Edge Ensemble ist ein professioneller Handelsberater, der auf einem Ensemble von 12 unabhängigen neuronalen Netzen mit zwei verschiedenen Architekturen basiert: LSTM und TCN. Jedes Netzwerk im Ensemble fungiert als eigenständige Handelsstrategie, während das endgültige Handelssignal auf der Grundlage der kollektiven Entscheidung des gesamten Modellsatzes gebildet wird.



Anstatt nach einem einzigen universellen Modell zu suchen, das nach dem klassischen 80/20-Schema trainiert wurde, verwendet Edge Ensemble ein Ensemble, das speziell für die Arbeit mit nicht-stationären Finanzzeitreihen entwickelt wurde.

Kernidee: Ensemble + verschiedene neuronale Netzwerktypen



Beim klassischen Ansatz verlässt sich ein Händler auf ein einziges Modell mit einer einzigen Sicht auf den Markt. Selbst bei einer angemessenen Aufteilung der Daten passt sich ein solches Modell zwangsläufig an einen bestimmten historischen Zeitraum an. Wenn sich die Marktstruktur ändert, nimmt die Genauigkeit ab.



Der Ensemble-Ansatz geht dieses Problem an - und Edge Ensemble geht noch einen Schritt weiter, indem es zwei grundlegend unterschiedliche neuronale Netzwerkarchitekturen kombiniert.

Wie funktioniert es? Der Advisor verwendet 12 Modelle zweier verschiedener Typen: LSTM und TCN (Temporal Convolutional Networks).

Jedes Modell: 1) wird unabhängig voneinander auf seinem eigenen Segment historischer Daten trainiert, 2) analysiert den Markt aus einer anderen zeitlichen und strukturellen Perspektive und 3) hat seine eigenen Stärken und Schwächen. LSTM-Netzwerke sind besser in der Lage, langfristige Abhängigkeiten und Zusammenhänge zu erfassen, während TCN-Netzwerke sich durch die Erkennung von Regimewechseln, lokalen Mustern und Impulsdynamik auszeichnen.

Das endgültige Handelssignal ist eine aggregierte Entscheidung aus zwei verschiedenen Klassen von Modellen.





Warum Ensembles für Zeitreihen robuster sein können als 80/20-Training

Die Finanzmärkte sind kein stationäres Problem. Was gestern noch funktionierte, kann morgen nicht mehr funktionieren.



Ein Ensemble verbessert die Robustheit von vornherein:

Ein Fehler in einem Modell bestimmt nicht das Endergebnis,

lokale Overfitting-Effekte werden geglättet,

verschiedene Marktphasen werden von verschiedenen Netzen erkannt,

die Reaktionen auf Veränderungen werden gleichmäßiger und stabiler.

Einfach ausgedrückt: Ein Modell kann scheitern, zwölf Modelle unterschiedlichen Typs dagegen viel seltener.

Edge Ensemble ist nicht einfach "mehr Modelle", sondern eine Kombination verschiedener neuronaler Netzwerkansätze in einem einzigen Ensemble. LSTM kümmert sich um Gedächtnis und Kontext, TCN um Struktur und lokale Dynamik, und das Ensemble sorgt für Robustheit und Risikokontrolle. Und das Ensemble zusammen sorgt für Robustheit und Risikokontrolle. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Berater, seinen Vorsprung zu halten, auch wenn sich das Marktverhalten ändert.

Primärer Zeitrahmen: H6 - bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen der Reduzierung des Marktrauschens und der Reaktionsfähigkeit auf Signale.

Die Marktbedingungen werden kontinuierlich neu bewertet, sobald neue Daten verfügbar sind.

Der EA arbeitet im Mehrwährungsmodus und handelt gleichzeitig mit sechs Währungspaaren.





Eingabeparameter

Max positions per symbol - Maximale Anzahl von Positionen pro Symbol.

Range between positions (points) - Mindestabstand zwischen zusätzlichen Positionen.

Risk per trade (%) - Risiko pro Handel als Prozentsatz der Einlage (automatische Lot-Berechnung).

Spread max - Maximal zulässiger Spread für den Markteintritt.

Suffix for symbols - Broker-Symbol-Suffix (z.B. .m, _i).



=== Standardeinstellungen ===

Kommentar - Orderkommentar

Magische Nummer - Eindeutige Handelskennung

Take Profit (Punkte) - Fester TP

Stop Loss (Punkte) - Fester SL

Trailing Stop (Punkte) - Trailing Stop (0 - deaktiviert)



=== Misc ===

Draw font color / size - Visuelle Einstellungen

Log messages (min) - Wie oft Nachrichten in das Ereignisprotokoll gedruckt werden sollen (Minuten).

Multi mode - Multi-currency mode (recommended true)



=== Ihre Symbole ===

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel für jedes der 6 verfügbaren Symbole - Sie können nur die Märkte behalten, die Sie für geeignet halten.