Day Breakout Pro - MT4 Expert Advisor

Day Breakout Pro ist ein Preis-Aktions-Breakout Expert Advisor für den H1-Intraday-Handel.

Die Strategie handelt Ausbrüche der letzten Hochs und Tiefs mit reinen Preisdaten, ohne Indikatoren, Raster oder Martingale-Techniken.

Der EA verwaltet Trades mit einer vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Logik und begrenzt das Engagement auf jeweils einen Trade pro Symbol.





Empfohlene Paare

GBPUSD, GBPJPY, USDPLN





Testen

Die Ergebnisse werden pro Symbol für den H1-Zeitrahmen dargestellt.





Hauptmerkmale

- Ausbruchsstrategie mit Kursbewegung

- Zeitrahmen: H1 (verwenden Sie den H1-Chart)

- Ein Handel pro Symbol

- Kein Raster, kein Martingal, keine Indikatoren

- Eingebaute Spread- und Session-Filter





Verwendung

Der EA arbeitet mit einem Symbol pro Chart und kann mit mehreren Charts gleichzeitig verbunden werden, wobei jedes Symbol unabhängig gehandelt werden kann.





Zusammenfassung

Day Breakout Pro eignet sich für Trader, die transparente Tests, einfache Logik und praktische Erwartungen gegenüber stark optimierten Systemen bevorzugen.