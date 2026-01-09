PropGuardian EA

PropGuardian EA, sıkı risk disiplini ve prop firm kurallarına tam uyum esas alınarak geliştirilmiş yarı otomatik bir trend takip işlem sistemidir. Bu Expert Advisor, EMA tabanlı trend yapısını ADX güç onayı ve kontrollü pozisyon yönetimi ile birleştirir.

EA yalnızca H1 grafiğine eklenmelidir. Piyasa yönü üst zaman dilimi göstergeleri kullanılarak belirlenir ve tüm sinyal doğrulama ile emir yürütme işlemleri sadece H1 grafik üzerinden gerçekleştirilir. İşlemler, trend yönü, güç, fiyat konumu ve dahili güvenlik kuralları tamamen uyumlu olduğunda açılır.

Temel strateji mantığı

Ana piyasa trendi üst zaman dilimi EMA ile belirlenir

Trend gücü ADX göstergesi ve yönsel hareket (+DI / -DI) ile doğrulanır

EA yalnızca H1 grafiğinde kullanılmalıdır

kullanılmalıdır Giriş mantığı fiyatın ikincil EMA ile etkileşimi üzerinden doğrulanır

EMA retest ve mesafe filtreleri geç girişleri önler

İşlemler yalnızca onaylanmış trend yönünde gerçekleştirilir

Geçerli bir trend değişimi algılandığında ters pozisyonlar otomatik olarak kapatılır

Risk ve lot yönetimi

Öngörülebilir ve hassas risk kontrolü için sabit lot kullanımı

Her sinyal için yapılandırılabilir emir sayısı

Aşırı işlemeyi önlemek için isteğe bağlı günlük emir limiti

Emir yürütme, broker ve sembol koşullarına uygun şekilde yapılır

Stop Loss ve pozisyon yönetimi

Pip cinsinden tanımlanmış sabit Stop Loss ve Take Profit

Belirlenen kâr seviyesine ulaşıldığında aktive olan Trailing Stop

Trailing Stop yalnızca kâr yönünde hareket eder

Trailing Stop tetiklendiğinde tüm pozisyonlar zorla kapatılabilir

Sinyal filtreleri ve doğrulama

Sağlıklı girişler için EMA mesafe doğrulaması

Mum yapısına dayalı EMA retest onayı

Düşük volatiliteyi önlemek için minimum ADX filtresi

+DI ve -DI ilişkisi ile yön doğrulaması

Bu filtreler, yürütme stabilitesini artırmak ve yanlış sinyalleri azaltmak için tasarlanmıştır.

Emir sınırlamaları

Sinyal başına maksimum emir sayısı kesin olarak sınırlandırılmıştır

Günlük emir limiti aşıldığında işlem otomatik olarak durdurulur

Prop Firm hesap koruması

Equity bazlı günlük maksimum zarar limiti

Toplam hesap drawdown koruması

Kâr hedeflerine ulaşıldığında otomatik işlem durdurma

Herhangi bir limit ihlalinde tüm pozisyonların anında kapatılması

Günlük limitler yeni işlem gününde otomatik olarak sıfırlanır

Bu koruma modülü, prop firm değerlendirme hesapları için özel olarak tasarlanmıştır.

Desteklenen işlem araçları

Ana Forex pariteleri EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Popüler çapraz pariteler EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Metaller XAUUSD Endeksler US30

NAS100

Her enstrüman ayrı bir H1 grafiğinde çalıştırılmalıdır.

Teknik özellikler