PropGuardian EA

PropGuardian EA est un système de trading semi-automatisé de suivi de tendance, conçu avec une priorité absolue sur la discipline de risque et la conformité aux règles des prop firms. L’Expert Advisor combine une structure de tendance basée sur les EMA avec une confirmation de force via l’ADX et une gestion contrôlée des positions.

L’EA doit être installé sur le graphique H1. La direction du marché est définie à l’aide d’indicateurs de timeframes supérieurs, tandis que toute la validation des signaux et l’exécution des ordres sont effectuées exclusivement sur le graphique H1. Les trades ne sont ouverts que lorsque la direction de la tendance, la force, la position du prix et les règles internes de sécurité sont parfaitement alignées.

Logique principale de la stratégie

La tendance principale du marché est définie par une EMA de timeframe supérieur

La force de la tendance est confirmée par l’indicateur ADX et le mouvement directionnel (+DI / -DI)

L’EA doit être utilisé exclusivement sur le graphique H1

L’entrée est validée par l’interaction du prix avec une EMA secondaire

Les filtres de retest et de distance EMA évitent les entrées tardives

Les trades sont exécutés uniquement dans le sens de la tendance confirmée

Les positions opposées sont automatiquement fermées lors d’un changement de tendance valide

Gestion du risque et des lots

Utilisation d’un lot fixe pour un contrôle du risque précis et prévisible

Nombre d’ordres configurable par signal valide

Limitation quotidienne optionnelle pour éviter le sur-trading

L’exécution des ordres respecte les conditions du symbole et du broker

Stop Loss et gestion des positions

Stop Loss et Take Profit fixes définis en pips

Système de trailing stop activé après l’atteinte d’un seuil de profit défini

Le trailing stop se déplace uniquement dans le sens du profit

Toutes les positions peuvent être clôturées de force après un événement de trailing stop

Filtres de signal et confirmation

Validation de la distance à l’EMA pour des entrées saines

Confirmation du retest EMA via la structure des chandeliers

Filtre ADX minimum pour éviter les marchés à faible volatilité

Confirmation directionnelle via la relation +DI / -DI

Ces filtres sont conçus pour améliorer la stabilité d’exécution et réduire les faux signaux.

Limitations des ordres

Le nombre maximal d’ordres par signal est strictement limité

Une limite quotidienne optionnelle bloque le trading lorsqu’elle est atteinte

Protection du compte Prop Firm

Limite maximale de perte quotidienne basée sur l’equity

Protection contre le drawdown global du compte

Pause automatique du trading après l’atteinte des objectifs de profit

Fermeture immédiate de toutes les positions en cas de violation des limites

Réinitialisation automatique des limites au début d’une nouvelle journée

Ce module de protection est conçu spécifiquement pour les comptes d’évaluation des prop firms.

Instruments pris en charge

Paires Forex majeures EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Paires croisées populaires EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Métaux XAUUSD Indices US30

NAS100

Chaque instrument doit être exécuté sur un graphique H1 distinct.

Spécifications techniques

Plateforme MetaTrader 5 Type de trading EA semi-automatisé de suivi de tendance Timeframe du graphique H1 (obligatoire) Logique des timeframes Multi-timeframe (tendance TF supérieur / exécution H1) Indicateurs EMA, ADX, DMI Type de compte Compatible hedging et netting

Notes importantes