Buy Sell Swing Indicator

Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen

Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege!

Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind.

Wichtigste Merkmale

Automatische Zeitrahmen-Optimierung - Vergessen Sie die manuelle Anpassung! Der Indikator stellt automatisch die idealen Swing Left- und Swing Right-Werte in Abhängigkeit von der Chartperiode (M1-D1) ein.

- Vergessen Sie die manuelle Anpassung! Der Indikator stellt automatisch die idealen Swing Left- und Swing Right-Werte in Abhängigkeit von der Chartperiode (M1-D1) ein. Sofortige Swing-Erkennung - Erkennt echte Wendepunkte des Marktes mit Präzision und Geschwindigkeit.

- Erkennt echte Wendepunkte des Marktes mit Präzision und Geschwindigkeit. Visuelle Pfeile & Warnungen - Markiert klar Kauf- und Verkaufszonen direkt auf Ihrem Chart.

- Markiert klar Kauf- und Verkaufszonen direkt auf Ihrem Chart. Leicht und verzögerungsfrei - Entwickelt für Echtzeithandel und Backtesting ohne Verlangsamung von MT5.

- Entwickelt für Echtzeithandel und Backtesting ohne Verlangsamung von MT5. Multi-Asset-Kompatibilität - Funktioniert nahtlos mit Devisen, Gold, Indizes und Krypto-Paaren.

- Funktioniert nahtlos mit Devisen, Gold, Indizes und Krypto-Paaren. Saubere & minimale Oberfläche - Kein Durcheinander, keine Verwirrung - nur reine Swing-Daten, denen Sie vertrauen können.

Perfekt für

Smart Money Concept (SMC)-Händler

Price Action & Swing-Händler

Scalper und Daytrader

Strategieentwickler und EA-Entwickler (ideale Signalbasis)

Wie es funktioniert

Der Indikator berechnet automatisch die besten Pivot-Parameter (Swing Left / Swing Right) basierend auf dem gewählten Zeitrahmen:

M1-M5 → Kleinerer Swing-Bereich (schnellere Reaktion)

M15-H1 → Ausgewogene Swing-Erkennung

H4-D1 → Breitere Schwungerkennung für langfristige Klarheit

Sie können immer noch manuell übersteuern - aber Sie werden es nur selten brauchen.

Warum Trader es lieben

Weil es sich wie ein Profi-Analyst anpasst - Ihre Swing-Erkennung bleibt präzise, schnell und immer im Einklang mit der Marktvolatilität und der Dynamik des Zeitrahmens.

Verwenden Sie es für

Erkennen von Marktstrukturen (HH, HL, LH, LL)

Frühzeitiges Erkennen von Trendumkehrungen

Kluges Zeichnen von Unterstützung/Widerstand

Aufbau von Konfluenzsystemen mit mehreren Zeitrahmen

Kombinieren mit

Funktioniert perfekt mit:

EMA-Trend-Filter

Liquidität oder Orderblock-Tools

RSI / ATR-basierte Bestätigungsindikatoren

Benutzerdefinierte Smart Money EAs

Letzte Worte

Swing Master Auto Pro ist nicht nur ein Pivot-Detektor - es ist Ihr intelligenter Swing-Begleiter, der Zeit spart, Fehlsignale reduziert und Ihre Analyse über alle Märkte hinweg laserscharf hält.