerzen innerhalb eines benutzerdefinierten
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indikatoren
Auto Optimized Bollinger Bands – Anpassungsfähiges Volatilitätswerkzeug basierend auf realem Marktverhalten Auto Optimized Bollinger Bands ist ein fortschrittlicher Indikator für MT4, der die klassischen Bollinger Bands verbessert, indem er mittels vergangener Tradesimulation die optimalen Perioden- und Standardabweichungswerte automatisch ermittelt. Anstatt sich auf feste Einstellungen zu verlassen, passt sich das Tool dynamisch an Marktveränderungen und Preisstrukturen an und erstellt so Echtz
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
Indikatoren
Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10) Die Speed Trend Matrix (STM) ist ein umfassendes Handelssystem, das in einem einzigen Indikator gekapselt ist. Im Gegensatz zu Standardoszillatoren, die lediglich Überkauft- oder Überverkauft-Zustände anzeigen, analysiert der STM die „Geschwindigkeit“ der Preisbewegung im Verhältnis zur Marktvolatilität (ATR). Er identifiziert nicht nur die Trendrichtung, sondern auch die Stärke hinter der Bewegung und filtert Perioden geringer Dynamik (die „FlatZone“ )
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Auto Optimized RSI: Professionelle Marktanpassung Die meisten Trader scheitern, weil sie statische Werkzeuge in einem dynamischen Markt verwenden. Die Verwendung fester RSI-Level wie 70/30 auf jedem Chart ist ein mathematischer Fehler. Wenn Sie nach einem "magischen Pfeil" ohne Logik suchen, ist dieses Tool nicht für Sie geeignet. Dieses Werkzeug wurde für diejenigen entwickelt, die verstehen, dass Optimierung der einzige Schlüssel zum Überleben im Trading ist. Standard-Indikatoren berücksichtig
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indikatoren
Dashboard für Ma Speedometer: https: //www.mql5.com/en/market/product/116784 Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Ein Punkt wird auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, eine gerade Linie wird zwischen ihnen gezogen, sie ist be
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indikatoren
MTF Chart PRO: Multi-Timeframe-Analyse mit Mustern, S/R und Alarmen Überblick MTF Chart PRO ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4 Indikator, der anpassbare Kerzen aus mehreren Zeitrahmen direkt auf Ihr aktuelles Chart legt. Das ermöglicht eine nahtlose Multi-Timeframe (MTF) Analyse, ohne dass Sie Fenster wechseln müssen. Er ist ideal für Forex-, Aktien- und Krypto-Trader und kombiniert die visuelle Darstellung von Kerzen mit integrierten Unterstützungs-/Widerstandslinien (S/R), automatischen S
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indikatoren
Kerzenbasiertes 1 2 3 Muster Das Kerzenbasierte 1 2 3 Muster ist ein Indikator, der hochwahrscheinliche Umkehrformationen basierend auf der klassischen 1-2-3 Preisstruktur erkennt. Durch die Analyse von Kerzenformationen und Swing-Punkten werden Signale erst nach bestätigtem Ausbruch angezeigt, um Marktrauschen zu reduzieren und vorzeitige Einstiege zu vermeiden. Hauptmerkmale: Kerzenbasierte Erkennung bestätigter bullischer und bärischer 1-2-3 Muster Zeichnet Trendlinien zwischen den Mustern un
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indikatoren
Nicht standardisierte Einstellung zum Standardindikator des gleitenden Durchschnitts. Das Wesen des Indikators besteht darin, die Stärke und Geschwindigkeit der Kursrichtung zu bestimmen, indem der Neigungswinkel des gleitenden Durchschnitts ermittelt wird. Es wird ein Punkt auf der fünfzehnten MA-Kerze und ein Punkt auf der letzten geschlossenen MA-Kerze genommen, dazwischen wird eine gerade Linie gezogen, die beweglich ist und auf einer Halbkugel einen Neigungswinkel von 90 Grad bis -90 anzeig
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indikatoren
Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt bitte bewerten Hier ist eine Upgraded Version mit Bonus Ea im Falle des Kaufs kostet es nur 30$ und Sie erhalten Ea als Bonus: https: //www.mql5.com/en/market/product/96835 Dieser Indikator ist experimentell, er zeigt TMA-Kanal-Pfeile mit eingebautem Volatilitätsfilter, um Verzögerungen zu vermeiden. Versuchen Sie, damit zu experimentieren, suchen Sie nach besseren Bedingungen für die Verwendung. Es ist möglich, verschiedene Zeit
FREE
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indikatoren
Prüfen Sie meine bezahlten Tools, die perfekt funktionieren ! "Period Cross RSI" ist ein neuer Indikator, der die Kreuzungen zweier RSI-Linien mit unterschiedlichen Perioden anzeigt, die aufsteigende und absteigende Zonen zur Bestätigung von Long- und Short-Trading schaffen. Dieser Indikator ist brend neu und wird weiter verbessert werden, für jetzt empfehle ich, es als Bestätigung, Filter-Indikator für die Bestimmung von Long / Short-Trading-Zonen, nicht als Signalgeber Indikator für jetzt zu v
