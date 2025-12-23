BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro
- Experten
- I Made Amertayasa
- Version: 1.15
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
EA BBMA OA Technical Analyzer PRO ist ein Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally Handelsmethodik basiert und mit einem aggressiven technischen Ansatz erweitert wurde.
Er wurde entwickelt, um BBMA-Strukturen genau zu erkennen und automatische Eingaben mit hoher Reaktionsfähigkeit auszuführen.
Der EA ist mit Martingale-, Hedging- und Pairing-Close-Systemen ausgestattet, um die Flexibilität beim Positionsmanagement zu erhöhen und die Rentabilität unter modernen Marktbedingungen zu steigern.
🔗 Support & Community
Für Fragen, Diskussionen über Einstellungen, empfohlene Voreinstellungen oder den Austausch von Ergebnissen:
Telegram-Gruppe: https: //t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1
📌 Empfohlene Verwendung
Pair: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M15
Mindestguthaben: ab 300 $ (für 1 XAUUSD-Paar)
Kompatibel mit allen Brokern
(Beste Leistung bei Brokern mit schneller Ausführung und geringer Streuung)
📘 Verwendete Indikatoren
Der EA verwendet Standard-BBMA-Komponenten:
Bollinger Bands
Gleitende Durchschnitte
MA5 High / MA10 High
MA5 Low / MA10 Low
MA50 → Haupttrendfilter
🎯 BBMA-Strukturerkennung
Der EA analysiert die BBMA-Elemente nacheinander:
-
SIGNAL - CSM / Momentum (Kerze bricht außerhalb der Bollinger Bänder)
-
SETUP - Wiedereinstieg in MA5 oder MA10 nach Momentum
Alle Strukturen werden automatisch erkannt und in das Einstiegssystem integriert.
⚙️ Eingabeparameter (vollständige Liste)
Start Stunde 1
Stop Stunde 1
Start Stunde 2
Stop Stunde 2
Lot Größe
Auto Lot Per 100$
TP in Pips
SL in Pips
TP in USD
SL in USD
Initial Lot TP in USD
Close Net Profit
Trailing Stop
Trailing Step
Hedge Position in Pips
Pairing Close
Averaging Mode
Preset Lot
Grid Distance in Pips
Max Trade
Add Position in Profit
Profit Lock
Max Close Per Day
Profit Target Percent
Maximum Risk Percent
Trend Filter (MA50)
⚙️ Benachrichtigung an Telegram senden
- Benachrichtigung bei offener Position senden
- Benachrichtigung bei geschlossener Position senden