PropGuardian EA は、厳格なリスク管理とプロップファーム規則への適合を最優先に設計された、半自動のトレンドフォロー型取引システムです。本EAは、EMAによるトレンド構造、ADXによる強さの確認、そして制御されたポジション管理を組み合わせています。

本EAは H1 チャート にのみ適用してください。市場の方向性は上位時間足のインジケーターによって定義され、すべてのシグナル確認および注文執行は H1 チャート上でのみ行われます。トレンド方向、強さ、価格位置、内部の安全条件がすべて一致した場合にのみ取引が実行されます。

コア戦略ロジック

主要な市場トレンドは上位時間足の EMA により定義されます

トレンドの強さは ADX および +DI / -DI により確認されます

EA は H1 チャート にのみ設定する必要があります

エントリーは補助 EMA と価格の相互作用によって確認されます

EMA のリテストおよび距離フィルターにより遅れたエントリーを防止します

取引は確認されたトレンド方向のみに限定されます

有効なトレンド転換が検出された場合、反対ポジションは自動的にクローズされます

リスクおよびロット管理

固定ロットサイズによる正確で予測可能なリスク管理

1シグナルあたりの注文数を設定可能

過剰取引を防ぐための任意の日次注文制限

注文執行はブローカーおよび銘柄仕様を考慮します

ストップロスとポジション管理

pips 単位で定義された固定 Stop Loss と Take Profit

一定の利益到達後に有効化されるトレーリングストップ

トレーリングストップは利益方向にのみ移動します

トレーリングストップ発動後、全ポジションを強制クローズ可能

シグナルフィルターと確認

健全なエントリーのための EMA 距離フィルター

ローソク足構造による EMA リテスト確認

低ボラティリティ回避のための最小 ADX フィルター

+DI / -DI の関係による方向確認

これらのフィルターは、実行の安定性とシグナル品質の向上を目的としています。

注文制限

1シグナルあたりの最大注文数は厳密に制限されています

日次注文上限に達すると取引は自動的に停止されます

プロップファーム口座保護

エクイティに基づく日次最大損失制限

口座全体のドローダウン保護

利益目標到達後の自動取引停止

制限違反時はすべてのポジションを即時クローズ

日次制限は新しい取引日の開始時に自動リセットされます

本保護モジュールは、プロップファーム評価口座向けに設計されています。

対応取引銘柄

主要FX通貨ペア EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD 人気のクロス通貨ペア EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY 貴金属 XAUUSD 株価指数 US30

NAS100

各銘柄は 個別の H1 チャート で運用してください。 1つのチャートで複数銘柄を運用することは推奨されません。

技術仕様

プラットフォーム MetaTrader 5 取引タイプ 半自動トレンドフォローEA チャート時間足 H1（必須） 時間足ロジック マルチタイムフレーム（上位TFトレンド / H1実行） 使用インジケーター EMA、ADX、DMI 口座タイプ ヘッジング / ネッティング対応

重要事項