PropGuardian EA
- Asesores Expertos
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
PropGuardian EA es un sistema de trading semiautomatizado de seguimiento de tendencia, desarrollado con una disciplina de riesgo estricta y con el cumplimiento de normas de las prop firms como prioridad principal. El Asesor Experto combina una estructura de tendencia basada en EMA con confirmación de fuerza mediante ADX y una gestión controlada de posiciones.
El EA está diseñado para ser utilizado en el gráfico H1. La dirección del mercado se define mediante indicadores de marcos temporales superiores, mientras que toda la validación de señales y la ejecución de órdenes se gestionan exclusivamente desde el gráfico H1. Las operaciones se abren únicamente cuando la dirección de la tendencia, su fuerza, la ubicación del precio y las reglas internas de seguridad están completamente alineadas.
Lógica Principal de la Estrategia
- La tendencia principal del mercado se define mediante una EMA en un marco temporal superior
- La fuerza de la tendencia se confirma usando el indicador ADX y el movimiento direccional (+DI / -DI)
- El EA debe ser aplicado al gráfico H1 para un funcionamiento correcto
- La lógica de entrada se valida mediante la interacción del precio con una EMA secundaria
- Los filtros de retroceso EMA y distancia evitan entradas tardías o extendidas
- Las operaciones se ejecutan únicamente en la dirección de la tendencia confirmada
- Las posiciones opuestas se cierran automáticamente cuando se detecta un cambio válido de tendencia
Gestión de Riesgo y Lotes
- Trading con tamaño de lote fijo para un control de riesgo preciso y predecible
- Número configurable de órdenes por cada señal válida
- Límite diario de órdenes opcional para evitar el sobretrading
- Toda la ejecución de órdenes respeta el tamaño de pip específico del broker y las condiciones del símbolo
Stop Loss y Gestión de Posiciones
- Stop Loss y Take Profit fijos definidos en pips
- Sistema de Trailing Stop que se activa solo después de alcanzar un umbral de beneficio predefinido
- El Trailing Stop se mueve estrictamente a favor del beneficio y nunca incrementa el riesgo
- Todas las posiciones pueden cerrarse forzosamente después de eventos de trailing stop para proteger el capital
Filtros de Señal y Confirmación
- Validación de distancia respecto a la EMA para asegurar una entrada saludable
- Confirmación de retroceso EMA utilizando la estructura de la vela
- Filtro de fuerza mínima ADX para evitar condiciones de baja volatilidad
- Confirmación direccional mediante la relación entre +DI y -DI
Estos filtros están diseñados para mejorar la estabilidad de la ejecución y reducir señales falsas.
Limitaciones de Órdenes
- El número máximo de órdenes por señal está estrictamente limitado
- Un límite diario opcional bloquea el trading una vez alcanzados los límites definidos
Protección de Cuenta y Prop Firm
- Límite máximo de pérdida diaria basado en el rendimiento de la equidad
- Protección contra drawdown total de la cuenta
- Suspensión automática del trading tras alcanzar los objetivos de beneficio definidos
- Todas las posiciones se cierran inmediatamente cuando se viola cualquier límite
- Los límites diarios se restablecen automáticamente al inicio de un nuevo día de trading
Este módulo de protección está diseñado específicamente para cuentas de evaluación y desafíos de prop firms.
Instrumentos de Trading Compatibles
|Pares Forex Mayores
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|Pares Forex Cruzados Populares
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|Metales
|XAUUSD
|Índices
|US30
NAS100
Cada instrumento debe operarse en un gráfico H1 separado. No se recomienda ejecutar múltiples símbolos en un solo gráfico.
Especificaciones Técnicas
|Plataforma
|MetaTrader 5
|Tipo de Trading
|EA semiautomatizado de seguimiento de tendencia
|Marco Temporal del Gráfico
|H1 (obligatorio)
|Lógica de Timeframe
|Multi–timeframe (tendencia en TF superior / ejecución en H1)
|Indicadores Utilizados
|EMA, ADX, Índice de Movimiento Direccional
|Tipo de Cuenta
|Compatible con cuentas hedging y netting
Notas Importantes
- El EA debe aplicarse únicamente al gráfico H1
- El sistema está diseñado para un trading disciplinado de seguimiento de tendencia
- Las configuraciones de protección para prop firms deben permanecer activadas en cuentas de evaluación
- Se recomienda encarecidamente realizar pruebas en una cuenta demo antes de usarlo en vivo
- Los resultados dependen de la ejecución del broker, el spread y las condiciones del mercado