Gold Trend EA Pro

Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapitalerhalt und konsistente Performance gewährleistet.

Kontaktieren Sie mich für die Demoversion. Die Testdaten zeigen manchmal nicht die echten Ticks, glaube ich. Ich hoffe, Ihr Konto wird sich in einer Woche verdoppeln.

Nachrichtenfilter geschützt und lassen Sie mich wissen, wenn Sie ein Problem gefunden haben. Ich hoffe, dass Ihr Konto in einer Woche verdoppelt wird.

Leistung Highlights:

Gewinn-Faktor: 3,51 +
Erholungsfaktor: 74,17 +
Gewonnene Trades: 95,81% +
Verlorene Trades: Nur 4,19%
Equity Drawdown (absolut): Nur 4.08
Durchschnittlicher Gewinn in Folge: 24
Durchschnittlicher Verlust in Folge: 01

Senden Sie mir eine Nachricht für das Set File (Profitable).

Der EA verwendet Smart Money Concepts (SMC) in Kombination mit gleitenden Durchschnittsfiltern, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit im Markt zu identifizieren. Diese robuste Kombination ermöglicht es dem EA, starke Intraday-Bewegungen zu erfassen und den Trend für optimale Gewinne zu nutzen. Durch die Integration dieser bewährten Handelsmethoden erhält der EA ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis, das sowohl Sicherheit als auch aggressives Wachstumspotenzial gewährleistet.

Während rigoroser Backtesting- und Forward-Tests hat dieser EA die Fähigkeit bewiesen, ein $500-Konto in nur drei Handelsmonaten auf über $30.000 anwachsen zu lassen. Diese Leistung wurde ohne den Einsatz von Martingale- oder Grid-basierten Strategien erreicht, die sich stattdessen auf präzise Einstiege, enge Stop-Losses und effektive Ausstiegspunkte konzentrieren. Als Ergebnis können Sie mit der Gewissheit handeln, dass Ihr Handelskapital gut geschützt ist.

Hauptmerkmale:
1. Basiert auf Smart Money-Konzepten und gleitenden Durchschnittsfiltern.
2. Entwickelt für kleine Konten ab $500.
3. Keine Martingale oder Raster - reine Einzelhandelsausführung für geringeres Risiko.
4. Robustes Risikomanagement und strikte Kapitalerhaltung.
5. Erzielt ein Wachstum von über $30.000 aus $500 in nur 3 Monaten.
6. Unterstützt alle wichtigen Währungspaare und Gold.
7. Vollständig automatisiert und einfach einzurichten - einfach anhängen und handeln lassen!

Ich habe detaillierte Screenshots und umfassende Daten beigefügt, um die Leistung dieses EA zu überprüfen. Jeder Handel wird sorgfältig berechnet, um sicherzustellen, dass sich das System nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst. Dieser EA wurde entwickelt, um in verschiedenen Volatilitätsumgebungen zu funktionieren, was ihn zu einem großartigen Werkzeug für beständige tägliche Gewinne macht.

Dieser EA ist perfekt für Händler, die ihr Konto stetig wachsen lassen wollen, ohne sich um die Risiken eines übermäßigen Leverage oder eines Systems mit hohem Drawdown zu kümmern. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, getesteten und leistungsstarken Scalping EA sind, ist dies Ihre Chance!

