Gold Beast

Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapitalerhalt und konsistente Performance gewährleistet.

Kontaktieren Sie mich für die Demoversion. Die Testdaten zeigen manchmal nicht die echten Ticks, glaube ich. Ich hoffe, Ihr Konto wird sich in einer Woche verdoppeln. Leistung Highlights: Profit-Faktor: 3.51 +

Erholungsfaktor: 74.17 +

Gewonnene Trades: 95.81% +

Verlorene Trades: Nur 4.19%

Equity Drawdown (absolut): Nur 4.08

Durchschnittlicher Gewinn in Folge: 24

Durchschnittlicher Verlust in Folge: 01

Der EA verwendet Smart Money Concepts(SMC) in Kombination mit gleitenden Durchschnittsfiltern, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit im Markt zu identifizieren. Diese robuste Kombination ermöglicht es dem EA, starke Intraday-Bewegungen zu erfassen und den Trend für einen optimalen Gewinn zu nutzen. Durch die Integration dieser bewährten Handelsmethoden erhält der EA ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis, das sowohl Sicherheit als auch aggressives Wachstumspotenzial gewährleistet.





Während rigoroser Backtesting- und Forward-Tests hat dieser EA die Fähigkeit bewiesen, ein $500-Konto in nur drei Handelsmonaten auf über $30.000 anwachsen zu lassen. Diese Leistung wurde ohne den Einsatz von Martingale- oder Grid-basierten Strategien erreicht, die sich stattdessen auf präzise Einstiege, enge Stop-Losses und effektive Ausstiegspunkte konzentrieren. Als Ergebnis können Sie mit der Gewissheit handeln, dass Ihr Handelskapital gut geschützt ist.





Hauptmerkmale:

1. Basiert auf Smart Money-Konzepten und gleitenden Durchschnittsfiltern.

2. Entwickelt für kleine Konten ab$500.

3. Keine Martingale oder Raster - reine Einzelhandelsausführung für geringeres Risiko.

4. Robustes Risikomanagement und strikte Kapitalerhaltung.

5. Erzielt über 30.000 $ Wachstum von 500 $ in nur 3 Monaten.

6. Unterstützt alle wichtigen Währungspaare und Gold.

7. Vollständig automatisiert und einfach einzurichten - einfach anhängen und handeln lassen!





Ich habe detaillierte Screenshots und umfassende Daten beigefügt, um die Leistung dieses EA zu überprüfen. Jeder Handel wird sorgfältig berechnet, um sicherzustellen, dass sich das System nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst. Dieser EA wurde entwickelt, um in verschiedenen Volatilitätsumgebungen zu funktionieren, was ihn zu einem großartigen Werkzeug für beständige tägliche Gewinne macht.





Dieser EA ist perfekt für Händler, die ihr Konto stetig wachsen lassen wollen, ohne sich um die Risiken eines übermäßigen Leverage oder eines Systems mit hohem Drawdown zu kümmern. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, getesteten und leistungsstarken Scalping EA sind, ist dies Ihre Chance!





Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, die Macht der fortschrittlichen Handelslogik in Kombination mit präzisen Scalping-Techniken zu nutzen. Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Reise zu bedeutenden Handelserfolgen!