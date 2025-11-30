Offizieller Kanal

FlexTF Signal Sender - Multi-Timeframe High/Low Touch Bestätigungsindikator

Updates, Tools und Dokumentation: ➡ Öffnen Sie den offiziellen MQL5-Kanal

Übersicht

FlexTF Signal Sender ist ein Multi-Timeframe High/Low Bestätigungsindikator, der für eine saubere und strukturierte Signalerzeugung entwickelt wurde. Er liest High und Low von einem höheren Zeitrahmen (H1/H4/D1), überwacht Preisinteraktionen und bestätigt BUY/SELL-Signale unter Verwendung der Kerzenschlusslogik in einem niedrigeren Zeitrahmen (M5/M15/M30). Der Indikator umfasst fortschrittliche Filterung, Breakout Switching, historischen Berührungsschutz, Alarmmanagement und Visualisierung im Neon-Stil.

Dies ist ein reiner Signalindikator. Er eröffnet oder verwaltet keine Trades.

Hauptmerkmale

Automatische Higher-TF High/Low-Erkennung

Lower-TF-Kerzenbestätigung (Body-basiert)

Breakout-Schaltlogik

Anti-Doji-Filter

Historischer Berührungsschutz

Signalvisualisierung im Neon-Stil

Push-, Popup- und On-Chart-Warnungen

Dashboard mit Echtzeit-Status

Multi-Symbol-Pip-Engine (Forex, Metalle, Indizes)

Wie es funktioniert - Kernlogik

1. High/Low Level Generierung

Liest vorherige Kerze High/Low von LineTF (H1/H4/D1):

Hoch → Neon Fuchsia

Tief → Neon Cyan

2. Preis Berührung Erkennung

Niedrig berührt → KAUFEN steht an

Hoch berührt → VERKAUF steht an

3. Logik der Bestätigungskerze

KAUFEN:

Bullische Kerze

Körper ≥ MinBodyPips

Schluss über Tief

VERKAUFEN:

Bärische Kerze

Körper ≥ MinBodyPips

Schlusskurs unter Hoch

4. Ausbruch Umschaltung

Ausbruch nach oben:

SELL storniert

BUY pending aktiviert

Ausbruch nach unten:

BUY annulliert

SELL schwebend aktiviert

5. Historischer Berührungsschutz

Blockiert wiederholte High/Low Touch-Signale innerhalb desselben Handelstages.

Signal-Visualisierung

KAUFEN:

Neon-Minze

VERKAUFEN:

Neon Rosa

Objekte enthalten:

Vertikaler Marker

Preisschild

Punkt

Richtungspfeil

Armaturenbrett

LineTF & ConfirmTF

Hoch/Tief (READY / USED)

Schwebende Seite

Status des Ausbruchs

Letztes Signal

Zähler

Eingangs-Parameter

Zeitrahmen

Parameter Beschreibung ZeileTF Hoch/Tief-Zeitrahmen BestätigenTF Bestätigungszeitrahmen

Filter

Parameter Funktion MinKörperPunkte Minimale Körpergröße EnableBreakoutSwitch Breakout-Schaltung EnableHistoricalTouches Wiederholte Berührungen blockieren

Warnungen

Parameter Funktion AktivierenMT5Alarm Popup-Warnung AktivierenPush Push-Benachrichtigung MinuteBetweenSameAlerts Abklingzeit (min)

Empfehlungen

Am besten geeignet für XAUUSD und Indizes

Nicht für HFT konzipiert

Empfohlen:

H4 → M15



H1 → M5

Indikator Typ

Nur Signale - kein automatischer Handel.