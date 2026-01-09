PropGuardian EA
- Experts
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 버전: 1.1
- 활성화: 20
PropGuardian EA
PropGuardian EA는 엄격한 리스크 관리와 프랍펌(Prop Firm) 규정 준수를 핵심으로 설계된 반자동 추세 추종 트레이딩 시스템입니다. 본 EA는 EMA 기반 추세 구조, ADX를 통한 강도 확인, 그리고 통제된 포지션 관리를 결합합니다.
본 EA는 반드시 H1 차트에 적용해야 합니다. 시장 방향은 상위 타임프레임 지표를 통해 정의되며, 모든 신호 검증 및 주문 실행은 H1 차트에서만 수행됩니다. 추세 방향, 강도, 가격 위치 및 내부 안전 조건이 모두 충족될 경우에만 거래가 실행됩니다.
|Code2Profit EA 채널 | 프로프 펌 SET 파일 가이드
핵심 전략 로직
- 주요 시장 추세는 상위 타임프레임 EMA로 정의됩니다
- 추세 강도는 ADX 및 +DI / -DI를 통해 확인됩니다
- EA는 반드시 H1 차트에만 설치해야 합니다
- 진입은 보조 EMA와 가격 상호작용으로 검증됩니다
- EMA 재테스트 및 거리 필터로 지연 진입을 방지합니다
- 거래는 확인된 추세 방향으로만 실행됩니다
- 유효한 추세 전환 시 반대 포지션은 자동으로 종료됩니다
리스크 및 로트 관리
- 고정 로트 사용으로 정확하고 예측 가능한 리스크 관리
- 신호당 주문 수 설정 가능
- 과도한 거래를 방지하는 선택적 일일 주문 제한
- 주문 실행은 브로커 및 심볼 사양을 반영합니다
손절매 및 포지션 관리
- pips 단위로 설정된 고정 Stop Loss 및 Take Profit
- 정해진 수익 도달 후 활성화되는 트레일링 스탑
- 트레일링 스탑은 수익 방향으로만 이동합니다
- 트레일링 스탑 발생 시 모든 포지션 강제 종료 가능
신호 필터 및 확인
- 건전한 진입을 위한 EMA 거리 필터
- 캔들 구조 기반 EMA 재테스트 확인
- 낮은 변동성을 피하기 위한 최소 ADX 필터
- +DI / -DI 관계를 통한 방향 확인
이 필터들은 실행 안정성과 신호 품질을 향상시키기 위해 설계되었습니다.
주문 제한
- 신호당 최대 주문 수는 엄격히 제한됩니다
- 일일 주문 한도 도달 시 거래가 자동 중단됩니다
프랍펌 계좌 보호
- 에쿼티 기준 일일 최대 손실 제한
- 계좌 전체 드로우다운 보호
- 수익 목표 달성 시 자동 거래 중지
- 어떠한 제한 위반 시에도 즉시 모든 포지션 종료
- 일일 제한은 새로운 거래일 시작 시 자동 초기화됩니다
본 보호 모듈은 프랍펌 평가 계좌를 위해 특별히 설계되었습니다.
지원 거래 상품
|주요 외환 통화쌍
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|인기 크로스 통화쌍
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|금속
|XAUUSD
|지수
|US30
NAS100
각 상품은 개별 H1 차트에서 운용해야 합니다.
기술 사양
|플랫폼
|MetaTrader 5
|거래 유형
|반자동 추세 추종 EA
|차트 타임프레임
|H1 (필수)
|타임프레임 로직
|멀티 타임프레임 (상위 TF 추세 / H1 실행)
|사용 지표
|EMA, ADX, DMI
|계좌 유형
|헤징 및 네팅 계좌 지원
중요 사항
- EA는 반드시 H1 차트에만 설치해야 합니다
- 본 시스템은 추세 추종 거래 전용입니다
- 프랍펌 평가 계좌에서는 보호 기능을 활성화해야 합니다
- 실거래 전 데모 계좌 테스트를 권장합니다
- 결과는 브로커 조건과 시장 환경에 따라 달라집니다