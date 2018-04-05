QuantBot Studio

Quant_Bot Studio - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5

Quant_Bot Studio ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die Beständigkeit, Disziplin und Skalierbarkeit verlangen. Basierend auf dem institutionellen Smart Money-Konzept automatisiert er die Ausführung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit für Devisen, Rohstoffe und Indizes, während er in jeder Phase eine strenge Risikokontrolle durchsetzt. Dieses System beseitigt emotionale Entscheidungsfindungen und operative Einschränkungen und ermöglicht es Händlern, strukturierte Strategien kontinuierlich auszuführen - unabhängig von Zeitzone, Arbeitsbelastung oder Marktzeiten.

Ob Sie ein aktiver Händler sind, der eine ununterbrochene Marktteilnahme anstrebt, oder ein Fondsmanager, der eine bewährte Methodik automatisieren und skalieren möchte, Quant_Bot Studio bietet die erforderliche Infrastruktur für eine systematische, wiederholbare Performance ohne manuelle Eingriffe.

Institutionelle Methodik, Algorithmische Präzision

Quant_Bot Studio ist kein generisches indikatorbasiertes System. Es ist ein speziell entwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der institutionelle Smart Money-Konzepte integriert, die von professionellen Trading Desks verwendet werden, um Orderflow, Liquiditätsverhalten und Marktstrukturverschiebungen zu verfolgen. Das System ist so konzipiert, dass es erkennt, wo große Marktteilnehmer Positionen akkumulieren und verteilen, so dass der Handel mit institutionellen Absichten und nicht mit dem Rauschen des Einzelhandels in Einklang gebracht werden kann.

Die meisten Handelssysteme verlassen sich auf nachlaufende Indikatoren, die während Volatilitätsspitzen oder Marktmanipulationsphasen versagen. Quant_Bot Studio geht diese Einschränkung an, indem es sich auf das Preisverhalten, die Liquiditätsdynamik und die strukturelle Bestätigung konzentriert - mit dem Ergebnis, dass es weniger falsche Signale und kontrolliertere Drawdowns gibt.

Lösung der Kernprobleme von Tradern

Privatanleger kämpfen in der Regel mit emotionalen Ausstiegen, verpassten Gelegenheiten außerhalb der Geschäftszeiten und der Unfähigkeit, Strategien über Instrumente und Zeitrahmen hinweg zu skalieren. Fondsmanager stehen vor zusätzlichen Herausforderungen bei der Überwachung mehrerer Konten, der Aufrechterhaltung der Ausführungsdisziplin und der Sicherstellung einer konsistenten Risikoexposition.

Quant_Bot Studio beseitigt diese Einschränkungen vollständig, indem es die Entscheidungsfindung automatisiert, vordefinierte Risikoparameter erzwingt und Trades nur dann ausführt, wenn eine institutionelle Konfluenz vorhanden ist. Das Ergebnis ist ein rationalisierter, skalierbarer Handelsbetrieb, der kontinuierlich ohne Leistungseinbußen läuft.

Fortschrittliche Smart Money & Momentum Trading Engine

  • Institutionelle Smart Money-Konzepte (SMC) Rahmenwerk

  • Orderblock-Erkennung für institutionelle Akkumulations- und Distributionszonen

  • Dynamische Angebots- und Nachfragezonen, die sich an die aktuellen Marktbedingungen anpassen

  • Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) für präzise Trendvalidierung

  • Fair Value Gap (FVG) Identifikation für hochwahrscheinliche, risikoarme Einstiege

  • Trendausrichtung mit höherem Zeitrahmen zur Vermeidung von Gegentrend-Geschäften

  • RSI-Filter zur Bestätigung der Momentum-Stärke und zur Vermeidung erschöpfter Kursbewegungen

  • MACD-Filter zur Bestätigung der Trendrichtung und der Fortsetzung des Momentums

  • Mehrstufiges Bestätigungssystem zur deutlichen Reduzierung von Fehlsignalen

  • Entwickelt für Forex, Rohstoffe (Gold) und Indizes

Professionelle Positionsgrößenbestimmung und Risikokontrolle

Quant_Bot Studio bietet eine flexible, professionelle Positionsgröße, die verschiedenen Handelszielen gerecht wird:

  • Feste Losgröße für konsistentes, vorhersehbares Engagement

  • ATR-basiertes Sizing, das sich der Marktvolatilität anpasst

  • Equity-basiertes Sizing, das die Positionen skaliert, wenn das Eigenkapital des Kontos wächst, wobei das Risiko proportional bleibt

Jeder Handel unterliegt strengen Margenkontrollen und einer Eigenkapitalschutzlogik, die den Kapitalerhalt unter allen Marktbedingungen gewährleistet.

