PropGuardian EA ist ein halbautomatisches Trendfolge-Handelssystem, das mit einem starken Fokus auf striktes Risikomanagement und vollständige Prop-Firm-Kompatibilität entwickelt wurde. Der Expert Advisor kombiniert eine EMA-basierte Trendstruktur mit ADX-Stärkebestätigung und kontrolliertem Positionsmanagement.
Der EA muss auf dem H1-Chart installiert werden. Die Marktrichtung wird anhand von Indikatoren höherer Zeitrahmen bestimmt, während sämtliche Signalprüfungen und Orderausführungen ausschließlich auf dem H1-Chart erfolgen. Trades werden nur eröffnet, wenn Trendrichtung, Stärke, Preisposition und interne Sicherheitsregeln vollständig übereinstimmen.
Kernlogik der Strategie
- Der primäre Markttrend wird durch eine EMA eines höheren Zeitrahmens definiert
- Die Trendstärke wird mit dem ADX-Indikator und der Richtungsbewegung (+DI / -DI) bestätigt
- Der EA darf ausschließlich auf dem H1-Chart verwendet werden
- Der Einstieg wird durch die Interaktion des Preises mit einer sekundären EMA validiert
- EMA-Retest- und Distanzfilter verhindern verspätete Einstiege
- Trades werden ausschließlich in Trendrichtung ausgeführt
- Gegensätzliche Positionen werden bei einem bestätigten Trendwechsel automatisch geschlossen
Risiko- und Lotmanagement
- Feste Lotgröße für präzise und vorhersehbare Risikokontrolle
- Konfigurierbare Anzahl von Orders pro Signal
- Optionale tägliche Orderbegrenzung zur Vermeidung von Overtrading
- Orderausführung berücksichtigt broker- und symbolabhängige Bedingungen
Stop Loss und Positionsmanagement
- Fester Stop Loss und Take Profit in Pips
- Trailing-Stop-System aktiviert sich erst nach Erreichen eines definierten Gewinns
- Trailing Stop bewegt sich ausschließlich in Gewinnrichtung
- Alle Positionen können nach Trailing-Stop-Ereignissen zwangsweise geschlossen werden
Signalfilter und Bestätigung
- EMA-Distanzprüfung für gesunde Einstiege
- EMA-Retest-Bestätigung anhand der Kerzenstruktur
- Minimaler ADX-Filter zur Vermeidung geringer Volatilität
- Richtungsbestätigung durch das Verhältnis von +DI und -DI
Diese Filter dienen der Verbesserung der Ausführungsstabilität und der Signalqualität.
Orderbegrenzungen
- Die maximale Anzahl an Orders pro Signal ist strikt begrenzt
- Eine optionale tägliche Ordergrenze blockiert den Handel nach Erreichen des Limits
Prop-Firm- und Kontoschutz
- Tägliches maximales Verlustlimit basierend auf dem Kontoeigenkapital
- Gesamtkontodrawdown-Schutz
- Automatische Handelspause nach Erreichen von Gewinnzielen
- Alle Positionen werden bei Regelverletzungen sofort geschlossen
- Tägliche Limits werden zu Beginn eines neuen Handelstages zurückgesetzt
Dieses Schutzmodul wurde speziell für Prop-Firm-Evaluationskonten entwickelt.
Unterstützte Handelsinstrumente
|Haupt-Forex-Paare
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Beliebte Cross-Paare
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Metalle
|XAUUSD
|Indizes
|US30
NAS100
Jedes Instrument sollte auf einem separaten H1-Chart gehandelt werden.
Technische Spezifikationen
|Plattform
|MetaTrader 5
|Handelstyp
|Halbautomatischer Trendfolge-EA
|Chart-Zeitrahmen
|H1 (verpflichtend)
|Zeitrahmenlogik
|Multi-Timeframe (höherer TF-Trend / H1-Ausführung)
|Indikatoren
|EMA, ADX, DMI
|Kontotyp
|Hedging- und Netting-kompatibel
Wichtige Hinweise
- Der EA darf ausschließlich auf dem H1-Chart eingesetzt werden
- Das System ist ausschließlich für Trendhandel ausgelegt
- Prop-Firm-Schutzfunktionen sollten bei Evaluationskonten aktiviert bleiben
- Ein Test auf einem Demokonto wird dringend empfohlen
- Ergebnisse hängen von Brokerbedingungen und Marktumfeld ab