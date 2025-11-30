FlexTF Signal Sender

FlexTF Signal Sender - Multi-Timeframe High/Low Touch Bestätigungsindikator

Übersicht

FlexTF Signal Sender ist ein Multi-Timeframe High/Low Bestätigungsindikator, der für eine saubere und strukturierte Signalerzeugung entwickelt wurde. Er liest High und Low von einem höheren Zeitrahmen (H1/H4/D1), überwacht Preisinteraktionen und bestätigt BUY/SELL-Signale unter Verwendung der Kerzenschlusslogik in einem niedrigeren Zeitrahmen (M5/M15/M30). Der Indikator umfasst fortschrittliche Filterung, Breakout Switching, historischen Berührungsschutz, Alarmmanagement und Visualisierung im Neon-Stil.

Dies ist ein reiner Signalindikator. Er eröffnet oder verwaltet keine Trades.

Hauptmerkmale

  • Automatische Higher-TF High/Low-Erkennung
  • Lower-TF-Kerzenbestätigung (Body-basiert)
  • Breakout-Schaltlogik
  • Anti-Doji-Filter
  • Historischer Berührungsschutz
  • Signalvisualisierung im Neon-Stil
  • Push-, Popup- und On-Chart-Warnungen
  • Dashboard mit Echtzeit-Status
  • Multi-Symbol-Pip-Engine (Forex, Metalle, Indizes)

Wie es funktioniert - Kernlogik

1. High/Low Level Generierung

Liest vorherige Kerze High/Low von LineTF (H1/H4/D1):

  • Hoch → Neon Fuchsia
  • Tief → Neon Cyan

2. Preis Berührung Erkennung

  • Niedrig berührt → KAUFEN steht an
  • Hoch berührt → VERKAUF steht an

3. Logik der Bestätigungskerze

KAUFEN:

  • Bullische Kerze
  • Körper ≥ MinBodyPips
  • Schluss über Tief

VERKAUFEN:

  • Bärische Kerze
  • Körper ≥ MinBodyPips
  • Schlusskurs unter Hoch

4. Ausbruch Umschaltung

Ausbruch nach oben:

  • SELL storniert
  • BUY pending aktiviert

Ausbruch nach unten:

  • BUY annulliert
  • SELL schwebend aktiviert

5. Historischer Berührungsschutz

Blockiert wiederholte High/Low Touch-Signale innerhalb desselben Handelstages.

Signal-Visualisierung

KAUFEN:

  • Neon-Minze

VERKAUFEN:

  • Neon Rosa

Objekte enthalten:

  • Vertikaler Marker
  • Preisschild
  • Punkt
  • Richtungspfeil

Armaturenbrett

  • LineTF & ConfirmTF
  • Hoch/Tief (READY / USED)
  • Schwebende Seite
  • Status des Ausbruchs
  • Letztes Signal
  • Zähler

Eingangs-Parameter

Zeitrahmen

Parameter Beschreibung
ZeileTF Hoch/Tief-Zeitrahmen
BestätigenTF Bestätigungszeitrahmen

Filter

Parameter Funktion
MinKörperPunkte Minimale Körpergröße
EnableBreakoutSwitch Breakout-Schaltung
EnableHistoricalTouches Wiederholte Berührungen blockieren

Warnungen

Parameter Funktion
AktivierenMT5Alarm Popup-Warnung
AktivierenPush Push-Benachrichtigung
MinuteBetweenSameAlerts Abklingzeit (min)

Empfehlungen

  • Am besten geeignet für XAUUSD und Indizes
  • Nicht für HFT konzipiert
  • Empfohlen:
    • H4 → M15
    • H1 → M5

Indikator Typ

Nur Signale - kein automatischer Handel.

Auswahl:
blaxo
34
blaxo 2025.12.03 19:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sarvarbek Abduvoxobov
2245
Antwort vom Entwickler Sarvarbek Abduvoxobov 2025.12.15 19:59
Thanks bro! Appreciate it — more FTMO wins coming soon!
Antwort auf eine Rezension