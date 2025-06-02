ApexVol Grid EA
Aktualisiert: 3 Juni 2025
🚨ACHTUNG🚨
Dies ist KEIN normaler Grid / Martingale EA. Hier sind die Setfiles:
ApexVol Grid EA ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus für MetaTrader 5. Er basiert auf einem volatilitätsgefilterten Grid-Trading-System und arbeitet mit dynamischen gleitenden Durchschnittskanälen. Der EA wurde entwickelt, um in stabilen Marktphasen optimale Einstiegspunkte zu erkennen und auf vordefinierten Grid-Niveaus sowohl Long- als auch Short-Positionen automatisch zu eröffnen.
Hauptfunktionen
|Funktion
|Beschreibung
|Grid-System
|Automatisierte Platzierung mehrerer gestaffelter Orders auf Preisniveaus
|ATR-Volatilitätsfilter
|Verhindert Handel während hoher Marktvolatilität
|Dynamische Preiskanäle
|Einstiegssignale basieren auf Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt
|Intelligentes Lot-Sizing
|Positionsgrößen basierend auf Kontoeigenkapital, Saldo oder fester Lotsize
|Richtungssteuerung
|Auswahl zwischen Long-only, Short-only, beiden Richtungen oder Pausenmodus
|Multi-Symbol-Unterstützung
|Gleichzeitiger Handel mehrerer Symbole mit Kontrolle über maximale Exponierung
|Drawdown-Schutz
|Blockiert neue Trades bei Erreichen eines definierten Drawdowns
|Zeitfilter für Grid-Einstieg
|Verhindert zu häufige Neueinstiege durch Mindestzeitabstand zwischen Orders
Die Standardeinstellungen sind für diverse FX-Paare im M15-Zeitrahmen optimiert.
Sicherheitsfunktionen
Das Trading wird automatisch pausiert, wenn:
-
der ATR den definierten Volatilitätsschwellenwert überschreitet
-
die maximale Anzahl offener Positionen erreicht ist
-
ein definierter Drawdown-Wert überschritten wurde
Zusätzlich prüft das integrierte Kapitalmanagement vor jedem Trade Margin, Kontostand und Exponierung.
Best Practices
|Empfehlung
|Details
|Handelszeitfenster
|M15
|Volatilitäts-Zeitrahmen
|Daily
|Empfohlene Instrumente
|AUDNZD, NZDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDCAD
|Marktbedingungen
|Optimal für seitwärts laufende oder leicht trendende Märkte
|Hosting
|VPS empfohlen für unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb
Fehlerbehebung
Der EA öffnet keine Trades. Warum?
Mögliche Ursachen:
-
Der ATR-Filter ist aktiv (zu hohe Volatilität)
-
Der aktuelle Preis liegt außerhalb des erlaubten Einstiegskanals
-
Die Handelsrichtung ist auf "Pause" gestellt
-
Maximale Anzahl Symbole oder Grid-Level ist erreicht
Wie erkenne ich, ob der EA korrekt läuft?
Achte auf das Smiley-Symbol in der oberen rechten Ecke des Charts. Zudem kannst du geöffnete Positionen mit übereinstimmenden Magic Numbers und Kommentaren im Reiter „Handel“ einsehen.
Kann ich manuell eingreifen?
Ja. Du kannst jederzeit Positionen schließen oder den EA auf „Pause“ stellen.
Erläuterung der Eingabeparameter
|Eingabeparameter
|Beschreibung
|EA Data Set (1–7)
|Interner Konfigurationsmodus. Standard ist 7. Nur ändern, wenn vom Entwickler empfohlen.
|Kommentar
|Kommentartext, der bei jedem Trade im Terminal angezeigt wird.
|Automatische Lotsize-Berechnung
|Gibt an, wie viel Kontovolumen benötigt wird, um 0.01 Lot zu eröffnen. Formel: Kontostand / Wert. Beispiel: 6’000 / 3000 = 0.02 Lot
|Feste Lotsize
|Wird verwendet, wenn die automatische Berechnung deaktiviert ist ( = 0 ).
|Lotsize-Multiplikator
|Multipliziert die Lotsize bei jeder weiteren Grid-Stufe (Martingale-Effekt). Beispiel: 2.5 = 2.5x größere nächste Position.
|Maximale Grid-Stufen
|Anzahl erlaubter Positionen pro Symbol innerhalb eines Grid.
|Recovery Mode
|Aktiviert aggressives Lot-Scaling zur Verlustkompensation.
|Automatische Deaktivierung des Recovery-Modus
|Deaktiviert den Recovery-Modus, wenn der Drawdown eine bestimmte Schwelle überschreitet.
|Recovery-Deaktivierungsgrenze (%)
|Prozentualer Drawdown-Wert, bei dem Recovery-Modus deaktiviert wird.
|Maximaler Drawdown (%)
|Ab dieser Verlustgrenze werden keine neuen Trades mehr eröffnet.
|Letzte Einstiegsstufe
|Steuerung, wie viele Grid-Positionen pro Symbol maximal erlaubt sind.
|Drawdown-Grenze für neue Trades (%)
|Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Drawdown diese Grenze überschreitet.
|Stopp des Multiplikators ab Trade Nr. X
|Ab dieser Grid-Stufe wird die Lotsize nicht weiter erhöht.
|Kerzenalter verwenden
|Ignoriert Signale, die zu alt sind (basierend auf Kerzenanzahl).
|Maximales Signalalter (Sekunden)
|Maximales Alter eines Signals, bevor es verworfen wird.
|Maximales Volatilitätsverhältnis
|ATR-zu-Preis-Verhältnis. Wenn überschritten, wird kein Trade ausgeführt.
|ATR-Zeitrahmen
|Timeframe für die ATR-Berechnung (z. B. 1 Tag).
|ATR-Periode
|Anzahl Perioden zur Berechnung des ATR.
|Typ des gleitenden Durchschnitts
|Art des Moving Averages für die Kanalbildung (z. B. linear gewichtet).
⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate. Du kontrollierst deine Inputs und dein Risiko. Dies ist keine Finanzberatung!
