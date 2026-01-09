PropGuardian EA

PropGuardian EA 是一款半自动趋势跟随交易系统，核心设计目标是严格的风险控制以及对自营交易公司（Prop Firm）规则的高度兼容。该EA结合了EMA趋势结构、ADX强度确认以及受控的仓位管理机制。

本EA必须加载在 H1 图表 上运行。市场方向通过更高周期指标进行判定，而所有信号确认与订单执行仅在 H1 图表上完成。只有当趋势方向、强度、价格位置以及内部风控条件全部满足时，才会执行交易。

核心策略逻辑

  • 主要市场趋势由高周期 EMA 决定
  • 通过 ADX 与 +DI / -DI 确认趋势强度
  • EA 必须安装在 H1 图表 上运行
  • 入场信号基于价格与辅助 EMA 的交互确认
  • EMA 回踩与距离过滤器用于避免追价入场
  • 仅顺势交易，不进行逆势操作
  • 当趋势发生变化时，自动平掉反向持仓

风险与手数管理

  • 固定手数交易，实现可控风险
  • 每个信号可配置下单数量
  • 可选的每日订单数量限制
  • 订单执行遵循品种点值与经纪商规则

止损与仓位管理

  • 固定止损与止盈（点数）
  • 达到指定盈利后自动启动追踪止损
  • 追踪止损仅向盈利方向移动
  • 追踪止损触发后可强制平仓保护资金

信号过滤与确认

  • EMA 距离过滤，避免过远入场
  • 基于K线结构的 EMA 回踩确认
  • 最低 ADX 强度过滤震荡行情
  • 通过 +DI / -DI 方向关系确认趋势

以上过滤机制用于提升信号质量与执行稳定性。

订单限制

  • 每个信号的最大订单数量受到严格限制
  • 达到每日订单上限后自动停止交易

Prop Firm 账户保护

  • 基于净值的每日最大亏损限制
  • 账户总体回撤保护
  • 达到盈利目标后自动暂停交易
  • 触及任何限制时立即平仓
  • 每日限制在新交易日自动重置

该保护模块专为 Prop Firm 考核账户设计。

支持的交易品种

主要外汇货币对 EURUSD
USDJPY
USDCHF
USDCAD
AUDUSD
NZDUSD
常见交叉货币对 EURGBP
EURJPY
EURAUD
EURNZD
GBPJPY
GBPCHF
AUDJPY
AUDNZD
NZDJPY
CADJPY
CHFJPY
贵金属 XAUUSD
指数 US30
NAS100

每个交易品种应运行在独立的 H1 图表 上。

技术参数

交易平台 MetaTrader 5
交易类型 半自动趋势跟随 EA
图表周期 H1（必须）
周期逻辑 多周期（高周期趋势 / H1 执行）
使用指标 EMA，ADX，DMI
账户类型 对冲 / 净值账户

重要说明

  • EA 仅可安装在 H1 图表
