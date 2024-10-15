Dieser Indikator ist für Live-Charts und nicht für den Tester vorgesehen.

Der PRO Trend Divergence Indikator ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das Trendfortsetzungs-Divergenzen erkennt – ein Signal, das darauf hinweist, dass der aktuelle Trend voraussichtlich anhalten wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die auf Trendwenden abzielen, hilft dieser Indikator dabei, Marktphasen zu identifizieren, in denen der Trend trotz kurzfristiger Rücksetzer oder kleiner Korrekturen stark bleibt.

Trendfortsetzungs-Divergenzen treten auf, wenn der Preis dem Trend folgt (höhere Tiefs im Aufwärtstrend oder tiefere Hochs im Abwärtstrend), während die ausgewählten Indikatoren in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Dies bestätigt, dass der Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird. Der PRO Trend Divergence Indikator ermöglicht es Händlern, Trends mit Zuversicht zu folgen und das Risiko eines vorzeitigen Ausstiegs zu minimieren.

Funktionen und Vorteile