Kontrollierte Multi-Trade- und Martingale-Logik

Das System beinhaltet einen fortschrittlichen Multi-Trade-Ausführungsrahmen, der entwickelt wurde, um starke Richtungsbewegungen ohne übermäßiges Risiko zu nutzen. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Systemen erzwingt Quant_Bot Studio direktionale Limits, Margin-Validierung und Exposure-Caps, um unkontrolliertes Averaging in trendigen Märkten zu verhindern.

Profit-basiertes Entry Gating stellt sicher, dass neue Trades nur dann eröffnet werden, wenn das Konto innerhalb der vordefinierten Performance-Bedingungen arbeitet. Aktienbasierte Stop-Loss-Kontrollen legen harte Drawdown-Limits fest und schützen das Kapital bei unerwarteten Marktereignissen.

Risikomanagement-Merkmale der institutionellen Klasse

  • DerBasket Trailing Stop sichert Gewinne über mehrere Positionen hinweg, indem er das kumulative Risiko anstelle einzelner Trades verwaltet.

  • Sitzungsfilter beschränken den Handel auf Zeiträume mit hoher Liquidität, wie z. B. die Londoner und New Yorker Sitzungen, und vermeiden so Marktbedingungen mit geringer Qualität.

  • Spread- und Ausführungskontrolle verhindert den Einstieg in ungünstige Spread-Umgebungen und reduziert so Slippage und Ausführungskosten.

  • Das Echtzeit-Dashboard bietet vollständige Transparenz über Eigenkapital, gleitende P/L, Drawdown, aktive Trades und Trailing-Stop-Status.

  • Der Debug- und Analysemodus bietet Transparenz bei jeder Handelsentscheidung und ermöglicht so eine Leistungsüberprüfung und Strategieverfeinerung.

Marktabdeckung und Skalierbarkeit

Quant_Bot Studio kann mit mehreren Instrumenten gleichzeitig handeln, einschließlich Währungspaaren, Rohstoffen und Indizes, unter Verwendung derselben institutionellen Logik. Die Multi-Timeframe-Bestätigung passt die Signalqualität sowohl an Konsolidierungen mit geringer Volatilität als auch an Ausbruchsbedingungen mit hohem Momentum an.

Dadurch eignet sich das System sowohl für Händler mit einem Konto als auch für Portfoliomanager mit mehreren Konten, was die operative Komplexität erheblich reduziert und gleichzeitig die Ausführungsdisziplin aufrechterhält.

Ideal für

  • Professionelle Händler, die eine vollautomatische, emotionsfreie Ausführung wünschen

  • Fondsmanager und Signalanbieter, die mehrere Konten verwalten

  • Seriöse Einzelhändler mit begrenzter Bildschirmzeit

  • Händler, die vom diskretionären zum systematischen Handel übergehen

  • Entwickler und Strategiedesigner, die einen robusten Automatisierungsrahmen suchen

Gebaut für seriöse Handelsoperationen

Quant_Bot Studio wurde für Trader entwickelt, die Struktur, Disziplin und langfristige Konsistenz über kurzfristigen Hype stellen. Es kombiniert institutionelle Preis-Aktions-Intelligenz mit strikter Risikokontrolle und bietet eine zuverlässige Grundlage für professionelle Handelsautomatisierung.

Es handelt sich nicht um ein Spielsystem für den Einzelhandel. Es handelt sich um eine Handelsinfrastruktur, die unter realen Marktbedingungen funktioniert und gleichzeitig das Kapital schützt und nachhaltiges Wachstum ermöglicht.

