Day Breakout Pro - Asesor Experto MT4

Day Breakout Pro es un Asesor Experto de ruptura de precio-acción diseñado para operaciones intradía H1.

La estrategia negocia rupturas de máximos y mínimos recientes utilizando datos de precios puros, sin indicadores, rejilla o técnicas de martingala.

El EA gestiona las operaciones con una lógica predefinida de stop loss y take profit y limita la exposición a una operación por símbolo a la vez.





Pares recomendados

GBPUSD, GBPJPY, USDPLN





Pruebas

Los resultados se presentan por símbolo en el marco temporal H1.





Características principales

- Estrategia de ruptura precio-acción

- Marco temporal: H1 (utilice el gráfico H1)

- Una operación por símbolo

- Sin rejilla, sin martingala, sin indicadores

- Filtros de spread y de sesión incorporados





Utilización

El EA opera con un símbolo por gráfico y puede conectarse a varios gráficos simultáneamente, operando con cada símbolo de forma independiente.





Resumen

Day Breakout Pro es adecuado para los operadores que prefieren pruebas transparentes, lógica simple y expectativas prácticas en lugar de sistemas muy optimizados.