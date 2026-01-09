PropGuardian EA
- Experts
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versão: 1.1
- Ativações: 20
PropGuardian EA
PropGuardian EA é um sistema de trading semiautomático de seguimento de tendência, desenvolvido com foco principal em disciplina rigorosa de risco e total conformidade com regras de prop firms. O Expert Advisor combina a estrutura de tendência baseada em EMA com a confirmação de força via ADX e um gerenciamento controlado de posições.
O EA deve ser instalado no gráfico H1. A direção do mercado é definida utilizando indicadores de timeframes superiores, enquanto toda a validação de sinais e a execução das ordens são realizadas exclusivamente no gráfico H1. As operações são abertas apenas quando a direção da tendência, a força, a posição do preço e as regras internas de segurança estão totalmente alinhadas.
|Canal Code2Profit EA | Guia de arquivos SET para Prop Firms
Lógica principal da estratégia
- A tendência principal do mercado é definida por uma EMA de timeframe superior
- A força da tendência é confirmada pelo indicador ADX e pelo movimento direcional (+DI / -DI)
- O EA deve ser utilizado exclusivamente no gráfico H1
- A lógica de entrada é validada pela interação do preço com uma EMA secundária
- Filtros de reteste e distância da EMA evitam entradas tardias ou estendidas
- As operações são executadas apenas na direção da tendência confirmada
- Posições opostas são fechadas automaticamente quando ocorre uma mudança válida de tendência
Gestão de risco e lotes
- Uso de lote fixo para controle de risco preciso e previsível
- Número configurável de ordens por sinal válido
- Limitação diária opcional de ordens para evitar overtrading
- A execução das ordens respeita as especificações do símbolo e do corretor
Stop Loss e gestão de posições
- Stop Loss e Take Profit fixos definidos em pips
- Sistema de Trailing Stop ativado após atingir um nível de lucro pré-definido
- O Trailing Stop move-se estritamente a favor da posição
- Todas as posições podem ser encerradas à força após eventos de trailing stop
Filtros de sinal e confirmação
- Validação da distância em relação à EMA para entradas mais saudáveis
- Confirmação de reteste da EMA com base na estrutura dos candles
- Filtro de força mínima do ADX para evitar mercados de baixa volatilidade
- Confirmação direcional através da relação +DI e -DI
Esses filtros foram projetados para melhorar a estabilidade da execução e reduzir sinais falsos.
Limitações de ordens
- O número máximo de ordens por sinal é estritamente limitado
- Um limite diário opcional bloqueia novas operações ao ser atingido
Proteção de conta para Prop Firm
- Limite máximo de perda diária baseado no equity
- Proteção contra drawdown total da conta
- Pausa automática do trading após atingir metas de lucro
- Encerramento imediato de todas as posições ao violar qualquer limite
- Os limites diários são redefinidos automaticamente no início de um novo dia
Este módulo de proteção foi desenvolvido especificamente para contas de avaliação de prop firms.
Instrumentos suportados
|Pares Forex principais
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Pares cruzados populares
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Metais
|XAUUSD
|Índices
|US30
NAS100
Cada instrumento deve ser operado em um gráfico H1 separado. Não é recomendado executar múltiplos símbolos em um único gráfico.
Especificações técnicas
|Plataforma
|MetaTrader 5
|Tipo de trading
|EA semiautomático de seguimento de tendência
|Timeframe do gráfico
|H1 (obrigatório)
|Lógica de timeframes
|Multi-timeframe (tendência TF superior / execução H1)
|Indicadores utilizados
|EMA, ADX, Directional Movement Index
|Tipo de conta
|Compatível com contas hedging e netting
Notas importantes
- O EA deve ser instalado exclusivamente no gráfico H1
- O sistema foi projetado para trading disciplinado de tendência
- As proteções de prop firm devem permanecer ativadas em contas de avaliação
- Recomenda-se testar em conta demo antes de operar em conta real
- Os resultados dependem da corretora, do spread e das condições de mercado