PropGuardian EA

PropGuardian EA

PropGuardian EA è un sistema di trading semiautomatico di trend-following, sviluppato con una rigorosa disciplina di gestione del rischio e piena conformità alle regole delle prop firm. L’Expert Advisor combina una struttura di trend basata su EMA con la conferma della forza tramite ADX e una gestione controllata delle posizioni.

L’EA deve essere installato sul grafico H1. La direzione del mercato viene definita utilizzando indicatori di timeframe superiori, mentre tutta la validazione dei segnali e l’esecuzione degli ordini avvengono esclusivamente sul grafico H1. Le operazioni vengono aperte solo quando direzione del trend, forza, posizione del prezzo e regole interne di sicurezza sono completamente allineate.

Guida ufficiale Code2Profit EA

Logica principale della strategia

  • Il trend principale del mercato è definito tramite una EMA di timeframe superiore
  • La forza del trend è confermata dall’indicatore ADX e dal movimento direzionale (+DI / -DI)
  • L’EA deve essere utilizzato esclusivamente sul grafico H1
  • La logica di ingresso è validata dall’interazione del prezzo con una EMA secondaria
  • I filtri di retest e distanza EMA evitano ingressi tardivi o estesi
  • Le operazioni vengono eseguite solo nella direzione del trend confermato
  • Le posizioni opposte vengono chiuse automaticamente quando viene rilevato un cambio di trend valido

Gestione del rischio e dei lotti

  • Utilizzo di lotto fisso per un controllo del rischio preciso e prevedibile
  • Numero configurabile di ordini per ogni segnale valido
  • Limitazione giornaliera opzionale degli ordini per evitare overtrading
  • L’esecuzione degli ordini rispetta le condizioni del broker e del simbolo

Stop Loss e gestione delle posizioni

  • Stop Loss e Take Profit fissi definiti in pips
  • Sistema di Trailing Stop attivato dopo il raggiungimento di un livello di profitto predefinito
  • Il Trailing Stop si muove esclusivamente a favore della posizione
  • Tutte le posizioni possono essere chiuse forzatamente dopo eventi di trailing stop

Filtri di segnale e conferma

  • Validazione della distanza dall’EMA per ingressi più sani
  • Conferma del retest EMA tramite la struttura delle candele
  • Filtro ADX minimo per evitare condizioni di bassa volatilità
  • Conferma direzionale tramite la relazione +DI e -DI

Questi filtri sono progettati per migliorare la stabilità di esecuzione e ridurre i falsi segnali.

Limitazioni degli ordini

  • Il numero massimo di ordini per segnale è rigorosamente limitato
  • Un limite giornaliero opzionale blocca il trading una volta raggiunto

Protezione dell’account Prop Firm

  • Limite massimo di perdita giornaliera basato sull’equity
  • Protezione dal drawdown totale dell’account
  • Pausa automatica del trading al raggiungimento degli obiettivi di profitto
  • Chiusura immediata di tutte le posizioni in caso di violazione dei limiti
  • I limiti giornalieri vengono reimpostati automaticamente all’inizio di un nuovo giorno

Questo modulo di protezione è progettato specificamente per gli account di valutazione delle prop firm.

Strumenti supportati

Coppie Forex principali EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
Coppie cross popolari EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
Metalli XAUUSD
Indici US30
NAS100

Ogni strumento deve essere operato su un grafico H1 separato.

Specifiche tecniche

Piattaforma MetaTrader 5
Tipo di trading EA semiautomatico trend-following
Timeframe del grafico H1 (obbligatorio)
Logica dei timeframe Multi-timeframe (trend TF superiore / esecuzione H1)
Indicatori utilizzati EMA, ADX, Directional Movement Index
Tipo di account Compatibile con conti hedging e netting

Note importanti

  • L’EA deve essere utilizzato esclusivamente sul grafico H1
  • Il sistema è progettato per il trading disciplinato di trend
  • Le protezioni prop firm devono rimanere attive sugli account di valutazione
  • Si consiglia di testare su conto demo prima dell’uso reale
  • I risultati dipendono dal broker e dalle condizioni di mercato
Altri dall’autore
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indicatori
FlexTF Signal Sender — Multi-Timeframe High/Low Touch Confirmation Indicator Official Channel Updates, tools and documentation: Open official MQL5 channel    Overview FlexTF Signal Sender is a multi-timeframe High/Low confirmation indicator designed for clean and structured signal generation. It reads High and Low from a higher timeframe (H1/H4/D1), monitors price interactions, and confirms BUY/SELL signals using candle-close logic on a lower timeframe (M5/M15/M30). The indicator includes adva
FREE
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Experts
Titanium Flux EA Titanium Flux is an automated trading system built on support and resistance levels combined with impulse-based confirmation logic. The Expert Advisor applies structured risk control, adaptive position management, and internal protection mechanisms designed for prop firm accounts. The EA analyzes market structure using higher timeframe levels and executes trades based on confirmed signals on the H1 timeframe . Trades are opened only when market conditions, volatility, and techni
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione