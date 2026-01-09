PropGuardian EA
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Sürüm: 1.1
PropGuardian EA
PropGuardian EA, sıkı risk disiplini ve prop firm kurallarına tam uyum esas alınarak geliştirilmiş yarı otomatik bir trend takip işlem sistemidir. Bu Expert Advisor, EMA tabanlı trend yapısını ADX güç onayı ve kontrollü pozisyon yönetimi ile birleştirir.
EA yalnızca H1 grafiğine eklenmelidir. Piyasa yönü üst zaman dilimi göstergeleri kullanılarak belirlenir ve tüm sinyal doğrulama ile emir yürütme işlemleri sadece H1 grafik üzerinden gerçekleştirilir. İşlemler, trend yönü, güç, fiyat konumu ve dahili güvenlik kuralları tamamen uyumlu olduğunda açılır.
Temel strateji mantığı
- Ana piyasa trendi üst zaman dilimi EMA ile belirlenir
- Trend gücü ADX göstergesi ve yönsel hareket (+DI / -DI) ile doğrulanır
- EA yalnızca H1 grafiğinde kullanılmalıdır
- Giriş mantığı fiyatın ikincil EMA ile etkileşimi üzerinden doğrulanır
- EMA retest ve mesafe filtreleri geç girişleri önler
- İşlemler yalnızca onaylanmış trend yönünde gerçekleştirilir
- Geçerli bir trend değişimi algılandığında ters pozisyonlar otomatik olarak kapatılır
Risk ve lot yönetimi
- Öngörülebilir ve hassas risk kontrolü için sabit lot kullanımı
- Her sinyal için yapılandırılabilir emir sayısı
- Aşırı işlemeyi önlemek için isteğe bağlı günlük emir limiti
- Emir yürütme, broker ve sembol koşullarına uygun şekilde yapılır
Stop Loss ve pozisyon yönetimi
- Pip cinsinden tanımlanmış sabit Stop Loss ve Take Profit
- Belirlenen kâr seviyesine ulaşıldığında aktive olan Trailing Stop
- Trailing Stop yalnızca kâr yönünde hareket eder
- Trailing Stop tetiklendiğinde tüm pozisyonlar zorla kapatılabilir
Sinyal filtreleri ve doğrulama
- Sağlıklı girişler için EMA mesafe doğrulaması
- Mum yapısına dayalı EMA retest onayı
- Düşük volatiliteyi önlemek için minimum ADX filtresi
- +DI ve -DI ilişkisi ile yön doğrulaması
Bu filtreler, yürütme stabilitesini artırmak ve yanlış sinyalleri azaltmak için tasarlanmıştır.
Emir sınırlamaları
- Sinyal başına maksimum emir sayısı kesin olarak sınırlandırılmıştır
- Günlük emir limiti aşıldığında işlem otomatik olarak durdurulur
Prop Firm hesap koruması
- Equity bazlı günlük maksimum zarar limiti
- Toplam hesap drawdown koruması
- Kâr hedeflerine ulaşıldığında otomatik işlem durdurma
- Herhangi bir limit ihlalinde tüm pozisyonların anında kapatılması
- Günlük limitler yeni işlem gününde otomatik olarak sıfırlanır
Bu koruma modülü, prop firm değerlendirme hesapları için özel olarak tasarlanmıştır.
Desteklenen işlem araçları
|Ana Forex pariteleri
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Popüler çapraz pariteler
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Metaller
|XAUUSD
|Endeksler
|US30
NAS100
Her enstrüman ayrı bir H1 grafiğinde çalıştırılmalıdır.
Teknik özellikler
|Platform
|MetaTrader 5
|İşlem türü
|Yarı otomatik trend takip EA
|Grafik zaman dilimi
|H1 (zorunlu)
|Zaman dilimi mantığı
|Multi-timeframe (üst TF trend / H1 yürütme)
|Kullanılan göstergeler
|EMA, ADX, Directional Movement Index