PropGuardian EA

PropGuardian EA

PropGuardian EA は、厳格なリスク管理とプロップファーム規則への適合を最優先に設計された、半自動のトレンドフォロー型取引システムです。本EAは、EMAによるトレンド構造、ADXによる強さの確認、そして制御されたポジション管理を組み合わせています。

本EAは H1 チャート にのみ適用してください。市場の方向性は上位時間足のインジケーターによって定義され、すべてのシグナル確認および注文執行は H1 チャート上でのみ行われます。トレンド方向、強さ、価格位置、内部の安全条件がすべて一致した場合にのみ取引が実行されます。

Code2Profit EA 公式ガイド

コア戦略ロジック

  • 主要な市場トレンドは上位時間足の EMA により定義されます
  • トレンドの強さは ADX および +DI / -DI により確認されます
  • EA は H1 チャート にのみ設定する必要があります
  • エントリーは補助 EMA と価格の相互作用によって確認されます
  • EMA のリテストおよび距離フィルターにより遅れたエントリーを防止します
  • 取引は確認されたトレンド方向のみに限定されます
  • 有効なトレンド転換が検出された場合、反対ポジションは自動的にクローズされます

リスクおよびロット管理

  • 固定ロットサイズによる正確で予測可能なリスク管理
  • 1シグナルあたりの注文数を設定可能
  • 過剰取引を防ぐための任意の日次注文制限
  • 注文執行はブローカーおよび銘柄仕様を考慮します

ストップロスとポジション管理

  • pips 単位で定義された固定 Stop Loss と Take Profit
  • 一定の利益到達後に有効化されるトレーリングストップ
  • トレーリングストップは利益方向にのみ移動します
  • トレーリングストップ発動後、全ポジションを強制クローズ可能

シグナルフィルターと確認

  • 健全なエントリーのための EMA 距離フィルター
  • ローソク足構造による EMA リテスト確認
  • 低ボラティリティ回避のための最小 ADX フィルター
  • +DI / -DI の関係による方向確認

これらのフィルターは、実行の安定性とシグナル品質の向上を目的としています。

注文制限

  • 1シグナルあたりの最大注文数は厳密に制限されています
  • 日次注文上限に達すると取引は自動的に停止されます

プロップファーム口座保護

  • エクイティに基づく日次最大損失制限
  • 口座全体のドローダウン保護
  • 利益目標到達後の自動取引停止
  • 制限違反時はすべてのポジションを即時クローズ
  • 日次制限は新しい取引日の開始時に自動リセットされます

本保護モジュールは、プロップファーム評価口座向けに設計されています。

対応取引銘柄

主要FX通貨ペア EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
人気のクロス通貨ペア EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
貴金属 XAUUSD
株価指数 US30
NAS100

各銘柄は 個別の H1 チャート で運用してください。 1つのチャートで複数銘柄を運用することは推奨されません。

技術仕様

プラットフォーム MetaTrader 5
取引タイプ 半自動トレンドフォローEA
チャート時間足 H1（必須）
時間足ロジック マルチタイムフレーム（上位TFトレンド / H1実行）
使用インジケーター EMA、ADX、DMI
口座タイプ ヘッジング / ネッティング対応

重要事項

  • EA は必ず H1 チャート に設定してください
  • 本システムはトレンドフォロー取引専用です
  • プロップファーム評価口座では保護機能を有効にしてください
  • 実運用前にデモ口座でのテストを推奨します
  • 結果はブローカーの条件や市場環境に依存します
作者のその他のプロダクト
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
インディケータ
FlexTF Signal Sender — Multi-Timeframe High/Low Touch Confirmation Indicator Official Channel Updates, tools and documentation: Open official MQL5 channel    Overview FlexTF Signal Sender is a multi-timeframe High/Low confirmation indicator designed for clean and structured signal generation. It reads High and Low from a higher timeframe (H1/H4/D1), monitors price interactions, and confirms BUY/SELL signals using candle-close logic on a lower timeframe (M5/M15/M30). The indicator includes adva
FREE
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
エキスパート
Titanium Flux EA Titanium Flux is an automated trading system built on support and resistance levels combined with impulse-based confirmation logic. The Expert Advisor applies structured risk control, adaptive position management, and internal protection mechanisms designed for prop firm accounts. The EA analyzes market structure using higher timeframe levels and executes trades based on confirmed signals on the H1 timeframe . Trades are opened only when market conditions, volatility, and techni
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信