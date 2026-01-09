PropGuardian EA

PropGuardian EA ist ein halbautomatisches Trendfolge-Handelssystem, das mit einem starken Fokus auf striktes Risikomanagement und vollständige Prop-Firm-Kompatibilität entwickelt wurde. Der Expert Advisor kombiniert eine EMA-basierte Trendstruktur mit ADX-Stärkebestätigung und kontrolliertem Positionsmanagement.

Der EA muss auf dem H1-Chart installiert werden. Die Marktrichtung wird anhand von Indikatoren höherer Zeitrahmen bestimmt, während sämtliche Signalprüfungen und Orderausführungen ausschließlich auf dem H1-Chart erfolgen. Trades werden nur eröffnet, wenn Trendrichtung, Stärke, Preisposition und interne Sicherheitsregeln vollständig übereinstimmen.

Kernlogik der Strategie

Der primäre Markttrend wird durch eine EMA eines höheren Zeitrahmens definiert

Die Trendstärke wird mit dem ADX-Indikator und der Richtungsbewegung (+DI / -DI) bestätigt

Der EA darf ausschließlich auf dem H1-Chart verwendet werden

verwendet werden Der Einstieg wird durch die Interaktion des Preises mit einer sekundären EMA validiert

EMA-Retest- und Distanzfilter verhindern verspätete Einstiege

Trades werden ausschließlich in Trendrichtung ausgeführt

Gegensätzliche Positionen werden bei einem bestätigten Trendwechsel automatisch geschlossen

Risiko- und Lotmanagement

Feste Lotgröße für präzise und vorhersehbare Risikokontrolle

Konfigurierbare Anzahl von Orders pro Signal

Optionale tägliche Orderbegrenzung zur Vermeidung von Overtrading

Orderausführung berücksichtigt broker- und symbolabhängige Bedingungen

Stop Loss und Positionsmanagement

Fester Stop Loss und Take Profit in Pips

Trailing-Stop-System aktiviert sich erst nach Erreichen eines definierten Gewinns

Trailing Stop bewegt sich ausschließlich in Gewinnrichtung

Alle Positionen können nach Trailing-Stop-Ereignissen zwangsweise geschlossen werden

Signalfilter und Bestätigung

EMA-Distanzprüfung für gesunde Einstiege

EMA-Retest-Bestätigung anhand der Kerzenstruktur

Minimaler ADX-Filter zur Vermeidung geringer Volatilität

Richtungsbestätigung durch das Verhältnis von +DI und -DI

Diese Filter dienen der Verbesserung der Ausführungsstabilität und der Signalqualität.

Orderbegrenzungen

Die maximale Anzahl an Orders pro Signal ist strikt begrenzt

Eine optionale tägliche Ordergrenze blockiert den Handel nach Erreichen des Limits

Prop-Firm- und Kontoschutz

Tägliches maximales Verlustlimit basierend auf dem Kontoeigenkapital

Gesamtkontodrawdown-Schutz

Automatische Handelspause nach Erreichen von Gewinnzielen

Alle Positionen werden bei Regelverletzungen sofort geschlossen

Tägliche Limits werden zu Beginn eines neuen Handelstages zurückgesetzt

Dieses Schutzmodul wurde speziell für Prop-Firm-Evaluationskonten entwickelt.

Unterstützte Handelsinstrumente

Haupt-Forex-Paare EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Beliebte Cross-Paare EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Metalle XAUUSD Indizes US30

NAS100

Jedes Instrument sollte auf einem separaten H1-Chart gehandelt werden.

Technische Spezifikationen

Plattform MetaTrader 5 Handelstyp Halbautomatischer Trendfolge-EA Chart-Zeitrahmen H1 (verpflichtend) Zeitrahmenlogik Multi-Timeframe (höherer TF-Trend / H1-Ausführung) Indikatoren EMA, ADX, DMI Kontotyp Hedging- und Netting-kompatibel

Wichtige Hinweise