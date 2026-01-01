Institutional QQE Oscillator IQO

Oscilador institucional QQE (IQO)

Descripción

El Oscilador Institucional QQE (IQO) es un filtro de "volatilidad momentánea". A diferencia de un RSI estándar que es irregular y ruidoso, el QQE utiliza una técnica de suavizado y un mecanismo de "Volatility Stop" (la línea de puntos amarilla) en el propio RSI.

Línea azul (rápida): El impulso del RSI suavizado.

Línea de puntos amarilla (lenta): El Umbral de Volatilidad.

Señal: Cuando la línea azul cruza la línea amarilla, indica un cambio en el impulso real, filtrando las falsas salidas.

Cómo utilizarlo con otros indicadores:

Este es el Filtro de Momento perfecto para añadir a su configuración existente (Velas + Puntos):