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, die Macht der fortschrittlichen Handelslogik in Kombination mit präzisen Scalping-Techniken zu nutzen. Kaufen Sie jetzt und beginnen Sie Ihre Reise zu bedeutenden Handelserfolgen!
Empfohlene Produkte
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experten
EINFÜHRUNG Gold Rush Turbo - Reiten Sie auf der schnellsten Welle des Goldhandels Erleben Sie den Nervenkitzel des rasanten Goldhandels. Gold Rush Turbo ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit mittlerem Risiko, der für Händler entwickelt wurde, die sich in dynamischen Marktbedingungen wohl fühlen. Er wurde für aggressives Scalping auf XAUUSD (Gold) entwickelt und nutzt schnelle Markteintritte, enge Stopps und eine auf Momentum basierende Logik, um kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen. We
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experten
NeoPips Engine EA – Die ultimative Trading-Revolution ist da! „Die wahre Stärke des Tradings liegt darin, zu erkennen, was andere übersehen. NeoPips Engine folgt nicht dem Markt – sie beherrscht ihn.“ Über NeoPips Engine EA: Ihr intelligenter Trading-Partner NeoPips Engine EA ist kein gewöhnlicher Trading-Roboter. Es ist ein multidimensionaler, KI-optimierter Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Präzision, Anpassungsfähigkeit und langfristige Performance verlangen. Im Gegensatz
Gold High
Barat Ali Rezai
4.56 (9)
Experten
*** 64% RABATT, LETZTE CHANCE, DIE EA BEI $250 ZU KAUFEN, NUR NOCH 3 KOPIEN ZU DIESEM PREIS *** Gold High ist ein kompletter automatischer Handelsroboter, der auf der Grundlage unserer besten Strategien im Forex-Handel entwickelt und erstellt wurde. Alle Trades sind durch Stop Loss geschützt. Benutzer können ein festes Lot oder Auto-Lot-Geldmanagement verwenden. Unser Team wird die Daten regelmäßig überprüfen und bei Bedarf Updates veröffentlichen. Warum dieser EA : Der EA hat über 116 Wochen
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experten
Mindestanforderungen Kontotyp: ECN / RAW / Niedriger Spread Empfohlene Broker: IC Markets, IC Trading oder ähnliche ECN-Broker Mindesteinzahlung: 500 $ (Hebel 1:500) Empfohlene Einzahlung: 1000 $ (Hebel 1:500) Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen) VPS: Erforderlich für 24/7-Betrieb Kernfunktionen Automatisierte Range-Breakout-Strategie mit anpassbaren Range-Stunden Dynamische Positionsgrößen: Fest, Fest pro Guthaben, Prozentuales Risiko oder Festbetrag Erweitertes Stop-Management: Break
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Experten
MGH SuperTrend Scan Modul - Version 1.6 - Fortgeschrittenes Multi-Trend Handelssystem für XAUUSD (Gold) - Entwickelt für den M15-Handel Das MGH SuperTrend_Scan Modul ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieses Modul enthält ein eingebautes SuperTrend-Erkennungssystem, mehrere EMA-Trendbestätigungen, Momentum-Filterung und eine Strategy Scanner Engine. Version 1.5 fügt einstellbare Eröffnungs- und Schlusszeiten für die täglichen Nachrichtenereignis
FREE
Propfirm Saver
Ian Nganga Comba
Experten
Propfirm Saver Nur 10 Kopie von 10 verfügbar – Preis: $120 Danach steigt der Preis auf $200 Strategieübersicht Propfirm Saver ist ein Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, Prop-Firm-Challenges zu meistern. Er arbeitet mit zwei Konten gleichzeitig: einem Challenge-Konto und einem privaten Live-Konto. Wenn die Challenge erfolgreich ist, wird das Ziel erreicht. Im Falle eines Scheiterns versucht der EA, die Kosten über das Live-Konto zurückzugewinnen. Hauptfunktionen Öffnet immer nur eine Positi
Gap Rider
Ofer Dvir
Experten
GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
Multi Harmonic
Erick Gabriel Palma Montufar
Experten
Der Preis ist 450$ für die nächsten 10 Käufer (Restexemplar :10) Nächster Preis: 600$ KAPITAL SICHER EA : Ist ein vollautomatisches "Arbitrage"-Handelssystem, das besonders effektiv im Handel mit beliebten Währungspaaren ist, es verwendet 11 Paare gleichzeitig: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Um die MQL4-Tests zu bestehen, haben wir die Einstellungen geändert. Sie müssen nur unsere profitablen Einstellungen herunterladen, die wir auf LIVE-Konten verwenden
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experten
Dieser EA ist nur für Deriv Synthetische Indizes. Forex MT4 Version hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 Version hier: https: // www.mql5.com/en/market/product/89113 Hallo Trader, Ich glaube, Sie alle wissen, dass Risiko- und Geldmanagement zusammen mit Psychologie der Schlüssel zum Erfolg im Handel sind. Egal wie gut die eigene Strategie ist, ohne diese 3 Kriterien wird man auf lange Sicht immer Verluste erleiden. Ich habe einen EA entwickelt, um unser menschliches Ve
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
Gold Zenix
Md Billal Hossain
Experten
Wir präsentieren: ZENIX EA – Ihr erstklassiger Begleiter für den Goldmarkt Willkommen bei ZENIX – dem Expert Advisor der nächsten Generation, exklusiv für XAU/USD (Gold). ZENIX ist nicht nur ein automatisiertes Handelssystem – es ist eine Präzisionsmaschine mit einer Mission: Den Goldmarkt mit Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und Leistung zu dominieren. ***Limitiertes Angebot – bald verfügbar*** Der nächste Preis steigt auf 200,46 $. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich „Zenix“ zum
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Experten
Nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, treten Sie bitte unserer Telegrammgruppe bei: ..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor, der eine Kombination aus Preisaktionen und Indikatoren verwendet, um profitable Einstiegsmöglichkeiten auf dem Markt zu finden. Es verwendet einen Durchschnitt der Standardabweichung, um den Trend für zusätzliche Einträge zu folgen und somit den Vorteil des Trends zu nehmen. Seine einzigartigen, aber einfachen P
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Experten
UV Samurai UV Samurai ist ein speziell entwickelter Expert Advisor (EA) , der automatisch Handelsaufträge in vordefinierten Preisintervallen (Distanz ) eröffnet, um Marktbewegungen auf kontrollierte Weise auszunutzen. Der EA arbeitet auf der Grundlage eines Multiplikator-Distanz-Mechanismus für jeden nachfolgenden Handel, kombiniert mit dem DDR (Dynamic Drawdown Reduction) -Risikomanagementsystem , um potenzielle Verluste zu minimieren und die Sicherheit des Kontos während hochvolatiler Marktbed
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experten
Merkmale der automatisierten Handelssoftware (EA) Die Funktionen dieser automatisierten Handelssoftware (EA) sind im Folgenden aufgeführt. FX Brokerage: CryptoGT, FXGT usw... Plattform: nur MT5 Handelswährung: Bitcoin Dollar (BTCUSD) Handelsstil: Scalping bis mittelfristig Handelszeitrahmen: 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) Erstens werden keine Indikatoren auf den Charts benötigt. Alles ist in den EA eingebaut. Die Promotion ist für den Bitcoin Dollar (BTCUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen. Bitcoin ist, wie
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Nur für HEDGING MT5-Kontotypen empfohlen! Da diese Art von Strategie am besten mit niedri
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
Spulse EMA DCA
Md Abdul Manann
5 (1)
Experten
Spulse EMA DCA EA - Fortgeschrittener Grid-Handels-Experte mit intelligenten Filtern Ein kostenloser, leistungsstarker und hochgradig anpassbarer Grid-Handels-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, ausgestattet mit fortschrittlichen Risikomanagement- und Filterfunktionen. Der Spulse EMA DCA EA wurde für Trader entwickelt, die eine präzise Kontrolle über ihre automatisierten Grid-Strategien wünschen. Er kombiniert einen klassischen, auf der EMA basierenden Einstieg mit einem ausgeklügelten Dollar-
FREE
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Möchten Sie Ihre Gewinne maximieren und Risiken minimieren? SENTINEL Heikin-Ashi kombiniert Heikin-Ashi-Signale mit dem robusten Risikomanagement des SENTINEL-Moduls, optimiert, um Ihnen fortschrittliche, aber benutzerfreundliche Tools bereitzustellen. Ausgangspunkte (Backtest 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Anpassbar an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen Präzise Chancen identifizieren : Ergreifen Sie profitable Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von Heikin-Ashi-Si
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Experten
CMTX EA ist ein vielseitiges Handelstool, das gleitende Durchschnitte (MA) nutzt, um Signale zu generieren und Trades zu verwalten. Dieser Expert Advisor ist sowohl für trendende als auch für seitwärtsgerichtete Märkte geeignet, da er Positionen eröffnet, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte kreuzen, und diese strategisch verwaltet, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Hauptfunktionen: Handelsrichtungsoptionen : Der EA kann so konfiguriert werden, dass er entweder nur in eine Richtung oder glei
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
Experten