FREE
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indikatoren
Prüfen Sie meine kostenpflichtigen Tools sie funktionieren perfekt Bitte bewerten Sie Der einstellbare PIN BAR-Indikator ist ein nützliches Tool zur Suche nach Pin Bars, die Sie im Preisdiagramm finden möchten. Er verfügt über 2 Parameter, um die Art der Pin Bars herauszufiltern, nach denen Sie suchen möchten: 1) MinTailProc 75% (Standardeinstellung), was bedeutet, dass Pin Bars angezeigt werden, die eine Mindestgröße der Nose (Tail) von 75% der vollen Kerzengröße haben. Wenn die obere Nose (Tai
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indikatoren
Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufspfeile in Abhängigkeit vom Volatilitätsfaktor. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Er funktioniert für jedes Paar und jeden Zeitrahmen. Der Indikator wurde von Strategy Builders getestet und zeigt interessante Ergebnisse als guter Filterindikator und auch als unabhängiger Signalgeber (siehe Screenshots). Es ist möglich, nach vielen interessanten Parametern für profitablen Handel zu suchen, von denen einige auf den Screenshots zu sehen sind. Es gibt folgende
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experten
Steady Ranger EA – Intelligenter und sicherer Kanalhandel Backtest: Verwenden Sie die bereitgestellten Set-Dateien (im Kommentarbereich) im Modus „Nur Eröffnungskurse“. Video: Sehen Sie sich das Video mit Untertiteln an, um das Konzept vollständig zu verstehen. Warum Steady Ranger EA? Ein langfristiges, risikokontrolliertes Handelssystem, das auf Stabilität und Sicherheit statt unrealistischen Gewinnen setzt. Mehrstufiger Stoppschutz: Kombiniert Stop-Loss pro Trade mit einer „Gesamtverlustgrenze
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indikatoren
RSI Entry Points ist das Upgrade des Standard-RSI-Indikators, um ein Nachziehen zu vermeiden. Indikator zeichnet die Wolken und die Pfeile, um ein klares Bild zu haben, wo der Preis ist und was für zu warten. Warum der Standard-RSI nachhängt? weil wir ihn meistens nicht richtig benutzen und er eine sehr schwache visuelle Flexibilität hat, weniger informativ ist. Mit meinem aktuellen Upgrade habe ich versucht, beide Probleme gleichzeitig zu beheben, und ich habe viel bessere Ergebnisse und genaue
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experten
Dieser EA wurde nur für den RSI Einstiegspunkte Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test) erstellt, um die profitablen Parameter des Indikators zu zeigen und um potentiellen Käufern die Möglichkeit zu geben, Backtests der Indikatoreinträge durchzuführen. EA öffnet Kaufaufträge bei Kaufpfeilen und Verkaufsaufträge bei Verkaufspfeilen des Indikators, Aufträge werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen. EA wurde nicht für den automatisierten Live-Handel entwickelt, das
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indikatoren
Die Standardeinstellungen dienen nur der Visualisierung , es kann damit kein Gewinn erzielt werden . Erhalten Sie einen kostenlosen EA als Bonus, wenn Sie den Indikator kaufen! Plus, erhalten Sie 4 interessante zusätzliche Indikatoren. Empfohlene Set-Dateien zum Backtesting des Indikators auf empfohlenen Paaren sind im Kommentarbereich (letzte Seite) verfügbar. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich auf dem MQL5-Markt verkauft wird. Alle anderen Quellen, die es anbieten, sind Be
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experten
Erst lesen, dann testen. Diese Ea geht als Bonus für MFI Modern PRO Indikator Benutzer nur. Set-Dateien, die nach dem Upgrade generiert werden, können Sie im Kommentarbereich überprüfen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem MFI Modern PRO Indikator https://www.mql5.com/en/market/product/80765 nur um den Nutzern des Indikators die Möglichkeit zu geben, den Indikator vor dem Kauf schnell zu testen. Im Kommentarbereich werden empfohlene Set-Dateien hochgeladen, mit denen Sie sich selbst davon über
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
MA Revolution ist eine verbesserte Version des Standard-Gleitenden Durchschnitts . Mit dem aktuellen Upgrade reagiert die Linie des gleitenden Durchschnitts empfindlicher auf unterschiedliche Marktbedingungen. Er wird flexibler, indem die Standardperiode schrittweise verringert wird, wenn der Markt stark ist, und die Periode schrittweise wieder auf die Standardperiode erhöht wird, wenn der Markt wieder normal ist. Das Testen des Konzepts zeigt , dass diese verbesserte Version eine viel höhere G
