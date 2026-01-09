PropGuardian EA
PropGuardian EA は、厳格なリスク管理とプロップファーム規則への適合を最優先に設計された、半自動のトレンドフォロー型取引システムです。本EAは、EMAによるトレンド構造、ADXによる強さの確認、そして制御されたポジション管理を組み合わせています。
本EAは H1 チャート にのみ適用してください。市場の方向性は上位時間足のインジケーターによって定義され、すべてのシグナル確認および注文執行は H1 チャート上でのみ行われます。トレンド方向、強さ、価格位置、内部の安全条件がすべて一致した場合にのみ取引が実行されます。
コア戦略ロジック
- 主要な市場トレンドは上位時間足の EMA により定義されます
- トレンドの強さは ADX および +DI / -DI により確認されます
- EA は H1 チャート にのみ設定する必要があります
- エントリーは補助 EMA と価格の相互作用によって確認されます
- EMA のリテストおよび距離フィルターにより遅れたエントリーを防止します
- 取引は確認されたトレンド方向のみに限定されます
- 有効なトレンド転換が検出された場合、反対ポジションは自動的にクローズされます
リスクおよびロット管理
- 固定ロットサイズによる正確で予測可能なリスク管理
- 1シグナルあたりの注文数を設定可能
- 過剰取引を防ぐための任意の日次注文制限
- 注文執行はブローカーおよび銘柄仕様を考慮します
ストップロスとポジション管理
- pips 単位で定義された固定 Stop Loss と Take Profit
- 一定の利益到達後に有効化されるトレーリングストップ
- トレーリングストップは利益方向にのみ移動します
- トレーリングストップ発動後、全ポジションを強制クローズ可能
シグナルフィルターと確認
- 健全なエントリーのための EMA 距離フィルター
- ローソク足構造による EMA リテスト確認
- 低ボラティリティ回避のための最小 ADX フィルター
- +DI / -DI の関係による方向確認
これらのフィルターは、実行の安定性とシグナル品質の向上を目的としています。
注文制限
- 1シグナルあたりの最大注文数は厳密に制限されています
- 日次注文上限に達すると取引は自動的に停止されます
プロップファーム口座保護
- エクイティに基づく日次最大損失制限
- 口座全体のドローダウン保護
- 利益目標到達後の自動取引停止
- 制限違反時はすべてのポジションを即時クローズ
- 日次制限は新しい取引日の開始時に自動リセットされます
本保護モジュールは、プロップファーム評価口座向けに設計されています。
対応取引銘柄
|主要FX通貨ペア
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|人気のクロス通貨ペア
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|貴金属
|XAUUSD
|株価指数
|US30
NAS100
各銘柄は 個別の H1 チャート で運用してください。 1つのチャートで複数銘柄を運用することは推奨されません。
技術仕様
|プラットフォーム
|MetaTrader 5
|取引タイプ
|半自動トレンドフォローEA
|チャート時間足
|H1（必須）
|時間足ロジック
|マルチタイムフレーム（上位TFトレンド / H1実行）
|使用インジケーター
|EMA、ADX、DMI
|口座タイプ
|ヘッジング / ネッティング対応
重要事項
- EA は必ず H1 チャート に設定してください
- 本システムはトレンドフォロー取引専用です
- プロップファーム評価口座では保護機能を有効にしてください
- 実運用前にデモ口座でのテストを推奨します
- 結果はブローカーの条件や市場環境に依存します