Empfohlene Produkte
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experten
Oneiroi handelt hart mit überverkauften und überkauften Bedingungen. Auf M15 können Sie eine sehr hohe Trefferquote erzielen. Das System handelt nicht viel, weil die Erfüllung der drei Bedingungen ziemlich schwer ist. Es funktioniert mit jedem Paar und jedem Broker, aber einige sind besser als andere. Der EA funktioniert auch auf kleinen Konten, aber ich würde dringend empfehlen, ein 100kcent-Konto zu verwenden. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, viel profitabler und viel stressfreier zu sei
Vondereich MT5
Mohd Hakim Johari
Experten
[MT5] Vondereich EA - Adaptive Mittelwertbildung mit wählbaren Signalsystemen Entfesseln Sie die nächste Evolution des automatisierten Handels. Vondereich EA für MetaTrader 5 kombiniert Präzision, Flexibilität und adaptive Intelligenz in einem leistungsstarken System. Er wurde für Trader entwickelt, die sowohl Kontrolle als auch Automatisierung wünschen, und verbindet eine robuste Mittelwertbildung mit einem adaptiven Layering-System und auswählbaren Signalmodulen , so dass Sie die volle Kontr
FREE
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experten
skyway traders bietet Copytrading, Algo-Service und Kurse an. Dieser Algo basiert auf einer Breakout-Strategie mit Trailing-Stoploss, was die beste Eigenschaft dieses Algos ist. Sie können den eurusd mit der Standardeinstellung verwenden und Sie können die 400tp Punkte ändern und setzen Sie 10% Risiko pro Handel msg mich für discound oder erhalten Sie weitere Details über algo telegram id- @pb150817 Ein Ausbruch stellt eine Kursbewegung nach einer Konsolidierungsphase dar, die oft durch
Candle Bot
Steve Zoeger
Experten
Willkommen beim MT 5 Candle Bot Stellen Sie einfach den Indikator-Filter nach Ihren Wünschen ein und der Roboter erledigt die Arbeit für Sie. Dieser Roboter arbeitet auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, der Bot platziert Einstiegspositionen. Eigenschaften: - Magische Zahl - Spread-Filter - Gewinnmitnahme - Stop Loss - Balkenverschiebung - Ausstieg bei entgegengesetztem Signal - Filter (einstellbar) - Trailing (einstellbar) - Martingal (einstellbar) und viele mehr. Bitte laden Sie es herunter u
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experten
The Catalyst EA The Catalyst EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Er wurde speziell für den Handel mit dem Währungspaar   AUDUSD auf dem H1-Zeitrahmen   entwickelt. Der EA verwendet eine Multi-Indikator-Strategie, die darauf abzielt, potenzielle Marktumkehrungen und Korrekturen zu identifizieren und zu nutzen. Ein Hauptaugenmerk seines Designs liegt auf einem robusten Risikomanagement, das eine dynamische Lot-Größenberechnung und mehrer
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Experten
Smart Breakout EA Pro - Fortgeschrittenes Multi-Pattern Breakout Handelssystem Smart Breakout EA Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um eine der profitabelsten Handelsmöglichkeiten auf dem Markt zu nutzen: Ausbrüche. Wenn der Kurs wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus mit starkem Momentum durchbricht, ergeben sich erhebliche Gewinnchancen. Dieser EA identifiziert und handelt diese hochwahrscheinlichen Setups automatisch. Live-Trades: Klicken Sie hier
Libim
Tai Fung Pontus To
Experten
Libim - Breakout-Handelsroboter für MetaTrader 5 Nutzen Sie die Vorteile des Breakout-Handels mit Libim , einem innovativen Forex-Handelsroboter für die MetaTrader 5-Plattform. Libim ist darauf spezialisiert, Ausbruchsgelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, damit Sie keine potenzielle Marktbewegung verpassen. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Libim bietet eine zuverlässige, automatisierte Lösung, um Ihre Handelsleistung zu verbessern. Hauptmerkmale: Ausbruchshandelss
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Experten
Der BeeKeeper EA - Intelligenter Market Scalper mit dynamischer Handelslogik Überblick BeeKeeper ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und konsistente Performance unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist. BeeKeeper integriert fortschrittliche technische Logik mit Echtzeit-Positionsanalyse, um intelligente Ein- und Ausstiegsentscheidungen zu treffen - und passt sich dynamisch an Volatilität, Trendwechsel und Erholun
Pepito
Arismario Verissimo Neves
Experten
