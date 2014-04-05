Multi Factor Channel Score MT5
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MFCS (Multi-Faktor-Kanal-Score) ist ein fortgeschrittener Indikator, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik klar darzustellen, basierend auf einem gewichteten Bewertungssystem und adaptiven, volatilitätsbasierten Kanälen.
HAUPTMERKMALE:
Adaptive ATR-Kanäle, die sich in Echtzeit an die Volatilität anpassen
Multifaktor-Scoring (Position, Volumen, Momentum, Trend höherer Zeitebenen, Volatilität)
Signale kategorisiert nach Bewertungsintensität (0–100)
Vollständiges Dashboard mit Score, Trend und wichtigen Indikatoren
Multi-Timeframe-Filterung zur Ausrichtung der Marktrichtung
Optionale Volumenvalidierung zur Erhöhung der Zuverlässigkeit
HAUPTPARAMETER:
Einstellbare ATR-Periode, Multiplikator und Fenster
Konfigurierbare Bewertungsgewichte
Volumen gefiltert über gleitenden Durchschnitt
Anpassbares Dashboard mit integrierten Warnmeldungen
VERWENDUNG:
Entwickelt für Trader und technische Analysten, die eine quantitative Bewertung der Marktstruktur suchen.
Hilft, Zonen mit hohem Potenzial zu identifizieren, die Bewegungsstärke zu messen und den Einstieg zu optimieren.