BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro

EA BBMA OA Technical Analyzer PRO ist ein Expert Advisor, der auf der BBMA Oma Ally Handelsmethodik basiert und mit einem aggressiven technischen Ansatz erweitert wurde.

Er wurde entwickelt, um BBMA-Strukturen genau zu erkennen und automatische Eingaben mit hoher Reaktionsfähigkeit auszuführen.

Der EA ist mit Martingale-, Hedging- und Pairing-Close-Systemen ausgestattet, um die Flexibilität beim Positionsmanagement zu erhöhen und die Rentabilität unter modernen Marktbedingungen zu steigern.

🔗 Support & Community

Für Fragen, Diskussionen über Einstellungen, empfohlene Voreinstellungen oder den Austausch von Ergebnissen:

Telegram-Gruppe: https: //t.me/+u0yfPx6hs8MxMzY1

📌 Empfohlene Verwendung

Pair: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15

Mindestguthaben: ab 300 $ (für 1 XAUUSD-Paar)

Kompatibel mit allen Brokern

(Beste Leistung bei Brokern mit schneller Ausführung und geringer Streuung)

📘 Verwendete Indikatoren

Der EA verwendet Standard-BBMA-Komponenten:

Bollinger Bands

Gleitende Durchschnitte

MA5 High / MA10 High

MA5 Low / MA10 Low

MA50 → Haupttrendfilter

🎯 BBMA-Strukturerkennung

Der EA analysiert die BBMA-Elemente nacheinander:

SIGNAL - CSM / Momentum (Kerze bricht außerhalb der Bollinger Bänder) SETUP - Wiedereinstieg in MA5 oder MA10 nach Momentum

Alle Strukturen werden automatisch erkannt und in das Einstiegssystem integriert.

⚙️ Eingabeparameter (vollständige Liste)

Start Stunde 1

Stop Stunde 1

Start Stunde 2

Stop Stunde 2

Lot Größe

Auto Lot Per 100$

TP in Pips

SL in Pips

TP in USD

SL in USD

Initial Lot TP in USD

Close Net Profit

Trailing Stop

Trailing Step

Hedge Position in Pips

Pairing Close

Averaging Mode

Preset Lot

Grid Distance in Pips

Max Trade

Add Position in Profit

Profit Lock

Max Close Per Day

Profit Target Percent

Maximum Risk Percent

Trend Filter (MA50)

⚙️ Benachrichtigung an Telegram senden

- Benachrichtigung bei offener Position senden

- Benachrichtigung bei geschlossener Position senden