NEURAL GOLD EDGE: Die KI-gesteuerte Revolution im XAUUSD-Scalping NEURAL GOLD EDGE stellt die Spitze der automatisierten Handelstechnologie dar. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt und kombiniert fortschrittliche neuronale Netzwerklogik mit Preisaktionsanalyse, um die Marktvolatilität wie nie zuvor auszunutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf nachlaufende Indikatoren verlassen, analysiert NEURAL GOLD EDGE die Marktstruktur in Echtzeit
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Experten
Boom- und Crash-Indizes sind synthetische Indizes von Deriv , die so programmiert sind, dass sie steigende und fallende reale Geldmärkte widerspiegeln. Mit anderen Worten: Sie verhalten sich genau wie ein steigender (Boom) oder fallender (Crash) Finanzmarkt. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Installationsanweisungen zu erhalten. Boom und Crash AI wurde entwickelt, um dem Markttrend zu folgen. Dieser EA wurde erstellt, u
AZ Trade Recovery EA MT5
Shammi Akter Joly
Experten
AZ Trade Recovery EA MT5 ist ein professioneller, auf Hedging basierender Recovery Expert Advisor, der entwickelt wurde, um verlorene Positionen in profitable Ergebnisse umzuwandeln - selbst bei starken Marktumkehrungen. Er verwendet einen fortschrittlichen Zone Recovery Hedging Mechanismus (ZRH) , ein bewährtes mathematisches Handelsmodell, das es ermöglicht, Ihren Handelszyklus mit einem Nettogewinn zu beenden, unabhängig davon, ob sich der Preis nach oben oder nach unten bewegt. Anstatt sich
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog ! Grid King ist eine Revolution im Grid-Trading. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des EAs lag auf der Sicherheit, indem das Margin-Call-Risiko eliminiert wurde, das normalerweise mit den meisten Grid-Systemen auf dem Markt verbunden ist.Er strebt auch danach, viel höhere Renditen als das durchschnittliche Grid-System
DeepTrader
Lefika Raphel Sebatane
Experten
DeepTrader EA DeepTrader EA ist ein hochentwickelter und vielseitiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der für eine konsistente Handelsleistung in volatilen Märkten entwickelt wurde. Optimiert für BTCUSD (Bitcoin) und XAUUSD (Gold), ist dieser EA ideal für Händler, die von dynamischen Preisbewegungen bei Kryptowährungen und Edelmetallen profitieren möchten. Mit dem Fokus auf Präzision, Risikomanagement und Anpassungsfähigkeit ermöglicht der DeepTrader EA sowohl Anfängern als auch erfahrenen Hän
Trend variance spectrum robot
Ekaterina Saltykova
Experten
In der Welt des Handels, wo jeder Tick der Beginn einer neuen Geschichte sein kann, ist es entscheidend, einen verlässlichen Verbündeten zu haben. TrendVarianceSpectrum ist nicht nur ein Trading-Roboter; es ist Ihr Leitfaden in den volatilen Märkten. Mit jahrelanger Erfahrung entwickelt und auf über 25 Jahre Daten trainiert, vereint es die Eleganz der Mathematik mit der Kraft moderner Technologie. Hauptvorteile von TrendVarianceSpectrum: Minimale Drawdowns:   TrendVarianceSpectrum arbeitet mit d
Kloser
Desai Tushar Dnyaneshwar
Experten
Titel: Universal Trade Closer & Risikomanager Beschreibung: Dieser Expert Advisor ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug für die Verwaltung von Trades konzipiert. Er bietet Händlern eine effiziente Möglichkeit, alle offenen Positionen und schwebenden Aufträge für jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen mit nur einem Klick oder einer automatischen Ausführung sofort zu schließen . Anstatt Trades während volatiler Bedingungen manuell zu verwalten, bietet dieser EA eine schnelle, zuverlässige
Rocket to the Golden Moon EA MT5
Milena Papova
3.5 (2)
Experten
Rocket to the Golden Moon ist ein fortschrittlicher algorithmischer Handelsberater, den ich für ambitionierte Trader entwickelt habe. Dieses innovative Tool kombiniert die neuesten Fortschritte im Bereich Quantencomputing und Behavioral Finance und verwendet ein neuronales Netz zur Vorhersage der Preisdynamik, ein mehrschichtiges rekurrentes neuronales Netz mit LSTM-Architektur. Aber das ist noch nicht alles. Rocket to the Golden Moon verwendet ein Multi-Faktor-Bewertungsmodell, eine fortgeschri
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Weitere Produkte dieses Autors
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Buy Sell Arrow MT
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen leistungsstarken, präzisionsgefertigten Indikator vor, der Pivot-Punkte, gleitende Durchschnitte und Multi-Timeframe-Analysen nahtlos kombiniert, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit in Echtzeit zu liefern. Dieses Tool ist Ihr strategischer Vorteil, da es Trendumkehrungen, Marktmomentum und optimale Handelseinstiege identifiziert, unabhängig von Ihrem bevorzugten Handelsstil. Unser Algorithmus geht über Standardindikatoren hinaus: Durch die gleichze