Pepito-Roboter. Pepito ist ein Daytrading-Roboter für den Bovespa Mini-Index. Er wurde mit einer Strategie entwickelt, die ausschließlich mit dem WIN-Asset arbeitet, wodurch seine Leistung verbessert wird und er auf mehr Gewinne und weniger Verluste abzielt. - Handel mit dem Vermögenswert BM&F BOVESPA Mini Index (WIN); - 100% Daytrading; - Der Roboter ist so konfiguriert, dass er nur einen Handel pro Tag durchführt, aber dies kann in den "Eingabeparametern" geändert werden. ACHTUNG! Kontotyp:
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experten
QuantCore GT Der QuantCore GT EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die Komplexitäten des Forex-Marktes mithilfe einer unvergleichlichen Kombination aus KI-gesteuerter Intelligenz und datengestützten Strategien zu meistern. Durch die Integration von ChatGPT-o1, dem neuesten GPT-4.5, ausgeklügelten Machine-Learning-Modellen und einem hochmodernen Big-Data-Ansatz erreicht QuantCore GT ein neues Niveau an Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und Handelseffizienz. Dieser
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
DoIt Gold Guardian MT5
Diego Arribas Lopez
Experten
[MT4 Version ] DoIt Gold Guardian - Zuversichtliche, stressfreie Automatisierung für Gold (XAUUSD) DoIt Gold Guardian wurde für Händler entwickelt, die mit Vertrauen, Kontrolle und Einfachheit von den explosiven Bewegungen des Goldes profitieren wollen. Der DoIt Gold Guardian ist ausschließlich auf Long-Trades spezialisiert und konzentriert sich darauf, die stärksten Aufwärtsphasen des Goldes zu erwischen - und gleichzeitig Ihr Kapital durch dynamisches, intelligentes Risikomanagement zu s
Edge engine apex
Ari Jaakko Tapani Hautala
Experten
EDGE ENGINE APEX - Gold Langer Resonanzmotor EDGE ENGINE APEX ist nicht "nur ein weiterer XAUUSD-Roboter". Er ist eine Einzweckwaffe : Er baut systematisch eine lange Exposition auf XAUUSD H1 auf, indem er eine RESONANCE COIL / TRAP ENGINE verwendet. Wo die meisten EAs versuchen, alles, überall, die ganze Zeit zu handeln, ist APEX stolz engstirnig. Er lebt und atmet Gold-Longpositionen auf H1 - und nichts anderes. Dieser Fokus zeigt sich in der Aktienkurve: ein kontrollierter, beständiger Anstie
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Edge Ensemble
Evgeniy Scherbina
Experten
Edge Ensemble ist ein professioneller Handelsberater, der auf einem Ensemble von 12 unabhängigen neuronalen Netzen mit zwei verschiedenen Architekturen basiert: LSTM und TCN. Jedes Netzwerk im Ensemble fungiert als eigenständige Handelsstrategie, während das endgültige Handelssignal auf der Grundlage der kollektiven Entscheidung des gesamten Modellsatzes gebildet wird. Anstatt nach einem einzigen universellen Modell zu suchen, das nach dem klassischen 80/20-Schema trainiert wurde, verwendet Edg
ApexVol Grid EA
TECHAURORA - FZCO
5 (1)
Experten
ACHTUNG Dies ist KEIN normaler Grid / Martingale EA. Hier sind die Setfiles: https://mega.nz/folder/fQF0hbRR#oIvhJcOVZXGRZMLYHr9_vw ApexVol Grid EA ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus für MetaTrader 5. Er basiert auf einem volatilitätsgefilterten Grid-Trading-System und arbeitet mit dynamischen gleitenden Durchschnittskanälen. Der EA wurde entwickelt, um in stabilen Marktphasen optimale Einstiegspunkte zu erkennen und auf vordefinierten Grid-Niveaus sowohl Long- als auch Short-Pos
Quick Queen Expert
Md Moniruzzaman
Experten
Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) - Professionelles Handelssystem Übersicht Money Machine Robot ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf dem leistungsstarken QuickQueenExpert (QQE) Indikator-Signalsystem basiert. Entwickelt von dem professionellen Trader Md. Moniruzzaman entwickelt, implementiert dieser EA eine bewährte Handelsstrategie mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen, einschließlich Martingale-System, automatische Stop-Loss-Berechnung und umfassend
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Experten
TrendCore Adaptive FX - Intelligenter Expert Advisor für sicheres und adaptives Forex Trading TrendCore Adaptive FX ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsroboter, der für eine beständige Performance auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er kombiniert trendbasierte technische Analyse, adaptives Lot-Management und solide Kapitalschutzstrategien, um einen robusten und effizienten Handel unter realen Marktbedingungen zu gewährleisten. Ob Sie ein professioneller Händler oder ein lang
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Experten
