Quick Queen Expert
- Experten
- Md Moniruzzaman
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 20
Übersicht
Money Machine Robot ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf dem leistungsstarken QuickQueenExpert (QQE) Indikator-Signalsystem basiert. Entwickelt von dem professionellen Trader Md. Moniruzzaman entwickelt, implementiert dieser EA eine bewährte Handelsstrategie mit fortschrittlichen Risikomanagement-Funktionen, einschließlich Martingale-System, automatische Stop-Loss-Berechnung und umfassendes Handelsmanagement.
Hauptmerkmale
Fortschrittliches QQE-Indikatorensystem
-
Anpassbare QQE-Parameter
-
Signalerkennung in Echtzeit
-
Geschützter Algorithmus
Intelligentes Geld-Management
-
Martingal-System
-
Risikokontrolle
-
Kontrolle der Losgröße
Professioneller Risikoschutz
-
Doppelte Stop-Loss-Optionen
-
Automatische SL-Berechnung
-
Gewinnmitnahme-System
-
Gegensätzliches Signal Schließung
Überwachung in Echtzeit
-
Visuelle Informationstafel
-
Handelsstatistik
-
Signal-Visualisierung