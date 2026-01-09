PropGuardian EA

PropGuardian EA es un sistema de trading semiautomatizado de seguimiento de tendencia, desarrollado con una disciplina de riesgo estricta y con el cumplimiento de normas de las prop firms como prioridad principal. El Asesor Experto combina una estructura de tendencia basada en EMA con confirmación de fuerza mediante ADX y una gestión controlada de posiciones.

El EA está diseñado para ser utilizado en el gráfico H1. La dirección del mercado se define mediante indicadores de marcos temporales superiores, mientras que toda la validación de señales y la ejecución de órdenes se gestionan exclusivamente desde el gráfico H1. Las operaciones se abren únicamente cuando la dirección de la tendencia, su fuerza, la ubicación del precio y las reglas internas de seguridad están completamente alineadas.

Lógica Principal de la Estrategia

La tendencia principal del mercado se define mediante una EMA en un marco temporal superior

La fuerza de la tendencia se confirma usando el indicador ADX y el movimiento direccional (+DI / -DI)

El EA debe ser aplicado al gráfico H1 para un funcionamiento correcto

para un funcionamiento correcto La lógica de entrada se valida mediante la interacción del precio con una EMA secundaria

Los filtros de retroceso EMA y distancia evitan entradas tardías o extendidas

Las operaciones se ejecutan únicamente en la dirección de la tendencia confirmada

Las posiciones opuestas se cierran automáticamente cuando se detecta un cambio válido de tendencia

Gestión de Riesgo y Lotes

Trading con tamaño de lote fijo para un control de riesgo preciso y predecible

Número configurable de órdenes por cada señal válida

Límite diario de órdenes opcional para evitar el sobretrading

Toda la ejecución de órdenes respeta el tamaño de pip específico del broker y las condiciones del símbolo

Stop Loss y Gestión de Posiciones

Stop Loss y Take Profit fijos definidos en pips

Sistema de Trailing Stop que se activa solo después de alcanzar un umbral de beneficio predefinido

El Trailing Stop se mueve estrictamente a favor del beneficio y nunca incrementa el riesgo

Todas las posiciones pueden cerrarse forzosamente después de eventos de trailing stop para proteger el capital

Filtros de Señal y Confirmación

Validación de distancia respecto a la EMA para asegurar una entrada saludable

Confirmación de retroceso EMA utilizando la estructura de la vela

Filtro de fuerza mínima ADX para evitar condiciones de baja volatilidad

Confirmación direccional mediante la relación entre +DI y -DI

Estos filtros están diseñados para mejorar la estabilidad de la ejecución y reducir señales falsas.

Limitaciones de Órdenes

El número máximo de órdenes por señal está estrictamente limitado

Un límite diario opcional bloquea el trading una vez alcanzados los límites definidos

Protección de Cuenta y Prop Firm

Límite máximo de pérdida diaria basado en el rendimiento de la equidad

Protección contra drawdown total de la cuenta

Suspensión automática del trading tras alcanzar los objetivos de beneficio definidos

Todas las posiciones se cierran inmediatamente cuando se viola cualquier límite

Los límites diarios se restablecen automáticamente al inicio de un nuevo día de trading

Este módulo de protección está diseñado específicamente para cuentas de evaluación y desafíos de prop firms.

Instrumentos de Trading Compatibles

Pares Forex Mayores EURUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD Pares Forex Cruzados Populares EURGBP

EURJPY

EURAUD

EURNZD

GBPJPY

GBPCHF

AUDJPY

AUDNZD

NZDJPY

CADJPY

CHFJPY Metales XAUUSD Índices US30

NAS100

Cada instrumento debe operarse en un gráfico H1 separado. No se recomienda ejecutar múltiples símbolos en un solo gráfico.

Especificaciones Técnicas

Plataforma MetaTrader 5 Tipo de Trading EA semiautomatizado de seguimiento de tendencia Marco Temporal del Gráfico H1 (obligatorio) Lógica de Timeframe Multi–timeframe (tendencia en TF superior / ejecución en H1) Indicadores Utilizados EMA, ADX, Índice de Movimiento Direccional Tipo de Cuenta Compatible con cuentas hedging y netting

Notas Importantes