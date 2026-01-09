PropGuardian EA
PropGuardian EA
PropGuardian EA è un sistema di trading semiautomatico di trend-following, sviluppato con una rigorosa disciplina di gestione del rischio e piena conformità alle regole delle prop firm. L’Expert Advisor combina una struttura di trend basata su EMA con la conferma della forza tramite ADX e una gestione controllata delle posizioni.
L’EA deve essere installato sul grafico H1. La direzione del mercato viene definita utilizzando indicatori di timeframe superiori, mentre tutta la validazione dei segnali e l’esecuzione degli ordini avvengono esclusivamente sul grafico H1. Le operazioni vengono aperte solo quando direzione del trend, forza, posizione del prezzo e regole interne di sicurezza sono completamente allineate.
Logica principale della strategia
- Il trend principale del mercato è definito tramite una EMA di timeframe superiore
- La forza del trend è confermata dall’indicatore ADX e dal movimento direzionale (+DI / -DI)
- L’EA deve essere utilizzato esclusivamente sul grafico H1
- La logica di ingresso è validata dall’interazione del prezzo con una EMA secondaria
- I filtri di retest e distanza EMA evitano ingressi tardivi o estesi
- Le operazioni vengono eseguite solo nella direzione del trend confermato
- Le posizioni opposte vengono chiuse automaticamente quando viene rilevato un cambio di trend valido
Gestione del rischio e dei lotti
- Utilizzo di lotto fisso per un controllo del rischio preciso e prevedibile
- Numero configurabile di ordini per ogni segnale valido
- Limitazione giornaliera opzionale degli ordini per evitare overtrading
- L’esecuzione degli ordini rispetta le condizioni del broker e del simbolo
Stop Loss e gestione delle posizioni
- Stop Loss e Take Profit fissi definiti in pips
- Sistema di Trailing Stop attivato dopo il raggiungimento di un livello di profitto predefinito
- Il Trailing Stop si muove esclusivamente a favore della posizione
- Tutte le posizioni possono essere chiuse forzatamente dopo eventi di trailing stop
Filtri di segnale e conferma
- Validazione della distanza dall’EMA per ingressi più sani
- Conferma del retest EMA tramite la struttura delle candele
- Filtro ADX minimo per evitare condizioni di bassa volatilità
- Conferma direzionale tramite la relazione +DI e -DI
Questi filtri sono progettati per migliorare la stabilità di esecuzione e ridurre i falsi segnali.
Limitazioni degli ordini
- Il numero massimo di ordini per segnale è rigorosamente limitato
- Un limite giornaliero opzionale blocca il trading una volta raggiunto
Protezione dell’account Prop Firm
- Limite massimo di perdita giornaliera basato sull’equity
- Protezione dal drawdown totale dell’account
- Pausa automatica del trading al raggiungimento degli obiettivi di profitto
- Chiusura immediata di tutte le posizioni in caso di violazione dei limiti
- I limiti giornalieri vengono reimpostati automaticamente all’inizio di un nuovo giorno
Questo modulo di protezione è progettato specificamente per gli account di valutazione delle prop firm.
Strumenti supportati
|Coppie Forex principali
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Coppie cross popolari
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Metalli
|XAUUSD
|Indici
|US30
NAS100
Ogni strumento deve essere operato su un grafico H1 separato.
Specifiche tecniche
|Piattaforma
|MetaTrader 5
|Tipo di trading
|EA semiautomatico trend-following
|Timeframe del grafico
|H1 (obbligatorio)
|Logica dei timeframe
|Multi-timeframe (trend TF superiore / esecuzione H1)
|Indicatori utilizzati
|EMA, ADX, Directional Movement Index
|Tipo di account
|Compatibile con conti hedging e netting
Note importanti
- L’EA deve essere utilizzato esclusivamente sul grafico H1
- Il sistema è progettato per il trading disciplinato di trend
- Le protezioni prop firm devono rimanere attive sugli account di valutazione
- Si consiglia di testare su conto demo prima dell’uso reale
- I risultati dipendono dal broker e dalle condizioni di mercato