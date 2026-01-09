PropGuardian EA
- Эксперты
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 1.1
- Активации: 20
PropGuardian EA
PropGuardian EA — это полуавтоматическая трендовая торговая система, разработанная с приоритетом строгого контроля риска и соответствия требованиям проп-фирм. Советник сочетает EMA-структуру тренда с подтверждением силы рынка по ADX и контролируемым управлением позициями.
Советник предназначен для установки на график H1. Направление рынка определяется с использованием индикаторов более высокого таймфрейма, при этом вся проверка сигналов и исполнение ордеров выполняются исключительно на графике H1. Сделки открываются только при полном совпадении направления тренда, силы, положения цены и внутренних защитных условий.
|Руководство канала Code2Profit EA
Основная логика стратегии
- Основное направление рынка определяется EMA старшего таймфрейма
- Сила тренда подтверждается индикатором ADX и направлением (+DI / -DI)
- Советник должен быть установлен только на график H1
- Вход подтверждается взаимодействием цены со вспомогательной EMA
- Фильтры ретеста EMA и дистанции предотвращают поздние входы
- Сделки открываются только по направлению подтвержденного тренда
- Противоположные позиции автоматически закрываются при смене тренда
Управление риском и лотами
- Фиксированный размер лота для точного контроля риска
- Настраиваемое количество ордеров на один сигнал
- Опциональное дневное ограничение количества ордеров
- Исполнение ордеров учитывает специфику брокера и пункта
Stop Loss и управление позициями
- Фиксированные Stop Loss и Take Profit в пунктах
- Трейлинг-стоп активируется после достижения заданной прибыли
- Трейлинг-стоп перемещается только в сторону прибыли
- Позиции могут быть принудительно закрыты после срабатывания трейлинга
Фильтры сигналов и подтверждение
- Контроль расстояния до EMA
- Подтверждение ретеста EMA по структуре свечей
- Минимальный уровень ADX для фильтрации флэта
- Направленное подтверждение по +DI и -DI
Эти фильтры повышают стабильность исполнения и качество входов.
Ограничения ордеров
- Строго ограничено максимальное количество ордеров на сигнал
- Дневной лимит ордеров автоматически блокирует торговлю
Защита проп-фирм аккаунта
- Дневной лимит убытка по equity
- Ограничение общей просадки счета
- Автоматическая пауза после достижения цели прибыли
- Все позиции закрываются при нарушении лимитов
- Дневные лимиты сбрасываются в начале нового дня
Данный модуль защиты разработан специально для проп-фирм.
Поддерживаемые торговые инструменты
|Основные валютные пары
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Популярные кросс-пары
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Металлы
|XAUUSD
|Индексы
|US30
NAS100
Каждый инструмент должен использоваться на отдельном графике H1.
Технические характеристики
|Платформа
|MetaTrader 5
|Тип торговли
|Полуавтоматический трендовый EA
|Таймфрейм графика
|H1 (обязательно)
|Логика таймфреймов
|Мульти-ТФ (старший тренд / H1 исполнение)
|Индикаторы
|EMA, ADX, DMI
|Тип счета
|Hedging и Netting
Важные замечания
- Советник должен устанавливаться только на график H1
- Система предназначена для трендовой торговли
- Для проп-фирм настройки защиты должны быть включены
- Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счете
- Результаты зависят от условий брокера и исполнения