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Golden Cross EA - Intelligenter Trendhandel mit Pullback-Präzision Treten Sie ein in die Welt des intelligenten Handels mit Golden Cross EA , einem leistungsstarken, funktionsreichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um goldene Gelegenheiten mit Hilfe der klassischen und bewährten 2 Moving Average Golden Cross Strategie zu identifizieren. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bringt durch die Kombination von intelligenter Logik, dynamischer Grafik und vollständ
Price Expert EA MT4
Sahib Ul Ahsan
Experten
Price Expert EA MT4 - Intelligentes Handeln einfach gemacht Hallo zusammen! Wir stellen Ihnen den Price Expert EA MT4 vor, einen leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Preisbewegungen präzise zu verfolgen und Ihre Gewinne mithilfe eines dynamischen Trailing-Stop-Systems auf intelligente Weise zu schützen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung effektiver und visuell informativer z
SuperTrend EA Pro
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Schöpfen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA aus, einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an, von schnellen 1-Minuten-Scalps bis hin zu langfristigen Tagestrends. Egal, ob Sie Intraday-Händler oder Swing-Trader
FVG Detector Pro
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
FVG Detector Pro - Fortgeschrittenes System zur Erkennung von Fair Value Gaps FVG Detector Pro ist ein leistungsfähiges und präzises Werkzeug, das entwickelt wurde, um automatisch Fair Value Gaps (FVGs) für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu identifizieren. Es hilft Händlern, potenzielle Ungleichgewichtszonen bei Angebot und Nachfrage zu erkennen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehr- oder Fortsetzungsgelegenheiten signalisieren können. Dieser Indikator wurde für professionelle Händler entw
SwingMaster Arrow Indicator MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Lassen Sie sich nicht von der großen Bewegung abhängen Schließen Sie Ihre Charts... und sehen dann zu, wie der Preis genau dort explodiert, wo Sie hingesehen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde entwickelt, um diese Frustration zu beseitigen - er zeigt saubere Swing-Ein- und Ausstiege an, damit Sie sich auf die wirkliche Bewegung konzentrieren und das Marktrauschen ignorieren können. Dies ist kein zufälliger Pfeilgenerator. SwingMaster verwendet eine intelli
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
MagicCrossOverEA - Smarter Trendhandel mit leistungsstarker Kontrolle MagicCrossOverEA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der bewährten Crossover-Strategie mit 2 gleitenden Durchschnitten basiert und mit modernen, intelligenten Funktionen für die Märkte von heute ausgestattet ist. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sowohl Präzision als auch Flexibilität verlangen. Er erkennt auf intelligente Weise Trendverschiebungen, bestätigt Einstiege mit Hilfe von Filtern für höhere Z
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Wir stellen den ultimativen Gold Trend EA vor - gebaut für Präzision, angetrieben von Smart Money Concepts! Wollen Sie den Goldmarkt wie ein echter Profi dominieren? Lernen Sie den Gold Trend EA kennen, Ihr algorithmisches All-in-One-Handels-Kraftpaket, das speziell dafür entwickelt wurde, volatile Goldmärkte zu analysieren, sich anzupassen und zu erobern . Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, dieser EA liefert modernste Präzision , indem er klassische technische I
Show Pip MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Ultimate Trading Companion Indicator für MT5 Hallo! Dieser intelligente und einfach zu bedienende Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Er zeigt an: Live Pips of Open Trades - Sehen Sie sofort, wie viel Sie in Pips gewinnen oder verlieren. Kerzen-Countdown-Timer - Sie wissen genau, wann die aktuelle Kerze geschlossen wird. Echtzeit-Spread-Anzeige - Behalten Sie die Marktbedingungen im Auge und vermeiden Sie Fehleinstiege. Vollständig anpassbare
