Buy Sell Swing Indicator

Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen

Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege!
Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind.

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Zeitrahmen-Optimierung - Vergessen Sie die manuelle Anpassung! Der Indikator stellt automatisch die idealen Swing Left- und Swing Right-Werte in Abhängigkeit von der Chartperiode (M1-D1) ein.
  • Sofortige Swing-Erkennung - Erkennt echte Wendepunkte des Marktes mit Präzision und Geschwindigkeit.
  • Visuelle Pfeile & Warnungen - Markiert klar Kauf- und Verkaufszonen direkt auf Ihrem Chart.
  • Leicht und verzögerungsfrei - Entwickelt für Echtzeithandel und Backtesting ohne Verlangsamung von MT5.
  • Multi-Asset-Kompatibilität - Funktioniert nahtlos mit Devisen, Gold, Indizes und Krypto-Paaren.
  • Saubere & minimale Oberfläche - Kein Durcheinander, keine Verwirrung - nur reine Swing-Daten, denen Sie vertrauen können.

Perfekt für

  • Smart Money Concept (SMC)-Händler
  • Price Action & Swing-Händler
  • Scalper und Daytrader
  • Strategieentwickler und EA-Entwickler (ideale Signalbasis)

    Wie es funktioniert

    Der Indikator berechnet automatisch die besten Pivot-Parameter (Swing Left / Swing Right) basierend auf dem gewählten Zeitrahmen:

    • M1-M5 → Kleinerer Swing-Bereich (schnellere Reaktion)

    • M15-H1 → Ausgewogene Swing-Erkennung

    • H4-D1 → Breitere Schwungerkennung für langfristige Klarheit

    Sie können immer noch manuell übersteuern - aber Sie werden es nur selten brauchen.

    Warum Trader es lieben

    Weil es sich wie ein Profi-Analyst anpasst - Ihre Swing-Erkennung bleibt präzise, schnell und immer im Einklang mit der Marktvolatilität und der Dynamik des Zeitrahmens.

    Verwenden Sie es für

    • Erkennen von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)

    • Frühzeitiges Erkennen von Trendumkehrungen

    • Kluges Zeichnen von Unterstützung/Widerstand

    • Aufbau von Konfluenzsystemen mit mehreren Zeitrahmen

    Kombinieren mit

    Funktioniert perfekt mit:

    • EMA-Trend-Filter

    • Liquidität oder Orderblock-Tools

    • RSI / ATR-basierte Bestätigungsindikatoren

    • Benutzerdefinierte Smart Money EAs

    Letzte Worte

    Swing Master Auto Pro ist nicht nur ein Pivot-Detektor - es ist Ihr intelligenter Swing-Begleiter, der Zeit spart, Fehlsignale reduziert und Ihre Analyse über alle Märkte hinweg laserscharf hält.

