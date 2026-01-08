Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD

Es handelt sich um einen fortschrittlichen automatisierten Handels-Bot, der die Analyse des Volumenprofils und des CVD (Cumulative Volume Delta) simuliert, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System ist für XAUUSD optimiert





Die Strategie simuliert die CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn das System starke aggressive Käufe oder Verkäufe in

Low-Volume-Zonen feststellt, wird ein Handel eingegangen.





Wichtige Konzepte

VAH/VAL - Obere und untere Grenze der 70%igen Volumenkonzentrationszone

Obere und untere Grenze der 70%igen Volumenkonzentrationszone POC - Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen (Point of Control)

Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen (Point of Control) LVN - Low Volume Nodes, Bereiche mit niedrigem Preiswiderstand

Low Volume Nodes, Bereiche mit niedrigem Preiswiderstand Aggressive Print - Starke Volumenausbrüche (Kauf/Verkauf), die institutionelle Aktivität signalisieren

Einstiegslogik KAUF-Signal: Kurs in der Nähe von VAL (untere Begrenzung des Wertbereichs)

Aggressives Kaufvolumen erkannt

CVD bestätigt Kaufdominanz VERKAUFSSIGNAL: Kurs nahe VAH (obere Grenze des Wertbereichs)

Aggressives Verkaufsvolumen festgestellt

CVD bestätigt Verkaufsdominanz Positionsmanagement Mehrschichtiges Schutzsystem: Breakeven - SL zum Einstieg verschieben + Offset nach Erreichen des Mindestgewinns Trailing Stop - Folgt dynamisch dem Preis bei steigendem Gewinn Emergency SL - Automatisches Anziehen des SL, wenn eine starke entgegengesetzte M5-Bewegung festgestellt wird Daily Close - Schließt alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (falls aktiviert)

In einfachen Worten: Dieser Bot versucht, "dünne Luft"-Preiszonen zu finden, in denen wenig gehandelt wird, wartet auf starken Kauf- oder Verkaufsdruck und springt dann in der Erwartung ein, dass sich der Preis schnell durch diese