Smart Combine EA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Bauen Sie Ihre Handelskarriere mit einem leistungsstarken und intelligenten Forex EA auf - Version 1.0 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem intelligenten, anpassbaren und kampferprobten Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der seinen Vorsprung automatisieren möchte, oder ein Profi, der einen zuverlässigen Handelsassistenten sucht - dieser EA ist für Sie gemacht. Dual-Strategy Engine für maximale Flexibilität Dieser EA basi
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
SUPER TREND EA für Meta Trader 5 - Smarter handeln, jeder Zeitrahmen, jeder Markt Erschließen Sie das volle Potenzial des automatisierten Handels mit SUPER TREND EA für MT5 , einem professionellen Expert Advisor, der auf Präzision, Flexibilität und intelligentes Risikomanagement ausgelegt ist. Dieser EA eignet sich perfekt für Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen und passt sich an jeden Zeitrahmen an - vom ultraschnellen Scalping auf M1 bis zum langfristigen Swing-Trading auf D1. Egal, ob Si
Gold Trend Master MT5
Sahib Ul Ahsan
Experten
Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi! Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen. Warum Trader diesen EA wählen: Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci). Tr
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
Gold Scalper Ultimate
Sahib Ul Ahsan
Experten
Gold Scalper Ultimate wurde für aggressives Scalping und präzisen kurzfristigen Handel auf den Devisenmärkten entwickelt. Gold Scalper Ultimate ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der mithilfe fortschrittlicher ATR-basierter Trailing Stops und optionaler Heikin Ashi-Kerzenanalyse hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale identifiziert. Er ist für Scalping-Strategien optimiert und arbeitet auf mehreren Zeitrahmen mit minimaler Latenzzeit. Der EA beinhaltet: Fortschrittliches Risikomanag
Trend Range Filter
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Erfassen Sie mit den Präzisionspfeilen sofort die Wendepunkte des Marktes! Haben Sie es satt, den perfekten Einstieg zu verpassen oder falschen Signalen hinterherzulaufen? Dieser Indikator wurde entwickelt, um echte Kauf- und Verkaufschancen mit hoher Genauigkeit zu erkennen. Egal, ob Sie mit Kryptowährungen, Devisen oder Indizes handeln, er hilft Ihnen, Trendumkehrungen frühzeitig zu erkennen und Einstiege mit Zuversicht zu bestätigen. Ideal für Scalper und Intraday-Händler, die eine klare vis
SwingMaster Arrow Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
SwingMaster Arrow Indicator - Fangen Sie die Bewegung ab, bevor sie ohne Sie abläuft Haben Sie es satt zuzusehen, wie perfekte Bewegungen beginnen... gleich nachdem Sie den Chart verlassen haben? Der SwingMaster Arrow Indicator wurde genau für diesen Schmerz entwickelt - um saubere Swing-Ein- und Ausstiege zu erkennen, damit Sie den echten Move nicht verpassen und nicht in nutzlosem Lärm stecken bleiben. Dies ist nicht nur ein weiterer zufälliger Pfeil-Maler. SwingMaster funktioniert wie ein int
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Trade Panel EA
Sahib Ul Ahsan
Utilitys
Trade Panel EA - Intelligenter manueller Handel leicht gemacht Trade Panel EA ist ein sauberes, schnelles und leistungsstarkes Tool für die manuelle Ausführung, das für Trader entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Eingaben haben und gleichzeitig von einem automatisierten Risikomanagement und einer nahtlosen Handelsabwicklung profitieren möchten. Wenn Sie manuell handeln, aber ein professionelles Panel benötigen, um Ihre Positionen mit Präzision zu verwalten, ist dieser EA für Sie g
Buy Sell Arrow Swing MT5
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur präzise identifiziert? Sie möchten klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die über alle Zeitrahmen und Instrumente hinweg funktionieren? Buy Sell Arrow Swing MT5 wurde genau dafür entwickelt - für eine präzise und effiziente Swing-Erkennung ohne Komplexität. Dieser Indikator identifiziert eindeutig höhere Hochs (HH), höhere Tiefs (HL), niedrigere Hochs (LH) und niedri
Gold Beast
Sahib Ul Ahsan
Experten
Ich stelle Ihnen meinen leistungsstarken, auf SMC und gleitendem Durchschnitt basierenden Gold Trend EA vor, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die außergewöhnliches Wachstum bei minimalem Risiko suchen. Dieser EA ist ideal für kleine Konten und kann mit einer Ersteinlage von nur 500 $ und einer Losgröße von 0,01 arbeiten. Im Gegensatz zu traditionellen Martingale-Strategien, die oft übermäßige Drawdowns riskieren, arbeitet dieser EA mit einer Single-Trade-Logik, die maximalen Kapital
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension