PropGuardian EA è un sistema di trading semiautomatico di trend-following, sviluppato con una rigorosa disciplina di gestione del rischio e piena conformità alle regole delle prop firm. L’Expert Advisor combina una struttura di trend basata su EMA con la conferma della forza tramite ADX e una gestione controllata delle posizioni.

L’EA deve essere installato sul grafico H1. La direzione del mercato viene definita utilizzando indicatori di timeframe superiori, mentre tutta la validazione dei segnali e l’esecuzione degli ordini avvengono esclusivamente sul grafico H1. Le operazioni vengono aperte solo quando direzione del trend, forza, posizione del prezzo e regole interne di sicurezza sono completamente allineate.

Logica principale della strategia

Il trend principale del mercato è definito tramite una EMA di timeframe superiore

La forza del trend è confermata dall’indicatore ADX e dal movimento direzionale (+DI / -DI)

L’EA deve essere utilizzato esclusivamente sul grafico H1

La logica di ingresso è validata dall’interazione del prezzo con una EMA secondaria

I filtri di retest e distanza EMA evitano ingressi tardivi o estesi

Le operazioni vengono eseguite solo nella direzione del trend confermato

Le posizioni opposte vengono chiuse automaticamente quando viene rilevato un cambio di trend valido

Gestione del rischio e dei lotti

Utilizzo di lotto fisso per un controllo del rischio preciso e prevedibile

Numero configurabile di ordini per ogni segnale valido

Limitazione giornaliera opzionale degli ordini per evitare overtrading

L’esecuzione degli ordini rispetta le condizioni del broker e del simbolo

Stop Loss e gestione delle posizioni

Stop Loss e Take Profit fissi definiti in pips

Sistema di Trailing Stop attivato dopo il raggiungimento di un livello di profitto predefinito

Il Trailing Stop si muove esclusivamente a favore della posizione

Tutte le posizioni possono essere chiuse forzatamente dopo eventi di trailing stop

Filtri di segnale e conferma

Validazione della distanza dall’EMA per ingressi più sani

Conferma del retest EMA tramite la struttura delle candele

Filtro ADX minimo per evitare condizioni di bassa volatilità

Conferma direzionale tramite la relazione +DI e -DI

Questi filtri sono progettati per migliorare la stabilità di esecuzione e ridurre i falsi segnali.

Limitazioni degli ordini

Il numero massimo di ordini per segnale è rigorosamente limitato

Un limite giornaliero opzionale blocca il trading una volta raggiunto

Protezione dell’account Prop Firm

Limite massimo di perdita giornaliera basato sull’equity

Protezione dal drawdown totale dell’account

Pausa automatica del trading al raggiungimento degli obiettivi di profitto

Chiusura immediata di tutte le posizioni in caso di violazione dei limiti

I limiti giornalieri vengono reimpostati automaticamente all’inizio di un nuovo giorno

Questo modulo di protezione è progettato specificamente per gli account di valutazione delle prop firm.

Strumenti supportati

Coppie Forex principali EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Coppie cross popolari EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Metalli XAUUSD Indici US30

NAS100

Ogni strumento deve essere operato su un grafico H1 separato.

Specifiche tecniche

Piattaforma MetaTrader 5 Tipo di trading EA semiautomatico trend-following Timeframe del grafico H1 (obbligatorio) Logica dei timeframe Multi-timeframe (trend TF superiore / esecuzione H1) Indicatori utilizzati EMA, ADX, Directional Movement Index Tipo di account Compatibile con conti hedging e netting

Note importanti