Institutional QQE Oscillator IQO
- Indicadores
- Mahmoud Ahmed Abdou Ali
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Oscilador institucional QQE (IQO)
Descripción
El Oscilador Institucional QQE (IQO) es un filtro de "volatilidad momentánea". A diferencia de un RSI estándar que es irregular y ruidoso, el QQE utiliza una técnica de suavizado y un mecanismo de "Volatility Stop" (la línea de puntos amarilla) en el propio RSI.
-
Línea azul (rápida): El impulso del RSI suavizado.
-
Línea de puntos amarilla (lenta): El Umbral de Volatilidad.
-
Señal: Cuando la línea azul cruza la línea amarilla, indica un cambio en el impulso real, filtrando las falsas salidas.
Cómo utilizarlo con otros indicadores:
Este es el Filtro de Momento perfecto para añadir a su configuración existente (Velas + Puntos):
-
Espere a que las Velas (ITC) cambien de color.
-
Ejemplo: Las Velas cambian a Verde.
-
-
Mire este Indicador QQE:
-
¿Está la Línea Azul por encima de la Línea de Puntos Amarilla?
-
¿Está la Línea Azul por encima de 50?
-
-
Ejecución:
-
Si la respuesta es SÍ: Esta es una ruptura institucional de alta probabilidad. COMPRAR.
-
Si NO (la azul está por debajo de la amarilla): La vela verde es probablemente una falsa salida o una corrección débil. ESPERAR.
-