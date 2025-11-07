Buy Sell Swing Indicator
- Indikatoren
- Sahib Ul Ahsan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen
Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege!
Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind.
Wichtigste Merkmale
- Automatische Zeitrahmen-Optimierung - Vergessen Sie die manuelle Anpassung! Der Indikator stellt automatisch die idealen Swing Left- und Swing Right-Werte in Abhängigkeit von der Chartperiode (M1-D1) ein.
- Sofortige Swing-Erkennung - Erkennt echte Wendepunkte des Marktes mit Präzision und Geschwindigkeit.
- Visuelle Pfeile & Warnungen - Markiert klar Kauf- und Verkaufszonen direkt auf Ihrem Chart.
- Leicht und verzögerungsfrei - Entwickelt für Echtzeithandel und Backtesting ohne Verlangsamung von MT5.
- Multi-Asset-Kompatibilität - Funktioniert nahtlos mit Devisen, Gold, Indizes und Krypto-Paaren.
- Saubere & minimale Oberfläche - Kein Durcheinander, keine Verwirrung - nur reine Swing-Daten, denen Sie vertrauen können.
Perfekt für
- Smart Money Concept (SMC)-Händler
- Price Action & Swing-Händler
- Scalper und Daytrader
- Strategieentwickler und EA-Entwickler (ideale Signalbasis)
Wie es funktioniert
Der Indikator berechnet automatisch die besten Pivot-Parameter (Swing Left / Swing Right) basierend auf dem gewählten Zeitrahmen:
-
M1-M5 → Kleinerer Swing-Bereich (schnellere Reaktion)
-
M15-H1 → Ausgewogene Swing-Erkennung
-
H4-D1 → Breitere Schwungerkennung für langfristige Klarheit
Sie können immer noch manuell übersteuern - aber Sie werden es nur selten brauchen.
Warum Trader es lieben
Weil es sich wie ein Profi-Analyst anpasst - Ihre Swing-Erkennung bleibt präzise, schnell und immer im Einklang mit der Marktvolatilität und der Dynamik des Zeitrahmens.
Verwenden Sie es für
-
Erkennen von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)
-
Frühzeitiges Erkennen von Trendumkehrungen
-
Kluges Zeichnen von Unterstützung/Widerstand
-
Aufbau von Konfluenzsystemen mit mehreren Zeitrahmen
Kombinieren mit
Funktioniert perfekt mit:
-
EMA-Trend-Filter
-
Liquidität oder Orderblock-Tools
-
RSI / ATR-basierte Bestätigungsindikatoren
-
Benutzerdefinierte Smart Money EAs
Letzte Worte
Swing Master Auto Pro ist nicht nur ein Pivot-Detektor - es ist Ihr intelligenter Swing-Begleiter, der Zeit spart, Fehlsignale reduziert und Ihre Analyse über alle Märkte hinweg laserscharf hält.