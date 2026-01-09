PropGuardian EA
- 专家
- Sarvarbek Abduvoxobov
- 版本: 1.1
- 激活: 20
PropGuardian EA
PropGuardian EA 是一款半自动趋势跟随交易系统，核心设计目标是严格的风险控制以及对自营交易公司（Prop Firm）规则的高度兼容。该EA结合了EMA趋势结构、ADX强度确认以及受控的仓位管理机制。
本EA必须加载在 H1 图表 上运行。市场方向通过更高周期指标进行判定，而所有信号确认与订单执行仅在 H1 图表上完成。只有当趋势方向、强度、价格位置以及内部风控条件全部满足时，才会执行交易。
核心策略逻辑
- 主要市场趋势由高周期 EMA 决定
- 通过 ADX 与 +DI / -DI 确认趋势强度
- EA 必须安装在 H1 图表 上运行
- 入场信号基于价格与辅助 EMA 的交互确认
- EMA 回踩与距离过滤器用于避免追价入场
- 仅顺势交易，不进行逆势操作
- 当趋势发生变化时，自动平掉反向持仓
风险与手数管理
- 固定手数交易，实现可控风险
- 每个信号可配置下单数量
- 可选的每日订单数量限制
- 订单执行遵循品种点值与经纪商规则
止损与仓位管理
- 固定止损与止盈（点数）
- 达到指定盈利后自动启动追踪止损
- 追踪止损仅向盈利方向移动
- 追踪止损触发后可强制平仓保护资金
信号过滤与确认
- EMA 距离过滤，避免过远入场
- 基于K线结构的 EMA 回踩确认
- 最低 ADX 强度过滤震荡行情
- 通过 +DI / -DI 方向关系确认趋势
以上过滤机制用于提升信号质量与执行稳定性。
订单限制
- 每个信号的最大订单数量受到严格限制
- 达到每日订单上限后自动停止交易
Prop Firm 账户保护
- 基于净值的每日最大亏损限制
- 账户总体回撤保护
- 达到盈利目标后自动暂停交易
- 触及任何限制时立即平仓
- 每日限制在新交易日自动重置
该保护模块专为 Prop Firm 考核账户设计。
支持的交易品种
|主要外汇货币对
|EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
|常见交叉货币对
|EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
|贵金属
|XAUUSD
|指数
|US30
NAS100
每个交易品种应运行在独立的 H1 图表 上。
技术参数
|交易平台
|MetaTrader 5
|交易类型
|半自动趋势跟随 EA
|图表周期
|H1（必须）
|周期逻辑
|多周期（高周期趋势 / H1 执行）
|使用指标
|EMA，ADX，DMI
|账户类型
|对冲 / 净值账户
重要说明
- EA 仅可安装在 H1 图表 上