PropGuardian EA est un système de trading semi-automatisé de suivi de tendance, conçu avec une priorité absolue sur la discipline de risque et la conformité aux règles des prop firms. L’Expert Advisor combine une structure de tendance basée sur les EMA avec une confirmation de force via l’ADX et une gestion contrôlée des positions.
L’EA doit être installé sur le graphique H1. La direction du marché est définie à l’aide d’indicateurs de timeframes supérieurs, tandis que toute la validation des signaux et l’exécution des ordres sont effectuées exclusivement sur le graphique H1. Les trades ne sont ouverts que lorsque la direction de la tendance, la force, la position du prix et les règles internes de sécurité sont parfaitement alignées.
Logique principale de la stratégie
- La tendance principale du marché est définie par une EMA de timeframe supérieur
- La force de la tendance est confirmée par l’indicateur ADX et le mouvement directionnel (+DI / -DI)
- L’EA doit être utilisé exclusivement sur le graphique H1
- L’entrée est validée par l’interaction du prix avec une EMA secondaire
- Les filtres de retest et de distance EMA évitent les entrées tardives
- Les trades sont exécutés uniquement dans le sens de la tendance confirmée
- Les positions opposées sont automatiquement fermées lors d’un changement de tendance valide
Gestion du risque et des lots
- Utilisation d’un lot fixe pour un contrôle du risque précis et prévisible
- Nombre d’ordres configurable par signal valide
- Limitation quotidienne optionnelle pour éviter le sur-trading
- L’exécution des ordres respecte les conditions du symbole et du broker
Stop Loss et gestion des positions
- Stop Loss et Take Profit fixes définis en pips
- Système de trailing stop activé après l’atteinte d’un seuil de profit défini
- Le trailing stop se déplace uniquement dans le sens du profit
- Toutes les positions peuvent être clôturées de force après un événement de trailing stop
Filtres de signal et confirmation
- Validation de la distance à l’EMA pour des entrées saines
- Confirmation du retest EMA via la structure des chandeliers
- Filtre ADX minimum pour éviter les marchés à faible volatilité
- Confirmation directionnelle via la relation +DI / -DI
Ces filtres sont conçus pour améliorer la stabilité d’exécution et réduire les faux signaux.
Limitations des ordres
- Le nombre maximal d’ordres par signal est strictement limité
- Une limite quotidienne optionnelle bloque le trading lorsqu’elle est atteinte
Protection du compte Prop Firm
- Limite maximale de perte quotidienne basée sur l’equity
- Protection contre le drawdown global du compte
- Pause automatique du trading après l’atteinte des objectifs de profit
- Fermeture immédiate de toutes les positions en cas de violation des limites
- Réinitialisation automatique des limites au début d’une nouvelle journée
Ce module de protection est conçu spécifiquement pour les comptes d’évaluation des prop firms.
Instruments pris en charge
|Paires Forex majeures
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Paires croisées populaires
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Métaux
|XAUUSD
|Indices
|US30
NAS100
Chaque instrument doit être exécuté sur un graphique H1 distinct.
Spécifications techniques
|Plateforme
|MetaTrader 5
|Type de trading
|EA semi-automatisé de suivi de tendance
|Timeframe du graphique
|H1 (obligatoire)
|Logique des timeframes
|Multi-timeframe (tendance TF supérieur / exécution H1)
|Indicateurs
|EMA, ADX, DMI
|Type de compte
|Compatible hedging et netting
Notes importantes
- L’EA doit être utilisé exclusivement sur le graphique H1
- Le système est conçu uniquement pour le trading de tendance
- Les protections prop firm doivent rester activées sur les comptes d’évaluation
- Un test sur compte démo est fortement recommandé
- Les résultats dépendent du broker et des conditions de marché