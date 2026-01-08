Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD

Es handelt sich um einen fortschrittlichen automatisierten Handels-Bot, der die Analyse des Volumenprofils und des CVD (Cumulative Volume Delta) simuliert, um optimale Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System ist für XAUUSD optimiert

Die Strategie simuliert die CVD-Analyse (Cumulative Volume Delta), die den Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufsdruck auf verschiedenen Kursniveaus verfolgt. Wenn das System starke aggressive Käufe oder Verkäufe in
Low-Volume-Zonen feststellt, wird ein Handel eingegangen.

Wichtige Konzepte

  • VAH/VAL - Obere und untere Grenze der 70%igen Volumenkonzentrationszone
  • POC - Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen (Point of Control)
  • LVN - Low Volume Nodes, Bereiche mit niedrigem Preiswiderstand
  • Aggressive Print - Starke Volumenausbrüche (Kauf/Verkauf), die institutionelle Aktivität signalisieren

Einstiegslogik

KAUF-Signal:

  • Kurs in der Nähe von VAL (untere Begrenzung des Wertbereichs)
  • Aggressives Kaufvolumen erkannt
  • CVD bestätigt Kaufdominanz

VERKAUFSSIGNAL:

  • Kurs nahe VAH (obere Grenze des Wertbereichs)
  • Aggressives Verkaufsvolumen festgestellt
  • CVD bestätigt Verkaufsdominanz

Positionsmanagement

Mehrschichtiges Schutzsystem:

  1. Breakeven - SL zum Einstieg verschieben + Offset nach Erreichen des Mindestgewinns
  2. Trailing Stop - Folgt dynamisch dem Preis bei steigendem Gewinn
  3. Emergency SL - Automatisches Anziehen des SL, wenn eine starke entgegengesetzte M5-Bewegung festgestellt wird
  4. Daily Close - Schließt alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters (falls aktiviert)
---
In einfachen Worten: Dieser Bot versucht, "dünne Luft"-Preiszonen zu finden, in denen wenig gehandelt wird, wartet auf starken Kauf- oder Verkaufsdruck und springt dann in der Erwartung ein, dass sich der Preis schnell durch diese

Zone mit geringem Volumen.


Benutzer-Eingabeparameter

Symbol-Einstellungen

UseXAUUSD ( Standard: true)

  • Aktivieren/Deaktivieren des Handels mit XAUUSD
  • Auf false setzen, um den Handel zu unterbrechen, ohne den EA zu entfernen

Protokollierung und Meldungen

ShowTradeMessages ( Voreinstellung: true)

  • Zeigt Nachrichten zur Handelsausführung an (Eingänge, Ausgänge, Änderungen)

ShowTrendMessages ( Voreinstellung: true)

  • Anzeige von Nachrichten zur Trendanalyse und Signalerkennung

Risiko-Management

MaxCapitalRiskPercent ( Voreinstellung: 1,0%)

  • Maximaler Prozentsatz des Kontosaldos, der für einen einzelnen Handel riskiert wird
  • Niedrigerer Wert = konservativer
  • Beispiel: 1,0% auf einem $10.000-Konto = maximales Risiko von $100 pro Handel

MaxDailyLosses_CVD ( Voreinstellung: 4)

  • Maximal erlaubte aufeinanderfolgende Verlustgeschäfte pro Tag
  • Nachdem dieses Limit erreicht wurde, stoppt der Bot die Eröffnung neuer Positionen bis zum nächsten Tag
  • Schützt vor kaskadierenden Verlusten bei ungünstigen Marktbedingungen

EnableDailyPositionClose ( Voreinstellung: true)

  • Schließt automatisch alle Positionen innerhalb eines bestimmten Zeitfensters
  • Nützlich zur Vermeidung von Overnight-Risiken, Swap-Kosten oder Perioden mit geringer Liquidität

DailyCloseHour ( Standardwert: 21, Bereich: 0-23)

  • Stunde (GMT), zu der die tägliche Positionsschließung beginnt
  • Beispiel: 21 = 9:00 PM GMT (10:00 PM CET / 11:00 PM CEST)

DailyCloseMinuteStart ( Voreinstellung: 45, Bereich: 0-59)

  • Minute, in der das Schließungsfenster geöffnet wird
  • Beispiel: 45 = Schließung kann ab 21:45 GMT beginnen

DailyCloseMinuteEnd ( Standardwert: 59, Bereich: 0-59)

  • Minute, in der das Schließungsfenster endet
  • Beispiel: 59 = Schließung muss bis 21:59 GMT abgeschlossen sein

CVD-Strategie (Hauptschaltflächen)

CVD_EnableBUY ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt dem Bot, BUY-Positionen zu eröffnen
  • Auf false setzen, um nur SELL-Signale zu handeln

CVD_EnableSELL ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt dem Bot, SELL-Positionen zu eröffnen
  • Auf false setzen, um nur BUY-Signale zu handeln

Session-Filterung

LVN_AllowASIAN ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt den Handel während der ASIAN Session (00:00-08:00 GMT)

LVN_AllowLONDON ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt den Handel während der LONDON-Sitzung (08:00-12:00 GMT)

LVN_AllowOVERLAP ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt den Handel während der OVERLAP-Sitzung (12:00-16:00 GMT)
  • Überlappungszeitraum London-NY (höchstes Volumen)

LVN_AllowNY ( Voreinstellung: true)

  • Erlaubt den Handel während der NY-Sitzung (16:00-22:00 GMT)

