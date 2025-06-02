ApexVol Grid EA

5

🚨ACHTUNG🚨

Dies ist KEIN normaler Grid / Martingale EA. Hier sind die Setfiles:
https://mega.nz/folder/fQF0hbRR#oIvhJcOVZXGRZMLYHr9_vw


ApexVol Grid EA ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus für MetaTrader 5. Er basiert auf einem volatilitätsgefilterten Grid-Trading-System und arbeitet mit dynamischen gleitenden Durchschnittskanälen. Der EA wurde entwickelt, um in stabilen Marktphasen optimale Einstiegspunkte zu erkennen und auf vordefinierten Grid-Niveaus sowohl Long- als auch Short-Positionen automatisch zu eröffnen.

Die ersten 5 Lizenzen sind für $499 erhältlich. Danach steigt der Preis alle 5 Verkäufe um jeweils $100!


Checke die aktuellen Signale:

https://www.mql5.com/en/signals/2344777


Hauptfunktionen

Funktion Beschreibung
Grid-System Automatisierte Platzierung mehrerer gestaffelter Orders auf Preisniveaus
ATR-Volatilitätsfilter Verhindert Handel während hoher Marktvolatilität
Dynamische Preiskanäle Einstiegssignale basieren auf Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt
Intelligentes Lot-Sizing Positionsgrößen basierend auf Kontoeigenkapital, Saldo oder fester Lotsize
Richtungssteuerung Auswahl zwischen Long-only, Short-only, beiden Richtungen oder Pausenmodus
Multi-Symbol-Unterstützung Gleichzeitiger Handel mehrerer Symbole mit Kontrolle über maximale Exponierung
Drawdown-Schutz Blockiert neue Trades bei Erreichen eines definierten Drawdowns
Zeitfilter für Grid-Einstieg Verhindert zu häufige Neueinstiege durch Mindestzeitabstand zwischen Orders


Die Standardeinstellungen sind für diverse FX-Paare im M15-Zeitrahmen optimiert.



Sicherheitsfunktionen

Das Trading wird automatisch pausiert, wenn:

  • der ATR den definierten Volatilitätsschwellenwert überschreitet

  • die maximale Anzahl offener Positionen erreicht ist

  • ein definierter Drawdown-Wert überschritten wurde

Zusätzlich prüft das integrierte Kapitalmanagement vor jedem Trade Margin, Kontostand und Exponierung.



Best Practices

Empfehlung Details
Handelszeitfenster M15
Volatilitäts-Zeitrahmen Daily
Empfohlene Instrumente AUDNZD, NZDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDCAD
Marktbedingungen Optimal für seitwärts laufende oder leicht trendende Märkte
Hosting VPS empfohlen für unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb



Fehlerbehebung

Der EA öffnet keine Trades. Warum?
Mögliche Ursachen:

  • Der ATR-Filter ist aktiv (zu hohe Volatilität)

  • Der aktuelle Preis liegt außerhalb des erlaubten Einstiegskanals

  • Die Handelsrichtung ist auf "Pause" gestellt

  • Maximale Anzahl Symbole oder Grid-Level ist erreicht

Wie erkenne ich, ob der EA korrekt läuft?
Achte auf das Smiley-Symbol in der oberen rechten Ecke des Charts. Zudem kannst du geöffnete Positionen mit übereinstimmenden Magic Numbers und Kommentaren im Reiter „Handel“ einsehen.

Kann ich manuell eingreifen?
Ja. Du kannst jederzeit Positionen schließen oder den EA auf „Pause“ stellen.



Erläuterung der Eingabeparameter

Eingabeparameter Beschreibung
EA Data Set (1–7) Interner Konfigurationsmodus. Standard ist 7. Nur ändern, wenn vom Entwickler empfohlen.
Kommentar Kommentartext, der bei jedem Trade im Terminal angezeigt wird.
Automatische Lotsize-Berechnung Gibt an, wie viel Kontovolumen benötigt wird, um 0.01 Lot zu eröffnen. Formel: Kontostand / Wert. Beispiel: 6’000 / 3000 = 0.02 Lot
Feste Lotsize Wird verwendet, wenn die automatische Berechnung deaktiviert ist ( = 0 ).
Lotsize-Multiplikator Multipliziert die Lotsize bei jeder weiteren Grid-Stufe (Martingale-Effekt). Beispiel: 2.5 = 2.5x größere nächste Position.
Maximale Grid-Stufen Anzahl erlaubter Positionen pro Symbol innerhalb eines Grid.
Recovery Mode Aktiviert aggressives Lot-Scaling zur Verlustkompensation.
Automatische Deaktivierung des Recovery-Modus Deaktiviert den Recovery-Modus, wenn der Drawdown eine bestimmte Schwelle überschreitet.
Recovery-Deaktivierungsgrenze (%) Prozentualer Drawdown-Wert, bei dem Recovery-Modus deaktiviert wird.
Maximaler Drawdown (%) Ab dieser Verlustgrenze werden keine neuen Trades mehr eröffnet.
Letzte Einstiegsstufe Steuerung, wie viele Grid-Positionen pro Symbol maximal erlaubt sind.
Drawdown-Grenze für neue Trades (%) Verhindert neue Trades, wenn der aktuelle Drawdown diese Grenze überschreitet.
Stopp des Multiplikators ab Trade Nr. X Ab dieser Grid-Stufe wird die Lotsize nicht weiter erhöht.
Kerzenalter verwenden Ignoriert Signale, die zu alt sind (basierend auf Kerzenanzahl).
Maximales Signalalter (Sekunden) Maximales Alter eines Signals, bevor es verworfen wird.
Maximales Volatilitätsverhältnis ATR-zu-Preis-Verhältnis. Wenn überschritten, wird kein Trade ausgeführt.
ATR-Zeitrahmen Timeframe für die ATR-Berechnung (z. B. 1 Tag).
ATR-Periode Anzahl Perioden zur Berechnung des ATR.
Typ des gleitenden Durchschnitts Art des Moving Averages für die Kanalbildung (z. B. linear gewichtet).


⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Produkten ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für jeden Anleger geeignet. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate. Du kontrollierst deine Inputs und dein Risiko. Dies ist keine Finanzberatung!

Bewertungen 1
prajeshsoneji
19
prajeshsoneji 2025.10.25 10:02 
 

Amazing support - easy to install and use

