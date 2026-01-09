PropGuardian EA

PropGuardian EA — это полуавтоматическая трендовая торговая система, разработанная с приоритетом строгого контроля риска и соответствия требованиям проп-фирм. Советник сочетает EMA-структуру тренда с подтверждением силы рынка по ADX и контролируемым управлением позициями.

Советник предназначен для установки на график H1. Направление рынка определяется с использованием индикаторов более высокого таймфрейма, при этом вся проверка сигналов и исполнение ордеров выполняются исключительно на графике H1. Сделки открываются только при полном совпадении направления тренда, силы, положения цены и внутренних защитных условий.

Основная логика стратегии

  • Основное направление рынка определяется EMA старшего таймфрейма
  • Сила тренда подтверждается индикатором ADX и направлением (+DI / -DI)
  • Советник должен быть установлен только на график H1
  • Вход подтверждается взаимодействием цены со вспомогательной EMA
  • Фильтры ретеста EMA и дистанции предотвращают поздние входы
  • Сделки открываются только по направлению подтвержденного тренда
  • Противоположные позиции автоматически закрываются при смене тренда

Управление риском и лотами

  • Фиксированный размер лота для точного контроля риска
  • Настраиваемое количество ордеров на один сигнал
  • Опциональное дневное ограничение количества ордеров
  • Исполнение ордеров учитывает специфику брокера и пункта

Stop Loss и управление позициями

  • Фиксированные Stop Loss и Take Profit в пунктах
  • Трейлинг-стоп активируется после достижения заданной прибыли
  • Трейлинг-стоп перемещается только в сторону прибыли
  • Позиции могут быть принудительно закрыты после срабатывания трейлинга

Фильтры сигналов и подтверждение

  • Контроль расстояния до EMA
  • Подтверждение ретеста EMA по структуре свечей
  • Минимальный уровень ADX для фильтрации флэта
  • Направленное подтверждение по +DI и -DI

Эти фильтры повышают стабильность исполнения и качество входов.

Ограничения ордеров

  • Строго ограничено максимальное количество ордеров на сигнал
  • Дневной лимит ордеров автоматически блокирует торговлю

Защита проп-фирм аккаунта

  • Дневной лимит убытка по equity
  • Ограничение общей просадки счета
  • Автоматическая пауза после достижения цели прибыли
  • Все позиции закрываются при нарушении лимитов
  • Дневные лимиты сбрасываются в начале нового дня

Данный модуль защиты разработан специально для проп-фирм.

Поддерживаемые торговые инструменты

Основные валютные пары EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
Популярные кросс-пары EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
Металлы XAUUSD
Индексы US30
NAS100

Каждый инструмент должен использоваться на отдельном графике H1.

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 5
Тип торговли Полуавтоматический трендовый EA
Таймфрейм графика H1 (обязательно)
Логика таймфреймов Мульти-ТФ (старший тренд / H1 исполнение)
Индикаторы EMA, ADX, DMI
Тип счета Hedging и Netting

Важные замечания

  • Советник должен устанавливаться только на график H1
  • Система предназначена для трендовой торговли
  • Для проп-фирм настройки защиты должны быть включены
  • Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счете
  • Результаты зависят от условий брокера и исполнения
