Multi Factor Channel Score MT5

MFCS (Multi-Faktor-Kanal-Score) ist ein fortgeschrittener Indikator, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik klar darzustellen, basierend auf einem gewichteten Bewertungssystem und adaptiven, volatilitätsbasierten Kanälen.

HAUPTMERKMALE:

  • Adaptive ATR-Kanäle, die sich in Echtzeit an die Volatilität anpassen

  • Multifaktor-Scoring (Position, Volumen, Momentum, Trend höherer Zeitebenen, Volatilität)

  • Signale kategorisiert nach Bewertungsintensität (0–100)

  • Vollständiges Dashboard mit Score, Trend und wichtigen Indikatoren

  • Multi-Timeframe-Filterung zur Ausrichtung der Marktrichtung

  • Optionale Volumenvalidierung zur Erhöhung der Zuverlässigkeit

HAUPTPARAMETER:

  • Einstellbare ATR-Periode, Multiplikator und Fenster

  • Konfigurierbare Bewertungsgewichte

  • Volumen gefiltert über gleitenden Durchschnitt

  • Anpassbares Dashboard mit integrierten Warnmeldungen

VERWENDUNG:
Entwickelt für Trader und technische Analysten, die eine quantitative Bewertung der Marktstruktur suchen.
Hilft, Zonen mit hohem Potenzial zu identifizieren, die Bewegungsstärke zu messen und den Einstieg zu optimieren.


