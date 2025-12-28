Titanium Flux EA

Titanium Flux ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Kombination mit einer impulsbasierten Bestätigungslogik aufbaut. Der Expert Advisor wendet eine strukturierte Risikokontrolle, ein adaptives Positionsmanagement und interne Schutzmechanismen an, die für Prop-Firm-Konten entwickelt wurden.

Der EA analysiert die Marktstruktur auf höheren Timeframe-Ebenen und führt Trades auf der Grundlage bestätigter Signale auf dem H1 Timeframe aus. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die Marktbedingungen, die Volatilität und die technischen Filter übereinstimmen.

Kernstrategie-Logik

Wichtige HIGH/LOW-Niveaus (Unterstützungs- und Widerstandsniveaus) werden in höheren Zeitrahmen identifiziert.

Die Interaktion des Preises mit diesen Niveaus definiert Zonen für die Handelsvorbereitung

Die Signalbestätigung erfolgt auf dem H1-Zeitrahmen anhand von Kerzenschluss, Impuls und Körpergröße

Zusätzliche technische Filter werden angewendet, um Fehleinstiege zu reduzieren

Der EA erkennt automatisch Ausbrüche, Umkehrungen und Trendfortsetzungen

Risiko- und Lot-Management

Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz

Manuelle Fix-Lot-Handelsoption

Vordefinierte Risikomodi: Konservativ Ausgewogen Aggressiv Maximal Prop Firma Schritt 1 / Schritt 2 Manuell (benutzerdefiniertes Risiko)



Die Risikoberechnung wird anhand des aktuellen Stop-Loss-Abstands und der maklerspezifischen Handelsbedingungen durchgeführt.

Stop Loss und Positionsmanagement

Fester oder adaptiver Stop Loss und Take Profit

Break-Even-Mechanismus, der den Stop Loss nach Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus verschiebt

Trailing Stop, der automatisch der Kursbewegung folgt

Broker-Stop-Level und technische Beschränkungen werden vollständig validiert

Positionen können als Gruppe geschlossen werden, um das Gesamtrisiko zu reduzieren

Signalfilter und Bestätigungen

RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Filterung

Logik zur Ablehnung von Pin-Bar- und Kerzenstrukturen

ATR-basierte Impuls- und Volatilitätsvalidierung

Multi-Timeframe-Bestätigungssystem

Diese Filter wurden entwickelt, um die Signalqualität und Ausführungsstabilität zu verbessern.

Order-Beschränkungen

Die maximale Anzahl von Aufträgen pro Signal ist streng limitiert.

Prop Firm- und Konto-Schutz

Tägliches maximales Verlustlimit

Kontrolle des Gesamtkontoverlustes

Automatische Handelsunterbrechung nach Erreichen von Gewinnzielen

Alle Positionen werden geschlossen und der EA wird pausiert, wenn die Limits verletzt werden

Dieses Modul wurde speziell für Prop Firm Challenge und Evaluierungskonten entwickelt.

Technische Spezifikationen

Plattform MetaTrader 5 Handelsart Vollständig automatisiert Zeitrahmen H1 (mit Multi-Timeframe-Bestätigung) Instrument Nur XAUUSD Standard-Signal-Zeitrahmen H1 (kann in den Einstellungen geändert werden) Minimale Einzahlung 500 USD Empfohlene Einzahlung 1000 USD Konto-Typ Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten

Wichtige Hinweise