Art of Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der genau handelt und sich auf die Preisumkehrung verlässt. Der EA handelt mit Marktaufträgen und nutzt die Zeitmittelung, um die Leistung zu verbessern. Dieser EA funktioniert am besten mit XAUUSD, GOLD und wird auch mit AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und wahrscheinlich vielen mehr funktionieren. Ein VPS ist beim Handel mit diesem System ratsam und mit jedem Broker kompatibel. Überprüfen Sie die Testergebnisse und optimierten Ein
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Experten
Strategische Beschreibung: Diese EA ist ein Trend-EA, der einfachste Weg zum Aufschwung ist, um Verluste rechtzeitig zu kürzen, um Gewinne zu erzielen, und die wichtigsten Transaktionen dieser EA sind EUROD und XAUUSD. Parametereinstellungen: Transaction: EA funktioniert nur, wenn Transaction=true. Lots: Die Auftragsnummer lautet: 10. 10000USD für die Auftragsbearbeitung 1 Standard: 0, 1 USD für die nächsten 10, 1 USD. Maxi_point: Maximale Differenz. Hier sehen Sie die Anzahl der Dezimalstellen
Vertex IA
Joel Rubiali Gomes
Experten
Vertex IA Expert Advisor Vertex IA ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der für den Handel mit den Währungspaaren EUR/SGD und GBP/CAD entwickelt wurde. Dieser EA nutzt eine Scalping-Strategie, die dafür bekannt ist, kleine Kursbewegungen auf dem Forex-Markt zu erkennen und zu nutzen. Hauptmerkmale: Scalping-Strategie : Vertex IA konzentriert sich auf schnelle Trades und zielt darauf ab, Gewinnchancen bei kleinen Marktbewegungen zu maximieren. Ideal für Trader, die einen
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Experten
VERMÄCHTNIS VON GANN EA - PROFESSIONELLES HANDELSSYSTEM Entdecke die Macht der Handelsgeheimnisse von W.D. Gann Legacy of Gann EA ist ein professionelles automatisches Handelssystem, das die legendäre Pattern 1-2-3 Strategie auf den MetaTrader 5 bringt. Basierend auf den bewährten Prinzipien von W.D. Gann identifiziert dieser EA Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit und mathematischer Präzision. SCHLÜSSELFUNKTIONEN Erweiterte Mustererkennung Automatische Erkennung von 1-2-3
FREE
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experten
Golden US Session MT5 basiert auf einer klassischen, populären Breakout-Strategie und verwendet keine Martingale- oder Grid-Mechanismen. Golden US Session MT5  platziert zur täglichen Eröffnung der US-Börsen ein Paar von Buy-/Sell-Stopporders. Sobald eine der Stopporders getriggert wurde und im Markt platziert ist, erfolgt die Löschung der Stopporder. Sollte einmal eine Order am Stopp-Loss geschlossen werden, so ist der Verlust auf $5/0.01 Lot begrenzt. Um einen solchen Verlust schneller auszug
NewMotherBot
Joni Fat
Experten
Joni Lee Zweiter Forex-Roboter auf dem Markt KANN MIT NUR $300 laufen (empfohlene Mindesteinlage) LOT-Größe 0.01 wenn <$2000 sonst 0.02 Wir stellen Ihnen den "Joni Lee First Forex Robot" vor, eine bahnbrechende Innovation im automatisierten Devisenhandel. Entwickelt von dem renommierten Joni Lee, ist dieser Roboter der erste seiner Art und setzt neue Maßstäbe auf dem Forex-Markt. Hauptmerkmale: Kann Gewinn mitnehmen (TP) und Verlust begrenzen (CL) Hochmoderne Algorithmen: Verwendet hochentwicke
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Experten
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Wichtiger Vorab-Hinweis: Der RS Volatility EA MT5 (RSV EA) ist nicht überangepasst . Der Programmcode des RS Volatility EA MT5 (RSV EA) beruht auf ehrlichem Forex-Handel der letzten Jahre. Der RS Volatility EA MT5 ist ein einfacher Trendfolge Expert Advisor und ist daher ideal für Trading-Anfänger. Der RSV EA ist ein EA, der Aufträge auf der Basis von Signalen des RS Volatility MTF Indikators generiert. Der RSV EA handelt die erste Order und baut ein Gri
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Experten
Dynamischer Expert Advisor mit erweitertem Risikomanagement Dynamischer EA für MetaTrader 5, basierend auf täglichen Hoch/Tief-Ausbrüchen mit Trendfiltern (ADX & MAs). Inklusive adaptivem Trailing-Stop, täglichen Gewinn-/Verlust-Limits und fortschrittlichem Risikomanagement. Perfekt für Trader, die Beständigkeit und Kapitalschutz suchen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Disziplin, Beständigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen suchen. Er kombiniert intelligente Breakout
