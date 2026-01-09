PropGuardian EA

PropGuardian EA는 엄격한 리스크 관리와 프랍펌(Prop Firm) 규정 준수를 핵심으로 설계된 반자동 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 본 EA는 EMA 기반 추세 구조, ADX를 통한 강도 확인, 그리고 통제된 포지션 관리를 결합합니다.

본 EA는 반드시 H1 차트에 적용해야 합니다. 시장 방향은 상위 타임프레임 지표를 통해 정의되며, 모든 신호 검증 및 주문 실행은 H1 차트에서만 수행됩니다. 추세 방향, 강도, 가격 위치 및 내부 안전 조건이 모두 충족될 경우에만 거래가 실행됩니다.

핵심 전략 로직

주요 시장 추세는 상위 타임프레임 EMA로 정의됩니다

추세 강도는 ADX 및 +DI / -DI를 통해 확인됩니다

EA는 반드시 H1 차트 에만 설치해야 합니다

진입은 보조 EMA와 가격 상호작용으로 검증됩니다

EMA 재테스트 및 거리 필터로 지연 진입을 방지합니다

거래는 확인된 추세 방향으로만 실행됩니다

유효한 추세 전환 시 반대 포지션은 자동으로 종료됩니다

리스크 및 로트 관리

고정 로트 사용으로 정확하고 예측 가능한 리스크 관리

신호당 주문 수 설정 가능

과도한 거래를 방지하는 선택적 일일 주문 제한

주문 실행은 브로커 및 심볼 사양을 반영합니다

손절매 및 포지션 관리

pips 단위로 설정된 고정 Stop Loss 및 Take Profit

정해진 수익 도달 후 활성화되는 트레일링 스탑

트레일링 스탑은 수익 방향으로만 이동합니다

트레일링 스탑 발생 시 모든 포지션 강제 종료 가능

신호 필터 및 확인

건전한 진입을 위한 EMA 거리 필터

캔들 구조 기반 EMA 재테스트 확인

낮은 변동성을 피하기 위한 최소 ADX 필터

+DI / -DI 관계를 통한 방향 확인

이 필터들은 실행 안정성과 신호 품질을 향상시키기 위해 설계되었습니다.

주문 제한

신호당 최대 주문 수는 엄격히 제한됩니다

일일 주문 한도 도달 시 거래가 자동 중단됩니다

프랍펌 계좌 보호

에쿼티 기준 일일 최대 손실 제한

계좌 전체 드로우다운 보호

수익 목표 달성 시 자동 거래 중지

어떠한 제한 위반 시에도 즉시 모든 포지션 종료

일일 제한은 새로운 거래일 시작 시 자동 초기화됩니다

본 보호 모듈은 프랍펌 평가 계좌를 위해 특별히 설계되었습니다.

지원 거래 상품

주요 외환 통화쌍 EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD 인기 크로스 통화쌍 EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY 금속 XAUUSD 지수 US30

NAS100

각 상품은 개별 H1 차트에서 운용해야 합니다.

기술 사양

플랫폼 MetaTrader 5 거래 유형 반자동 추세 추종 EA 차트 타임프레임 H1 (필수) 타임프레임 로직 멀티 타임프레임 (상위 TF 추세 / H1 실행) 사용 지표 EMA, ADX, DMI 계좌 유형 헤징 및 네팅 계좌 지원

중요 사항