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Falls Sie Laguerre Scrat Indikator erhalten, bekommen Sie Laguerre Scrat Ea als Geschenk. Um Ea und detailliertes Handbuch PDF zu erhalten , kontaktieren Sie mich PM. Standardeinstellungen sind für usd/cad H4 Für stabile , langfristige Profite Laguerre Scrat ist ein Handelssystem, das auf 4 Indikatorenkombinationen in Form eines Indikators basiert. Laguerre-Indikator (aufgewertet), CCI, Bollinger-Bänder und Marktvolatilitätsfaktor. Es generiert Pfeile im Indikatorfenster und Nüsse auf dem Preisd
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Käufer des Indikators erhalten als Bonus kostenlos einen EA, der auf dem Fiter-Indikator basiert. (Schauen Sie sich das Video an, um den EA in Aktion zu sehen.) Kommentieren Sie, um den EA zu erhalten. Fiter ist ein hybrider Indikator, der eine exponentielle gleitende Durchschnittslinie (EMA) mit einer ATR-modulierten RSI-Linie (gelb) kombiniert, zusammen mit einem traditionellen gleitenden Durchschnitt (rot). Das Überschneiden dieser beiden Linien liefert deutlich glattere und zuverlässigere
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indikatoren
nach Erhalt Indikator kontaktieren Sie mich für Bonus Ea . Non Repaint TMA-Kanal mit speziellen konditionierten Pfeile auf Preis Kreuz von Kanal-Linien plus Markt Volatilität Faktor, der Produkt viel genauer als jede gewöhnliche tma-Kanal-Indikatoren macht. Es ist erwiesen, profitabel zu sein mit Ea gebaut auf der Grundlage, die Sie als BONUS im Falle der Indikator Kauf erhalten. Viel Glück!
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indikatoren
Übersicht über den MRA Index Indikator Bonusangebot: Erhalten Sie den "MRA Index EA" kostenlos beim Kauf des Indikators. Optimierungsstrategie: Für das Scalping optimiere ich die Einstellungen basierend auf den letzten 12 Monaten und verwende sie für den nächsten Monat. Dieser Ansatz hat sich als sehr effektiv erwiesen. Wichtiger Hinweis: Die Standardeinstellungen dienen nur zur Visualisierung und sind nicht für die Rentabilität optimiert. Eine korrekte Optimierungsanleitung wird ausschließlich
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indikatoren
Die Demoversion ist nutzlos. Du wirst nichts verstehen, wenn du die blinkenden Zahlen anschaust. Dies ist ein Dashboard. Versuche, das Konzept zu verstehen, und ich werde dir bei allem weiteren helfen. Die Symbole müssen durch Kommas (,) getrennt und in die Parameter genau so eingegeben werden, wie sie von deinem Broker angezeigt werden, um sicherzustellen, dass sie im Dashboard erkannt werden. Diese Symbole werden für die Analyse durch den Indikator verwendet. Mit einem Klick kannst du jedes
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indikatoren
Candlestick-Muster-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) Dieser anpassbare Indikator identifiziert wichtige bullische und bärische Candlestick-Muster, die Trader bei der technischen Analyse und Entscheidungsfindung unterstützen. Hauptmerkmale: Mustererkennung : Bullisch : Hammer, Bullish Engulfing, Morgenstern, Drei weiße Soldaten, Bullish Harami, Umgekehrter Hammer. Bärisch : Shooting Star, Bearish Engulfing, Abendstern, Drei schwarze Krähen, Bearish Harami, Hängender Mann. Anpassbarkeit : Muster kö
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Indikatoren
Probieren Sie "Chart Patterns All in One" im Demo-Modus aus und erhalten Sie einen Bonus. Senden Sie mir eine Nachricht, nachdem Sie es im Demo-Modus getestet haben, um Ihren Bonus zu erhalten. Hinterlassen Sie nach dem Kauf einen Kommentar, um 8 hochwertige Indikatoren als Bonus zu erhalten. Der Chart Patterns All-in-One Indikator hilft Tradern, verschiedene Chartmuster, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, zu visualisieren. Dieser Indikator unterstützt die Identifizierung m
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indikatoren
Der "Candle Info"-Indikator für MetaTrader 4 (MT4) hilft Tradern, wichtige Kerzenformationen direkt im Chart zu analysieren und zu visualisieren. Er erkennt Formationen wie Höhere Hochs (HH), Tiefere Tiefs (LL), Höhere Tiefs (HL) und Tiefere Hochs (LH) und bietet damit Einblicke in Markttrends und mögliche Kursbewegungen.     Hauptfunktionen: - Kerzenformationen: Identifiziert und markiert HH, LL, HL, LH sowie Kombinationen wie HH & HL (Aufwärtstrend) und LL & LH (Abwärtstrend). - Sitzungsfil
Auswahl:
Thuận Vũ
87
Thuận Vũ 2025.01.10 07:24 
 

Very good!

lauro1956
5742
lauro1956 2024.11.27 11:09 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

luvico972
196
luvico972 2024.11.21 10:06 
 

PRO Trend Divergence is the perfect complement of "Chart Patterns All in One". these two indicators are essential for good trading. I highly recommend them. Well done Davit

Antwort auf eine Rezension