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit PowerPro Volatility: eine automatisierte Präzision zu Ihren Diensten Sind Sie bereit, Ihren Ansatz für den Handel mit synthetischen Indizes zu verändern? Wir stellen Ihnen PowerPro Volatility vor, die ultimative Lösung für alle, die ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig ihren Aufwand minimieren wollen. Dank Dank fortschrittlicher Automatisierung und Spitzentechnologie ist dieser Handelsroboter so konzipiert, dass er außergewöhnliche Leistungen ohne jeglic
US30 Open Breakout
Raul Alberto Galdames Soto
Experten
US30 Eröffnungsausbruch (MT5) Professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit dem US30 (Dow Jones) während der Eröffnung des amerikanischen Marktes , dem Moment des höchsten Volumens und klarer Richtungsbewegungen, entwickelt wurde. Das System basiert auf einer strukturierten Breakout-Logik , kombiniert mit einem strengen Risikomanagement , das auf Konsistenz und Kapitalschutz abzielt. Hauptmerkmale. Ausschließlich für US30 optimiert Handel nach Zeitfenster (US Open) Bre
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanp
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und intelligentere Entscheidungen trifft, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zu
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstrategie dynamisch
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Trend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen leistungsstarken, präzisionsgefertigten Indikator vor, der Pivot-Punkte, gleitende Durchschnitte und Multi-Timeframe-Analysen nahtlos kombiniert, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit in Echtzeit zu liefern. Dieses Tool ist Ihr strategischer Vorteil, da es Trendumkehrungen, Marktmomentum und optimale Handelseinstiege identifiziert, unabhängig von Ihrem bevorzugten Handelsstil. Unser Algorithmus geht über Standardindikatoren hinaus: Durch die gleichze
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Golden Cross EA - Intelligenter Trendhandel mit Pullback-Präzision Treten Sie ein in die Welt des intelligenten Handels mit Golden Cross EA , einem leistungsstarken, funktionsreichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um goldene Gelegenheiten mit Hilfe der klassischen und bewährten 2 Moving Average Golden Cross Strategie zu identifizieren. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bringt durch die Kombination von intelligenter Logik, dynamischer Grafik und vollständ
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Experten
Price Expert EA MT4 - Intelligentes Handeln einfach gemacht Hallo zusammen! Wir stellen Ihnen den Price Expert EA MT4 vor, einen leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Preisbewegungen präzise zu verfolgen und Ihre Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Stop-Systems auf intelligente Weise zu schützen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung effektiver und visuell informativer z
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Schöpfen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA aus, einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an, von schnellen 1-Minuten-Scalps bis hin zu langfristigen Tagestrends. Egal, ob Sie Intraday-Händler oder Swing-Trader
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
FVG Detector Pro - Fortgeschrittenes System zur Erkennung von Fair Value Gaps FVG Detector Pro ist ein leistungsfähiges und präzises Werkzeug, das entwickelt wurde, um automatisch Fair Value Gaps (FVGs) für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu identifizieren. Es hilft Händlern, potenzielle Ungleichgewichtszonen bei Angebot und Nachfrage zu erkennen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehr- oder Fortsetzungsgelegenheiten signalisieren können. Dieser Indikator wurde für professionelle Händler entw
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Lassen Sie sich nicht von der großen Bewegung abhängen Schließen Sie Ihre Charts... und sehen dann zu, wie der Preis genau dort explodiert, wo Sie hingesehen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde entwickelt, um diese Frustration zu beseitigen - er zeigt saubere Swing-Ein- und Ausstiege an, damit Sie sich auf die wirkliche Bewegung konzentrieren und das Marktrauschen ignorieren können. Dies ist kein zufälliger Pfeilgenerator. SwingMaster verwendet eine intelli
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
