PropGuardian EA — это полуавтоматическая трендовая торговая система, разработанная с приоритетом строгого контроля риска и соответствия требованиям проп-фирм. Советник сочетает EMA-структуру тренда с подтверждением силы рынка по ADX и контролируемым управлением позициями.

Советник предназначен для установки на график H1. Направление рынка определяется с использованием индикаторов более высокого таймфрейма, при этом вся проверка сигналов и исполнение ордеров выполняются исключительно на графике H1. Сделки открываются только при полном совпадении направления тренда, силы, положения цены и внутренних защитных условий.

Основная логика стратегии

Основное направление рынка определяется EMA старшего таймфрейма

Сила тренда подтверждается индикатором ADX и направлением (+DI / -DI)

Советник должен быть установлен только на график H1

Вход подтверждается взаимодействием цены со вспомогательной EMA

Фильтры ретеста EMA и дистанции предотвращают поздние входы

Сделки открываются только по направлению подтвержденного тренда

Противоположные позиции автоматически закрываются при смене тренда

Управление риском и лотами

Фиксированный размер лота для точного контроля риска

Настраиваемое количество ордеров на один сигнал

Опциональное дневное ограничение количества ордеров

Исполнение ордеров учитывает специфику брокера и пункта

Stop Loss и управление позициями

Фиксированные Stop Loss и Take Profit в пунктах

Трейлинг-стоп активируется после достижения заданной прибыли

Трейлинг-стоп перемещается только в сторону прибыли

Позиции могут быть принудительно закрыты после срабатывания трейлинга

Фильтры сигналов и подтверждение

Контроль расстояния до EMA

Подтверждение ретеста EMA по структуре свечей

Минимальный уровень ADX для фильтрации флэта

Направленное подтверждение по +DI и -DI

Эти фильтры повышают стабильность исполнения и качество входов.

Ограничения ордеров

Строго ограничено максимальное количество ордеров на сигнал

Дневной лимит ордеров автоматически блокирует торговлю

Защита проп-фирм аккаунта

Дневной лимит убытка по equity

Ограничение общей просадки счета

Автоматическая пауза после достижения цели прибыли

Все позиции закрываются при нарушении лимитов

Дневные лимиты сбрасываются в начале нового дня

Данный модуль защиты разработан специально для проп-фирм.

Поддерживаемые торговые инструменты

Основные валютные пары EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Популярные кросс-пары EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Металлы XAUUSD Индексы US30

NAS100

Каждый инструмент должен использоваться на отдельном графике H1.

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 5 Тип торговли Полуавтоматический трендовый EA Таймфрейм графика H1 (обязательно) Логика таймфреймов Мульти-ТФ (старший тренд / H1 исполнение) Индикаторы EMA, ADX, DMI Тип счета Hedging и Netting

Важные замечания