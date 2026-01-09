PropGuardian EA

PropGuardian EA ist ein halbautomatisches Trendfolge-Handelssystem, das mit einem starken Fokus auf striktes Risikomanagement und vollständige Prop-Firm-Kompatibilität entwickelt wurde. Der Expert Advisor kombiniert eine EMA-basierte Trendstruktur mit ADX-Stärkebestätigung und kontrolliertem Positionsmanagement.

Der EA muss auf dem H1-Chart installiert werden. Die Marktrichtung wird anhand von Indikatoren höherer Zeitrahmen bestimmt, während sämtliche Signalprüfungen und Orderausführungen ausschließlich auf dem H1-Chart erfolgen. Trades werden nur eröffnet, wenn Trendrichtung, Stärke, Preisposition und interne Sicherheitsregeln vollständig übereinstimmen.

Kernlogik der Strategie

  • Der primäre Markttrend wird durch eine EMA eines höheren Zeitrahmens definiert
  • Die Trendstärke wird mit dem ADX-Indikator und der Richtungsbewegung (+DI / -DI) bestätigt
  • Der EA darf ausschließlich auf dem H1-Chart verwendet werden
  • Der Einstieg wird durch die Interaktion des Preises mit einer sekundären EMA validiert
  • EMA-Retest- und Distanzfilter verhindern verspätete Einstiege
  • Trades werden ausschließlich in Trendrichtung ausgeführt
  • Gegensätzliche Positionen werden bei einem bestätigten Trendwechsel automatisch geschlossen

Risiko- und Lotmanagement

  • Feste Lotgröße für präzise und vorhersehbare Risikokontrolle
  • Konfigurierbare Anzahl von Orders pro Signal
  • Optionale tägliche Orderbegrenzung zur Vermeidung von Overtrading
  • Orderausführung berücksichtigt broker- und symbolabhängige Bedingungen

Stop Loss und Positionsmanagement

  • Fester Stop Loss und Take Profit in Pips
  • Trailing-Stop-System aktiviert sich erst nach Erreichen eines definierten Gewinns
  • Trailing Stop bewegt sich ausschließlich in Gewinnrichtung
  • Alle Positionen können nach Trailing-Stop-Ereignissen zwangsweise geschlossen werden

Signalfilter und Bestätigung

  • EMA-Distanzprüfung für gesunde Einstiege
  • EMA-Retest-Bestätigung anhand der Kerzenstruktur
  • Minimaler ADX-Filter zur Vermeidung geringer Volatilität
  • Richtungsbestätigung durch das Verhältnis von +DI und -DI

Diese Filter dienen der Verbesserung der Ausführungsstabilität und der Signalqualität.

Orderbegrenzungen

  • Die maximale Anzahl an Orders pro Signal ist strikt begrenzt
  • Eine optionale tägliche Ordergrenze blockiert den Handel nach Erreichen des Limits

Prop-Firm- und Kontoschutz

  • Tägliches maximales Verlustlimit basierend auf dem Kontoeigenkapital
  • Gesamtkontodrawdown-Schutz
  • Automatische Handelspause nach Erreichen von Gewinnzielen
  • Alle Positionen werden bei Regelverletzungen sofort geschlossen
  • Tägliche Limits werden zu Beginn eines neuen Handelstages zurückgesetzt

Dieses Schutzmodul wurde speziell für Prop-Firm-Evaluationskonten entwickelt.

Unterstützte Handelsinstrumente

Haupt-Forex-Paare EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
Beliebte Cross-Paare EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
Metalle XAUUSD
Indizes US30
NAS100

Jedes Instrument sollte auf einem separaten H1-Chart gehandelt werden.

Technische Spezifikationen

Plattform MetaTrader 5
Handelstyp Halbautomatischer Trendfolge-EA
Chart-Zeitrahmen H1 (verpflichtend)
Zeitrahmenlogik Multi-Timeframe (höherer TF-Trend / H1-Ausführung)
Indikatoren EMA, ADX, DMI
Kontotyp Hedging- und Netting-kompatibel

Wichtige Hinweise

  • Der EA darf ausschließlich auf dem H1-Chart eingesetzt werden
  • Das System ist ausschließlich für Trendhandel ausgelegt
  • Prop-Firm-Schutzfunktionen sollten bei Evaluationskonten aktiviert bleiben
  • Ein Test auf einem Demokonto wird dringend empfohlen
  • Ergebnisse hängen von Brokerbedingungen und Marktumfeld ab
