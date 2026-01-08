Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD
- Experten
- Marek Pawel Szczesny
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 8 Januar 2026
- Aktivierungen: 7
Wichtige Konzepte
- VAH/VAL - Obere und untere Grenze der 70%igen Volumenkonzentrationszone
- POC - Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen (Point of Control)
- LVN - Low Volume Nodes, Bereiche mit niedrigem Preiswiderstand
- Aggressive Print - Starke Volumenausbrüche (Kauf/Verkauf), die institutionelle Aktivität signalisieren
Einstiegslogik
KAUF-Signal:
- Kurs in der Nähe von VAL (untere Begrenzung des Wertbereichs)
- Aggressives Kaufvolumen erkannt
- CVD bestätigt Kaufdominanz
VERKAUFSSIGNAL:
- Kurs nahe VAH (obere Grenze des Wertbereichs)
- Aggressives Verkaufsvolumen festgestellt
- CVD bestätigt Verkaufsdominanz
Positionsmanagement
Mehrschichtiges Schutzsystem:
- Breakeven - SL zum Einstieg verschieben + Offset nach Erreichen des Mindestgewinns
- Trailing Stop - Folgt dynamisch dem Preis bei steigendem Gewinn
- Emergency SL - Automatisches Anziehen des SL, wenn eine starke entgegengesetzte M5-Bewegung festgestellt wird
- Daily Close - Schließt alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (falls aktiviert)
Zone mit geringem Volumen.
Benutzer-Eingabeparameter
Symbol-Einstellungen
UseXAUUSD ( Standard: true)
- Aktivieren/Deaktivieren des Handels mit XAUUSD
- Auf false setzen, um den Handel zu unterbrechen, ohne den EA zu entfernen
Protokollierung und Meldungen
ShowTradeMessages ( Voreinstellung: true)
- Zeigt Nachrichten zur Handelsausführung an (Eingänge, Ausgänge, Änderungen)
ShowTrendMessages ( Voreinstellung: true)
- Anzeige von Nachrichten zur Trendanalyse und Signalerkennung
Risiko-Management
MaxCapitalRiskPercent ( Voreinstellung: 1,0%)
- Maximaler Prozentsatz des Kontosaldos, der für einen einzelnen Handel riskiert wird
- Niedrigerer Wert = konservativer
- Beispiel: 1,0% auf einem $10.000-Konto = maximales Risiko von $100 pro Handel
MaxDailyLosses_CVD ( Voreinstellung: 4)
- Maximal erlaubte aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte pro Tag
- Nachdem dieses Limit erreicht wurde, stoppt der Bot die Eröffnung neuer Positionen bis zum nächsten Tag
- Schützt vor kaskadierenden Verlusten bei ungünstigen Marktbedingungen
EnableDailyPositionClose ( Voreinstellung: true)
- Schließt automatisch alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters
- Nützlich zur Vermeidung von Overnight-Risiken, Swap-Kosten oder Perioden mit geringer Liquidität
DailyCloseHour ( Standardwert: 21, Bereich: 0-23)
- Stunde (GMT), zu der die tägliche Positionsschließung beginnt
- Beispiel: 21 = 9:00 PM GMT (10:00 PM CET / 11:00 PM CEST)
DailyCloseMinuteStart ( Voreinstellung: 45, Bereich: 0-59)
- Minute, in der das Schließungsfenster geöffnet wird
- Beispiel: 45 = Schließung kann ab 21:45 GMT beginnen
DailyCloseMinuteEnd ( Standardwert: 59, Bereich: 0-59)
- Minute, in der das Schließungsfenster endet
- Beispiel: 59 = Schließung muss bis 21:59 GMT abgeschlossen sein
CVD-Strategie (Hauptschaltflächen)
CVD_EnableBUY ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt dem Bot, BUY-Positionen zu eröffnen
- Auf false setzen, um nur SELL-Signale zu handeln
CVD_EnableSELL ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt dem Bot, SELL-Positionen zu eröffnen
- Auf false setzen, um nur BUY-Signale zu handeln
Session-Filterung
LVN_AllowASIAN ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt den Handel während der ASIAN Session (00:00-08:00 GMT)
LVN_AllowLONDON ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt den Handel während der LONDON-Sitzung (08:00-12:00 GMT)
LVN_AllowOVERLAP ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt den Handel während der OVERLAP-Sitzung (12:00-16:00 GMT)
- Überlappungszeitraum London-NY (höchstes Volumen)
LVN_AllowNY ( Voreinstellung: true)
- Erlaubt den Handel während der NY-Sitzung (16:00-22:00 GMT)