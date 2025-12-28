Titanium Flux
- Experten
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Titanium Flux EA
Titanium Flux ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Kombination mit einer impulsbasierten Bestätigungslogik aufbaut. Der Expert Advisor wendet eine strukturierte Risikokontrolle, ein adaptives Positionsmanagement und interne Schutzmechanismen an, die für Prop-Firm-Konten entwickelt wurden.
Der EA analysiert die Marktstruktur auf höheren Timeframe-Ebenen und führt Trades auf der Grundlage bestätigter Signale auf dem H1 Timeframe aus. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die Marktbedingungen, die Volatilität und die technischen Filter übereinstimmen.
Kernstrategie-Logik
- Wichtige HIGH/LOW-Niveaus (Unterstützungs- und Widerstandsniveaus) werden in höheren Zeitrahmen identifiziert.
- Die Interaktion des Preises mit diesen Niveaus definiert Zonen für die Handelsvorbereitung
- Die Signalbestätigung erfolgt auf dem H1-Zeitrahmen anhand von Kerzenschluss, Impuls und Körpergröße
- Zusätzliche technische Filter werden angewendet, um Fehleinstiege zu reduzieren
- Der EA erkennt automatisch Ausbrüche, Umkehrungen und Trendfortsetzungen
Risiko- und Lot-Management
- Automatische Lot-Berechnung basierend auf dem Risikoprozentsatz
- Manuelle Fix-Lot-Handelsoption
- Vordefinierte Risikomodi:
- Konservativ
- Ausgewogen
- Aggressiv
- Maximal
- Prop Firma Schritt 1 / Schritt 2
- Manuell (benutzerdefiniertes Risiko)
Die Risikoberechnung wird anhand des aktuellen Stop-Loss-Abstands und der maklerspezifischen Handelsbedingungen durchgeführt.
Stop Loss und Positionsmanagement
- Fester oder adaptiver Stop Loss und Take Profit
- Break-Even-Mechanismus, der den Stop Loss nach Erreichen eines bestimmten Gewinnniveaus verschiebt
- Trailing Stop, der automatisch der Kursbewegung folgt
- Broker-Stop-Level und technische Beschränkungen werden vollständig validiert
- Positionen können als Gruppe geschlossen werden, um das Gesamtrisiko zu reduzieren
Signalfilter und Bestätigungen
- RSI-basierte überkaufte und überverkaufte Filterung
- Logik zur Ablehnung von Pin-Bar- und Kerzenstrukturen
- ATR-basierte Impuls- und Volatilitätsvalidierung
- Multi-Timeframe-Bestätigungssystem
Diese Filter wurden entwickelt, um die Signalqualität und Ausführungsstabilität zu verbessern.
Order-Beschränkungen
- Die maximale Anzahl von Aufträgen pro Signal ist streng limitiert.
Prop Firm- und Konto-Schutz
- Tägliches maximales Verlustlimit
- Kontrolle des Gesamtkontoverlustes
- Automatische Handelsunterbrechung nach Erreichen von Gewinnzielen
- Alle Positionen werden geschlossen und der EA wird pausiert, wenn die Limits verletzt werden
Dieses Modul wurde speziell für Prop Firm Challenge und Evaluierungskonten entwickelt.
Technische Spezifikationen
|Plattform
|MetaTrader 5
|Handelsart
|Vollständig automatisiert
|Zeitrahmen
|H1 (mit Multi-Timeframe-Bestätigung)
|Instrument
|Nur XAUUSD
|Standard-Signal-Zeitrahmen
|H1 (kann in den Einstellungen geändert werden)
|Minimale Einzahlung
|500 USD
|Empfohlene Einzahlung
|1000 USD
|Konto-Typ
|Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten
Wichtige Hinweise
- Der EA ist nur für den vollautomatischen Handel konzipiert
- Es wird dringend empfohlen, den EA vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto zu testen.
- Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Spread und der Ausführungsqualität ab.
- Es wird empfohlen, den EA jeweils auf einem einzigen Chart laufen zu lassen.