MagicCrossOverEA - Smarter Trendhandel mit leistungsstarker Kontrolle MagicCrossOverEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Crossover-Strategie mit 2 gleitenden Durchschnitten basiert und mit modernen, intelligenten Funktionen für die Märkte von heute ausgestattet ist. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Flexibilität verlangen. Er erkennt auf intelligente Weise Trendverschiebungen, bestätigt Einstiege mit Hilfe von Filtern für höhere Z
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Wir stellen den ultimativen Gold Trend EA vor - gebaut für Präzision, angetrieben von Smart Money Concepts! Wollen Sie den Goldmarkt wie ein echter Profi dominieren? Lernen Sie den Gold Trend EA kennen, Ihr algorithmisches All-in-One-Handels-Kraftpaket, das speziell dafür entwickelt wurde, volatile Goldmärkte zu analysieren, sich anzupassen und zu erobern . Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, dieser EA liefert modernste Präzision , indem er klassische technische I
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Ultimate Trading Companion Indicator für MT5 Hallo! Dieser intelligente und einfach zu bedienende Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Er zeigt an: Live Pips of Open Trades - Sehen Sie sofort, wie viel Sie in Pips gewinnen oder verlieren. Kerzen-Countdown-Timer - Sie wissen genau, wann die aktuelle Kerze geschlossen wird. Echtzeit-Spread-Anzeige - Behalten Sie die Marktbedingungen im Auge und vermeiden Sie Fehleinstiege. Vollständig anpassbare
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Bauen Sie Ihre Handelskarriere mit einem leistungsstarken und intelligenten Forex EA auf - Version 1.0 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem intelligenten, anpassbaren und kampferprobten Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der seinen Vorsprung automatisieren möchte, oder ein Profi, der einen zuverlässigen Handelsassistenten sucht - dieser EA ist für Sie gemacht. Dual-Strategy Engine für maximale Flexibilität Dieser EA basi
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi! Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen. Warum Trader diesen EA wählen: Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci). Tr
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Experten
Gold Scalper Ultimate wurde für aggressives Scalping und präzisen kurzfristigen Handel auf den Devisenmärkten entwickelt. Gold Scalper Ultimate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der mithilfe fortschrittlicher ATR-basierter Trailing Stops und optionaler Heikin Ashi-Kerzenanalyse hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale identifiziert. Er ist für Scalping-Strategien optimiert und arbeitet auf mehreren Zeitrahmen mit minimaler Latenzzeit. Der EA beinhaltet: Fortschrittliches Risikomanag
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Erfassen Sie mit den Präzisionspfeilen sofort die Wendepunkte des Marktes! Haben Sie es satt, den perfekten Einstieg zu verpassen oder falschen Signalen hinterherzulaufen? Dieser Indikator wurde entwickelt, um echte Kauf- und Verkaufschancen mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Kryptowährungen, Devisen oder Indizes handeln, er hilft Ihnen, Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen und Einstiege mit Zuversicht zu bestätigen. Ideal für Scalper und Intraday-Händler, die eine klare vis
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Fangen Sie die Bewegung ab, bevor sie ohne Sie abläuft Haben Sie es satt zuzusehen, wie perfekte Bewegungen beginnen... gleich nachdem Sie den Chart verlassen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde genau für diesen Schmerz entwickelt - um saubere Swing-Ein- und Ausstiege zu erkennen, damit Sie den echten Move nicht verpassen und nicht in nutzlosem Lärm stecken bleiben. Dies ist nicht nur ein weiterer zufälliger Pfeil-Maler. SwingMaster funktioniert wie ein int
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilitys
Trade Panel EA - Intelligenter manueller Handel leicht gemacht Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten. Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie g
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur präzise identifiziert? Sie möchten klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg funktionieren? Buy Sell Arrow Swing MT5 wurde genau dafür entwickelt - für eine präzise und effiziente Swing-Erkennung ohne Komplexität. Dieser Indikator identifiziert eindeutig höhere Hochs (HH), höhere Tiefs (HL), niedrigere Hochs (LH) und niedri
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
