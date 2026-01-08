Day Breakout Pro
- Asesores Expertos
- Daniel Davila
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Day Breakout Pro - Asesor Experto MT4
Day Breakout Pro es un Asesor Experto de ruptura de precio-acción diseñado para operaciones intradía H1.
La estrategia negocia rupturas de máximos y mínimos recientes utilizando datos de precios puros, sin indicadores, rejilla o técnicas de martingala.
El EA gestiona las operaciones con una lógica predefinida de stop loss y take profit y limita la exposición a una operación por símbolo a la vez.
Pares recomendados
GBPUSD, GBPJPY, USDPLN
PruebasLos resultados se presentan por símbolo en el marco temporal H1.
Características principales
- Estrategia de ruptura precio-acción
- Marco temporal: H1 (utilice el gráfico H1)
- Una operación por símbolo
- Sin rejilla, sin martingala, sin indicadores
- Filtros de spread y de sesión incorporados
Utilización
El EA opera con un símbolo por gráfico y puede conectarse a varios gráficos simultáneamente, operando con cada símbolo de forma independiente.
Resumen
Day Breakout Pro es adecuado para los operadores que prefieren pruebas transparentes, lógica simple y expectativas prácticas en lugar de sistemas muy optimizados.