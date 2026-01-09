PropGuardian EA

PropGuardian EA é um sistema de trading semiautomático de seguimento de tendência, desenvolvido com foco principal em disciplina rigorosa de risco e total conformidade com regras de prop firms. O Expert Advisor combina a estrutura de tendência baseada em EMA com a confirmação de força via ADX e um gerenciamento controlado de posições.

O EA deve ser instalado no gráfico H1. A direção do mercado é definida utilizando indicadores de timeframes superiores, enquanto toda a validação de sinais e a execução das ordens são realizadas exclusivamente no gráfico H1. As operações são abertas apenas quando a direção da tendência, a força, a posição do preço e as regras internas de segurança estão totalmente alinhadas.

Lógica principal da estratégia

A tendência principal do mercado é definida por uma EMA de timeframe superior

A força da tendência é confirmada pelo indicador ADX e pelo movimento direcional (+DI / -DI)

O EA deve ser utilizado exclusivamente no gráfico H1

A lógica de entrada é validada pela interação do preço com uma EMA secundária

Filtros de reteste e distância da EMA evitam entradas tardias ou estendidas

As operações são executadas apenas na direção da tendência confirmada

Posições opostas são fechadas automaticamente quando ocorre uma mudança válida de tendência

Gestão de risco e lotes

Uso de lote fixo para controle de risco preciso e previsível

Número configurável de ordens por sinal válido

Limitação diária opcional de ordens para evitar overtrading

A execução das ordens respeita as especificações do símbolo e do corretor

Stop Loss e gestão de posições

Stop Loss e Take Profit fixos definidos em pips

Sistema de Trailing Stop ativado após atingir um nível de lucro pré-definido

O Trailing Stop move-se estritamente a favor da posição

Todas as posições podem ser encerradas à força após eventos de trailing stop

Filtros de sinal e confirmação

Validação da distância em relação à EMA para entradas mais saudáveis

Confirmação de reteste da EMA com base na estrutura dos candles

Filtro de força mínima do ADX para evitar mercados de baixa volatilidade

Confirmação direcional através da relação +DI e -DI

Esses filtros foram projetados para melhorar a estabilidade da execução e reduzir sinais falsos.

Limitações de ordens

O número máximo de ordens por sinal é estritamente limitado

Um limite diário opcional bloqueia novas operações ao ser atingido

Proteção de conta para Prop Firm

Limite máximo de perda diária baseado no equity

Proteção contra drawdown total da conta

Pausa automática do trading após atingir metas de lucro

Encerramento imediato de todas as posições ao violar qualquer limite

Os limites diários são redefinidos automaticamente no início de um novo dia

Este módulo de proteção foi desenvolvido especificamente para contas de avaliação de prop firms.

Instrumentos suportados

Pares Forex principais EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Pares cruzados populares EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Metais XAUUSD Índices US30

NAS100

Cada instrumento deve ser operado em um gráfico H1 separado. Não é recomendado executar múltiplos símbolos em um único gráfico.

Especificações técnicas

Plataforma MetaTrader 5 Tipo de trading EA semiautomático de seguimento de tendência Timeframe do gráfico H1 (obrigatório) Lógica de timeframes Multi-timeframe (tendência TF superior / execução H1) Indicadores utilizados EMA, ADX, Directional Movement Index Tipo de conta Compatível com contas hedging e netting

Notas importantes