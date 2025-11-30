FlexTF Signal Sender
- Indikatoren
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Offizieller Kanal
Updates, Tools und Dokumentation: ➡ Öffnen Sie den offiziellen MQL5-Kanal
Übersicht
FlexTF Signal Sender ist ein Multi-Timeframe High/Low Bestätigungsindikator, der für eine saubere und strukturierte Signalerzeugung entwickelt wurde. Er liest High und Low von einem höheren Zeitrahmen (H1/H4/D1), überwacht Preisinteraktionen und bestätigt BUY/SELL-Signale unter Verwendung der Kerzenschlusslogik in einem niedrigeren Zeitrahmen (M5/M15/M30). Der Indikator umfasst fortschrittliche Filterung, Breakout Switching, historischen Berührungsschutz, Alarmmanagement und Visualisierung im Neon-Stil.
Dies ist ein reiner Signalindikator. Er eröffnet oder verwaltet keine Trades.
Hauptmerkmale
- Automatische Higher-TF High/Low-Erkennung
- Lower-TF-Kerzenbestätigung (Body-basiert)
- Breakout-Schaltlogik
- Anti-Doji-Filter
- Historischer Berührungsschutz
- Signalvisualisierung im Neon-Stil
- Push-, Popup- und On-Chart-Warnungen
- Dashboard mit Echtzeit-Status
- Multi-Symbol-Pip-Engine (Forex, Metalle, Indizes)
Wie es funktioniert - Kernlogik
1. High/Low Level Generierung
Liest vorherige Kerze High/Low von LineTF (H1/H4/D1):
- Hoch → Neon Fuchsia
- Tief → Neon Cyan
2. Preis Berührung Erkennung
- Niedrig berührt → KAUFEN steht an
- Hoch berührt → VERKAUF steht an
3. Logik der Bestätigungskerze
KAUFEN:
- Bullische Kerze
- Körper ≥ MinBodyPips
- Schluss über Tief
VERKAUFEN:
- Bärische Kerze
- Körper ≥ MinBodyPips
- Schlusskurs unter Hoch
4. Ausbruch Umschaltung
Ausbruch nach oben:
- SELL storniert
- BUY pending aktiviert
Ausbruch nach unten:
- BUY annulliert
- SELL schwebend aktiviert
5. Historischer Berührungsschutz
Blockiert wiederholte High/Low Touch-Signale innerhalb desselben Handelstages.
Signal-Visualisierung
KAUFEN:
- Neon-Minze
VERKAUFEN:
- Neon Rosa
Objekte enthalten:
- Vertikaler Marker
- Preisschild
- Punkt
- Richtungspfeil
Armaturenbrett
- LineTF & ConfirmTF
- Hoch/Tief (READY / USED)
- Schwebende Seite
- Status des Ausbruchs
- Letztes Signal
- Zähler
Eingangs-Parameter
Zeitrahmen
|Parameter
|Beschreibung
|ZeileTF
|Hoch/Tief-Zeitrahmen
|BestätigenTF
|Bestätigungszeitrahmen
Filter
|Parameter
|Funktion
|MinKörperPunkte
|Minimale Körpergröße
|EnableBreakoutSwitch
|Breakout-Schaltung
|EnableHistoricalTouches
|Wiederholte Berührungen blockieren
Warnungen
|Parameter
|Funktion
|AktivierenMT5Alarm
|Popup-Warnung
|AktivierenPush
|Push-Benachrichtigung
|MinuteBetweenSameAlerts
|Abklingzeit (min)
Empfehlungen
- Am besten geeignet für XAUUSD und Indizes
- Nicht für HFT konzipiert
- Empfohlen:
- H4 → M15
- H1 → M5
Indikator Typ
Nur Signale - kein automatischer Handel.
